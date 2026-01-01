Новини
Москва предаде на САЩ данни от дрон, летял към дачата на Путин ВИДЕО
Москва предаде на САЩ данни от дрон, летял към дачата на Путин ВИДЕО

1 Януари, 2026 21:20, обновена 2 Януари, 2026 05:23 5 974 171

Анализът на данните за маршрута показвал, че крайната цел на атаката бил един от обектите на територията на резиденцията

Москва предаде на САЩ данни от дрон, летял към дачата на Путин ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия предаде на Съединените щати данни от безпилотен летателен апарат, за когото твърди, че е летял към резиденцията на президента Владимир Путин.

„Дешифрирането на съдържанието на паметта на навигационните контролери на безпилотния летателен апарат, извършено от специалисти от специалните служби на Руската федерация, недвусмислено потвърди, че целта на атаката е бил комплексът на президентската резиденция“, каза Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Той предал материалите на представител на Службата на военния аташе в посолството на САЩ в Москва.

„Вярваме, че тази стъпка ще разреши всички въпроси и ще допринесе за установяване на истината“, отбеляза той.

По-рано в днес руското Министерство на отбраната съобщи, че силите за сигурност са възстановили файл с полетна мисия от дрона. Анализът на данните за маршрута показвала, че крайната цел на атаката с украински дрон е бил един от обектите на територията на резиденцията.

Москва твърди, че в нощта на 29 декември ВСУ са предприели атака срещу резиденцията на Путин в Новгородска област, използвайки 91 дрона. Силите за противовъздушна отбрана унищожили всички цели. Впоследствие министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че Москва ще преразгледа преговорната си позиция за Украйна.

"Гласът на Кремъл" Дмитрий Песков подчерта, че Киев подкопава усилията на президента на Белия дом Доналд Тръмп с подобни провокации, но това няма да повлияе на диалога между Русия и Съединените щати, а президентите ще продължат да си сътрудничат. Той добави, че военните знаят как, с какво и кога да отговорят на украинска атака.


  • 1 мдааа

    102 30 Отговор
    Напечено става за Зеленски, както се коментира в американските медии. Истината излезе. Зелю от страх пак е излъгал. Сателита показва, че е имало удари.

    Коментиран от #6, #34, #50, #102, #140, #152

    21:36 01.01.2026

  • 2 Варна 3

    36 92 Отговор
    Всичко е изцепка на Русия

    Коментиран от #71, #134, #139

    21:37 01.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 !!!?

    45 85 Отговор
    Лилипутин стана смешен...жалва се на Тръмп като бездомно куче !

    Коментиран от #37, #141

    21:38 01.01.2026

  • 5 ЕМИ РЕЗИДЕНЦИЯТА Е

    35 74 Отговор
    ВИЕ КАКВО ИСКАТЕ...ВОЙНА Е...ТЕЯ ВАТЕНКИ НАПЪЛНО ИЗКУКУРИГАХА...

    Коментиран от #142

    21:39 01.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ггхт

    33 12 Отговор
    Да се смееш ли да плачеш ли. Русия предала дрона на Американците. Ако ама те не играят по правилата(какво сме се разбрали) Тази война е дого се орка между тези който Управляват света. Целта е да държат в страх и подчинение масите и да намаляват регулярно населението в определени периоди от време. Само глупавите и се лепи хора по света не могат да го разберат.

    Коментиран от #15

    21:40 01.01.2026

  • 9 Какъв смешник

    31 68 Отговор
    Няма такъв смешник като Пуслер. Оплаква се на САЩ от отродчето на САЩ - Украйна

    Коментиран от #29, #131, #150

    21:41 01.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    56 20 Отговор
    Лошо им си пише на укрофа|||агите...

    21:42 01.01.2026

  • 12 коко

    72 16 Отговор
    предаден е контролера на дрона със всички разшифроване данни карти и т.н. но не официално руснаците пишат че британците са направили всичко,затова е пратена цялата информация на американците защото на бритите няма да им се размине

    Коментиран от #18

    21:43 01.01.2026

  • 13 123

    63 20 Отговор
    Не остана нищо друго освен да си признаят, може и с мълчание. Украйна не може да се измъква само с не е вярно. Наближава време, когато ще се чува и гласа на Русия. Не може да се игнорират тотално руснаците в Украйна, които са не малък процент

    Коментиран от #26, #170

    21:43 01.01.2026

  • 14 стоян георгиев

    27 60 Отговор
    Поредните руски глупости.

    Коментиран от #151

    21:43 01.01.2026

  • 15 До копейката

    13 37 Отговор

    До коментар #8 от "Ггхт":

    Нищо не си разбрал. Сорос ми нареди да станем "многоходови"

    Коментиран от #21

    21:43 01.01.2026

  • 16 Хахахаха Руски Позор

    25 53 Отговор
    Русия заслужава по 20 к дрона на ден червеният площад да стане червн
    Бункерното плашило да фекализира бункера

    21:44 01.01.2026

  • 17 Жалко

    21 43 Отговор
    Ботокса се отчита пред Бай Дончо! Интересна война ако тази пародия може да се нарече така вообще . Ако воюваш, воювай а не медийни закани от типа - сега ще има отговор на отговора, на предния отговор. По добре ужасен край от колкото ужас без край беше казал поета......

    21:44 01.01.2026

  • 18 За кой ли път ахайахайа

    7 20 Отговор

    До коментар #12 от "коко":

    чак ли ще пишете декларация?

    Коментиран от #45

    21:45 01.01.2026

  • 19 Вторая ПедофилскаАрмия

    20 39 Отговор
    Се оказа самоПедофилска

    21:45 01.01.2026

  • 20 ...

    23 43 Отговор
    Нещастника Путин звучи като ученичка.
    Моля, госпожо - скубят ми косите...

    21:45 01.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Спецназ

    46 14 Отговор
    Значи Зеленский "разговаря" с Тръмп!

    ВЪВ МОМЕНТА се включва "РАЗГОВОР" на Тръмп с Путин, който е в Дача- та си.

    Путин вдига телефона и говори с Тръмп. това беше вече обявено,

    в следващите минути се извършва нападение НАД МЯСТОТО от
    което е вдигнал Путин телефона

    СЪС стотици УКРАИНСКИ дронове!

    ВСЕКИ да си го осмисли за себе си...

    21:45 01.01.2026

  • 23 Име

    15 8 Отговор
    Приятни сънища!

    21:46 01.01.2026

  • 24 Хахаха

    19 52 Отговор
    Лъжите на подите убийци и чакалът им Адолф Путлер нямат край.
    Светът не вярва на този измислен плъх и гнуснта им свита.
    Измислици,лъжи и болни фантазии на един болен шизофреник .

    21:46 01.01.2026

  • 25 Слава Украйна

    22 51 Отговор
    Попиля Русия
    Бункера се моли нагоре надолу за помощ
    А една малка Украйна всеки ден Бомби Москва

    Коментиран от #162, #167

    21:46 01.01.2026

  • 26 ФАКТ

    16 30 Отговор

    До коментар #13 от "123":

    не е пародия войната. пародия е късият милиционер

    21:46 01.01.2026

  • 27 стоян георгиев

    11 43 Отговор

    До коментар #7 от "Поредния Жалък Фейк":

    Освен това няма как да се извади локализация на украйнската крайна цел.дроновете не работят така.нека се радват бг тролейбусите...

    21:46 01.01.2026

  • 28 Свободен

    17 45 Отговор
    Само копейките имат нивото на интелект за да вярват на руски медии!
    Новината е за тях, нас не ни интересува изобщо!
    Все пак сме доста по-умни!

    21:48 01.01.2026

  • 29 Факта си е факт

    5 17 Отговор

    До коментар #9 от "Какъв смешник":

    Абсолютно си прав но не мога да разбера с какво не са сьгласни нашите "сьнародници"?

    21:48 01.01.2026

  • 30 да питам

    13 32 Отговор
    По време на "СВО" , защо не трябва да се атакува бункер , па бил той и на малката ханъма ?

    21:48 01.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Майтап

    17 37 Отговор
    И да е имало атака към въпросната резиденция,тя е по-скоро символична.
    Мишката путин не е бил в нея , а в някой бункер.
    Съществения въпрос е, че всяка воюваща страна ще иска да убие противниковия предводител.Особено нападнатата.
    Така е от как свят светува...

    21:50 01.01.2026

  • 33 Мдаа

    17 39 Отговор
    Колко му е руснаците да препрограмират маршрута на някой пленен дрон. Явно си мислят, че както манипулират собственото си население, така ще могат и за другите.

    21:50 01.01.2026

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 25 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    АЗ ли да съм таКЪв ХЮМ , да се оплаквам на врага си от братчедите от друга наСССРрана республика?

    Коментиран от #68

    21:50 01.01.2026

  • 35 Тома

    34 7 Отговор
    ....Русия предаде на Съединените щати безпилотен летателен апарат, за когото твърди,...

    За КОЙТО, неграмотнико драскащ, за КОЙТО.

    21:51 01.01.2026

  • 36 Няма край руският позор

    21 27 Отговор

    До коментар #7 от "Поредния Жалък Фейк":

    Няма.

    21:51 01.01.2026

  • 37 Някой

    26 8 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    Виж колко са големи Зеленски и Бандера и после определях хора за малки.
    И Меси е малък. ;)

    21:51 01.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами

    29 13 Отговор
    Нещата са много по-сериозни от това което ни се представя.
    Появи се информация, че в САЩ се подготвя план
    за ускоряване на процеса за напускане на Европа.

    Коментиран от #52

    21:52 01.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Путин

    17 30 Отговор
    Виж бе, Дончо, виж бе! Тоя лош Зеленски как ме бие и крещи навсякъде, че аз пръв съм започнал. Мамо, мамо, къде си?

    21:54 01.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 срам

    11 4 Отговор

    До коментар #18 от "За кой ли път ахайахайа":

    ходил си на училище въобще ,знаеш ли какво е декларация?

    21:57 01.01.2026

  • 46 ха ха хааа

    16 27 Отговор
    Плитки , руzки измислици ... Другарю Тръмп , Зеленски ме бие ... 🤭😁

    21:57 01.01.2026

  • 47 Бах и руските страхливи мишки

    14 26 Отговор
    Негодници в пълният смисъл на думата.

    21:57 01.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Абе що в Москва

    13 27 Отговор
    Нема ток?!

    Коментиран от #153

    21:59 01.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Жител на града

    15 26 Отговор
    Не спряхте да ни занимаваТе с долнопробните,рашистки лъжи .

    21:59 01.01.2026

  • 52 Куку

    8 20 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Уточнение:
    САЩ все още не са част от ЕС за да я напускат...

    Коментиран от #67

    22:00 01.01.2026

  • 53 На лъжата краката са руски

    14 28 Отговор
    Тия ватенки все повече заприличват на детска градина.Госпожо,тоя ме удари,този ме обиди...😢😭

    22:00 01.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Гончар Романенко

    12 14 Отговор
    САЩ ще предаде на Русия
    дясното ухо на бай Дончо,
    за което твърди, че е простреляно лани!? :))

    22:01 01.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ццц

    29 8 Отговор
    Кефи ме как изчакаха всички подлизурковци да се изкажат, за да ги изтипосат пред цял свят какви жалки лъжци са. Кайчето Калас да не би да е родена на първи април? И трябва ли да стои още на позицията, с която няма нищо общо? Ако не съм познал рождената й дата, то поне 1-ви април е датата, на която бих и казал, че е очарователна и умна дама, коясо искам да живее дълго!

    22:03 01.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Да и надписа

    12 10 Отговор
    "На Дачу на Путину" още си личал.

    22:03 01.01.2026

  • 61 Ами

    30 8 Отговор

    До коментар #41 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Ще се опитам да Ви го обясня кратко и простичко.
    Атаката е била насочена към команден център на ядрената триада.
    Новата военна доктрина на Русия гласи че, нападение над Русия
    от съюзник в НАТО се счита за нападение от целия съюз.
    Ха сега се замисли кой първи ще го отнесе.

    Коментиран от #69

    22:04 01.01.2026

  • 62 Бен Вафлек

    9 21 Отговор
    Реват като питки.

    22:04 01.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ъъъъъъъъ

    8 25 Отговор

    До коментар #56 от "Ъъъъъъъ":

    Ти да не мислиш,че американците обичат руските комунисти??? Русия е пред брутален икономически и военен фалит без да участва един натовски войник.Кажи го на Захарова и другите колективни крепостни.

    22:07 01.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Фазани си метни въжето

    8 1 Отговор

    До коментар #63 от "Така е":

    И рипай☝️🤣

    Коментиран от #73

    22:08 01.01.2026

  • 67 Ами

    20 3 Отговор

    До коментар #52 от "Куку":

    САЩ не са част от ЕС, но са част от НАТО.
    Бих казал ... Основната част.
    Така, че не се прави на умик.

    22:08 01.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ами

    8 20 Отговор

    До коментар #61 от "Ами":

    Ботокса няма да има време да каже "гък" преди да бъде бетониран в бункера.

    22:11 01.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 не може да бъде

    28 6 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Не пишете глупости -вече излязоха снимките от срещата на военното аташе на САЩ и руския военен който му предава платките от устройството за управление -това е нещо като ROM памет -направеният запис е само за четене и не се изтрива.Произходът на платките вероятно ще хвърли и светлина кой ги организира тези полети ...може би руснаците имат късмет с този дрон който не се взривил -това е неоспоримо доказателство .... може и те да са помогнали да падне и не се взриви ...но това е положението !?

    22:12 01.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Факт

    9 3 Отговор

    До коментар #72 от "Виждащ":

    И много държави се задавиха с него!

    22:20 01.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Русия

    4 18 Отговор
    продължава да хленчи на рамото на Чичо Сам,а той,може и да повярва.Все пак там има по-вече петрол и газ,и редки метали,отколкото в клетата Украйна.Дааа,да,Русия има с какво да съблазни непредвидимия Дон.Може като нищо да му пробута по 50% от Лукоил,Роснефт и Газпром.Той обича МАГА подаръци.Катар вече го дари с един Бойнг-747-800 i
    произведен специално за него.....,а после Израел взе,че им прати една ракета,колкото да им напомни,че дарения и сладки обещания,работа не вършат.Така мисля,че се получи и сега.Дони ще пребере каквото може,а после всеки да се спасява сам и както намери за добре.

    22:24 01.01.2026

  • 81 Дайджест

    4 16 Отговор
    Някой ако си мисли,че руските индианци са хора е без.м.озъчен.

    22:25 01.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 РИА Новости

    5 18 Отговор
    Внимание ! Внимание !

    Говорит Мацква .

    Рамзан Кадиров ритна камбаната .
    Да се готви маленкий Вовка Недоносняка

    Коментиран от #95

    22:25 01.01.2026

  • 84 Хохо Бохо

    11 11 Отговор
    Нещастникът Путин моли сенилния Тръмп да го защити от Зеленски....

    22:26 01.01.2026

  • 85 opk бежит

    5 7 Отговор
    крак-граната летить ему вслед !

    22:26 01.01.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 НАЛИ?!

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "СЛАВА УКРАИНЕ!":

    А като имаше украински удари по Кримският Мост,случайно той да стана на пепел...?!
    Всичките му платна си работят,до ден днешен,съвсем нормално!

    22:29 01.01.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Плешива първопричина

    9 5 Отговор
    Тези не спират да се излагат.

    22:31 01.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 На бас, че Рижавия

    10 7 Отговор
    ще клъвне на поредната руска лакърдия!

    Рижо е готов на всичко, че да помогне на Путя.

    Коментиран от #93

    22:32 01.01.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Агент Краснов

    6 6 Отговор

    До коментар #91 от "На бас, че Рижавия":

    Е Руски Актив.

    22:33 01.01.2026

  • 94 ,,,,,,,

    6 10 Отговор
    Ако си русофил или трябва да си напълно мало/умен или платен.
    Трети вариант нема.

    22:33 01.01.2026

  • 95 Пак не си разбрал!

    13 4 Отговор

    До коментар #83 от "РИА Новости":

    Само е постъпил в болница,но си е жив...?!

    Коментиран от #104

    22:33 01.01.2026

  • 96 Хипотетично

    4 8 Отговор
    Годна за прочитане памет е годна и за препрограмиране.

    22:35 01.01.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Аз казах

    9 16 Отговор
    Русия не е легитимна федерация.Тя е създадена от окупирани чужди земи и народи.Тя няма провото да се жалва.Русия е агресор.

    Коментиран от #115

    22:36 01.01.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Ами

    8 16 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Щом е имало удари,значи руснаците пак са излъгали,че е нямало(били унищожени всички дронове)!

    22:37 01.01.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 РИА Новости

    9 10 Отговор

    До коментар #95 от "Пак не си разбрал!":

    Жив е той ,жив е там до Кобзоня
    Ще му държи микрофоня

    Днес е умрял и то май привечер .

    22:38 01.01.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 На колене бе руски подлоги!

    8 12 Отговор
    Н са колене пред ВЕЛИКИЯТ ЗЕЛЕНСКИ!

    22:39 01.01.2026

  • 107 Тази се знае.

    3 4 Отговор

    До коментар #105 от "Гост":

    Неграмотна циганка е.

    22:40 01.01.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Кадиров Ахмак

    9 9 Отговор
    А Бре Тия от
    Кремля

    Излязоха по Големи Палячовци от
    Нас .

    Нашите Тик Ток
    Изпълнения
    Бяха по добре Инсценирани .
    Можехме даже да спечелим Оскар

    22:41 01.01.2026

  • 110 На часа!

    8 15 Отговор
    ЦРУ заяви, че няма атака с украински дронове срещу резиденцията на Путлера.

    Коментиран от #132, #133

    22:42 01.01.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Хаха, кремълските нещастници се дънят

    6 14 Отговор
    За скапаните московски цървули е характерно, че упорствайки в глупавите си лъжи, стават необратимо за смях на целия свят.
    Сега - измислили дрон, летял към на Путйо резиденцията. Сигурно целта я е пишело на дрона...

    22:42 01.01.2026

  • 113 коко

    6 10 Отговор
    Госпожо Трампия ,Зеленски иска да ме бие! Той е лош ученик!

    22:43 01.01.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Само

    14 6 Отговор

    До коментар #100 от "Аз казах":

    САЩ са легитимни щати. Те са създадени от изконното местно население на населявало територията от незапомнени времена.

    Коментиран от #122

    22:43 01.01.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Завърнал се

    6 11 Отговор
    Проблемът не е че е летял дрон, а че не е стигнал целта. Какво се оплакват тия, да не би да е било обявено примирие? Ами украинците да закарат на Тръмп тогава един вагон с отломки от дронове и ракети.

    Коментиран от #155

    22:50 01.01.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Точно така

    2 8 Отговор

    До коментар #115 от "Само":

    И по тази причина США и РАША ще се разпаднат...

    22:52 01.01.2026

  • 123 остър завой

    2 14 Отговор
    В стремежа си да привлече Русия за играта си с Китай, Тръмп има нужда от убедителни за американското общество доказателства и приятеля му се опитва да намери такива. Дестинацията в навигацията може да бъде подменена с произволни координати.

    22:52 01.01.2026

  • 124 Нов

    3 2 Отговор
    Това заглавие стри тъпомера.

    22:53 01.01.2026

  • 125 Странно

    9 4 Отговор
    А защо дрона е летял към резиденцията на Путин, а не към бункера му?
    Нали Путин бил уплашен и се криел в бункер, а?
    Айде пак коментирайте за бункера, ха-ха.

    Коментиран от #128

    22:54 01.01.2026

  • 126 Артилерист

    13 3 Отговор
    Със заглавието си Ганев всъщност изразява съмнение в твърденията на Русия. С цитирането на руските експерти, които са разшифровали зададения маршрут на това поразяващо средство, по същество се признава, че целта на дрона е била резиденцията на руския президент, но Ганев не поставя за заглавие нещо от сорта:"Руски специалисти разгадаха крайната цел на украински атакуващ дрон...", ами, че Русия твърдяла нещо си...

    Коментиран от #135

    22:55 01.01.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 край бункера

    8 1 Отговор

    До коментар #125 от "Странно":

    Дванадесет пускови ПВО установки са разположени в района около Валдай заради въпросната резиденция още от соц.времената.

    23:03 01.01.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 БАРС

    12 2 Отговор
    ПО ТВ ПОКАЗАХА ЕЛЕКТРОНИКАТА НА КОЯТО СА Настройки КООРДИНАТИТЕ НА ДРОНА ЕДИН ВИД ДЖИ ПИ НАВИГАЦИЯТА КРАЙНАТА ТОЧКА .ТОВА НЕ Е ОПРАВДАНИЕ КАКТО ПИШАТ ТОВА Е ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЧЕ ИМА ВЕРОЯТНОСТ ДА ДУМКАТ РАШКИТЕ ПО ВИНОВНИЦИТЕ.ТАКА СЕ РАЗБРА РРАВДАТА ЗА УКРАИНЦИТЕ.ДА ДРОНА Е НАПЪЛНО ЗАПАЗЕН

    23:08 01.01.2026

  • 131 смешници сте вие

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Какъв смешник":

    жалките джендъри които живеете в илюзия

    23:08 01.01.2026

  • 132 мушмул

    11 5 Отговор

    До коментар #110 от "На часа!":

    Нищо подобно! "Уолстрийт джърнъл" пише, че целта не е била резиденцията, а военен обект намиращ се в близост с нея! Това, че така ти е поднесена информацията и ти и вярваш си е твой проблем!

    23:10 01.01.2026

  • 133 НЕ Е ВЯРНО!

    7 2 Отговор

    До коментар #110 от "На часа!":

    Дай линк-къде?!
    Аха,ясно-в ,,УкрИнформ"...

    23:10 01.01.2026

  • 134 По-голяма изцепка

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    от теб няма, форумен укротрол.

    23:11 01.01.2026

  • 135 остър завой

    1 10 Отговор

    До коментар #126 от "Артилерист":

    Дестинацията в навигацията не е шифрограма получавана ефирно от сателит (за да се разгадава), а са записани координати в памет в дрона (като в смартфона) и щом тя не е повредена и се чете, може и да се подменят с нов запис координатите.

    23:11 01.01.2026

  • 136 Това както контраступа който

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "СЛАВА УКРАИНЕ!":

    освободи Крим и събори Керченския мост ли или като операцията която превзе цялата Курска област заедно с град Курск ?

    Коментиран от #137

    23:12 01.01.2026

  • 137 остър завой

    3 9 Отговор

    До коментар #136 от "Това както контраступа който":

    За Курск помогнаха ентусиазираните корейци на Ким. А една от целите на нахлуването (освен да се разменят завзети територии) е да се развенчае пред европейците заплахата на Д.Медведев, че Русия ще използва ядрено оръжие в случай на засягане на руска територия.

    23:21 01.01.2026

  • 138 Ердоган

    4 8 Отговор
    WTF това е нереялно. Все едно чикатило да покаже доказателство, че някоя от жертвите му е извадила нож среще него. С всеки изминал ден на диктаторите се вдъхва кураж и получават чувство за сигурност, че могат да опитат да си разширят територията и да погубят един милион, но той диктатора не може да бъде цел а.к.а ако комшията реши да върне времето до Румелия, нашия президент дори не може да му прати дрон....КАЖИ ЧЕСНО

    23:22 01.01.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Мнеее

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Ама той агресора е легитимна цел на цял свят.
    Тепърва ке го дупчат

    23:29 01.01.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 падналия ангел

    13 1 Отговор
    Руснаците предадоха само платката с паметта на дрона на двама американски военни. Единият вероятно беше военното аташе към посолството, взе платката в плик и я сложи в една кутия. Поне пишете новините с някаква доза достоверност! Па пак си спазвайте политкоректността!

    23:38 01.01.2026

  • 144 Ха ха ха

    3 4 Отговор
    Предаде и 5 чемоданчики с дермо, защото лудия дядка се нас..а...

    23:49 01.01.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 остър завой

    1 11 Отговор
    ЦРУ е информирало президента на САЩ за направената своя оценка, че атака по резиденцията не е имало.

    23:53 01.01.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Ааааааааа

    10 2 Отговор
    Точно на тия медии да вярваме, от източници пожелали анонимност?
    Само дето става дума в случая не за САЩ, а за братчедите на САЩ. А участието на украинците най-много да е символично, както и при морските дронове!
    Сега британските служби се опитват да си измият ръцете с Тръмп. И разбира се медиите на блатото в САЩ им помагат.
    Да изчакаме да се разплете чорапа. Руснаците нарочно поизчакаха за се вдигне гюрултия и да не може случая да се замете под килима.

    Коментиран от #149

    00:04 02.01.2026

  • 149 Това не изключва възможността

    5 2 Отговор

    До коментар #148 от "Ааааааааа":

    Зеленски да не е бил информиран от британските служби. Но а агента им Буданов със сигурност е знаел.

    00:06 02.01.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Посетител

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Ще ти се...

    00:16 02.01.2026

  • 152 Коментатор

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Руска фабрикация.

    00:18 02.01.2026

  • 153 Посетител

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Абе що в Москва":

    Ти пък откъде го видя?! И кой те излъга?

    00:21 02.01.2026

  • 154 604

    3 5 Отговор
    Той програмиран от уса спецове...те им гу връщат БУХАХАХАХАХЯ

    Коментиран от #156, #157

    00:27 02.01.2026

  • 155 Посетител

    7 2 Отговор

    До коментар #120 от "Завърнал се":

    Има разлика, руски дрон или ракета НЕ СА летяли по бункера на Друсаното Зе! Още предшественика на Нетаняху беше измолил от Путин да не се посяга на Зе-то. Чак тогава Зе изпълзя от мишата дупка, в която се беше наврял! И това се спазваше, досега...

    00:30 02.01.2026

  • 156 604

    2 1 Отговор

    До коментар #154 от "604":

    Ааа згрях що кът гледах клипъ нъ тъпия кравар...другия път ще им пратят такева в бойни условия..

    00:33 02.01.2026

  • 157 Дали е програмиран от уса спецове

    9 4 Отговор

    До коментар #154 от "604":

    не знам.
    Но нищо чудно Ми-6 да са намерили и платили на такива!
    За да се прикрият зад САЩ, ако се размирише яко.
    И чрез медиите да натопят Тръмп! А той им е най-големия проблем.
    Така се крият и зад украинците, за морските си дронове и атаките по танкерите, които наричат "сенчест флот" само защото не са застраховани в тяхната "Лойд"!
    ВИС, СИК, ТИМ...ряпа да ядат!

    00:57 02.01.2026

  • 158 Ясно

    3 7 Отговор
    Русия предала на САЩ дрон, за който твърди нещо, без да може да го докаже ! А какво стана с останалите, май няколко десетки бяха, за които твърдеше същото !?

    01:29 02.01.2026

  • 159 питам

    7 1 Отговор
    Защо не се ограмотите, преди да пишете статии, или компетентност от типа на К ая ви е достатъчна? Предадена бе нещо подобно на електронна платка, но дори и да има информация на нея, тя трябва да се "прочете". Защо бързате да твърдите нещо, като не разбирате нищо. На тази платка може да има и данни за обекти на ПВО, данни от камерите на дрона, данните може да се кодирани и т.н. Нека да се получат резултати от разследването. И за изгорените хора в Херс о нска област ли ще пишете съчинения?

    01:32 02.01.2026

  • 160 Мдаа

    4 9 Отговор
    Москва не вярва на сълзи, а светът вече не вярва на Московски лъжи ! Но нека, нека ги видят хубаво, най-вече ония, които са на тяхна страна !

    01:33 02.01.2026

  • 161 Архимандрисандрит Бибиян

    2 9 Отговор
    Путилифонът бате Пундю каза каде не понемает шо мо е толко трудно на Долен Тъп да възприеме кво мо се казва та е нужно да се продължава да мо се натяква каде какво требе да мисли?!

    01:42 02.01.2026

  • 162 Моряка

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Слава Украйна":

    Една малка Украйна?Ами тя по площ(,и то много качествена),е сравнима с Германия и Франция.

    01:42 02.01.2026

  • 163 Пуси

    4 4 Отговор
    Бате Дони, Зельо ме бие!

    02:44 02.01.2026

  • 164 Саша Грей

    2 4 Отговор
    Чапаев може да е горд със своите потомци. В последните дни руската кавалерия е неудържима. Е, донякъде. На бойното поле се наблюдава кавалерия от началото на 20-ти век срещу модерни въздушни и сухоземни дронове. Руснаците разбиват собствените си рекорди - стотици жертви в хора и животни срещу нула от другата страна.
    За Родину!

    Коментиран от #165

    02:52 02.01.2026

  • 165 Не казвай

    3 1 Отговор

    До коментар #164 от "Саша Грей":

    че вярваш на това с жертвите. 😄

    03:19 02.01.2026

  • 166 6593

    2 3 Отговор
    Западната общност: Всичко, което казва Русия, е лъжа, а всичко, което казват Украйна и Европа, е истина и правда!

    03:50 02.01.2026

  • 167 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Слава Украйна":

    пълно унищ0жение на д0лната уср@йна!🇷🇺💪

    04:45 02.01.2026

  • 168 Моля

    0 2 Отговор
    другарко, Зеленски ме бие, скарайте му се!

    05:21 02.01.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Лудия касапин

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "123":

    А руснаците,докога ще се измъкват с това, че като гръмнат блок с цивилни, да лъжат, че вътре били натовски офицери. Доста нагло е, когато спасителите вадят деца на ръце от руините, неадекватната Захарова, да излиза и с иронична усмивка, да казва, че вътре се били събрали натовски генерали да пият чай.

    06:46 02.01.2026

  • 171 ицо

    0 0 Отговор
    ,,дача" е на Миле къщата на село

    07:14 02.01.2026

