Украйна отново удари с дронове руския пристанищен град Туапсе - поразена е нефтена база, има пострадали

Двама души са ранени при атака на украински дронове в руския пристанищен град Туапсе и са хоспитализирани. Нанесени са щети върху пет жилищни сгради, газопровод, пристанищен кей и оборудване в нефтопреработвателната фабрика.
Това съобщиха от Оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.
„Нараняванията на пострадалите не са животозастрашаващи, а медицинският персонал оказва цялата необходима помощ“, се казва в изявлението.
Оперативната група уточни, че прозорците на четири жилищни сгради и една частна къща са повредени. Общината ще съдейства на жителите за възстановяването.
„Пожарът на едно от местата за кацане беше бързо потушен. Пожар с площ от 300 квадратни метра в рафинерията също беше потушен. В работата са участвали 64 души и 16 единици техника, включително персонал от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край“, допълват от ведомството.
Кметът на общинския район Туапсе Сергей Бойко обяви „опасност от дронове“ в общината в 23:43 ч. московско време.
За шум от полети на дронове и експлозии бе съобщени и близо до Геленджик (летището там преди това е било временно затворено) и село Лазаревское край Сочи.
Влакът Ростов-Адлер е спрян в Краснодарския край поради технически проблеми, написаха в Telegram канала на Севернокавказката железница.
Влак № 442 е спрял в 2:05 ч. московско време между гарите Гулкевичи и Отрадо-Кубанская на НЦЖД. В резултат на това 18 пътнически влака са закъснели с до пет часа.
На 30 декември беше съобщено, че три влака са закъснели в Кубанската област, след като щети по железопътната инфраструктура са причинени от отломки от падащи дронове, а в надземната електропреносна мрежа е възникнало прекъсване на електрозахранването.
Късно вечерта губернаторът на Московска област Андрей Воробьов обяви, че един човек е пострадал при атака с дрон в региона.
Губернаторът отбеляза, че пострадалият е 57-годишен мъж. Той е откаран в травматологичния център на болница „Красногорск“ с шрапнелни рани по гърба и ръката. В момента е на преглед и първоначално лечение.
Вчера в Московска област бяха свалени 21 дрона в седем района – Рузски, Волоколамски, Одинцовски, Можайски и Наро-Фомински райони, както и в Истрински и Чеховски, съобщи губернаторът на Московска област Воробьов. Той добави, че силите за противовъздушна отбрана продължават операциите си.
Между 18:09 и 21:29 ч. московско време кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свалянето на пет дрона, летящи към Москва. Министерството на отбраната съобщи, че между 16:00 и 20:00 ч. московско време над руски региони са свалени 109 дрона. Според министерството през този период над Московска област са унищожени осем дрона, три от които са се насочвали към Москва.
На този фон бяха наложени ограничения за полети на летище Внуково. Летището беше затворено за всички полети от 21:33 ч. московско време. Тези мерки бяха отменени в 22:10 ч.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Натовец
Коментиран от #2, #7
04:22 31.12.2025
2 Кънчо
До коментар #1 от "Натовец":Седи си у дупката и не плямпай че оня дебне да те ....не
04:24 31.12.2025
3 Факт
Коментиран от #24
04:25 31.12.2025
4 Яко баце
Коментиран от #10
04:25 31.12.2025
5 таксиджия 🚖
04:30 31.12.2025
6 Терористи
Коментиран от #11
04:32 31.12.2025
7 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Натовец":Точно така! Рушия ни мрази и подкрепя севернамакедония и сърбия. Рушия е същата мулти култи страна като сащ - Путин се хвали, че хиляди африкаснки мъже са дошли да учат в руски университети. Путин насърчава връзките между бели рускини със африканци.
04:34 31.12.2025
8 Перник
04:39 31.12.2025
9 Перник
04:40 31.12.2025
10 Яко баце👍
До коментар #4 от "Яко баце":Украйна организира много силна атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за мащабни удари в Московска област. Според съобщения в социалните мрежи, обект на нападенията са енергийни подстанции. В руски медии се съобщава, че най-малко 600 000 души са останали без ток след атаката.
04:41 31.12.2025
11 Нали знаеш, как
До коментар #6 от "Терористи":се връща брашно на заем?😂
Още много студени дни ще има за рашистите в Русия.
Коментиран от #13
04:48 31.12.2025
12 таксиджия 🚖
Опитът за нова валута брикс, обезпечена със злато се провали!
"Един пояс, един път" се провали.
Рушия и Чайна не могат да защитят съюзниците си - Сирия, Газа, Венецуела, Армения, Грузия. Даже и севернамакедония изпуснаха, вече са в нато. Сърбия също зави окончателно към ЕС.
Коментиран от #14, #15
04:56 31.12.2025
13 Тероризма е зло
До коментар #11 от "Нали знаеш, как":И Русия добре го наказва!
05:04 31.12.2025
14 Пропагандата
До коментар #12 от "таксиджия 🚖":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #19
05:05 31.12.2025
15 таксиджия 🚖
До коментар #12 от "таксиджия 🚖":Ето как ще завърши "спец операцията" на Путин.
Рушката икономика е вързана към Чайна на 100% след 2022. В момента Кси Пингпинг играе със Тръмпоча - изтощават военния ресурс на Рушия. След това ще трябват нови бойни машини и снаряди. Тогава Чайна ще отреже и изтегли инвестициите си от Рушия. Без пари и без пазари Путин няма как да продължи!
Защо Китай ще забие нож в гърба на Рушия!? Защото Чайна не може да съществува, ако не продава стоките си в сащ, при това на завишени цени 😉
Рушия се разпада на десетки малки държави, управлявани и първоначално финансирани от банковия кабал известен като "дълбоката държава", волстрийт, зионистите и прочие. Румен Радев работи за тях, той да ви разкаже по-подробно 😉
Този процес ще бъде възпят в западните медии като "освобождението на поробените народи от рушко робство"! И е точно така!
Коментиран от #16, #21
05:05 31.12.2025
16 Пропагандата
До коментар #15 от "таксиджия 🚖":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #17
05:06 31.12.2025
17 таксиджия 🚖
До коментар #16 от "Пропагандата":Кое не е вярно от това, което написах!?
Коментиран от #18
05:07 31.12.2025
18 Пропагандата
До коментар #17 от "таксиджия 🚖":винаги има за цел глупака!
05:08 31.12.2025
19 таксиджия 🚖
До коментар #14 от "Пропагандата":проф Чуков ви го казва същото от есента, но по-завоалирано, за да не си изгуби абонатите в ютюб.
Коментиран от #20
05:10 31.12.2025
20 Пропагандата
До коментар #19 от "таксиджия 🚖":винаги се цели в глупака!
05:13 31.12.2025
21 Фенера
До коментар #15 от "таксиджия 🚖":Важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна на картата. Русия не я мисля, тя ще си е там.
05:39 31.12.2025
22 Миролюб Войнов, зенитчик
Не е ударена никаква нефтобаза, а Русия нощес унищожи 43 дрона с една единствена база за нефт !!!
Счупените прозорци на блоковете са причинени не от руската ПВО, а от строго естествени причини - вятър, мъгла и невнимателно отношение към етажната собственост. Виновните ще бъдат санкционирани !
Весела руска Нова Година ...........майко мила 😁
05:43 31.12.2025
23 таксиджия 🚖
05:46 31.12.2025
24 Руска Рускова, актриса
До коментар #3 от "Факт":"...всички ще живеем по-добре, по-спокойно и по-богато ако няма държава Украйна..."
Нищо подобно !!!
Точно заради героизма на Украйна живеем в мир, чисто небе и свобода. Няма веч Русия, няма Митрофанова които да ни реват за някви порутени съветски паметници, гробища, лъскави F16 Block 70 и модерни военни бази на НАТО. Украйна и България приземихме самозабравилата се узкоглаза руска мечка 😁👍
06:06 31.12.2025