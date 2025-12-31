Като на кино: Откраднаха над 10 милиона евро от банка в Германия ВИДЕО

Десетки разгневени клиенти се събраха пред банка в Германия, след като стана ясно, че крадци са обрали трезора, предаде NOVA.

Откраднатите пари и ценности от депозитните касети на клиентите са на стойност най-малко 10 милиона евро.

Извършителите са пробили дебела бетонна стена в клона на банката в западния град Гелзенкирхен. Обирът е бил извършен по време на коледните празници, когато повечето банки са затворени.

Полицията е открила дупката едва след като пожарна аларма се е задействала в ранните часове на понеделник.

Свидетели са съобщили, че са видели няколко мъже в събота вечер да носят големи чанти на стълбището на съседен паркинг.