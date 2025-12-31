Украйна отново удари с дронове руския пристанищен град Туапсе - поразена е нефтена база, има пострадали

Двама души са ранени при атака на украински дронове в руския пристанищен град Туапсе и са хоспитализирани. Нанесени са щети върху пет жилищни сгради, газопровод, пристанищен кей и оборудване в нефтопреработвателната фабрика.

Това съобщиха от Оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.

„Нараняванията на пострадалите не са животозастрашаващи, а медицинският персонал оказва цялата необходима помощ“, се казва в изявлението.

Оперативната група уточни, че прозорците на четири жилищни сгради и една частна къща са повредени. Общината ще съдейства на жителите за възстановяването.

„Пожарът на едно от местата за кацане беше бързо потушен. Пожар с площ от 300 квадратни метра в рафинерията също беше потушен. В работата са участвали 64 души и 16 единици техника, включително персонал от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край“, допълват от ведомството.

Кметът на общинския район Туапсе Сергей Бойко обяви „опасност от дронове“ в общината в 23:43 ч. московско време.

За шум от полети на дронове и експлозии бе съобщени и близо до Геленджик (летището там преди това е било временно затворено) и село Лазаревское край Сочи.

Влакът Ростов-Адлер е спрян в Краснодарския край поради технически проблеми, написаха в Telegram канала на Севернокавказката железница.

Влак № 442 е спрял в 2:05 ч. московско време между гарите Гулкевичи и Отрадо-Кубанская на НЦЖД. В резултат на това 18 пътнически влака са закъснели с до пет часа.

На 30 декември беше съобщено, че три влака са закъснели в Кубанската област, след като щети по железопътната инфраструктура са причинени от отломки от падащи дронове, а в надземната електропреносна мрежа е възникнало прекъсване на електрозахранването.

Късно вечерта губернаторът на Московска област Андрей Воробьов обяви, че един човек е пострадал при атака с дрон в региона.

Губернаторът отбеляза, че пострадалият е 57-годишен мъж. Той е откаран в травматологичния център на болница „Красногорск“ с шрапнелни рани по гърба и ръката. В момента е на преглед и първоначално лечение.

Вчера в Московска област бяха свалени 21 дрона в седем района – Рузски, Волоколамски, Одинцовски, Можайски и Наро-Фомински райони, както и в Истрински и Чеховски, съобщи губернаторът на Московска област Воробьов. Той добави, че силите за противовъздушна отбрана продължават операциите си.

Между 18:09 и 21:29 ч. московско време кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свалянето на пет дрона, летящи към Москва. Министерството на отбраната съобщи, че между 16:00 и 20:00 ч. московско време над руски региони са свалени 109 дрона. Според министерството през този период над Московска област са унищожени осем дрона, три от които са се насочвали към Москва.

На този фон бяха наложени ограничения за полети на летище Внуково. Летището беше затворено за всички полети от 21:33 ч. московско време. Тези мерки бяха отменени в 22:10 ч.