Новини
Свят »
Русия »
ISW: Путин засилва ядрените заплахи към САЩ с демонстрация на нови оръжия

ISW: Путин засилва ядрените заплахи към САЩ с демонстрация на нови оръжия

30 Октомври, 2025 09:31 1 014 72

  • владимир путин-
  • ядрени заплахи-
  • оръжия-
  • сащ-
  • русия

Москва използва ядрения си арсенал за натиск върху Запада, докато засилва военната си реторика и идеологическа мобилизация

ISW: Путин засилва ядрените заплахи към САЩ с демонстрация на нови оръжия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин продължава активно да представя новите руски ядрени оръжия като средство за натиск върху Съединените щати. Междувременно депутатът от Държавната дума Алексей Журавльов отправи заплаха, че Русия може да достави ядрени ракети на Венецуела и Куба, като нарече САЩ „враг на Русия“, предава News.bg.

Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW).

На 29 октомври Путин заяви, че ден по-рано Русия е извършила тест на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрено задвижване, като подчерта неговата предполагаема скорост и мощност. Той припомни и неотдавнашното изпитание на ракетата „Буревестник“, също с ядрено задвижване и сходни характеристики.

Според ISW, обявяването на тези тестове противоречи на призива на американския президент Доналд Тръмп от 27 октомври към Путин да насочи усилията си към прекратяване на войната в Украйна, а не към разработване на нови оръжия.

Путин подробно описва предполагаемите възможности на новите системи, за да засили впечатлението от ядрените си заплахи и да издейства отстъпки от Вашингтон по отношение на конфликта в Украйна. По този начин Кремъл се опитва да използва страха от ядрена ескалация, за да принуди САЩ и европейските лидери да приемат руските условия, които Москва не може да наложи на бойното поле.

Въпреки че представяните оръжия може да имат нови технически характеристики, те не променят основния баланс на ядреното възпиране, който съществува от 1945 г. насам. Съединените щати, заедно с френските и британските си съюзници от НАТО, продължават да поддържат мощни ядрени триади, гарантиращи стабилността на системата за възпиране.

Русия също така продължава да използва Беларус като инструмент за заплаха към Европа, включително чрез разполагане на ракети от типа „Орешник“.

По оценки на американското разузнаване, Владимир Путин е по-решен от всякога да постигне военна победа в Украйна – позиция, която съответства на последните изявления на висши руски представители.

Путин и руските депутати засилват използването на имперска и съветска реторика, за да обединят обществото около идеята за борба срещу „вътрешни и външни врагове“. Според ISW, това вероятно има за цел да подготви общественото мнение за нови репресии, засилена мобилизация и дори възможна бъдеща конфронтация с НАТО.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    13 22 Отговор
    Няма да се сопрат докато не стане сакътлък и всичко това за един зелен гном

    Коментиран от #26

    09:33 30.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наблюдател

    16 24 Отговор
    Каза ви се ясно и точно:
    "Целите на СВО ще бъдат постигнати!"

    Коментиран от #47, #63

    09:34 30.10.2025

  • 4 очевидец

    19 14 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които Русия води от 1990-те насам.

    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.

    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. Към властта идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а Русия – данъкоплатец; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.

    - Карабах (1992 - 2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно две поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.- Сирия (2015 - 2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.

    При нито един от тези конфликти Русия не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.

    Коментиран от #10

    09:35 30.10.2025

  • 5 Вашето мнение

    11 18 Отговор
    Демонстрация и то каква, накара дори нашите слуги да треперят, разбирайки, че господарите им са гола вода.

    09:35 30.10.2025

  • 6 Заглавието трябва да е, че Путлер

    20 12 Отговор
    засилва нелепите си лъжи за "нови" оръжия.... 😂

    09:36 30.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 нормално

    22 8 Отговор
    Хора които нямат ум за победа, използват първобитния начин със сила..... Докато Дубай ползва ресурсите си за благоденствие на народя си, руснаците ползват за оръжия лишавайки народа си от хубав живот. Ей,вземете пример от една Норвегия. Вижте как живее народа им от природните си богатства .....ама откъде толкова акъл унищожен от алкохолни изпарения

    Коментиран от #23, #33

    09:37 30.10.2025

  • 9 НАТО са виновни за всичко

    9 8 Отговор
    Те и само те

    09:37 30.10.2025

  • 10 белината се пие

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "очевидец":

    само ако те гепи ковида

    09:39 30.10.2025

  • 11 Мишел

    8 13 Отговор
    Никой не смее да заплашва ядрена държава с ядрена война. Демонстрацията на оръжие не е заплаха, а предупреждение.

    Коментиран от #39

    09:40 30.10.2025

  • 12 ПО ТОЧНО

    6 5 Отговор
    ИМА ,....ПОКАЗВА.....А ДА ВИДИМ СЕГА ТРЪМПета КВО НОВО ЩЕ НИ ПОКАЖЕ

    09:40 30.10.2025

  • 13 Изпитвам животински страх ....

    9 6 Отговор
    Атлантически тролчета,
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" ....но иначе заводи за барути за матриала нали?

    09:41 30.10.2025

  • 14 Първанов

    3 8 Отговор
    Върви перченето на комунисто- фашист работата е ясна, загазил е! Никакво свръх оръжие няма Путин! Доказаха го сумати експерти. Въпросния ,,буревесник,, с ядрен двигател за който Путин излъга, че е проведен опит, работи с ядрен двигател, излъчва радиация. Такава радиация не е била засечена,сиреч няма опит.Тази радиация се засича от космоса още когато се стартира ракетата и веднага може да бъде унищожена още преди да излети. Това е технология от 50 те години от която сащ се отказаха още навремето. Много сложна, и безмислена, като реализация ракета. И т.н. и т..н.

    Коментиран от #70

    09:41 30.10.2025

  • 15 Pyccкий Карлик

    4 8 Отговор
    Ру3ката некадърност и военна импотентност в Украйна доведоха света до катастрофа и Ядрена война 👎

    Коментиран от #52

    09:43 30.10.2025

  • 16 Така става

    4 5 Отговор
    Когато един очевидно побъркан човек застане начело на една голяма и ядрена страна!

    09:43 30.10.2025

  • 17 Забранете Интернет за рашисти

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Шегаджия пишещ от АМЕРИКАНСКИ БРАУЗЪР НА АМЕРИКАНСКИ УИНДОУС. Технологичнонапредналите руснаци ползват американски софтуер да анимират страшни "Буревестници", "Орешници", "Посейдони", за дя плашат мялките деца и наивниците.

    Време е Тръмп да спре на руснаците пиратския софтуер или да го напълни с вируси. Тогава Русия сама ще се предаде за 24 часа.

    Коментиран от #28

    09:44 30.10.2025

  • 18 тръмпи и тея двамата до него

    2 1 Отговор
    явно измислиха план за развитието на украйна . просперитет в европа . опазване на територията . подаряването на крим . но явно са били доста далеко от съществуващото военно положение . но същото беше и с бадън . той много обиждаше РФ . през ден . но нищо не постигна . сега е с пенсия и кредит и не го показват . с нищо не го запомниха . и го забравиха . и тръмпи не го търси за съвет . а то 3 години едно и също . аз не виждам промяна . има едни объркани хора . излизат с ораторстване планове . и нищо .

    09:44 30.10.2025

  • 19 Механик

    4 3 Отговор
    Демонстрира нови оръжия щото има такива.
    Вие, жендърята какво ще демонстрирате? Най-много някоя демонстрация под формата на пищен прайд с много перушина и розови прашки...

    09:45 30.10.2025

  • 20 !!!?

    4 6 Отговор
    Тръмп разбра, че има работа с един кръволок - Путлер !!!?

    Коментиран от #50

    09:45 30.10.2025

  • 21 Тъй ли?!

    3 0 Отговор
    А Тръмп какво нареди,заминавайки за Япония...?!
    Май нищо по-различно...

    09:46 30.10.2025

  • 22 В В.П.

    5 5 Отговор
    Шорошките подлоги да се готвят за Белене..

    09:46 30.10.2025

  • 23 Всъщност той Покровск няма никакво

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "нормално":

    стратегическо значение, също и Купянск, освен това е важното Контранаступа да върви и че руснаците нямат ракети, а укро ПВО-то сваля 100 от 10 пуснати ракети (които руснаците ги нямат) +още 10 екстра, така че няма да се плашиш, леопардите влязоха в Крим, а Хаймарсите и Сторм-Шедоу събориха керченския мост и ВСУ са вече на Сахалин.

    09:47 30.10.2025

  • 24 Русия ще пребъде, с нами бог

    4 5 Отговор
    Браво, браво и пак браво! Ще смажем американските хлебарки. САЩ няма право на съществуване. Нека Путин ни води към това свято дело. За да настане мир и благоденствие, Путин трябва да ни преведе през това чистилище. Който оцелее ще живее добре, който умре ще е било за благо дело и ще е в рая. Слава России!

    09:47 30.10.2025

  • 25 дядо поп

    5 3 Отговор
    Никой с нищо не заплашва. Просто и едните и другите показват с какво разполагат за да си правят съответните изводи. И единствените които май не знаят кое за какво е и какво може да причини са управниците на Европа.

    09:47 30.10.2025

  • 26 Ти остави!

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Ами заради Зеленият Гном,ще бъдем всички изпепелени...цялата земя...!
    Защото при една ядрена война и на децата е ясно,че няма да има победители...!

    09:48 30.10.2025

  • 27 Трябва наистина

    3 3 Отговор
    да не си наред с главата, за да сипеш ядрени заплахи на целия свят, като при това не разбираш и ти самия какво би причинило едно такова използуване на ядрено оръжие ДНЕС, когато не само ти го притежаваш.Да не говорим как ще изчезне изобщо живота в океана ако се замърси той с това радиоактивно ядрено торпедо.Всичко това е АНТИХУМАННО и е насочено срещу всички НАС, срещу устоите изобщо на живота на планетата Земя и само тотално заблудена копейка би се радвала на такива "успехи", които при това са и доста спорни.Но така е - опростачиш ли последователите си, надявай се на просташки действия!

    Коментиран от #72

    09:48 30.10.2025

  • 28 Тук във форума на Факти бг

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Забранете Интернет за рашисти":

    Тръмп няма да те прочете, иди да му го кажеш лично.

    09:49 30.10.2025

  • 29 В ЕС, ЕК, медиите, политиците

    4 1 Отговор
    Ама хич нямат за цел да подготвят общественото мнение за нови репресии, засилена мобилизация, донаборна военна служба и дори възможна бъдеща конфронтация на НАТО. Нали? Ама хич не сме свидетели точно на това ? По интересната тема е друга младежи !
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни и откровенно нацистки фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции , с обществени поръчки и т.н . ... Не го ли осъзнавате, не виждате ли че на всякъде в Европа е така? На същият позорен гнусен цирк сме свидетели и в България за съжаление. ...

    Коментиран от #35

    09:49 30.10.2025

  • 30 Мартин

    2 2 Отговор
    Този да умира,ли иска?

    09:49 30.10.2025

  • 31 Хахаха

    3 2 Отговор
    Дончо призовава Вова да спре да демонстрира разни уружия,щото да може той самия да го прави.

    09:49 30.10.2025

  • 32 В В.П.

    3 3 Отговор
    Окрайната отече в канала ..НАТО е бюрократична фракция водена от фашисти ,комплексари..За тия само лобут в мордата ..

    09:50 30.10.2025

  • 33 дядо поп

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "нормално":

    Сигурно имаш предвид САЩ , да прав си.

    Коментиран от #40

    09:50 30.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Изпражнението гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "В ЕС, ЕК, медиите, политиците":

    Това са руски фейкове.

    09:51 30.10.2025

  • 36 селянин

    4 1 Отговор
    Дай боже да стане открита конфронтация с нато, много ще се радвам.

    09:51 30.10.2025

  • 37 В В.П.

    2 4 Отговор
    Рютито да обяви разтурянето на НАТО,Киев да предаде мирно спорните райони на Кремъл ..Плащат репарации на Москва и всичко е мирно и кротко..тихо...Това е рецептата ..Другото е лобут до припадък..

    09:52 30.10.2025

  • 38 Весел Патиланец

    2 2 Отговор
    Аахахаха този - ми той сармата даже беше на бойно дежурство 23г, пък сега щял всеки момент да застъпи дежурство, 5 от 6 опита се взриви при излитане, ама ей-сега до два, най-много три днЯ...
    Велики са само в едно - анимационното студио Созмольтфилм - не могат да смогнат да правят анимацийки на ЩЕ-орУжия!

    09:53 30.10.2025

  • 39 Путлер не демонстрирал нищо друго

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    освен дърти лъжи.
    Нито някой е видял "уникалния" Буревестник, а още по-малко Посейдона... 🤣

    Коментиран от #43

    09:54 30.10.2025

  • 40 права си

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "дядо поп":

    Докато в САЩ един обикновен чистач взема за половин ден 130 долара, в богата Русия същия трябва да работи цял месец за същите пари 😆

    Коментиран от #44

    09:54 30.10.2025

  • 41 В В.П.

    1 2 Отговор
    НАТО , САЩ Англия Есср искат да фалират и убият РФ,обаче реват че ги вземат на прицел..Смотани рогачи..Трябва един демо удар по Киев или Варшава ,с два Ярса ...Да им уврат кратуните ..И даде съвземат от мечтата ..

    09:55 30.10.2025

  • 42 В В.П.

    1 1 Отговор
    На всеки 80/100 години колективния фашистки запад иска да завладее Русия ...И винаги яде дебелите дървета...Ахаха ..Сега си подготви и частна армия ,от окропитеци ,водена от един клоун...Ахаха ...Погром ,тотал.

    09:57 30.10.2025

  • 43 Който трябва да го види

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Путлер не демонстрирал нищо друго":

    го е видял.
    Буревестникът има две версии-за виждане и за ползване.
    Тая за виждане е за политиците и военните на НАТО, да видят и да си имат едно наум.
    Тая за ползване е за теб, ако живееш в голм град на Запада.

    09:57 30.10.2025

  • 44 флип

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "права си":

    Затова работят там на по три места само за да имато покрив над главите си, и ако им се наложи да потърсят медицинска помощ затъват в дългове за поколения напред, знаем, че ви плащат на мнение ама хайде малко по-сериозно

    09:59 30.10.2025

  • 45 Руският външен министър

    1 1 Отговор
    Сергей Лавров посъветва британския премиер Киър Стармър да си спомни думите и действията на европейските лидери, преди да твърди, че руският президент Владимир Путин уж не иска мир.
    „Когато британският премиер Стармър казва, че руският президент Путин е единственият, който е против преговорите, той трябва да си спомни за бившия британски премиер Борис Джонсън. Той трябва да си спомни онези в Германия и Франция, които подписаха споразумението (Минските споразумения - бел. ТАСС) и след това, няколко години по-късно, признаха, че никога не са възнамерявали да го прилагат, въпреки че е одобрено от Съвета за сигурност на ООН“, заяви ръководителят на външнополитическото ведомство в интервю за унгарския YouTube канал Ultrahang.

    10:00 30.10.2025

  • 46 Боко

    0 1 Отговор
    404 :без коментар.

    10:00 30.10.2025

  • 47 Правилно си сложил кавички😁👍

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    СВО се провали брутално в още през 2022 година, а сега гледаме агонията на РФ.

    10:01 30.10.2025

  • 48 Лавров припомни,

    2 3 Отговор
    че „Путин подкрепи споразумението между украинското правителство и опозицията през 2014 г., веднага след преврата“. „Тогавашният президент на САЩ Барак Обама му се обади и го помоли да не блокира сделката. Президентът Путин тогава каза, че когато един легитимен президент подпише нещо с опозицията, как може да го блокира? И тогава знаете какво се случи. Превратът и обяснението на европейците, че демокрацията понякога приема необичайни форми. Те не помръднаха пръст, за да спрат тези пучисти, въпреки че знаеха много добре, че са дошли на власт под знамето на неонацистите“, описа събитията министърът....Той спомена и Минските споразумения от 2015 г.: „Бяхме готови да ги приложим. Европейците и украинците обаче казаха, че никога не са възнамерявали да го правят. Просто трябваше да спечелят време.“ Друг скорошен факт са преговорите от 2022 г., които украинската страна поиска няколко седмици след началото на специалната военна операция. „Съгласихме се. Проведохме няколко кръга в Беларус, а след това и в Истанбул. В Истанбул украинската делегация постави на масата документ с принципите, които да бъдат отразени в споразумението. Приехме този документ. Той беше парафиран. А след това тогавашният британски премиер Джонсън им каза да не правят това и да продължат да се борят с Русия, докато не ни „победят““, отбеляза руският външен министър

    Коментиран от #56

    10:01 30.10.2025

  • 49 Жалка ви е пропагандата

    2 1 Отговор
    Путин не заплашва, а ви предупреждава фашистите, за да не направите крива стъпка, както сте алчни за агресия и война.

    Коментиран от #54

    10:02 30.10.2025

  • 50 А,ве бай-Онзи...!

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "!!!?":

    Я намести очилата и виж,че кръвта и по ръцете на Тръмпи...!

    10:02 30.10.2025

  • 51 "Изпитвам животински страх ...."

    2 0 Отговор
    Но не за вас а за собственият си задник .... нали? Иначе: ...""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" ....но иначе заводи за барути, "коалиции на желаещите" и т.н за матриала нали?

    10:06 30.10.2025

  • 52 Хей,капейско русофилче!

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":

    Тук сме БГ и не сме длъжни да знаем руски език!
    Какво е това...,,Карлик"...?!

    10:06 30.10.2025

  • 53 СССР РФ разпад

    1 2 Отговор
    Така беше и преди разпада на СССР.руските не издържаха на космическата и военната надпревара и СоциализЪма се разпадна!

    10:06 30.10.2025

  • 54 Фашиста путин миролюбец :))))

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Жалка ви е пропагандата":

    Тва копейките май сте болни у главата? След 70г мир, путин вкара 200 000 армия в съседна страна...

    Коментиран от #55

    10:08 30.10.2025

  • 55 Ти си типичен пример

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Фашиста путин миролюбец :))))":

    за фашизма залял запада. Прекрасно го демонстрираш.

    Коментиран от #58

    10:10 30.10.2025

  • 56 !!!?

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Лавров припомни,":

    Путлер да си припомни Будапещенския Меморандум !
    Там казано, че Украйна е независима държава и като такава може да се съюзява с който си иска, а Кремъл заедно със САЩ и Великобритания са гаранти за това !
    Какви Морски преговори, какви Истанбулски преговори...всичките са безпредметни ако Путлер не беше нахлул в Крим в нарушение на Будапещенския Меморандум !!!?

    Коментиран от #61

    10:10 30.10.2025

  • 57 Ъхъъъъъ...

    0 1 Отговор
    Какво представляваше Споразумението за управление и унищожаване на плутоний (PMDA)?
    Споразумението за ядрено разоръжаване (PMDA), подписано през 2000 г. и допълнено през 2006 г. и 2010 г., е споразумение за ядрено разоръжаване между Русия и САЩ. Целта му е безопасно да се унищожат 34 метрични тона оръжеен плутоний от всяка страна - материал, който вече не е необходим за отбрана - чрез превръщането му в реакторно гориво (т. нар. MOX гориво) или по друг начин да се направи негоден за използване в оръжия. Русия вече беше спряла прилагането на Споразумението за премиер-милиардер (PMDA) през 2016 г., позовавайки се на политически разногласия със САЩ (включително санкции и разширяване на НАТО). Денонсирането от 2025 г. формализира това спиране в постоянно прекъсване, сигнализирайки, че Москва вече не вижда никакво ядрено сътрудничество с Вашингтон като жизнеспособно. Сега четем че и като капак САЩ има за цел да разположи стационарни ядрени микрореактори във военните си бази. Програмата „Янус“

    Janus беше представен от министъра на армията Даниел П. Дрискол и министъра на енергетиката Кристофър Райт на 4 октомври 2025 г. на годишната среща на Асоциацията на армията на Съединените щати (AUSA).

    10:11 30.10.2025

  • 58 смешна болна копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ти си типичен пример":

    В ЕС държавни граници няма. А русия няма ненападната съседна държава! Къде е Фашизма?!?

    Коментиран от #60, #62

    10:12 30.10.2025

  • 59 пешо

    2 0 Отговор
    путин няма сила да отиде до тоалетната без китай

    10:13 30.10.2025

  • 60 Затова безродниците

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "смешна болна копейка":

    го тикате към разпад, че да има пак граници. Като мразиш толкова Европа и България, напусни ги.

    10:15 30.10.2025

  • 61 Не лъжи подъл охлюв !

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "!!!?":

    Там НЕ е казано никъде , че Украйна е независима държава и като такава може да се съюзява във военни блокове с който си иска.. Друго пише...

    10:16 30.10.2025

  • 62 Фашизма го демонстрирате денонощно

    0 4 Отговор

    До коментар #58 от "смешна болна копейка":

    с жалките ви лъжи и пропаганда срещу Русия, обслужвайки интригите на САЩ да източва и унищожава Европа.

    Коментиран от #65

    10:17 30.10.2025

  • 63 Да, ама Не

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Тва СВО е най-голямата грешка на руските управници! С парадни униформи се опитаха да напаравят преврат в Украйна! Но светът застана срещу руските Агресори!

    10:17 30.10.2025

  • 64 Чичо Дони

    2 0 Отговор
    Имам една хипотеза. Русия се управлява от правителство в сянка (Синедрион). То назначава президентите на тази страна като пионки, идиоти и палячовци. Чрез тях смуче природните ресурси на страната и създава войни, които носят още по-големи печалби. Когато съответния палячо се изхаби, идва ред на перестройката и структурните промени. След това се назначава нов палячо и ограбването продължава в новите условия. Един обмислен, системен и постоянен грабеж, който се адаптира към неизбежните политически и държавни промени, които самият той предизвиква.

    10:18 30.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Машала

    3 0 Отговор
    Ватенлите друго не знаят. Оръжия и изтребление. "Великата Русия" може само да воюва. Ако превземе целия свят, ще воюва със себе си, но няма да спре. Мечката танцува само като я бият. Руснака не го ли биеш докато пукне, винаги ще ти е враг! Той се мисли, че те спасява, като те поробва. Това е мавзолейският режим на Кремъл! Между фашизъм и феодализъм!

    10:20 30.10.2025

  • 67 Побърза ли да демонстрираш

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "русия мразена от всички":

    фашизма залял запада и падението му. Давай! Полезно е да ви виждат хората.

    10:22 30.10.2025

  • 68 В анкетата "Коя е фашистката държава?"

    1 1 Отговор
    От миналата седмица, преди да бъде скрита и да стане неоткриваема за пореден път над 70% от българите категорично заявиха че това за тях е Украйна ! Нали така ? Скриншот искате ли или можете и сами да го проверите ?

    10:22 30.10.2025

  • 69 явер

    2 0 Отговор
    Путин е един болен лъжец и не зная кой му се хваща на глупостите. Познавам такива хора, на ината и малкият си мозък могат да направят много глупости и нито приема, нито предава.

    10:22 30.10.2025

  • 70 По кратко

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Първанов":

    Все едно да разбиваш бетонна стена с чук ,когато има къртач Бош

    10:23 30.10.2025

  • 71 Пишеш глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "русия мразена от всички":

    Пълни глупости. Бъркаш Русия с нацистки Израел. ... пак нещо не си разбрал

    10:24 30.10.2025

  • 72 Ам чи

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Трябва наистина":

    Те копеите са си заблудени ,а и са много п остри

    10:27 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания