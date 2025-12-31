Тръмп похвали парада по случай Деня на победата в Москва

След като видя кадри от парада по случай 80-годишнината от Победата във Великата отечествена война, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия изглежда непобедима.
„Те изглеждат непобедими“, цитира думите му „Ню Йорк Таймс“.
Вестникът съобщава, че Тръмп е споделил впечатленията си със сътрудници. Както отбелязва вестникът, шефът на Белия дом е убеден, че що се отнася до влиянието, по-силната страна има предимство.
1 Владимир Путин офишъл
16:43 31.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
ВЕЧНА СЛАВА НА ИМПЕРАТОРА ПУТИН
16:44 31.12.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:44 31.12.2025
4 дончо съм
Коментиран от #16
16:44 31.12.2025
5 оня с коня
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!
16:45 31.12.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #7, #15, #18
16:45 31.12.2025
7 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":много сте точен
16:46 31.12.2025
8 Доналд Тръмп офишъл
16:47 31.12.2025
9 Сатана Z
2026 ще е годината на Тръмп приет в клуба на великите личности.
Коментиран от #17, #34
16:47 31.12.2025
10 Космос
Най-битата(след сръбската)
16:48 31.12.2025
11 Агент Краснов
16:48 31.12.2025
12 ТТТ
16:48 31.12.2025
13 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
16:48 31.12.2025
14 Курд Околянов
Коментиран от #26
16:48 31.12.2025
15 ТТТ
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Боже колко мъка има по света. Вече сериозно- внимавайте какво си пожелавате.
16:49 31.12.2025
16 Володимир Зеленски офiцiальнъй
До коментар #4 от "дончо съм":Пак добре,че ни има на картата
16:49 31.12.2025
17 ще те снимам
До коментар #9 от "Сатана Z":легнал до мумията
Коментиран от #28
16:50 31.12.2025
18 Копейкотрошач
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Среща.
16:51 31.12.2025
19 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #23
16:52 31.12.2025
20 така е товарищи инат русофоборчаги
Мечока ще ви прости
ако не го джафкате
16:53 31.12.2025
21 Мда
16:54 31.12.2025
22 Дедо
16:56 31.12.2025
23 а една цъкаща русофобска кокошка
До коментар #19 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":ще се събуди утре пак бедна
но в клуба на богатите
16:56 31.12.2025
24 Копейкиииии
16:58 31.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 каяка лас
До коментар #14 от "Курд Околянов":дедо беше от сс тате бееш от кпсс аз съм от ес!
17:02 31.12.2025
27 Анани
"При всички предишни кампании, враговете на Германия имаха достатъчно здрав ум и порядъчност, за да отстъпят на превъзхождаща ги сила, благодарение на старата си и цивилизована… западноевропейска изтънченост. В битката за Франция вражеските части се предаваха, още щом получеха предупреждение, че по-нататъшната съпротива е безмислена. Разбира се, ние, есесовците отидохме в Русия без илюзии, но до последната зима твърде много немци не осъзнаваха, че руските комисари и твърдоглави болшевики са преизпълнени с жестока воля за власт и животински инат, които ги карат да се бият до край и нямат нищо общо с човешката логика или дълг... а са инстинкт, присъщ на всички животни." Осъзнал е човека на какво хоро са се хванали казано по нашенски.
17:02 31.12.2025
28 Сатана Z
До коментар #17 от "ще те снимам":Внимавай какво си пожелаваш,че да не легнеш ти където трябва
17:02 31.12.2025
29 И да се знае!
17:03 31.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 До а една цъкаща
17:06 31.12.2025
32 Агент Краснов
17:06 31.12.2025
33 Другарко милена
Пак изнамер и цитира другия Тръмп.
Дойде време руско американската дружба да е като слънцето и водата за всяко живо същество.
Милена и Милен са нашите доблестни другари.!
Ама утре ...утре .Евро...ужас другари.!
17:07 31.12.2025
34 Хараламби
До коментар #9 от "Сатана Z":И аз мисля, че това ще се случи. Тръмпа не е глупав и знае, че трябва да е там.
17:08 31.12.2025