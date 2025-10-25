Новини
Свят »
Украйна »
В Украйна ще кръщават улици на организатора на убийството на руския "Цар Освободител" Александър II
  Тема: Украйна

В Украйна ще кръщават улици на организатора на убийството на руския "Цар Освободител" Александър II

25 Октомври, 2025 06:39, обновена 25 Октомври, 2025 06:54 842 11

  • александър втори-
  • николай кибалчич-
  • украйна-
  • русия-
  • имена

Николай Кибалчич e роден на територията на днешна Украйна и разработва бомбата за атентата срещу владетеля на Русия

В Украйна ще кръщават улици на организатора на убийството на руския "Цар Освободител" Александър II - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Институтът за национална памет на Украйна разреши именуването на улици и обекти на културното наследство в чест на Николай Кибалчич, революционер и участник в заговора за покушение срещу руския император Александър II, предаде ТАСС, позовавайки се на материалите от института.

Кибалчич е включен в списъка с личности, които не се считат за символи на „руската империалистическа пропаганда“ и следователно не подлежат на забрана в Украйна съгласно т.нар. политика на деколонизация.

Николай Кибалчич е роден в Черниговска губерния на Руската империя (Черниговска област, днешна Украйна). Той е бил член на революционната организация „Народная воля“ и е участвал в два заговора за покушение срещу Александър II. Именно Кибалчич е разработил бомбата, която смъртоносно ранява императора през 1881 г. За това Кибалчич е арестуван и по-късно екзекутиран. Докато е бил в ареста, той разработва проекта за първия реактивен летателен апарат на Русия.

Преди това Институтът за национална памет на Украйна създаде и публикува списък с руски културни и политически фигури, както и исторически събития, считани за „имперски“ и подлежащи на „декомунизация“ в Украйна. Този списък включваше Иван Сусанин, Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, покорителят на Сибир атаман Ермак Тимофеевич, морският офицер Пьотр Шмит, царският посланик в Переяславската рада Василий Бутурлин, както и битките при Бородино и Полтава.

Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започна през 2015 г. след приемането на т. нар. закон за декомунизация. От 2022 г. тази политика значително се засили. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Македонска

    7 1 Отговор
    му работа!

    06:55 25.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Георги Илиев

    3 0 Отговор
    Пешовите дописки ги пишем в Глава Заплахи!

    06:56 25.10.2025

  • 4 Съдията

    10 1 Отговор
    Какво друго може да се очаква от терористи без история?!😂

    Коментиран от #7

    06:57 25.10.2025

  • 5 Госあ

    5 1 Отговор
    боклуци. Не стигат боклуците от близкия изток, ами и с украински боклуци ще се напълни ЕС

    06:58 25.10.2025

  • 6 Хе-хе

    5 1 Отговор
    Щом са убили императора освободител, значи не са одобрявали освобождението на България! За сведение на тези, които почитат украинските и финландски воиници! Никой хохал не е дошъл тук с ентусиазма на руския мужик да освобождава братя християни!

    Коментиран от #9

    07:02 25.10.2025

  • 7 Хе-хе

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съдията":

    Македонците също са известни като много известни терористи! ВМРО е напълно терористична организация! Същата престъпна същност като бандерюгите!

    07:04 25.10.2025

  • 8 Рускиня

    0 0 Отговор
    Основната причина за убийството на Император Александър II е любовната му връзка с Катерина Дълготукая.

    07:09 25.10.2025

  • 9 Александър lI

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хе-хе":

    отменя крепостничеството.

    07:13 25.10.2025

  • 10 Тия

    0 0 Отговор
    укри наистина са въртоглави !

    07:15 25.10.2025

  • 11 Брей ти да видиш

    0 0 Отговор
    Значи нас ни асвабаждавал Цар Поробител.

    Замислих си за мотивите му за Асвабаждение. Да не би да е дошъл за едни топли Проливи, земя и още крепостници?

    07:15 25.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания