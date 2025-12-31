Тръмп похвали парада по случай Деня на победата в Москва

След като видя кадри от парада по случай 80-годишнината от Победата във Великата отечествена война, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия изглежда непобедима.

„Те изглеждат непобедими“, цитира думите му „Ню Йорк Таймс“.

Вестникът съобщава, че Тръмп е споделил впечатленията си със сътрудници. Както отбелязва вестникът, шефът на Белия дом е убеден, че що се отнася до влиянието, по-силната страна има предимство.