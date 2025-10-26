Новини
Свят »
Камерун »
Убиха четирима души по време на протест в Камерун

26 Октомври, 2025 21:52, обновена 26 Октомври, 2025 21:58 433 3

  • камерун-
  • убити-
  • протест-
  • избори-
  • президент

Демонстрантите поискаха признаване на победата на техния кандидат Бакари Иса Чирома на президентските избори от 12 октомври

Убиха четирима души по време на протест в Камерун - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко четирима души бяха убити по време на организирана от опозицията демонстрация в Дуала, икономическата столица на Камерун.

Демонстрантите поискаха признаване на победата на техния кандидат, Бакари Иса Чирома на президентските избори на 12 октомври, предаде Ройтерс, позовавайки се на предизборния щаб на Чирома.

По време на демонстрацията е избухнала стрелба, съобщи агенцията. Няма официални съобщения от властите за жертви по време на протеста.

Ден преди това Чирома призова за демонстрации в негова подкрепа във всички градове в страната на 26 октомври. „Излезте и организирайте мирни шествия на всички големи кръстовища“, цитира новинарският портал Actu Cameroun откъси от обръщението му.

Междувременно в камерунските социални медии през последните часове се разпространиха съобщения, че Чирома е избягал от страната. Лидерът на опозицията отрече това и заяви, че подготвя „победоносна демонстрация“.

Според данни, публикувани от избирателната комисия, настоящият президент Пол Бия, на 92 години, спечели президентските избори с 53,66% от гласовете. Неговият основен съперник, бившият министър Чирома, получи 35,19% от гласовете. Чирома отхвърли данните на избирателната комисия и заяви, че е спечелил с 60% от гласовете.

Конституционният съвет (КС) на Камерун ще обяви победителя и окончателното преброяване на гласовете на 27 октомври. Чирома заяви, че възнамерява да поведе поддръжниците си на улицата, ако КС потвърди данните на избирателната комисия.


Камерун
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Еий

    0 0 Отговор
    Изгоряха тъкачите на Анита от Почивка.

    22:00 26.10.2025

  • 2 Слава на нашият кандидат

    0 0 Отговор
    Бакари Иса Чирома....предаде Ройтерс, позовавайки се на предизборния щаб на Чирома.

    22:06 26.10.2025

  • 3 ПсихопатД

    0 0 Отговор
    По цял ден само за това мисля, за протеста в Камерун

    22:07 26.10.2025