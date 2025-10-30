Сезонът на ураганите! "Мелиса" опустоши Карибите с разрушителна сила, на Бермудските острови се готвят за истинско бедствие

Ураганът "Мелиса" връхлетя Северните Кариби с разрушителна сила, оставяйки след себе си поне 29 жертви и хиляди разрушени домове, преди да се насочи с по-голяма скорост към Бермудските острови, съобщиха местните власти и Националният център за урагани на САЩ.

След като удари Ямайка, Куба и Хаити, бурята се придвижи над открития океан, като в четвъртък следобед вече беше около 970 километра югозападно от Бермудите. Жителите на островите се подготвят за пряк удар до края на деня, съобщи министърът на националната сигурност Майкъл Уийкс, който призова населението да остане по домовете си и да прояви "максимална предпазливост".

По последни данни хаитянските власти потвърдиха 25 загинали, от които 10 деца, главно вследствие на наводнения в крайбрежния град Пети-Гоав, където река е преляла и е отнесла десетки домове. Повече от 12 000 души са настанени в аварийни убежища, а над 1000 къщи са наводнени.

В Ямайка, където ураганът удари директно във вторник с постоянни ветрове от 300 км/ч, "Мелиса" се оказа най-силният ураган, преминавал някога над острова.

Столицата Кингстън избегна най-тежките поражения, а летището ѝ беше отворено отново в четвъртък, след като бурята се отдалечи.

В Куба ураганът остави 241 населени места откъснати от света в провинция Сантяго, където над 140 000 души са без връзка и електричество.

Около 735 000 души са евакуирани предварително от източните райони на страната, съобщават местни медии.

На Бахамските острови властите проведоха една от най-мащабните евакуации в историята си - близо 1500 души бяха изведени от застрашени крайбрежни зони.

Според Националния център за урагани на САЩ, към 12:00 GMT ураганът е отслабнал до категория 2 с ветрове до 105 мили в час (165 км/ч), но се движи с увеличаваща се скорост на североизток и ще премине северозападно от Бермудите по-късно днес.

Очаква се в петък бурята постепенно да отслабне.

Бермудските власти обявиха затваряне на крайбрежния път Causeway, както и спиране на занятията в училищата и движението на фериботите, за да се избегнат инциденти.

Според прогнозите на AccuWeather щетите и икономическите загуби от "Мелиса" могат да достигнат 22 милиарда долара, а възстановяването да продължи десетилетие.

Метеоролозите отбелязват, че "Мелиса" е третият най-интензивен ураган, регистриран някога в Карибския басейн, и един от най-бавно придвижващите се, което го прави особено разрушителен.

Учени подчертават, че затоплянето на океаните вследствие на емисиите на парникови газове води до по-чести и по-силни тропически циклони, а редица карибски лидери настояват богатите индустриализирани държави да компенсират щетите чрез финансова помощ и облекчаване на дълговете.