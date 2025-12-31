Руската армия атакува Одеса с дронове и ракети, ранените са петима - сред тях три деца

В нощта на 31 декември руската армия атакува Одеса с дронове, повреждайки високи жилищни сгради, предаде УНИАН, допълвайки, че има пострадали, след които седеммесечно бебе.

Според Сергий Лисак, началник на Одеската градска военна администрация, петима души - двама възрастни и три деца - са ранени при нощната вражеска атака.

Той добави, че руският удар в Одеса е причинил щети на инфраструктурата и жилищните сгради. Високи сгради са били ударени в два района на града. Апартаменти в една от сградите са се запалили.

Според Лисак, сред ранените са 42-годишен мъж в тежко състояние, 7-месечно бебе, 14-годишно момче и 8-годишно момиче в средно тежко състояние. Всички пострадали са откарани в медицински заведения, където получават необходимата помощ.

Снимка: УНИАН

„В момента в части от града няма електричество. Продължават възстановителни работи на определени критични инфраструктурни обекти, поради което някои жители са временно без вода и отопление. Комунални услуги и центрове за реагиране при извънредни ситуации работят на повредените места. Жителите могат да получат помощ и съвети, включително за попълване на документи за обезщетение“, заяви служителят.

Съответните служби работят на местата. Проверката на сградите продължава.

Одеската областна държавна администрация съобщи, че е атакувана гражданска и енергийна инфраструктура.

Кореспондент на УНИАН съобщава, че сирената за въздушна тревога е била задействана около 23:30 ч. Мониторингови канали съобщиха, че много ракети „Шахед“ се насочват към Одеса и Одеска област. Впоследствие в града започнаха експлозии, а в различни райони бяха забелязани дронове.

„Още едно доказателство, че Русия се бори срещу цивилни... Атаката продължава, затова моля всички да останат на безопасни места“, подчерта Лисак.

Очевидци в социалните мрежи съобщават за пожари в града. Местни Telegram канали също съобщават за щети по жилищни сгради и пощенска станция.

Според началника на Одеската областна градска администрация Олег Кипер, "врагът в момента продължава масираната си атака срещу Одеска област с дронове. Руснаците отново са насочени към гражданска и енергийна инфраструктура".

В едно от населените места на региона в резултат на атаката са се запалили складовете на логистична компания.

„Моля жителите на Одеска област да останат на безопасни места, докато всичко не се изчисти. Не се приближавайте до местата на ударите, не снимайте и не разкривайте работата на противовъздушната отбрана“, подчерта служителят.

В 2:33 ч. сутринта телевизионният канал „Общественное“ съобщи за експлозии и в Киев.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в столицата, както и в Киевска област и няколко други области е пусната сирена за въздушна тревога.

На 30 декември руската армия извърши удари с дронове по пристанища в Одеска област. Според украинския флот руснаците са използвали ударни безпилотни летателни апарати, за да атакуват корабите „Емакрис III“ и „Капитан Карам“, които са влизали в пристанището, за да натоварят пшеница. Според Олексий Кулеба, вицепремиер по възстановяването и министър на развитието на общностите и териториите на Украйна, "агресорът е атакувал морските пристанища „Южни“ и „Черноморск“. При атаката е ранен 48-годишен мъж.