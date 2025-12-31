Новини
Тръмп похвали парада по случай Деня на победата в Москва

Тръмп похвали парада по случай Деня на победата в Москва

31 Декември, 2025 16:41 1 084 34

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • президент-
  • парад на победата-
  • русия-
  • коментар

Американският президент: Те изглеждат непобедими

Тръмп похвали парада по случай Деня на победата в Москва - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

След като видя кадри от парада по случай 80-годишнината от Победата във Великата отечествена война, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия изглежда непобедима.

„Те изглеждат непобедими“, цитира думите му „Ню Йорк Таймс“.

Вестникът съобщава, че Тръмп е споделил впечатленията си със сътрудници. Както отбелязва вестникът, шефът на Белия дом е убеден, че що се отнася до влиянието, по-силната страна има предимство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин офишъл

    10 6 Отговор
    Му стана кvра...и хареса тази новина

    16:43 31.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 12 Отговор
    те не само изглеждат, РУСНАЦИТЕ СА НЕПОБЕДИМИ И ПАК ЩЕ ГИ ЧАКАМЕ НА ДУНАВА

    ВЕЧНА СЛАВА НА ИМПЕРАТОРА ПУТИН

    16:44 31.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 12 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    16:44 31.12.2025

  • 4 дончо съм

    12 6 Отговор
    напоследък така виждам нещата

    Коментиран от #16

    16:44 31.12.2025

  • 5 оня с коня

    15 7 Отговор
    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    16:45 31.12.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 8 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #7, #15, #18

    16:45 31.12.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    много сте точен

    16:46 31.12.2025

  • 8 Доналд Тръмп офишъл

    8 1 Отговор
    Владимир,...страхотно шоу.

    16:47 31.12.2025

  • 9 Сатана Z

    15 5 Отговор
    Желанието на Бай Дончо винаги е било да се снима на трибуната на Червения площад в Москва с двамата велики мъже в днешно време : Владимир Путин и Председателя Си.
    2026 ще е годината на Тръмп приет в клуба на великите личности.

    Коментиран от #17, #34

    16:47 31.12.2025

  • 10 Космос

    8 11 Отговор
    Деградиралата руска армия 12 години превзема Донбас.
    Най-битата(след сръбската)

    16:48 31.12.2025

  • 11 Агент Краснов

    6 7 Отговор
    -Другарю хаяско, искате ли да ви направя още една федерка?

    16:48 31.12.2025

  • 12 ТТТ

    7 11 Отговор
    Бай доньо с акъла на 12 годишно дете.

    16:48 31.12.2025

  • 13 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    12 2 Отговор
    Не харесаха тази новина...Зеленски също.

    16:48 31.12.2025

  • 14 Курд Околянов

    5 4 Отговор
    Само Кая може да победи Русия.

    Коментиран от #26

    16:48 31.12.2025

  • 15 ТТТ

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Боже колко мъка има по света. Вече сериозно- внимавайте какво си пожелавате.

    16:49 31.12.2025

  • 16 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "дончо съм":

    Пак добре,че ни има на картата

    16:49 31.12.2025

  • 17 ще те снимам

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    легнал до мумията

    Коментиран от #28

    16:50 31.12.2025

  • 18 Копейкотрошач

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Среща.

    16:51 31.12.2025

  • 19 Всяка сутрин милиарди хора по света

    3 6 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #23

    16:52 31.12.2025

  • 20 така е товарищи инат русофоборчаги

    7 1 Отговор
    Тръмп заяви, че Русия изглежда непобедима

    Мечока ще ви прости
    ако не го джафкате

    16:53 31.12.2025

  • 21 Мда

    3 3 Отговор
    Изглеждат ! Така изглеждаха и преди Афганистан, и преди Зимната война, и преди атаката срещу Киев ! А Тръмп изглеждаше умен !

    16:54 31.12.2025

  • 22 Дедо

    6 3 Отговор
    Всеки знае, че Червената Армия е непобедима.

    16:56 31.12.2025

  • 23 а една цъкаща русофобска кокошка

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    ще се събуди утре пак бедна
    но в клуба на богатите

    16:56 31.12.2025

  • 24 Копейкиииии

    4 4 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.И за тапети не стават.

    16:58 31.12.2025

  • 26 каяка лас

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Курд Околянов":

    дедо беше от сс тате бееш от кпсс аз съм от ес!

    17:02 31.12.2025

  • 27 Анани

    4 1 Отговор
    Спомням си сега за Химлер. Знаете кой е бил. Мозъка на Хитлер. Най влиятелния след Фюрера. Та след сблъсъка със Съветите той казва това.
    "При всички предишни кампании, враговете на Германия имаха достатъчно здрав ум и порядъчност, за да отстъпят на превъзхождаща ги сила, благодарение на старата си и цивилизована… западноевропейска изтънченост. В битката за Франция вражеските части се предаваха, още щом получеха предупреждение, че по-нататъшната съпротива е безмислена. Разбира се, ние, есесовците отидохме в Русия без илюзии, но до последната зима твърде много немци не осъзнаваха, че руските комисари и твърдоглави болшевики са преизпълнени с жестока воля за власт и животински инат, които ги карат да се бият до край и нямат нищо общо с човешката логика или дълг... а са инстинкт, присъщ на всички животни." Осъзнал е човека на какво хоро са се хванали казано по нашенски.

    17:02 31.12.2025

  • 28 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "ще те снимам":

    Внимавай какво си пожелаваш,че да не легнеш ти където трябва

    17:02 31.12.2025

  • 29 И да се знае!

    1 2 Отговор
    ВСВ я печелят САЩ,Великобритания и Лендлиза.От Сталин -пушечното месо.

    17:03 31.12.2025

  • 31 До а една цъкаща

    1 0 Отговор
    По-добре беден в клуба на богатите, отколкото роб на руската държавна мафия !

    17:06 31.12.2025

  • 32 Агент Краснов

    0 0 Отговор
    има заповеди и ги изпълнява!

    17:06 31.12.2025

  • 33 Другарко милена

    0 0 Отговор
    Браво другарко Милена.!
    Пак изнамер и цитира другия Тръмп.
    Дойде време руско американската дружба да е като слънцето и водата за всяко живо същество.
    Милена и Милен са нашите доблестни другари.!
    Ама утре ...утре .Евро...ужас другари.!

    17:07 31.12.2025

  • 34 Хараламби

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    И аз мисля, че това ще се случи. Тръмпа не е глупав и знае, че трябва да е там.

    17:08 31.12.2025