ВСУ атакува нефтени бази край Калуга и Краснодар, руската армия удари с дронове Волин и Одеска област
  Тема: Украйна

ВСУ атакува нефтени бази край Калуга и Краснодар, руската армия удари с дронове Волин и Одеска област

1 Януари, 2026 08:42, обновена 1 Януари, 2026 09:01 1 330 19

Няма информация за пострадали от двете страни

ВСУ атакува нефтени бази край Калуга и Краснодар, руската армия удари с дронове Волин и Одеска област - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ВСУ атакува на Нова година руската Калужска област и Краснодарският край, съобщи УНИАН. Украински дронове са били насочени към нефтобаза и нефтопреработвателна фабрика в тези региони.

Пожар е избухнал в село Людиново в Калужска област вечерта на 31 декември. Местните власти заявиха, че след атака на дронове гори промишлено съоръжение.

Още новини от Украйна

„Нефтобаза на Роснефт в град Людиново в Калужска област на Руската федерация гори след атаката“, каза Пьотър Андрющенко, ръководител на Центъра за изследване на професиите, уточни, че пожарът е в местна нефтобаза.

Местните медии съобщиха и за пожар в нефтопреработвателна фабрика "Илски" в Краснодарски край.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди вчера, че са били ударени нефтопреработвателната фабрика Туапсе, Таманефтегаз и няколко други цели.

В нефтопреработвателната фабрика Туапсе са повредени първичната рафинираща инсталация за нефтопродукти и сложните инсталации за дълбока преработка на нефтопродукти. Нефтеният и газов терминал Таманефтегаз, разположен близо до село Волна на Таманския полуостров в Краснодарски край, е предназначен за съхранение и последващо претоварване на нефт и нефтопродукти. Потвърдено е, че са били ударени два кейови места с товарни рамена на терминала за нефтопретоварване.

На 31 декември ВСУ удариха голямо нефтодепо, принадлежащо на руския Федерален резерв, в Ярославска област на Русия. То е предназначено за съхранение на големи количества гориво. Видеозаписи показват масивен пожар, избухнал в съоръжението след ударите на дрона.

В навечерието на Нова година руската армия предприеха масирана атака с дронове срещу Волин и Одеска област.

Според Сергий Лисак, началник на Одеската градска военна администрация, врагът е пратил по Одеса няколко вълни от атакуващи безпилотни летателни апарати.

„В града са регистрирани редица извънредни ситуации: инциденти с дронове и отломки, пожари на инфраструктурни обекти и щети по жилищни сгради. Всички пожари са били бързо потушени, като са работили спасители, експерти по обезвреждане на бомби и комунални служби“, каза служителят.

Експлозии са станали и през нощта в Луцк и Ковел във Волинска област. Военновъздушните сили съобщиха за движение на вражески безпилотни летателни апарати към региона. Първоначално тревогата беше вдигната в северните райони, а каналите за наблюдение съобщиха за експлозии в Ковел.

Кметът на Луцк Игор Полищук писа за работата на системата за противовъздушна отбрана. По-късно той публикува снимка на голям пожар в града.

Според Иван Рудницки, началник на Волинското регионално военно управление, няколко десетки вражески цели са атакували критични инфраструктурни обекти в региона. Някои от ракетите „Шахед“ са били свалени.

Според „Волинобленерго“ 103 341 клиенти са без ток. Няма съобщения за пострадали или смъртни случаи.

Както УНИАН съобщи по-рано, Русия е атакувала електропреносната мрежа на Одеса само минути преди Нова година. Ударът е причинил прекъсвания на електрозахранването на критични съоръжения, поддържащи работата на града.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Валерий Герасимов, началник щаб

    14 9 Отговор
    Единствения начин Украйна да пабеди е да бомбандира Русия непрекъснато с водка Финландия. Хлъц....ха наздоровья 😁

    Коментиран от #16

    09:05 01.01.2026

  • 2 Швейк

    25 7 Отговор
    Предлагам следния сценарий:
    Организираме Майдан срещу руснаците по Черноморието , Русия ни напада , получаваме 300 млрд. помощ , и подписваме капитулация.
    Така всички ще имаме златни кенефи.

    09:08 01.01.2026

  • 3 хо-хо !

    17 6 Отговор
    Ногодишната заря за укрите да не спира през Новата година ! Браво на руснаците !

    Коментиран от #9

    09:11 01.01.2026

  • 7 си дзън

    11 13 Отговор
    През 2026 все на ударени рафинерии ще им върви на руснаците.

    Коментиран от #18

    09:15 01.01.2026

  • 9 Валерий Герасимов, началник щаб

    10 15 Отговор

    До коментар #3 от "хо-хо !":

    Голата правда !!!
    Нощес в Херсон погибли 24 руски афицера.
    Според доклада погибли при изпълнение на дълга и от строго естествени причини !!! Задавили се с чер хайвер и водка Финландия 😁

    09:16 01.01.2026

  • 10 От бункера

    17 12 Отговор
    По план се движим към мястото където са СССР и крайцера.

    Коментиран от #15

    09:17 01.01.2026

  • 12 Я пък тоя

    10 10 Отговор
    Честита Нова Година на всички русофили и русофоби от един българофил!
    Честита и на всички украинци, защото може да им е последна!
    Толкова за днес.

    09:22 01.01.2026

  • 13 Сус бе

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "овч,":

    Копейка мърлява.

    09:22 01.01.2026

  • 15 Пепи Волгата

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "От бункера":

    Не знам и не ме интересува,!Аз избрах ЕВРОТО!

    09:30 01.01.2026

  • 16 Путин

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Сорос ни заповяда да сме "многоходови"

    09:53 01.01.2026

  • 17 Два три Дрона

    0 5 Отговор
    Не могат да ги свалят
    Руските Пияндурници.
    Горят НПЗта

    Обаче 91 Дрона
    Всичките ги събориха .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Безкрайна е Руската Простотия.

    09:55 01.01.2026

  • 18 дзън си

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    А ве теА укри,уж все ,,удрят",а все...ударени ми ходят...?!

    10:01 01.01.2026

