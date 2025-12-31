Новини
Като на кино: Откраднаха над 10 милиона евро от банка в Германия ВИДЕО

31 Декември, 2025 08:38, обновена 31 Декември, 2025 07:50 892 19

Извършителите са пробили дебела бетонна стена в клона в западния град Гелзенкирхен

Като на кино: Откраднаха над 10 милиона евро от банка в Германия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десетки разгневени клиенти се събраха пред банка в Германия, след като стана ясно, че крадци са обрали трезора, предаде NOVA.

Откраднатите пари и ценности от депозитните касети на клиентите са на стойност най-малко 10 милиона евро.

Извършителите са пробили дебела бетонна стена в клона на банката в западния град Гелзенкирхен. Обирът е бил извършен по време на коледните празници, когато повечето банки са затворени.

Полицията е открила дупката едва след като пожарна аларма се е задействала в ранните часове на понеделник.

Свидетели са съобщили, че са видели няколко мъже в събота вечер да носят големи чанти на стълбището на съседен паркинг.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Разбити са 3000 чатни касетки .Никой не може да каже какво е имало вътре.

    07:52 31.12.2025

  • 2 Нека още свъртат

    15 1 Отговор
    Изметта от света!
    Същото ни чака и нас!
    От емигранти, нищо добро!

    07:56 31.12.2025

  • 3 РЕАЛИСТ

    14 0 Отговор
    Така е на празниците. Повечето хора почиват, но има и такива, които работят.

    07:56 31.12.2025

  • 4 хехе

    14 0 Отговор
    Да обереш банка не е грях.

    07:57 31.12.2025

  • 5 ВВП

    4 1 Отговор
    Поздравленъя от РФ..Евала на хората .Браво!!

    08:01 31.12.2025

  • 6 Сарая

    5 0 Отговор
    Тоя пари дори за 1 км магистрала няма да ни стигнат,аюагу

    08:02 31.12.2025

  • 7 ВВП

    1 0 Отговор
    Немция е крака от Европа и Африка.. Сега се връща

    08:03 31.12.2025

  • 8 ГЛЕДАХ РЕПОРТАЖ

    3 0 Отговор
    Германчетата крякаха като стадо гъски. Няма ги вече арогантните германци.

    08:03 31.12.2025

  • 9 Григор Господинов

    2 0 Отговор
    Нищо не е загубено, няма какво да се тревожим тук в България за този инцидент ,просто откраднатите вещи са си сменили собственика.

    08:04 31.12.2025

  • 10 ТЕЗИ СА АМАТЬОРИ

    5 0 Отговор
    Боко и Шиши кардат 10 МИЛИКИ всеки ден. Да се преквалифицират в политици.

    08:05 31.12.2025

  • 11 Лост

    5 0 Отговор
    Каква е тази измислена банка с рафтчета от Плод-зеленчук?

    08:06 31.12.2025

  • 12 Пич

    5 0 Отговор
    Е браво !!! Това , да ограбиш банка или музей в Европа , ще дойде като в България да си изнесеш лютеница от мазето !!! Но в мазето на всеки блок в България контрола е много по строг , защото поне няколко бабички те държат под око !!!

    08:08 31.12.2025

  • 13 ВВП

    0 2 Отговор
    Руска ръка се вижда от далече..

    08:10 31.12.2025

  • 14 Софиянец

    3 0 Отговор
    😂😂😂 Райската градина на Борел 🤡🤡🤡

    08:11 31.12.2025

  • 15 ВВП

    2 0 Отговор
    Гелзенкирхен е клозет.само турци,кюрди

    08:12 31.12.2025

  • 16 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Да откраднеш от крадеца е гордост !

    Иначе брадатия е "немец" колкото аз съм космонаФт.

    08:13 31.12.2025

  • 17 Херлок Шолмс

    1 0 Отговор
    Глупаци Сър !На много места в Европа ,а и у нас подобни суми ,че и доста по големи само с един подпис ги открадват .

    08:14 31.12.2025

  • 18 Рускиня

    1 0 Отговор
    Както в един американски филм.

    08:14 31.12.2025

  • 19 Бедна немска банка

    0 0 Отговор
    с 10 милиона евро. Това е знак да не ходите в Германия, защото и в банките нямат пари. Крадците не могат да си купят по едно имение със скъпа кола, само за един стига, очакват се смъртни случаи в близките дни. 😂

    08:15 31.12.2025

