ISW: Путин засилва ядрените заплахи към САЩ с демонстрация на нови оръжия

Руският президент Владимир Путин продължава активно да представя новите руски ядрени оръжия като средство за натиск върху Съединените щати. Междувременно депутатът от Държавната дума Алексей Журавльов отправи заплаха, че Русия може да достави ядрени ракети на Венецуела и Куба, като нарече САЩ „враг на Русия“, предава News.bg.
Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW).
На 29 октомври Путин заяви, че ден по-рано Русия е извършила тест на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрено задвижване, като подчерта неговата предполагаема скорост и мощност. Той припомни и неотдавнашното изпитание на ракетата „Буревестник“, също с ядрено задвижване и сходни характеристики.
Според ISW, обявяването на тези тестове противоречи на призива на американския президент Доналд Тръмп от 27 октомври към Путин да насочи усилията си към прекратяване на войната в Украйна, а не към разработване на нови оръжия.
Путин подробно описва предполагаемите възможности на новите системи, за да засили впечатлението от ядрените си заплахи и да издейства отстъпки от Вашингтон по отношение на конфликта в Украйна. По този начин Кремъл се опитва да използва страха от ядрена ескалация, за да принуди САЩ и европейските лидери да приемат руските условия, които Москва не може да наложи на бойното поле.
Въпреки че представяните оръжия може да имат нови технически характеристики, те не променят основния баланс на ядреното възпиране, който съществува от 1945 г. насам. Съединените щати, заедно с френските и британските си съюзници от НАТО, продължават да поддържат мощни ядрени триади, гарантиращи стабилността на системата за възпиране.
Русия също така продължава да използва Беларус като инструмент за заплаха към Европа, включително чрез разполагане на ракети от типа „Орешник“.
По оценки на американското разузнаване, Владимир Путин е по-решен от всякога да постигне военна победа в Украйна – позиция, която съответства на последните изявления на висши руски представители.
Путин и руските депутати засилват използването на имперска и съветска реторика, за да обединят обществото около идеята за борба срещу „вътрешни и външни врагове“. Според ISW, това вероятно има за цел да подготви общественото мнение за нови репресии, засилена мобилизация и дори възможна бъдеща конфронтация с НАТО.
