Руската армия атакува Одеса с дронове и ракети, ранените са петима - сред тях три деца

В нощта на 31 декември руската армия атакува Одеса с дронове, повреждайки високи жилищни сгради, предаде УНИАН, допълвайки, че има пострадали, след които седеммесечно бебе.
Според Сергий Лисак, началник на Одеската градска военна администрация, петима души - двама възрастни и три деца - са ранени при нощната вражеска атака.
Той добави, че руският удар в Одеса е причинил щети на инфраструктурата и жилищните сгради. Високи сгради са били ударени в два района на града. Апартаменти в една от сградите са се запалили.
Според Лисак, сред ранените са 42-годишен мъж в тежко състояние, 7-месечно бебе, 14-годишно момче и 8-годишно момиче в средно тежко състояние. Всички пострадали са откарани в медицински заведения, където получават необходимата помощ.
„В момента в части от града няма електричество. Продължават възстановителни работи на определени критични инфраструктурни обекти, поради което някои жители са временно без вода и отопление. Комунални услуги и центрове за реагиране при извънредни ситуации работят на повредените места. Жителите могат да получат помощ и съвети, включително за попълване на документи за обезщетение“, заяви служителят.
Съответните служби работят на местата. Проверката на сградите продължава.
Одеската областна държавна администрация съобщи, че е атакувана гражданска и енергийна инфраструктура.
Кореспондент на УНИАН съобщава, че сирената за въздушна тревога е била задействана около 23:30 ч. Мониторингови канали съобщиха, че много ракети „Шахед“ се насочват към Одеса и Одеска област. Впоследствие в града започнаха експлозии, а в различни райони бяха забелязани дронове.
„Още едно доказателство, че Русия се бори срещу цивилни... Атаката продължава, затова моля всички да останат на безопасни места“, подчерта Лисак.
Очевидци в социалните мрежи съобщават за пожари в града. Местни Telegram канали също съобщават за щети по жилищни сгради и пощенска станция.
Според началника на Одеската областна градска администрация Олег Кипер, "врагът в момента продължава масираната си атака срещу Одеска област с дронове. Руснаците отново са насочени към гражданска и енергийна инфраструктура".
В едно от населените места на региона в резултат на атаката са се запалили складовете на логистична компания.
„Моля жителите на Одеска област да останат на безопасни места, докато всичко не се изчисти. Не се приближавайте до местата на ударите, не снимайте и не разкривайте работата на противовъздушната отбрана“, подчерта служителят.
В 2:33 ч. сутринта телевизионният канал „Общественное“ съобщи за експлозии и в Киев.
Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в столицата, както и в Киевска област и няколко други области е пусната сирена за въздушна тревога.
На 30 декември руската армия извърши удари с дронове по пристанища в Одеска област. Според украинския флот руснаците са използвали ударни безпилотни летателни апарати, за да атакуват корабите „Емакрис III“ и „Капитан Карам“, които са влизали в пристанището, за да натоварят пшеница. Според Олексий Кулеба, вицепремиер по възстановяването и министър на развитието на общностите и териториите на Украйна, "агресорът е атакувал морските пристанища „Южни“ и „Черноморск“. При атаката е ранен 48-годишен мъж.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално за терористите
Коментиран от #19
05:09 31.12.2025
2 Бой по фашистите
Коментиран от #8, #81
05:12 31.12.2025
3 Уса
Коментиран от #7, #76
05:18 31.12.2025
4 любопитен
05:23 31.12.2025
5 Маринов
05:25 31.12.2025
6 Зелен Наркоманов
05:27 31.12.2025
7 стоян георгиев
До коментар #3 от "Уса":Красивите американски самолети ще украсят украинското небе и ще предотвратят провокациите на киевския режим.
05:31 31.12.2025
8 Фашистите са в Кремъл
До коментар #2 от "Бой по фашистите":В Хага ги чакат с нетърпение.
Коментиран от #10, #20
05:36 31.12.2025
9 стоян георгиев
05:37 31.12.2025
10 стоян георгиев
До коментар #8 от "Фашистите са в Кремъл":Тръмп и Путин са наредили съдиите от Хага да бъдат доставени в Гуантанамо или в СИЗО. Който изпревари.
05:39 31.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И Одеса
06:07 31.12.2025
13 Да ви е.а
06:07 31.12.2025
14 Хубава работа, а защо вече не
Коментиран от #42
06:08 31.12.2025
15 404
06:09 31.12.2025
16 Българин
Ама сами са си избрали съдбата!
06:09 31.12.2025
17 Добре де, а колко българи
06:10 31.12.2025
18 Искам си българите в
06:11 31.12.2025
19 Баба ти е
До коментар #1 от "Нормално за терористите":терорист!
06:12 31.12.2025
20 И теб те чакат
До коментар #8 от "Фашистите са в Кремъл":с нетърпение в психиатрията.
Коментиран от #65
06:12 31.12.2025
21 А българи в
Коментиран от #43
06:13 31.12.2025
22 Великата мечка
06:15 31.12.2025
23 Хара Кири
„Сега сме в повратна точка, последната повратна точка на това“, каза той в своя YouTube канал.
Според Меркурис ситуацията за украинската страна се е влошила, отчасти защото европейските партньори не са успели да осигурят на Киев очакваното финансиране. Той оценява, че фронтовата линия се разпада и финансовите ресурси са на изчерпване, което показва подновена политическа криза в Украйна с нова интензивност.
06:19 31.12.2025
24 Снежанка
Единствения начин е незабавна депортация на всички украинци, които са годни за военна служба.
06:20 31.12.2025
25 Идва нов свят
06:21 31.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Без паника
06:22 31.12.2025
28 те така е
06:23 31.12.2025
29 А бе
06:24 31.12.2025
30 Закон
Западът и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез, ако не беше извършено
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Истамбулские спаразумения..
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\
06:25 31.12.2025
31 Зоран
06:26 31.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Капитана
06:30 31.12.2025
34 Матросов
06:31 31.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Коста
06:41 31.12.2025
38 Спиро
...
Марочко: Киев загуби близо 17 000 войници и наемници през декември в боевете близо до ЛНР.
Загубите на украинските въоръжени сили са с 1100 повече, отколкото през ноември.
06:43 31.12.2025
39 гларуса
06:47 31.12.2025
40 Ружа Игнатова
07:05 31.12.2025
41 оня с коня
07:09 31.12.2025
42 да бе колко българи
До коментар #14 от "Хубава работа, а защо вече не":и на коя страна са????
08:23 31.12.2025
43 ко праят
До коментар #21 от "А българи в":българите?
08:25 31.12.2025
44 одеса БГ
08:27 31.12.2025
45 бай иване
До коментар #32 от "Бай Иван":не думай тъй ве....има цензура веее
08:29 31.12.2025
46 Пич
08:31 31.12.2025
47 Др.Тодор Живков 🇧🇬
МАТЮ-вци и подлоги в потрес !
08:31 31.12.2025
48 Тома
08:33 31.12.2025
49 Ужас
Коментиран от #53, #54
08:37 31.12.2025
50 Гошо
08:37 31.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 А има ли българска общност
08:45 31.12.2025
53 Де бил
До коментар #49 от "Ужас":Мисля,че са 160 000 чисти българи. Всички сме много притеснени , защото повечето са 3 месечни бебета.
Коментиран от #57
08:51 31.12.2025
54 Къде го прочете
До коментар #49 от "Ужас":това???
Коментиран от #56
08:52 31.12.2025
55 Механик
Коментиран от #69, #80
08:52 31.12.2025
56 Урсула
До коментар #54 от "Къде го прочете":Във АБСОЛЮТНО ВСЯКА статия за Одеса.
08:54 31.12.2025
57 Тия бебета
До коментар #53 от "Де бил":дават координатите на руснаците за натюфските миротворци там и проектите им.
08:57 31.12.2025
58 Владимир Джабаров в Русия
Коментиран от #68
09:01 31.12.2025
59 Хубави хора
Коментиран от #66
09:09 31.12.2025
60 Факти
09:09 31.12.2025
61 отекчен
09:21 31.12.2025
62 Фейк на часа
Момчето е инвалид с официално решение на ТЕЛК поради премазана ръка от преса на строеж.
Същият бе засилен не в тила, а на първа бойна линия при положение, че не може да стреля с оръжие поради увреждането си. С цел когато го ранят да го разфасоват и киевската хунта да продаде органите му на запад.
09:22 31.12.2025
63 Защо никога не пишете за жертвите и
09:30 31.12.2025
64 Ноща
09:31 31.12.2025
65 дфдгсдгсгсг
До коментар #20 от "И теб те чакат":А теб те чака поредният сатрап Путин от империята на злото СССР 2 за да те окове във вериги и да бъдеш негов роб
09:31 31.12.2025
66 Да хубави хора са руснаците
До коментар #59 от "Хубави хора":Освободители се пише с о въпреки че на руски се произнася като а , но ти както си го написал е много неграмотно да ми прощаваш ама все едно е на цигански.
09:35 31.12.2025
67 Причинно-следствена връзка
Тези ракети къде бяха изстреляни, срещу тия три деца или на друго място?
Значи, ефективността на една ракета на стойност 30 милиона долара бе да се ранят три деца?
Няма лошо да сте на хранилка и да повтаряте укро-пропагандата, но поне давайте по-достоверни лъжи.
Коментиран от #74
09:37 31.12.2025
68 Честната дума за украинците
До коментар #58 от "Владимир Джабаров в Русия":Нищо не им говори те са много далеч от честността. Само гледат да лапат парички и други неща.
09:39 31.12.2025
69 Чети
До коментар #55 от "Механик":и след статията - там по знаят. Съвсем малко преди теб Де бил е казал колко са - 160 000. Имаш право да не му вярваш.
09:43 31.12.2025
70 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Попаденията са резултат от НЕКАДЪРНОТО украинско ПВО,
което не унищожава дроновете във въздуха,
а само ги отклонява от военните цели, без да се интересува къде ще се взривят...
09:44 31.12.2025
71 А какво да правят руснаците
09:45 31.12.2025
72 Никита
Коментиран от #84
09:47 31.12.2025
73 хихи
09:47 31.12.2025
74 Прекалено
До коментар #67 от "Причинно-следствена връзка":много искаш от тях. Те не обясняват нищо (от де толкова акъл), те само грачат.
09:49 31.12.2025
75 Карго 200
Коментиран от #78, #79
09:49 31.12.2025
76 хихи
До коментар #3 от "Уса":едните ни бомбят, другите освобождават
винаги от страната на булката...
после репарации им плащаме и паметници им правим....
и този път АЕЦ и космонавтняма да има...
09:49 31.12.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Фигаро
До коментар #75 от "Карго 200":Ние всички ще живеем по-спокойно, по-добре и по-богато ако няма държава Украйна на картата!
Коментиран от #82
09:54 31.12.2025
79 Бъзиктар
До коментар #75 от "Карго 200":Може и друго да му използва като писта за кацане,например да му кацне на киприя....Тя е вече там де.82
09:56 31.12.2025
80 Меанико,
До коментар #55 от "Механик":Ти съвсем превъртя километража с това тридневно Ес Ве 0.
Успокои топката.Болест ще си докараш.От руснаците нищо не става.Успокои се и си премери кръвното налягане.
09:56 31.12.2025
81 Неможачи са рашистите
До коментар #2 от "Бой по фашистите":също като вас русофили неадекватни 🤣
Коментиран от #83, #86
09:56 31.12.2025
82 Копеи
До коментар #78 от "Фигаро":Бегай да превалутираш.
09:58 31.12.2025
83 Цомчо
До коментар #81 от "Неможачи са рашистите":Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.
09:59 31.12.2025
84 Руснак без крак
До коментар #72 от "Никита":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
10:00 31.12.2025
85 Урсул фон дер Бандер
Коментиран от #90
10:01 31.12.2025
86 В България няма русофили.
До коментар #81 от "Неможачи са рашистите":Русофил е бил капитан Петко войвода.
Спас Турчев го е излекувал.
10:01 31.12.2025
87 Въпрос
10:03 31.12.2025
88 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
ОТ ПЕТ РАНЕНИ, СЕДЕМ СА ДЕЦА 😩
Коментиран от #91
10:06 31.12.2025
89 Инна
Експертите заключават, че съдейки по факта, че нощната атака е извършена от дронове Geranium, се очаква по-мощен удар.
10:09 31.12.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Българин
До коментар #88 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":Затова Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.
10:10 31.12.2025