Новини
Свят »
Германия »
Германия прекрати второ разследване срещу крупен руски олигарх

Германия прекрати второ разследване срещу крупен руски олигарх

31 Декември, 2025 09:27 794 12

  • алишер усманов-
  • германия-
  • мюнхен-
  • съд

Алишер Усманов беше обвинен в нарушаване на германския закон за външноикономическата дейност

Германия прекрати второ разследване срещу крупен руски олигарх - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мюнхенската прокуратура прекрати разследването срещу бизнесмена Алишер Усманов по подозрение в нарушаване на германския закон за външноикономическата дейност, свързан със санкциите на ЕС. Това съобщиха адвокатите на бизнесмена.

Случаят се отнася до предполагаеми плащания, извършени чрез чуждестранни компании за услуги за охрана на имущество в Бавария (Ротах-Егерн) през 2022 г. и предполагаемо неспазване на изискванията за деклариране на имущество пред Федералната служба за икономически въпроси и контрол на износа (BAFA). През 2024 г. тези инциденти бяха обединени в едно предварително разследване.

Адвокатите на Усманов последователно отричаха всички обвинения, позовавайки се на липсата на връзка на клиента си с гореспоменатите компании и неприложимостта на съответните санкционни разпоредби към него.

Разследването беше прекратено по споразумение със съда и със съгласието на Усманов, в съответствие с параграф 1 от член 153а от германския Наказателно-процесуален кодекс (прекратяване на производството при изпълнение на условия и инструкции). Като част от споразумението бизнесменът направи доброволно дарение за благотворителност. Прокуратурата подчерта, че възобновяването на разследването по същите подозрения е изключено и презумпцията за невинност на Усманов остава в сила.

Wannemacher & Partners, представляващ Усманов, заяви, че бизнесменът „не е обвинен в никакви престъпления“ и делото, подобно на предишното, приключено през 2024 г., не е преминало отвъд предварителното разследване.

Адвокатите отбелязаха, че процесът се е проточил над 3 години и по-нататъшното разследване би довело само до разхищение на ресурси. В тази връзка, с цел процесуална ефективност и запазване на здравето му, Усманов се съгласи с прекратяване на делото в съответствие с германското законодателство.

„Очакваме, че доброто име и репутацията на г-н Усманов ще бъдат напълно възстановени“, добави адвокатската кантора.

През ноември 2024 г. Главната прокуратура на Франкфурт на Майн прекрати разследването срещу Усманов по подозрение за пране на пари, без да повдига обвинения.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мия чинии

    2 5 Отговор
    Радвпм се . Усман ми купи обувки и нова рубашка ! Слава !

    Коментиран от #3

    09:31 31.12.2025

  • 3 Купил ти нова рубашка

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мия чинии":

    Кога? Преди или след като те лашка.

    09:33 31.12.2025

  • 4 Бялджип

    7 3 Отговор
    Плати парици и се измъкна! Така става днес в света. Няма значение че се правят на демократи, светци, държат на правото и закона. Този може да е виновен и трябва да лежи по всички правила на съдопроизводството, но нали сме наясно, че днес с пари можеш да се откупиш от всичко..?

    09:34 31.12.2025

  • 5 Бавно и полека

    6 1 Отговор
    Европа ще разбере че са я излъгали и е отрязала погрешния клон и това е довело да тоталното пропадане на икономиката И! Пита се дали държавите "резачката" ще бъдат наказани подобаващо!?

    Коментиран от #8

    09:35 31.12.2025

  • 6 Мисля

    4 1 Отговор
    Време е да се обърне палачинката!

    09:40 31.12.2025

  • 7 Защо България е най-бедна в ЕС (след Унг

    1 4 Отговор
    Защото ей такива като този "руснак" Османко ни правиха прехода и демокрацията.

    Коментиран от #9, #11

    09:41 31.12.2025

  • 8 Руснак

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Бавно и полека":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    Коментиран от #10

    09:43 31.12.2025

  • 9 факт

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Защо България е най-бедна в ЕС (след Унг":

    И гледай как му прощават.
    Щото Запада няма пари да си подържа скъпата инфраструктура нямат и деца на които да оставят наследвтво.

    09:49 31.12.2025

  • 10 овч,

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Руснак":

    Щом си го признаваш , значи маалата сте по-зле и от Бурунди !ХА-ХА !

    09:53 31.12.2025

  • 11 Да Бе Да

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Защо България е най-бедна в ЕС (след Унг":

    Османко ли те кара да вършиш щуротии като Шокова Терапия и Ударна Приватизация и Демилитаризация и Деиндустриализация или атлантическите съветници - неоколонизатори на които платихме луди пари?

    09:56 31.12.2025

  • 12 111

    2 1 Отговор
    Пак обир и изнудване. Прави се демократично - замазване на кражбата.

    10:00 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания