Новини
Свят »
Палестина »
Въпреки примирието: Атаки и ранени в южната част на ивицата Газа

Въпреки примирието: Атаки и ранени в южната част на ивицата Газа

25 Октомври, 2025 19:28, обновена 25 Октомври, 2025 18:32 490 6

  • газа-
  • атаки-
  • пострадали-
  • хамас-
  • израел

Един човек е пострадал тежко при израелски обстрел северозападно от град Рафах

Въпреки примирието: Атаки и ранени в южната част на ивицата Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко души бяха ранени, някои от които - сериозно, при атаки в южната част на ивицата Газа днес въпреки споразумението за прекратяване на огъня между Израел и ислямисткото движение "Хамас", предаде ДПА, цитирана от БТА, позовавайки се на палестински източници.

Един човек е пострадал тежко при израелски обстрел северозападно от град Рафах, съобщиха от близката болница „Насър“.

Палестинският Червен полумесец посочи, че двама души са били ранени при израелски въздушен удар срещу превозно средство край Хан Юнис. Израелски военен говорител заяви, че не може да потвърди подобен инцидент.

Контролираните от „Хамас“ здравни власти съобщиха, че 93 палестинци са били убити след 10 октомври, когато влезе в сила примирието с Израел, като много от тези хора са загинали преди седмица.

Израелската армия съобщи, че двама нейни войници са били убити при атаки в южната част на ивицата Газа в неделя, след което Израел нанесе най-тежките въздушни удари след влизането в сила на примирието. Според болнични източници тогава са загинали 44 палестинци.

Оттогава ситуацията се успокои, но има отделни атаки, обобщава ДПА.

Израелската армия посочи, че е открила огън по хора, които са се приближили до войници отвъд т. нар. жълта линия, зад която военните се оттеглиха като част от споразумението за прекратяване на огъня.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моссад

    2 1 Отговор
    Ние контролираме вашите мега продажни "демократи".

    18:34 25.10.2025

  • 2 Емил Стефанов

    4 0 Отговор
    Чифута не иска мир а да граби и убива.

    18:51 25.10.2025

  • 3 Ъхъъъъъ....

    2 0 Отговор
    Две седмици след началото на прекратяването на огъня, израелските атаки срещу Гааза са убили 93 души. ...Започва предсрочно гласуване в надпреварата за кмет на Ню Йорк, като Мамдани води значително в социологическите проучвания.Мамдани, демократичен социалист, вдъхна енергия на либералните избиратели и остро осъди войната на Израел срещу Гааза. Ционисткият губещ кандидат Куомо нападна Мамдани, който ще бъде първият мюсюлмански кмет на града, заради критиките му към Израел..... Организацията на обединените нации съобщава, че най-малко 1,5 милиона души в ивицата Гааза се нуждаят от „спешна помощ“..."Преживяхме войната, може да не преживеем прекратяването на огъня.
    Може да има прекратяване на огъня, но Израел все още убива палестинци в Гааза всеки ден.......

    18:57 25.10.2025

  • 4 Израелски удар с дрон уби двама души в

    1 0 Отговор
    Ливан.... Израелски удар с дрон уби двама души, когато превозно средство беше ударено близо до град Тул в южен Ливан, а отделна атака беше насочена към булдозер в Хиам. Израелските военни отново нарушиха за пореден път споразумението за прекратяване на огъня.

    19:06 25.10.2025

  • 5 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Това е мира на Доньо. Нищо не му се получава

    19:07 25.10.2025

  • 6 САЩ отхвърли

    0 0 Отговор
    гласуването на израелския парламент за анексиране на окупирания Западен бряг. Израелският парламент даде предварително одобрение на законопроект за "налагане на израелски суверенитет" върху окупирания Западен бряг и за ефективно анексиране на палестинската територия. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който беше на посещение в Израел, го нарече „глупав“ политически трик.

    19:08 25.10.2025