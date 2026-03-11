Доц. Киселова: Не е нужно да се отговаря на всяка провокация

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов сигнализира Държавната агенция "Национална сигурност" срещу държавния глава Илияна Йотова и председателя на ПГ на "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова, обвинявайки ги в "държавна измяна".
"Г-н Костадинов ме ласкае. Трябва да отдадем нужното на българската църква и да сведем главите за тези, които не сме успели да спасим. Постарахме се позицията да е умерена. Има политически прочит и той е, че наесен предстоят други избори и там очаквам Костадинов да се яви. Тъй като се очаква Йотова да е кандидат, това е опит за разстрелване. ДАНС нека направи проверка, ще съдействам", заяви председателят на ПГ на БСП-ОЛ Наталия Киселова в "Денят ON AIR".
Няма никакво координиране с президента Илияна Йотова, увери Киселова.
"Но ако трябва да подкрепя президента, ще го направя с драго сърце. По отношение на поведението ни в пленарната зала, партията ни се старае да се държи с уважение към всяка парламентарна група, не е нужно да ползваме език на омразата. Не е нужно да се отговаря на всяка провокация", добави тя за Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ е много по-важно преди началото на предизборната кампания да се съдейства на служебното правителство.
"И в предишните избори не съм била водач на листа. Политиката не е препитание, а каузи и моите бяха да покажа, че човек - експерт в своята област, може да покаже класа в работата и да покажа, че промяната в Конституцията не беше правилна и Конституционният съд не се съгласи с нашите доводи. В момента берем плодовете на промените във връзка с начина, по който се формира служебното правителство", изтъкна гостът. Това, което се случва в политическата сфера - безвремието - води до това да има вечни административни ръководители в съдебната власт, посочи Киселова.
"До това води политическата криза - до изпълняващи функциите. Има различен прочит в съдийската и прокурорската колегия. За мен този, който има компетентност да предложи тримата големи, е този, който би трябвало да избере и и.ф.", допълни тя.
