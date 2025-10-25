Новини
Двама загинали и 11 ранени при стрелба на парти в Северна Каролина

25 Октомври, 2025 20:44, обновена 25 Октомври, 2025 20:49 521 16

  • сащ-
  • стрелба-
  • сенерна каролина-
  • загинали-
  • пострадали

Някои от пострадалите са в тежко състояние

Двама загинали и 11 ранени при стрелба на парти в Северна Каролина - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стрелба в околностите на американския град Макстън, Северна Каролина, отне живота на двама души, съобщи шерифската служба на окръг Робсън.

„Тринадесет души бяха простреляни, двама от които загинаха, а няколко други бяха тежко ранени“, се казва в изявление на шерифската страница на окръга във Facebook.

Стрелбата е станала на голямо парти, на което са присъствали над 150 души.

Местните власти заявиха, че се води разследване и няма непосредствена заплаха за жителите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Демократично

    7 0 Отговор
    Националния спорт във ФАЩ трябва да не губи темпо 😁

    20:52 25.10.2025

  • 2 Жоро Ломския-американчето

    10 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето ,типично американско парти .

    20:52 25.10.2025

  • 3 Обор

    6 0 Отговор
    Ша пущим малко зелени карти и попълваме.

    20:53 25.10.2025

  • 4 Тео

    6 0 Отговор
    Тия се трепат яко и без война🤣

    20:54 25.10.2025

  • 5 Ех Тръмпи!

    9 0 Отговор
    Вместо да се вживяваш в ролята на световен миротворец,по-добре да вземеш да си оправиш бакиите,в собствената си къщичка...!

    20:58 25.10.2025

  • 6 тия с халосни

    3 0 Отговор
    Ли стрелят?
    То с камъни ще погубиш повече!!
    Така не може са се прави опълчение!!

    21:05 25.10.2025

  • 7 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Кравари-миротворци

    21:05 25.10.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Гражданска война, лошо нема!🐄🥳🤣👍

    21:06 25.10.2025

  • 9 Ами да, те така

    4 0 Отговор
    правят на партитата в Северна Каролина...

    21:07 25.10.2025

  • 10 Механик

    3 0 Отговор
    Хубава новина.
    Но може и да е по-добре. И ще бъде.
    Утре сутрин очкавайте нова новина, как говедарите са дали 10-15 фира на някой мол или паркинг.

    21:07 25.10.2025

  • 11 Много странно

    2 0 Отговор
    Тринадесет души простреляни, и само двама загинали. Има някаква конспирация, малко барут са почнали да слагат в боеприпасите явно в САЩ. Със сачми за патпадъци да беше, пак повече трябваше да са загиналите

    21:10 25.10.2025

  • 12 Добреее

    3 0 Отговор
    В САЩ купон с двама убити, Русия изстеляля една камара ракети и 3-ма убити. А в Европа няколко заклани от мигранти. СУПЕР. Невежеството е сила.

    21:12 25.10.2025

  • 13 Значи щатските индекси нагоре🤣🤣🤣🤣

    2 0 Отговор
    Там колкото по абсурдно става всичко толко повече се помпят балоните

    21:15 25.10.2025

  • 14 Уест даунфол

    1 0 Отговор
    Нормални американски дегенерати!

    21:15 25.10.2025

  • 15 Добреее

    1 0 Отговор
    Виновни са наркотрафикантите от Венецуела и естествено Путин.

    21:15 25.10.2025

  • 16 демократ

    1 0 Отговор
    Имат оръжия стрелят. Българина няма оръжие ду ха. Въпрос на предпочитания и вкус.

    21:18 25.10.2025