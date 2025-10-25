Двама загинали и 11 ранени при стрелба на парти в Северна Каролина

Стрелба в околностите на американския град Макстън, Северна Каролина, отне живота на двама души, съобщи шерифската служба на окръг Робсън.

„Тринадесет души бяха простреляни, двама от които загинаха, а няколко други бяха тежко ранени“, се казва в изявление на шерифската страница на окръга във Facebook.

Стрелбата е станала на голямо парти, на което са присъствали над 150 души.

Местните власти заявиха, че се води разследване и няма непосредствена заплаха за жителите.