Американският военен кораб „Грейвли“ хвърли котва в Тринидад и Тобаго и разгневи Венецуела

27 Октомври, 2025 05:15, обновена 27 Октомври, 2025 05:22

Каракас определи пристигането на плавателния съд като провокация

Американският военен кораб „Грейвли“ хвърли котва в Тринидад и Тобаго и разгневи Венецуела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуела определи пристигането на американски военен кораб в Тринидад и Тобаго и планираните военни учения там за „провокация”, като същевременно обяви ареста на наемници, за които твърди, че са свързани с ЦРУ и които са подготвяли атака срещу страната му, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Венецуела осъжда военната провокация на Тринидад и Тобаго в сътрудничество с ЦРУ с цел да предизвика война в Карибския басейн“, се казва в текста на изявлението на Каракас.

„Републиката осъжда пред международната общност опасните „военни учения“, провеждани от правителството на Тринидад и Тобаго между 26 и 30 този месец, под координацията, финансирането и контрола на Южното командване на САЩ - действие, което представлява враждебна провокация срещу Венецуела и сериозна заплаха за мира в Карибите", продължава текстът.

Пристигането на американския военен кораб „Грейвли“ за съвместни военни учения с тринидадската армия, беше обявено в четвъртък, докато американският президент Доналд Тръмп засилва натиска върху своя венецуелски колега Николас Мадуро. Вашингтон разположи седем военни кораба в Карибско море и един в Мексиканския залив, официално в рамките на операция срещу наркотрафика, насочена специално срещу Венецуела и нейния президент Николас Мадуро.

Президентът Тръмп призна миналата седмица, че е разрешил тайни операции на ЦРУ във Венецуела.

От началото на септември САЩ извършват, основно в карибските води, въздушни удари срещу плавателни съдове, представяни като принадлежащи на наркотрафиканти. Досега са били потвърдени десет такива удара. Те са убили най-малко 43 души.

Мадуро отхвърля обвиненията за трафик на дрога и обвинява САЩ, че се опитват да го свалят от власт, за да сложат ръка върху петролните залежи на Венецуела.


Венецуела
