ВСУ атакува нефтени бази край Калуга и Краснодар, руската армия удари с дронове Волин и Одеска област

ВСУ атакува на Нова година руската Калужска област и Краснодарският край, съобщи УНИАН. Украински дронове са били насочени към нефтобаза и нефтопреработвателна фабрика в тези региони.
Пожар е избухнал в село Людиново в Калужска област вечерта на 31 декември. Местните власти заявиха, че след атака на дронове гори промишлено съоръжение.
„Нефтобаза на Роснефт в град Людиново в Калужска област на Руската федерация гори след атаката“, каза Пьотър Андрющенко, ръководител на Центъра за изследване на професиите, уточни, че пожарът е в местна нефтобаза.
Местните медии съобщиха и за пожар в нефтопреработвателна фабрика "Илски" в Краснодарски край.
Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди вчера, че са били ударени нефтопреработвателната фабрика Туапсе, Таманефтегаз и няколко други цели.
В нефтопреработвателната фабрика Туапсе са повредени първичната рафинираща инсталация за нефтопродукти и сложните инсталации за дълбока преработка на нефтопродукти. Нефтеният и газов терминал Таманефтегаз, разположен близо до село Волна на Таманския полуостров в Краснодарски край, е предназначен за съхранение и последващо претоварване на нефт и нефтопродукти. Потвърдено е, че са били ударени два кейови места с товарни рамена на терминала за нефтопретоварване.
На 31 декември ВСУ удариха голямо нефтодепо, принадлежащо на руския Федерален резерв, в Ярославска област на Русия. То е предназначено за съхранение на големи количества гориво. Видеозаписи показват масивен пожар, избухнал в съоръжението след ударите на дрона.
В навечерието на Нова година руската армия предприеха масирана атака с дронове срещу Волин и Одеска област.
Според Сергий Лисак, началник на Одеската градска военна администрация, врагът е пратил по Одеса няколко вълни от атакуващи безпилотни летателни апарати.
„В града са регистрирани редица извънредни ситуации: инциденти с дронове и отломки, пожари на инфраструктурни обекти и щети по жилищни сгради. Всички пожари са били бързо потушени, като са работили спасители, експерти по обезвреждане на бомби и комунални служби“, каза служителят.
Експлозии са станали и през нощта в Луцк и Ковел във Волинска област. Военновъздушните сили съобщиха за движение на вражески безпилотни летателни апарати към региона. Първоначално тревогата беше вдигната в северните райони, а каналите за наблюдение съобщиха за експлозии в Ковел.
Кметът на Луцк Игор Полищук писа за работата на системата за противовъздушна отбрана. По-късно той публикува снимка на голям пожар в града.
Според Иван Рудницки, началник на Волинското регионално военно управление, няколко десетки вражески цели са атакували критични инфраструктурни обекти в региона. Някои от ракетите „Шахед“ са били свалени.
Според „Волинобленерго“ 103 341 клиенти са без ток. Няма съобщения за пострадали или смъртни случаи.
Както УНИАН съобщи по-рано, Русия е атакувала електропреносната мрежа на Одеса само минути преди Нова година. Ударът е причинил прекъсвания на електрозахранването на критични съоръжения, поддържащи работата на града.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Валерий Герасимов, началник щаб
Коментиран от #16
09:05 01.01.2026
2 Швейк
Организираме Майдан срещу руснаците по Черноморието , Русия ни напада , получаваме 300 млрд. помощ , и подписваме капитулация.
Така всички ще имаме златни кенефи.
09:08 01.01.2026
3 хо-хо !
Коментиран от #9
09:11 01.01.2026
7 си дзън
Коментиран от #18
09:15 01.01.2026
9 Валерий Герасимов, началник щаб
До коментар #3 от "хо-хо !":Голата правда !!!
Нощес в Херсон погибли 24 руски афицера.
Според доклада погибли при изпълнение на дълга и от строго естествени причини !!! Задавили се с чер хайвер и водка Финландия 😁
09:16 01.01.2026
10 От бункера
Коментиран от #15
09:17 01.01.2026
12 Я пък тоя
Честита и на всички украинци, защото може да им е последна!
Толкова за днес.
09:22 01.01.2026
13 Сус бе
До коментар #8 от "овч,":Копейка мърлява.
09:22 01.01.2026
15 Пепи Волгата
До коментар #10 от "От бункера":Не знам и не ме интересува,!Аз избрах ЕВРОТО!
09:30 01.01.2026
16 Путин
До коментар #1 от "Валерий Герасимов, началник щаб":Сорос ни заповяда да сме "многоходови"
09:53 01.01.2026
17 Два три Дрона
Руските Пияндурници.
Горят НПЗта
Обаче 91 Дрона
Всичките ги събориха .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Безкрайна е Руската Простотия.
09:55 01.01.2026
18 дзън си
До коментар #7 от "си дзън":А ве теА укри,уж все ,,удрят",а все...ударени ми ходят...?!
10:01 01.01.2026
