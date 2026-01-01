ВСУ атакува нефтени бази край Калуга и Краснодар, руската армия удари с дронове Волин и Одеска област

ВСУ атакува на Нова година руската Калужска област и Краснодарският край, съобщи УНИАН. Украински дронове са били насочени към нефтобаза и нефтопреработвателна фабрика в тези региони.

Пожар е избухнал в село Людиново в Калужска област вечерта на 31 декември. Местните власти заявиха, че след атака на дронове гори промишлено съоръжение.

„Нефтобаза на Роснефт в град Людиново в Калужска област на Руската федерация гори след атаката“, каза Пьотър Андрющенко, ръководител на Центъра за изследване на професиите, уточни, че пожарът е в местна нефтобаза.

Местните медии съобщиха и за пожар в нефтопреработвателна фабрика "Илски" в Краснодарски край.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди вчера, че са били ударени нефтопреработвателната фабрика Туапсе, Таманефтегаз и няколко други цели.

В нефтопреработвателната фабрика Туапсе са повредени първичната рафинираща инсталация за нефтопродукти и сложните инсталации за дълбока преработка на нефтопродукти. Нефтеният и газов терминал Таманефтегаз, разположен близо до село Волна на Таманския полуостров в Краснодарски край, е предназначен за съхранение и последващо претоварване на нефт и нефтопродукти. Потвърдено е, че са били ударени два кейови места с товарни рамена на терминала за нефтопретоварване.

На 31 декември ВСУ удариха голямо нефтодепо, принадлежащо на руския Федерален резерв, в Ярославска област на Русия. То е предназначено за съхранение на големи количества гориво. Видеозаписи показват масивен пожар, избухнал в съоръжението след ударите на дрона.

В навечерието на Нова година руската армия предприеха масирана атака с дронове срещу Волин и Одеска област.

Според Сергий Лисак, началник на Одеската градска военна администрация, врагът е пратил по Одеса няколко вълни от атакуващи безпилотни летателни апарати.

„В града са регистрирани редица извънредни ситуации: инциденти с дронове и отломки, пожари на инфраструктурни обекти и щети по жилищни сгради. Всички пожари са били бързо потушени, като са работили спасители, експерти по обезвреждане на бомби и комунални служби“, каза служителят.

Експлозии са станали и през нощта в Луцк и Ковел във Волинска област. Военновъздушните сили съобщиха за движение на вражески безпилотни летателни апарати към региона. Първоначално тревогата беше вдигната в северните райони, а каналите за наблюдение съобщиха за експлозии в Ковел.

Кметът на Луцк Игор Полищук писа за работата на системата за противовъздушна отбрана. По-късно той публикува снимка на голям пожар в града.

Според Иван Рудницки, началник на Волинското регионално военно управление, няколко десетки вражески цели са атакували критични инфраструктурни обекти в региона. Някои от ракетите „Шахед“ са били свалени.

Според „Волинобленерго“ 103 341 клиенти са без ток. Няма съобщения за пострадали или смъртни случаи.

Както УНИАН съобщи по-рано, Русия е атакувала електропреносната мрежа на Одеса само минути преди Нова година. Ударът е причинил прекъсвания на електрозахранването на критични съоръжения, поддържащи работата на града.