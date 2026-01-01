Москва предаде на САЩ данни от дрон, летял към дачата на Путин ВИДЕО

Русия предаде на Съединените щати данни от безпилотен летателен апарат, за когото твърди, че е летял към резиденцията на президента Владимир Путин.
„Дешифрирането на съдържанието на паметта на навигационните контролери на безпилотния летателен апарат, извършено от специалисти от специалните служби на Руската федерация, недвусмислено потвърди, че целта на атаката е бил комплексът на президентската резиденция“, каза Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили.
Той предал материалите на представител на Службата на военния аташе в посолството на САЩ в Москва.
„Вярваме, че тази стъпка ще разреши всички въпроси и ще допринесе за установяване на истината“, отбеляза той.
По-рано в днес руското Министерство на отбраната съобщи, че силите за сигурност са възстановили файл с полетна мисия от дрона. Анализът на данните за маршрута показвала, че крайната цел на атаката с украински дрон е бил един от обектите на територията на резиденцията.
Москва твърди, че в нощта на 29 декември ВСУ са предприели атака срещу резиденцията на Путин в Новгородска област, използвайки 91 дрона. Силите за противовъздушна отбрана унищожили всички цели. Впоследствие министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че Москва ще преразгледа преговорната си позиция за Украйна.
"Гласът на Кремъл" Дмитрий Песков подчерта, че Киев подкопава усилията на президента на Белия дом Доналд Тръмп с подобни провокации, но това няма да повлияе на диалога между Русия и Съединените щати, а президентите ще продължат да си сътрудничат. Той добави, че военните знаят как, с какво и кога да отговорят на украинска атака.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааа
Коментиран от #6, #34, #50, #102, #140, #152
21:36 01.01.2026
2 Варна 3
Коментиран от #71, #134, #139
21:37 01.01.2026
4 !!!?
Коментиран от #37, #141
21:38 01.01.2026
5 ЕМИ РЕЗИДЕНЦИЯТА Е
Коментиран от #142
21:39 01.01.2026
8 Ггхт
Коментиран от #15
21:40 01.01.2026
9 Какъв смешник
Коментиран от #29, #131, #150
21:41 01.01.2026
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:42 01.01.2026
12 коко
Коментиран от #18
21:43 01.01.2026
13 123
Коментиран от #26, #170
14 стоян георгиев
15 До копейката
21:43 01.01.2026
16 Хахахаха Руски Позор
Бункерното плашило да фекализира бункера
17 Жалко
18 За кой ли път ахайахайа
До коментар #12 от "коко":чак ли ще пишете декларация?
Коментиран от #45
19 Вторая ПедофилскаАрмия
Моля, госпожо - скубят ми косите...
22 Спецназ
ВЪВ МОМЕНТА се включва "РАЗГОВОР" на Тръмп с Путин, който е в Дача- та си.
в следващите минути се извършва нападение НАД МЯСТОТО от
СЪС стотици УКРАИНСКИ дронове!
ВСЕКИ да си го осмисли за себе си...
23 Име
24 Хахаха
Измислици,лъжи и болни фантазии на един болен шизофреник .
Бункера се моли нагоре надолу за помощ
А една малка Украйна всеки ден Бомби Москва
Коментиран от #162, #167
26 ФАКТ
До коментар #13 от "123":не е пародия войната. пародия е късият милиционер
27 стоян георгиев
До коментар #7 от "Поредния Жалък Фейк":Освен това няма как да се извади локализация на украйнската крайна цел.дроновете не работят така.нека се радват бг тролейбусите...
21:46 01.01.2026
Новината е за тях, нас не ни интересува изобщо!
Все пак сме доста по-умни!
21:48 01.01.2026
До коментар #9 от "Какъв смешник":Абсолютно си прав но не мога да разбера с какво не са сьгласни нашите "сьнародници"?
30 да питам
21:48 01.01.2026
32 Майтап
21:50 01.01.2026
21:50 01.01.2026
До коментар #1 от "мдааа":АЗ ли да съм таКЪв ХЮМ , да се оплаквам на врага си от братчедите от друга наСССРрана республика?
21:50 01.01.2026
35 Тома
21:51 01.01.2026
36 Няма край руският позор
21:51 01.01.2026
37 Някой
И Меси е малък. ;)
за ускоряване на процеса за напускане на Европа.
21:52 01.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Путин
21:54 01.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #18 от "За кой ли път ахайахайа":ходил си на училище въобще ,знаеш ли какво е декларация?
21:57 01.01.2026
46 ха ха хааа
21:57 01.01.2026
47 Бах и руските страхливи мишки
21:57 01.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Абе що в Москва
Коментиран от #153
50 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Куку
До коментар #39 от "Ами":Уточнение:
Коментиран от #67
22:00 01.01.2026
53 На лъжата краката са руски
22:00 01.01.2026
55 Гончар Романенко
дясното ухо на бай Дончо,
за което твърди, че е простреляно лани!? :))
22:01 01.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ццц
22:03 01.01.2026
60 Да и надписа
22:03 01.01.2026
61 Ами
До коментар #41 от "Валерий Герасимов, началник щаб":Ще се опитам да Ви го обясня кратко и простичко.
Атаката е била насочена към команден център на ядрената триада.
Новата военна доктрина на Русия гласи че, нападение над Русия
от съюзник в НАТО се счита за нападение от целия съюз.
Ха сега се замисли кой първи ще го отнесе.
Коментиран от #69
62 Бен Вафлек
22:04 01.01.2026
64 Ъъъъъъъъ
До коментар #56 от "Ъъъъъъъ":Ти да не мислиш,че американците обичат руските комунисти??? Русия е пред брутален икономически и военен фалит без да участва един натовски войник.Кажи го на Захарова и другите колективни крепостни.
22:07 01.01.2026
66 Фазани си метни въжето
До коментар #63 от "Така е":И рипай☝️🤣
Коментиран от #73
22:08 01.01.2026
67 Ами
До коментар #52 от "Куку":САЩ не са част от ЕС, но са част от НАТО.
Бих казал ... Основната част.
Така, че не се прави на умик.
22:08 01.01.2026
69 Ами
До коментар #61 от "Ами":Ботокса няма да има време да каже "гък" преди да бъде бетониран в бункера.
22:11 01.01.2026
71 не може да бъде
До коментар #2 от "Варна 3":Не пишете глупости -вече излязоха снимките от срещата на военното аташе на САЩ и руския военен който му предава платките от устройството за управление -това е нещо като ROM памет -направеният запис е само за четене и не се изтрива.Произходът на платките вероятно ще хвърли и светлина кой ги организира тези полети ...може би руснаците имат късмет с този дрон който не се взривил -това е неоспоримо доказателство .... може и те да са помогнали да падне и не се взриви ...но това е положението !?
22:12 01.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Факт
До коментар #72 от "Виждащ":И много държави се задавиха с него!
22:20 01.01.2026
80 Русия
произведен специално за него.....,а после Израел взе,че им прати една ракета,колкото да им напомни,че дарения и сладки обещания,работа не вършат.Така мисля,че се получи и сега.Дони ще пребере каквото може,а после всеки да се спасява сам и както намери за добре.
22:24 01.01.2026
81 Дайджест
22:25 01.01.2026
83 РИА Новости
Говорит Мацква .
Рамзан Кадиров ритна камбаната .
Да се готви маленкий Вовка Недоносняка
Коментиран от #95
22:25 01.01.2026
84 Хохо Бохо
22:26 01.01.2026
85 opk бежит
22:26 01.01.2026
87 НАЛИ?!
До коментар #6 от "СЛАВА УКРАИНЕ!":А като имаше украински удари по Кримският Мост,случайно той да стана на пепел...?!
Всичките му платна си работят,до ден днешен,съвсем нормално!
22:29 01.01.2026
89 Плешива първопричина
22:31 01.01.2026
91 На бас, че Рижавия
Рижо е готов на всичко, че да помогне на Путя.
Коментиран от #93
22:32 01.01.2026
93 Агент Краснов
До коментар #91 от "На бас, че Рижавия":Е Руски Актив.
22:33 01.01.2026
94 ,,,,,,,
Трети вариант нема.
22:33 01.01.2026
95 Пак не си разбрал!
До коментар #83 от "РИА Новости":Само е постъпил в болница,но си е жив...?!
Коментиран от #104
22:33 01.01.2026
96 Хипотетично
22:35 01.01.2026
100 Аз казах
Коментиран от #115
22:36 01.01.2026
102 Ами
До коментар #1 от "мдааа":Щом е имало удари,значи руснаците пак са излъгали,че е нямало(били унищожени всички дронове)!
22:37 01.01.2026
104 РИА Новости
До коментар #95 от "Пак не си разбрал!":Жив е той ,жив е там до Кобзоня
Ще му държи микрофоня
Днес е умрял и то май привечер .
22:38 01.01.2026
106 На колене бе руски подлоги!
22:39 01.01.2026
107 Тази се знае.
До коментар #105 от "Гост":Неграмотна циганка е.
22:40 01.01.2026
109 Кадиров Ахмак
Кремля
Излязоха по Големи Палячовци от
Нас .
Нашите Тик Ток
Изпълнения
Бяха по добре Инсценирани .
Можехме даже да спечелим Оскар
22:41 01.01.2026
110 На часа!
Коментиран от #132, #133
22:42 01.01.2026
112 Хаха, кремълските нещастници се дънят
Сега - измислили дрон, летял към на Путйо резиденцията. Сигурно целта я е пишело на дрона...
22:42 01.01.2026
113 коко
22:43 01.01.2026
115 Само
До коментар #100 от "Аз казах":САЩ са легитимни щати. Те са създадени от изконното местно население на населявало територията от незапомнени времена.
Коментиран от #122
22:43 01.01.2026
120 Завърнал се
Коментиран от #155
22:50 01.01.2026
122 Точно така
До коментар #115 от "Само":И по тази причина США и РАША ще се разпаднат...
22:52 01.01.2026
123 остър завой
22:52 01.01.2026
124 Нов
22:53 01.01.2026
125 Странно
Нали Путин бил уплашен и се криел в бункер, а?
Айде пак коментирайте за бункера, ха-ха.
Коментиран от #128
22:54 01.01.2026
126 Артилерист
Коментиран от #135
22:55 01.01.2026
128 край бункера
До коментар #125 от "Странно":Дванадесет пускови ПВО установки са разположени в района около Валдай заради въпросната резиденция още от соц.времената.
23:03 01.01.2026
130 БАРС
23:08 01.01.2026
131 смешници сте вие
До коментар #9 от "Какъв смешник":жалките джендъри които живеете в илюзия
23:08 01.01.2026
132 мушмул
До коментар #110 от "На часа!":Нищо подобно! "Уолстрийт джърнъл" пише, че целта не е била резиденцията, а военен обект намиращ се в близост с нея! Това, че така ти е поднесена информацията и ти и вярваш си е твой проблем!
23:10 01.01.2026
133 НЕ Е ВЯРНО!
До коментар #110 от "На часа!":Дай линк-къде?!
Аха,ясно-в ,,УкрИнформ"...
23:10 01.01.2026
134 По-голяма изцепка
До коментар #2 от "Варна 3":от теб няма, форумен укротрол.
23:11 01.01.2026
135 остър завой
До коментар #126 от "Артилерист":Дестинацията в навигацията не е шифрограма получавана ефирно от сателит (за да се разгадава), а са записани координати в памет в дрона (като в смартфона) и щом тя не е повредена и се чете, може и да се подменят с нов запис координатите.
23:11 01.01.2026
136 Това както контраступа който
До коментар #6 от "СЛАВА УКРАИНЕ!":освободи Крим и събори Керченския мост ли или като операцията която превзе цялата Курска област заедно с град Курск ?
Коментиран от #137
23:12 01.01.2026
137 остър завой
До коментар #136 от "Това както контраступа който":За Курск помогнаха ентусиазираните корейци на Ким. А една от целите на нахлуването (освен да се разменят завзети територии) е да се развенчае пред европейците заплахата на Д.Медведев, че Русия ще използва ядрено оръжие в случай на засягане на руска територия.
23:21 01.01.2026
138 Ердоган
23:22 01.01.2026
140 Мнеее
До коментар #1 от "мдааа":Ама той агресора е легитимна цел на цял свят.
Тепърва ке го дупчат
23:29 01.01.2026
143 падналия ангел
23:38 01.01.2026
144 Ха ха ха
23:49 01.01.2026
146 остър завой
23:53 01.01.2026
148 Ааааааааа
Само дето става дума в случая не за САЩ, а за братчедите на САЩ. А участието на украинците най-много да е символично, както и при морските дронове!
Сега британските служби се опитват да си измият ръцете с Тръмп. И разбира се медиите на блатото в САЩ им помагат.
Да изчакаме да се разплете чорапа. Руснаците нарочно поизчакаха за се вдигне гюрултия и да не може случая да се замете под килима.
Коментиран от #149
00:04 02.01.2026
149 Това не изключва възможността
До коментар #148 от "Ааааааааа":Зеленски да не е бил информиран от британските служби. Но а агента им Буданов със сигурност е знаел.
00:06 02.01.2026
151 Посетител
До коментар #14 от "стоян георгиев":Ще ти се...
00:16 02.01.2026
152 Коментатор
До коментар #1 от "мдааа":Руска фабрикация.
00:18 02.01.2026
153 Посетител
До коментар #49 от "Абе що в Москва":Ти пък откъде го видя?! И кой те излъга?
00:21 02.01.2026
154 604
Коментиран от #156, #157
00:27 02.01.2026
155 Посетител
До коментар #120 от "Завърнал се":Има разлика, руски дрон или ракета НЕ СА летяли по бункера на Друсаното Зе! Още предшественика на Нетаняху беше измолил от Путин да не се посяга на Зе-то. Чак тогава Зе изпълзя от мишата дупка, в която се беше наврял! И това се спазваше, досега...
00:30 02.01.2026
156 604
До коментар #154 от "604":Ааа згрях що кът гледах клипъ нъ тъпия кравар...другия път ще им пратят такева в бойни условия..
00:33 02.01.2026
157 Дали е програмиран от уса спецове
До коментар #154 от "604":не знам.
Но нищо чудно Ми-6 да са намерили и платили на такива!
За да се прикрият зад САЩ, ако се размирише яко.
И чрез медиите да натопят Тръмп! А той им е най-големия проблем.
Така се крият и зад украинците, за морските си дронове и атаките по танкерите, които наричат "сенчест флот" само защото не са застраховани в тяхната "Лойд"!
ВИС, СИК, ТИМ...ряпа да ядат!
00:57 02.01.2026
158 Ясно
01:29 02.01.2026
159 питам
01:32 02.01.2026
160 Мдаа
01:33 02.01.2026
161 Архимандрисандрит Бибиян
01:42 02.01.2026
162 Моряка
До коментар #25 от "Слава Украйна":Една малка Украйна?Ами тя по площ(,и то много качествена),е сравнима с Германия и Франция.
01:42 02.01.2026
163 Пуси
02:44 02.01.2026
164 Саша Грей
За Родину!
Коментиран от #165
02:52 02.01.2026
165 Не казвай
До коментар #164 от "Саша Грей":че вярваш на това с жертвите. 😄
03:19 02.01.2026
166 6593
03:50 02.01.2026
167 някой си
До коментар #25 от "Слава Украйна":пълно унищ0жение на д0лната уср@йна!🇷🇺💪
04:45 02.01.2026
168 Моля
05:21 02.01.2026
170 Лудия касапин
До коментар #13 от "123":А руснаците,докога ще се измъкват с това, че като гръмнат блок с цивилни, да лъжат, че вътре били натовски офицери. Доста нагло е, когато спасителите вадят деца на ръце от руините, неадекватната Захарова, да излиза и с иронична усмивка, да казва, че вътре се били събрали натовски генерали да пият чай.
06:46 02.01.2026
171 ицо
07:14 02.01.2026