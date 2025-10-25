Двама загинали и 11 ранени при стрелба на парти в Северна Каролина

Стрелба в околностите на американския град Макстън, Северна Каролина, отне живота на двама души, съобщи шерифската служба на окръг Робсън.
„Тринадесет души бяха простреляни, двама от които загинаха, а няколко други бяха тежко ранени“, се казва в изявление на шерифската страница на окръга във Facebook.
Стрелбата е станала на голямо парти, на което са присъствали над 150 души.
Местните власти заявиха, че се води разследване и няма непосредствена заплаха за жителите.
1 Демократично
20:52 25.10.2025
2 Жоро Ломския-американчето
20:52 25.10.2025
3 Обор
20:53 25.10.2025
4 Тео
20:54 25.10.2025
5 Ех Тръмпи!
20:58 25.10.2025
6 тия с халосни
То с камъни ще погубиш повече!!
Така не може са се прави опълчение!!
21:05 25.10.2025
7 И Киев е Руски
21:05 25.10.2025
8 Mими Кучева🐕🦺
21:06 25.10.2025
9 Ами да, те така
21:07 25.10.2025
10 Механик
Но може и да е по-добре. И ще бъде.
Утре сутрин очкавайте нова новина, как говедарите са дали 10-15 фира на някой мол или паркинг.
21:07 25.10.2025
11 Много странно
21:10 25.10.2025
12 Добреее
21:12 25.10.2025
13 Значи щатските индекси нагоре🤣🤣🤣🤣
21:15 25.10.2025
14 Уест даунфол
21:15 25.10.2025
15 Добреее
21:15 25.10.2025
16 демократ
21:18 25.10.2025