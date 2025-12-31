Новини
Свят »
Украйна »
Руската армия атакува Одеса с дронове и ракети, ранените са петима - сред тях три деца
  Тема: Украйна

Руската армия атакува Одеса с дронове и ракети, ранените са петима - сред тях три деца

31 Декември, 2025 04:51, обновена 31 Декември, 2025 08:26 3 923 91

  • украйна-
  • атака-
  • одеса-
  • киев-
  • пострадали

Част от града е без ток, вода и отопление. Съобщава се и за експлозии в украинската столица Киев

Руската армия атакува Одеса с дронове и ракети, ранените са петима - сред тях три деца - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 31 декември руската армия атакува Одеса с дронове, повреждайки високи жилищни сгради, предаде УНИАН, допълвайки, че има пострадали, след които седеммесечно бебе.

Според Сергий Лисак, началник на Одеската градска военна администрация, петима души - двама възрастни и три деца - са ранени при нощната вражеска атака.

Той добави, че руският удар в Одеса е причинил щети на инфраструктурата и жилищните сгради. Високи сгради са били ударени в два района на града. Апартаменти в една от сградите са се запалили.

Според Лисак, сред ранените са 42-годишен мъж в тежко състояние, 7-месечно бебе, 14-годишно момче и 8-годишно момиче в средно тежко състояние. Всички пострадали са откарани в медицински заведения, където получават необходимата помощ.

Руската армия атакува Одеса с дронове и ракети, ранените са петима - сред тях три деца
Снимка: УНИАН

„В момента в части от града няма електричество. Продължават възстановителни работи на определени критични инфраструктурни обекти, поради което някои жители са временно без вода и отопление. Комунални услуги и центрове за реагиране при извънредни ситуации работят на повредените места. Жителите могат да получат помощ и съвети, включително за попълване на документи за обезщетение“, заяви служителят.

Съответните служби работят на местата. Проверката на сградите продължава.

Одеската областна държавна администрация съобщи, че е атакувана гражданска и енергийна инфраструктура.

Кореспондент на УНИАН съобщава, че сирената за въздушна тревога е била задействана около 23:30 ч. Мониторингови канали съобщиха, че много ракети „Шахед“ се насочват към Одеса и Одеска област. Впоследствие в града започнаха експлозии, а в различни райони бяха забелязани дронове.

„Още едно доказателство, че Русия се бори срещу цивилни... Атаката продължава, затова моля всички да останат на безопасни места“, подчерта Лисак.

Очевидци в социалните мрежи съобщават за пожари в града. Местни Telegram канали също съобщават за щети по жилищни сгради и пощенска станция.

Според началника на Одеската областна градска администрация Олег Кипер, "врагът в момента продължава масираната си атака срещу Одеска област с дронове. Руснаците отново са насочени към гражданска и енергийна инфраструктура".

В едно от населените места на региона в резултат на атаката са се запалили складовете на логистична компания.

„Моля жителите на Одеска област да останат на безопасни места, докато всичко не се изчисти. Не се приближавайте до местата на ударите, не снимайте и не разкривайте работата на противовъздушната отбрана“, подчерта служителят.

В 2:33 ч. сутринта телевизионният канал „Общественное“ съобщи за експлозии и в Киев.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в столицата, както и в Киевска област и няколко други области е пусната сирена за въздушна тревога.

На 30 декември руската армия извърши удари с дронове по пристанища в Одеска област. Според украинския флот руснаците са използвали ударни безпилотни летателни апарати, за да атакуват корабите „Емакрис III“ и „Капитан Карам“, които са влизали в пристанището, за да натоварят пшеница. Според Олексий Кулеба, вицепремиер по възстановяването и министър на развитието на общностите и териториите на Украйна, "агресорът е атакувал морските пристанища „Южни“ и „Черноморск“. При атаката е ранен 48-годишен мъж.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално за терористите

    103 99 Отговор
    на Кремъл...

    Коментиран от #19

    05:09 31.12.2025

  • 2 Бой по фашистите

    87 120 Отговор
    докато не смажете този терористичен режим който създаде запада там.

    Коментиран от #8, #81

    05:12 31.12.2025

  • 3 Уса

    57 34 Отговор
    Скоро и САЩ ще се включим в зануляването на Украине.Само се чудим дали да не избомбим първо БЪлгария за кеф

    Коментиран от #7, #76

    05:18 31.12.2025

  • 4 любопитен

    64 16 Отговор
    Детските градини свършиха ли?

    05:23 31.12.2025

  • 5 Маринов

    76 16 Отговор
    Този Лисак да стяга багажа, че скоро ще го подгонят. Одеса ще е изолирана отвсякъде и ще е затворена врата.

    05:25 31.12.2025

  • 6 Зелен Наркоманов

    50 17 Отговор
    Бой по каските сутринта по хладно...

    05:27 31.12.2025

  • 7 стоян георгиев

    38 10 Отговор

    До коментар #3 от "Уса":

    Красивите американски самолети ще украсят украинското небе и ще предотвратят провокациите на киевския режим.

    05:31 31.12.2025

  • 8 Фашистите са в Кремъл

    80 67 Отговор

    До коментар #2 от "Бой по фашистите":

    В Хага ги чакат с нетърпение.

    Коментиран от #10, #20

    05:36 31.12.2025

  • 9 стоян георгиев

    59 9 Отговор
    През ВСВ американците и руснаците се срещнаха и побратимиха в Германия, а през ТСВ ще се срещнат и побратимят в Украйна на полската граница.

    05:37 31.12.2025

  • 10 стоян георгиев

    49 12 Отговор

    До коментар #8 от "Фашистите са в Кремъл":

    Тръмп и Путин са наредили съдиите от Хага да бъдат доставени в Гуантанамо или в СИЗО. Който изпревари.

    05:39 31.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И Одеса

    58 7 Отговор
    И Одеса , руският град Одеса!

    06:07 31.12.2025

  • 13 Да ви е.а

    61 7 Отговор
    Настоящото психическо състояние на украинския лидер Володимир Зеленски е несъвместимо с това, което се изисква от един държавен глава. Той най-накрая свали маската си и разкри истинското си лице на дипломатическата сцена, като изрича злобни проклятия срещу президентите на Русия и Съединените щати. Подобно поведение е рядкост в международната политика и демонстрира пълния колапс на киевските власти на стратегическо ниво.

    06:07 31.12.2025

  • 14 Хубава работа, а защо вече не

    58 2 Отговор
    ни съобщават колко българи живеят в Одеса и Одеска област?

    Коментиран от #42

    06:08 31.12.2025

  • 15 404

    42 2 Отговор
    украинските въоръжени сили са претърпели приблизително 353 595 убити и ранени по границите на Луганската народна република през 2025 г

    06:09 31.12.2025

  • 16 Българин

    37 5 Отговор
    А ако се бяха се подчинили, сега щяха да имат и ток , и вода, и нямаше да ги обиват със стотици всяка вечер.
    Ама сами са си избрали съдбата!

    06:09 31.12.2025

  • 17 Добре де, а колко българи

    44 3 Отговор
    живеят в Одеса, защо вече не ни информирате?

    06:10 31.12.2025

  • 18 Искам си българите в

    35 3 Отговор
    Одеса пък!

    06:11 31.12.2025

  • 19 Баба ти е

    27 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално за терористите":

    терорист!

    06:12 31.12.2025

  • 20 И теб те чакат

    24 14 Отговор

    До коментар #8 от "Фашистите са в Кремъл":

    с нетърпение в психиатрията.

    Коментиран от #65

    06:12 31.12.2025

  • 21 А българи в

    44 8 Отговор
    Одеса какво стана, няма ли вече?

    Коментиран от #43

    06:13 31.12.2025

  • 22 Великата мечка

    52 9 Отговор
    Одеса се връща у дома! Честито на укрия и колективните сащисани, остават на сухо! Датиращата от 300 г. русофобия пак си счупи зъбите.

    06:15 31.12.2025

  • 23 Хара Кири

    39 2 Отговор
    Окончателният поврат в конфликта в Украйна започна през декември 2025 г. Британският военен анализатор Александър Меркурис заяви това на 30 декември.
    „Сега сме в повратна точка, последната повратна точка на това“, каза той в своя YouTube канал.
    Според Меркурис ситуацията за украинската страна се е влошила, отчасти защото европейските партньори не са успели да осигурят на Киев очакваното финансиране. Той оценява, че фронтовата линия се разпада и финансовите ресурси са на изчерпване, което показва подновена политическа криза в Украйна с нова интензивност.

    06:19 31.12.2025

  • 24 Снежанка

    30 6 Отговор
    Трябва да зарадваме зеления някак.
    Единствения начин е незабавна депортация на всички украинци, които са годни за военна служба.

    06:20 31.12.2025

  • 25 Идва нов свят

    39 4 Отговор
    Кръввосмешенците от Малобритания си точеха зъбите и за Крим, но с шутове напуснаха Черно море.

    06:21 31.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Без паника

    32 3 Отговор
    Туй зърно много мазни петна пуска…

    06:22 31.12.2025

  • 28 те така е

    43 5 Отговор
    Най после Путин е възприел тезата на Урсула фон дер за "мир чрез сила". И е почнал да я реализира...

    06:23 31.12.2025

  • 29 А бе

    37 2 Отговор
    почнат ли укрите да пишат за "тежка ситуация" някъде, разбирайте че коня вече е влезнал у ряката барабар с каруцата...

    06:24 31.12.2025

  • 30 Закон

    41 3 Отговор
    Европа отказва безопасност на Русия през последните 34 г. приближвайки се до Русия..
    Западът и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез, ако не беше извършено
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Истамбулские спаразумения..
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\

    06:25 31.12.2025

  • 31 Зоран

    33 3 Отговор
    На тия укри им избиха половината мъже, те обаче постоянно наблягат на цивилните ранени. Все едно колко човеколюбиви са им управниците ??!!

    06:26 31.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Капитана

    33 1 Отговор
    В Одеса няма цивилни кораби.

    06:30 31.12.2025

  • 34 Матросов

    36 1 Отговор
    Лавров преди 2 дни каза,че Украйна няма да има излаз на Черно море и обясни причините!

    06:31 31.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Коста

    28 1 Отговор
    На това пристанище и рибките са на служба във украинската армия . Какъв цивилен кораб, какви 5 лева .

    06:41 31.12.2025

  • 38 Спиро

    30 2 Отговор
    Зеленчука да опита пак!
    ...
    Марочко: Киев загуби близо 17 000 войници и наемници през декември в боевете близо до ЛНР.

    Загубите на украинските въоръжени сили са с 1100 повече, отколкото през ноември.

    06:43 31.12.2025

  • 39 гларуса

    34 2 Отговор
    Така става като атакуваш танкери в Черно море. Отговора не закъснява. А ние ще получим привилегията да се къпем в олио, машинно масло и леко корабно гориво на плажа в Созопол.

    06:47 31.12.2025

  • 40 Ружа Игнатова

    27 2 Отговор
    Aколко беше точният брой в момента на българите в Одеска област ,че нещо ми е неспокойно като не е обявен ?

    07:05 31.12.2025

  • 41 оня с коня

    26 2 Отговор
    Поредният як руски шут в зурлите на 89 π0££о витте от на-тю-тю .

    07:09 31.12.2025

  • 42 да бе колко българи

    17 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хубава работа, а защо вече не":

    и на коя страна са????

    08:23 31.12.2025

  • 43 ко праят

    16 2 Отговор

    До коментар #21 от "А българи в":

    българите?

    08:25 31.12.2025

  • 44 одеса БГ

    13 2 Отговор
    ко стааа бе

    08:27 31.12.2025

  • 45 бай иване

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Иван":

    не думай тъй ве....има цензура веее

    08:29 31.12.2025

  • 46 Пич

    25 2 Отговор
    След глупашкият удар по резиденцията , мисля че в момента Русия си формира - Казус Бели !!! И тепърва в Украйна ще разберат , що е удари !!!

    08:31 31.12.2025

  • 47 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 3 Отговор
    Пристанището в Одеса вече не съществува !!

    МАТЮ-вци и подлоги в потрес !

    08:31 31.12.2025

  • 48 Тома

    17 2 Отговор
    Трите деца са с чин генерал от нато

    08:33 31.12.2025

  • 49 Ужас

    9 2 Отговор
    Там са 150 000 българи.

    Коментиран от #53, #54

    08:37 31.12.2025

  • 50 Гошо

    10 3 Отговор
    Снимковия материал напрао кърти

    08:37 31.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 А има ли българска общност

    13 2 Отговор
    в Одеса и одеска област???

    08:45 31.12.2025

  • 53 Де бил

    7 4 Отговор

    До коментар #49 от "Ужас":

    Мисля,че са 160 000 чисти българи. Всички сме много притеснени , защото повечето са 3 месечни бебета.

    Коментиран от #57

    08:51 31.12.2025

  • 54 Къде го прочете

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ужас":

    това???

    Коментиран от #56

    08:52 31.12.2025

  • 55 Механик

    11 3 Отговор
    Прочетох статията 4 пъти, като последния път я четох много бавно и буква по буква, но така и не разбрах каква е бройката на българите в Одеса. Къде греша, братя? Какво пропускам?

    Коментиран от #69, #80

    08:52 31.12.2025

  • 56 Урсула

    7 1 Отговор

    До коментар #54 от "Къде го прочете":

    Във АБСОЛЮТНО ВСЯКА статия за Одеса.

    08:54 31.12.2025

  • 57 Тия бебета

    10 1 Отговор

    До коментар #53 от "Де бил":

    дават координатите на руснаците за натюфските миротворци там и проектите им.

    08:57 31.12.2025

  • 58 Владимир Джабаров в Русия

    13 3 Отговор
    е казал, че президентът на Украйна е подписал собствената си присъда, позволявайки атаката на Въоръжените сили на Украйна срещу резиденцията на руския лидер Владимир Путин. Това е казал първият заместник-председател на Комитета по международни въпроси на Съвета на Руската федерация Владимир Джабаров. "Зеленски, всъщност, подписа нещо като присъда. Неща като атаката срещу резиденцията на Владимир Путин не са простени. Нека върви и се огледа. Тези разходки из Киев, пътувания в чужбина са напълно спокойни с честната дума на нашия президент, че никога няма да го търси. Мисля, че това свърши и вече няма да е така," е казал Джабаров.

    Коментиран от #68

    09:01 31.12.2025

  • 59 Хубави хора

    2 7 Отговор
    Асвабадители

    Коментиран от #66

    09:09 31.12.2025

  • 60 Факти

    3 10 Отговор
    Захарова удобно премълчава факта, че СССР и нацистка Германия са били съюзници и са започнали войната заедно. Финландия няма общо с тези уроди.

    09:09 31.12.2025

  • 61 отекчен

    4 1 Отговор
    за гърмящото жито все по често четем

    09:21 31.12.2025

  • 62 Фейк на часа

    7 1 Отговор
    Да напомним, че точно в Одеса бяха отвлекли едно момче, наполовина българче.
    Момчето е инвалид с официално решение на ТЕЛК поради премазана ръка от преса на строеж.
    Същият бе засилен не в тила, а на първа бойна линия при положение, че не може да стреля с оръжие поради увреждането си. С цел когато го ранят да го разфасоват и киевската хунта да продаде органите му на запад.

    09:22 31.12.2025

  • 63 Защо никога не пишете за жертвите и

    9 1 Отговор
    Разрушенията в Русия които са вследствие на ударите на украинците и то с най прехвалените американски английски и немски ракети и дронове и са изстреляни под командването на западни офицери в това число натовци , а пък уж че САЩ били искали мир трънки и глогинки.

    09:30 31.12.2025

  • 64 Ноща

    5 0 Отговор
    на 31 декември не предстои ли да настъпи тази вечер или написаното е предсказание?

    09:31 31.12.2025

  • 65 дфдгсдгсгсг

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "И теб те чакат":

    А теб те чака поредният сатрап Путин от империята на злото СССР 2 за да те окове във вериги и да бъдеш негов роб

    09:31 31.12.2025

  • 66 Да хубави хора са руснаците

    7 1 Отговор

    До коментар #59 от "Хубави хора":

    Освободители се пише с о въпреки че на руски се произнася като а , но ти както си го написал е много неграмотно да ми прощаваш ама все едно е на цигански.

    09:35 31.12.2025

  • 67 Причинно-следствена връзка

    7 1 Отговор
    Сега, нека мисирките да ми обяснят - целта на руската армия раняването на три деца ли беше?
    Тези ракети къде бяха изстреляни, срещу тия три деца или на друго място?
    Значи, ефективността на една ракета на стойност 30 милиона долара бе да се ранят три деца?

    Няма лошо да сте на хранилка и да повтаряте укро-пропагандата, но поне давайте по-достоверни лъжи.

    Коментиран от #74

    09:37 31.12.2025

  • 68 Честната дума за украинците

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "Владимир Джабаров в Русия":

    Нищо не им говори те са много далеч от честността. Само гледат да лапат парички и други неща.

    09:39 31.12.2025

  • 69 Чети

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    и след статията - там по знаят. Съвсем малко преди теб Де бил е казал колко са - 160 000. Имаш право да не му вярваш.

    09:43 31.12.2025

  • 70 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Русия не атакува жилищни сгради, тя няма интерес да си хаби дроновете по тях.
    Попаденията са резултат от НЕКАДЪРНОТО украинско ПВО,
    което не унищожава дроновете във въздуха,
    а само ги отклонява от военните цели, без да се интересува къде ще се взривят...

    09:44 31.12.2025

  • 71 А какво да правят руснаците

    6 0 Отговор
    Да отстъпят Одеса на Запада без бой и без да я поразрушат поне ако не могат да си я върнат. Англичани и франсета точат зъби за Одеса но няма да я получат цяла целеничка.

    09:45 31.12.2025

  • 72 Никита

    7 1 Отговор
    Одеса, Харков и Херсон са руски градове и руснаците ще си ги приберат - свиквайте!

    Коментиран от #84

    09:47 31.12.2025

  • 73 хихи

    2 1 Отговор
    брадати деца с наци татуировки

    09:47 31.12.2025

  • 74 Прекалено

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Причинно-следствена връзка":

    много искаш от тях. Те не обясняват нищо (от де толкова акъл), те само грачат.

    09:49 31.12.2025

  • 75 Карго 200

    1 4 Отговор
    Украйна би могла да използва плешивата глава на Путин като писта за кацане и това би било напълно законно съгласно Женевската конвенция.

    Коментиран от #78, #79

    09:49 31.12.2025

  • 76 хихи

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Уса":

    едните ни бомбят, другите освобождават
    винаги от страната на булката...
    после репарации им плащаме и паметници им правим....
    и този път АЕЦ и космонавтняма да има...

    09:49 31.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Фигаро

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Карго 200":

    Ние всички ще живеем по-спокойно, по-добре и по-богато ако няма държава Украйна на картата!

    Коментиран от #82

    09:54 31.12.2025

  • 79 Бъзиктар

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Карго 200":

    Може и друго да му използва като писта за кацане,например да му кацне на киприя....Тя е вече там де.82

    09:56 31.12.2025

  • 80 Меанико,

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Ти съвсем превъртя километража с това тридневно Ес Ве 0.
    Успокои топката.Болест ще си докараш.От руснаците нищо не става.Успокои се и си премери кръвното налягане.

    09:56 31.12.2025

  • 81 Неможачи са рашистите

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бой по фашистите":

    също като вас русофили неадекватни 🤣

    Коментиран от #83, #86

    09:56 31.12.2025

  • 82 Копеи

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Фигаро":

    Бегай да превалутираш.

    09:58 31.12.2025

  • 83 Цомчо

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Неможачи са рашистите":

    Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    09:59 31.12.2025

  • 84 Руснак без крак

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Никита":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    10:00 31.12.2025

  • 85 Урсул фон дер Бандер

    0 4 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅😅

    Коментиран от #90

    10:01 31.12.2025

  • 86 В България няма русофили.

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Неможачи са рашистите":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    10:01 31.12.2025

  • 87 Въпрос

    2 0 Отговор
    КопейкиМърляви ,що слагате минуси На първия коментар?

    10:03 31.12.2025

  • 88 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    1 2 Отговор
    ЯСНО БЕ, ГАНЕВ.
    ОТ ПЕТ РАНЕНИ, СЕДЕМ СА ДЕЦА 😩

    Коментиран от #91

    10:06 31.12.2025

  • 89 Инна

    0 1 Отговор
    През нощта няколко вълни от дронове Geranium атакуваха военни и енергийни съоръжения в Одеса. Морското пристанище гори. Складове за боеприпаси все още детонират. Голяма част от града е без ток: електрическа подстанция е разрушена. Украинските канали за наблюдение съобщават за мощни експлозии в Киев, където токът е спрял в няколко района. Регистрирани са удари по военни съоръжения в Днепропетровска, Черниговска и Харковска области.
    Експертите заключават, че съдейки по факта, че нощната атака е извършена от дронове Geranium, се очаква по-мощен удар.

    10:09 31.12.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":

    Затова Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.

    10:10 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания