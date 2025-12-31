Германия прекрати второ разследване срещу крупен руски олигарх

Мюнхенската прокуратура прекрати разследването срещу бизнесмена Алишер Усманов по подозрение в нарушаване на германския закон за външноикономическата дейност, свързан със санкциите на ЕС. Това съобщиха адвокатите на бизнесмена.

Случаят се отнася до предполагаеми плащания, извършени чрез чуждестранни компании за услуги за охрана на имущество в Бавария (Ротах-Егерн) през 2022 г. и предполагаемо неспазване на изискванията за деклариране на имущество пред Федералната служба за икономически въпроси и контрол на износа (BAFA). През 2024 г. тези инциденти бяха обединени в едно предварително разследване.

Адвокатите на Усманов последователно отричаха всички обвинения, позовавайки се на липсата на връзка на клиента си с гореспоменатите компании и неприложимостта на съответните санкционни разпоредби към него.

Разследването беше прекратено по споразумение със съда и със съгласието на Усманов, в съответствие с параграф 1 от член 153а от германския Наказателно-процесуален кодекс (прекратяване на производството при изпълнение на условия и инструкции). Като част от споразумението бизнесменът направи доброволно дарение за благотворителност. Прокуратурата подчерта, че възобновяването на разследването по същите подозрения е изключено и презумпцията за невинност на Усманов остава в сила.

Wannemacher & Partners, представляващ Усманов, заяви, че бизнесменът „не е обвинен в никакви престъпления“ и делото, подобно на предишното, приключено през 2024 г., не е преминало отвъд предварителното разследване.

Адвокатите отбелязаха, че процесът се е проточил над 3 години и по-нататъшното разследване би довело само до разхищение на ресурси. В тази връзка, с цел процесуална ефективност и запазване на здравето му, Усманов се съгласи с прекратяване на делото в съответствие с германското законодателство.

„Очакваме, че доброто име и репутацията на г-н Усманов ще бъдат напълно възстановени“, добави адвокатската кантора.

През ноември 2024 г. Главната прокуратура на Франкфурт на Майн прекрати разследването срещу Усманов по подозрение за пране на пари, без да повдига обвинения.