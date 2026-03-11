Новини
Доц. Киселова: Не е нужно да се отговаря на всяка провокация

11 Март, 2026 21:56 797 24

  • наталия киселова-
  • костадин костадинов-
  • илияна йотова

Г-н Костадинов ме ласкае. Трябва да отдадем нужното на българската църква и да сведем главите за тези, които не сме успели да спасим. Постарахме се позицията да е умерена. Има политически прочит и той е, че наесен предстоят други избори и там очаквам Костадинов да се яви

Мария Атанасова

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов сигнализира Държавната агенция "Национална сигурност" срещу държавния глава Илияна Йотова и председателя на ПГ на "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова, обвинявайки ги в "държавна измяна".

"Г-н Костадинов ме ласкае. Трябва да отдадем нужното на българската църква и да сведем главите за тези, които не сме успели да спасим. Постарахме се позицията да е умерена. Има политически прочит и той е, че наесен предстоят други избори и там очаквам Костадинов да се яви. Тъй като се очаква Йотова да е кандидат, това е опит за разстрелване. ДАНС нека направи проверка, ще съдействам", заяви председателят на ПГ на БСП-ОЛ Наталия Киселова в "Денят ON AIR".

Няма никакво координиране с президента Илияна Йотова, увери Киселова.

"Но ако трябва да подкрепя президента, ще го направя с драго сърце. По отношение на поведението ни в пленарната зала, партията ни се старае да се държи с уважение към всяка парламентарна група, не е нужно да ползваме език на омразата. Не е нужно да се отговаря на всяка провокация", добави тя за Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ е много по-важно преди началото на предизборната кампания да се съдейства на служебното правителство.

"И в предишните избори не съм била водач на листа. Политиката не е препитание, а каузи и моите бяха да покажа, че човек - експерт в своята област, може да покаже класа в работата и да покажа, че промяната в Конституцията не беше правилна и Конституционният съд не се съгласи с нашите доводи. В момента берем плодовете на промените във връзка с начина, по който се формира служебното правителство", изтъкна гостът. Това, което се случва в политическата сфера - безвремието - води до това да има вечни административни ръководители в съдебната власт, посочи Киселова.

"До това води политическата криза - до изпълняващи функциите. Има различен прочит в съдийската и прокурорската колегия. За мен този, който има компетентност да предложи тримата големи, е този, който би трябвало да избере и и.ф.", допълни тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    12 2 Отговор
    ... а провокация е всичко, което не ни е угодно.

    21:57 11.03.2026

  • 2 си дзън

    6 8 Отговор
    Коцето се усети, че Радев ще му издърпа електората, ама късно.

    Коментиран от #6, #11

    22:01 11.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Тази защо е на свобода?

    22:02 11.03.2026

  • 4 Хмм

    11 2 Отговор
    това да направиш председател на парламентарната група провалилата се Киселова е провал за БСП, а Йотова не става за нищо - само форуми и горумчета са ѝ в главата, главнокомандващ, президентът не искаше да носи отговорност за издънките на "шарлатаните", защото добре ги познава, пък и наистина това вече не се търпи

    22:04 11.03.2026

  • 5 Дойче зеле

    11 4 Отговор
    Тази крава продажна не може да преподава на български студенти !!!!!

    22:04 11.03.2026

  • 6 Гого

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Радев е менте патриот !!! Ще издърпа много наивници

    22:06 11.03.2026

  • 7 абе

    10 1 Отговор
    Тази погази Конституцията и не пусна Референдума! За какво изобщо повече да се пита? НЕКАДЪРНА Е!
    И да, това, което не се цитира в статията, че е направила, си е държавна измяна! Признава престъпление, за което ще се държи отговорна държавата ни - т.е. гражданите ще плащат за нейните изказвания, както и особено това на и.д. президент - Йотова!

    Коментиран от #9

    22:08 11.03.2026

  • 8 Всички те

    8 1 Отговор
    Доценти и професори са платени провокатори

    Коментиран от #22

    22:10 11.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "абе":

    Израел може да ни съди за милиарди компенсации заради тези двете гъски.

    Коментиран от #17

    22:11 11.03.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    2 6 Отговор
    Имахме си рускиня, председател на НС!
    И президентша цункала ръчичките на руският главен поп от КГБ!

    22:12 11.03.2026

  • 11 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    познавам хора, които смятат за дълг и отговорност да гласуват, гласуваха за Възраждане, защото не са влезли в никакви сглобки, общо взето следват настроенията в България - проруски, против еврото, против военните бази на НАТО, сега вече имат за кого да гласуват, защото Костадинов няма желание да управлява, за него така е добре, ще си изкара до пенсия, иначе какво ще прави извън парламента, докато президентът може да носи отговорност, реализирал се успешно и в професията, и в политиката, Йотова показа разликата

    22:12 11.03.2026

  • 12 Вкисналова

    7 2 Отговор
    Толко си балка, че освен да те наплюя, друго по- голямо “ уважение” не мога да ти окажа!
    Бобулечка миризливка

    22:13 11.03.2026

  • 13 ле-ле, страх

    10 1 Отговор
    Скрийто го тояКУКУНДРЕЛ!

    22:15 11.03.2026

  • 14 Хипотетично

    2 0 Отговор
    С мотива да няма партийно служебно правителство се прие от ПП предложение за домова книга, та служебното правителство да е задължително партийно.
    Повечето ПП предложения са същите демагогски противоречиви парадокси.

    22:21 11.03.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Костадинов някой път прекалява. Държавна измяна било. Как пък не. Що не пита Израел , кво мисли по въпроса. Те също ни обвиняват , че сме пратили евреите в концлагерите от окупираните от нас македонски земи. Българските окупационни войски го правят. Кое не е вярно?
    Затова никога няма гласувам за Възраждане. Патерица на Бойко.

    Коментиран от #18

    22:27 11.03.2026

  • 16 Дик диверсанта

    1 1 Отговор
    Копейките са удавници и се хващат за всяка сламка.
    Все още се намират глупаци, които да им вярват.
    Знаете ли защо копейкин преди 3 години преброи глупаците в България.

    22:29 11.03.2026

  • 17 Дик диверсанта

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Израел може да свети маслото на копейкин, без да се замислят.

    22:31 11.03.2026

  • 18 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Президентът и председателят на народното събрание признават официално вина което може да се използва в съда.

    Коментиран от #20

    22:33 11.03.2026

  • 19 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Мислех доскоро,че тая е някъде около пенсионната възраст докато не срещнах случайно,че тоя бабиер бил на 47 г.

    22:35 11.03.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    По този въпрос отдавна се дискутира. Израел винаги ни е обвинявал. Презумцията, че сме спасили евреите не е вярна. От една страна вкарваме войски в Македония, щото били българи, пък Коцето вика " Те не са имали български паспорти и затова сме ги предали на немците" . Това е черно петно за България. Дали си го признаваш или не, не променя фактите. И Турция не признавс арменския геноцид, но Света има друго мнение

    22:44 11.03.2026

  • 21 наблюдател

    0 0 Отговор
    Ами, за да се отговори, трябва да имаш контрааргументи.😏

    22:46 11.03.2026

  • 22 не се съмнявайте

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Всички те":

    Скандалът в НС е режисиран, за да се вдигне предизборно рейтинга на "Възраждане".

    Коментиран от #24

    22:51 11.03.2026

  • 23 МАРШ БЕ,

    2 0 Отговор
    ПАЧА ГРОЗНА.

    22:52 11.03.2026

  • 24 неслучайно

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "не се съмнявайте":

    Някаква журналистка попита Костадинов какво очаква от ДАНС, след подаването на сигнала, и той и отговори НИЩО!

    22:54 11.03.2026

