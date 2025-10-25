Институтът за национална памет на Украйна разреши именуването на улици и обекти на културното наследство в чест на Николай Кибалчич, революционер и участник в заговора за покушение срещу руския император Александър II, предаде ТАСС, позовавайки се на материалите от института.

Кибалчич е включен в списъка с личности, които не се считат за символи на „руската империалистическа пропаганда“ и следователно не подлежат на забрана в Украйна съгласно т.нар. политика на деколонизация.

Николай Кибалчич е роден в Черниговска губерния на Руската империя (Черниговска област, днешна Украйна). Той е бил член на революционната организация „Народная воля“ и е участвал в два заговора за покушение срещу Александър II. Именно Кибалчич е разработил бомбата, която смъртоносно ранява императора през 1881 г. За това Кибалчич е арестуван и по-късно екзекутиран. Докато е бил в ареста, той разработва проекта за първия реактивен летателен апарат на Русия.

Преди това Институтът за национална памет на Украйна създаде и публикува списък с руски културни и политически фигури, както и исторически събития, считани за „имперски“ и подлежащи на „декомунизация“ в Украйна. Този списък включваше Иван Сусанин, Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, покорителят на Сибир атаман Ермак Тимофеевич, морският офицер Пьотр Шмит, царският посланик в Переяславската рада Василий Бутурлин, както и битките при Бородино и Полтава.

Преименуването на улици и премахването на паметници на съветски и руски дейци в Украйна започна през 2015 г. след приемането на т. нар. закон за декомунизация. От 2022 г. тази политика значително се засили. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война.