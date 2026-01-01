Христо Стоичков честити новата 2026-а година

В първите часове на новата година, един от най-обичаните български спортисти – Христо Стоичков, отправи сърдечно поздравление към всички свои сънародници. Футболната легенда избра социалната мрежа Facebook, за да сподели своите пожелания за здраве, щастие и успех през предстоящите 12 месеца.

Ето обръщението на Стоичков:



"Честита Нова Година, приятели!

Желая ви най-вече много здраве, любов и щастие! Българският дух винаги е бил над всичко и това показаха нашите спортисти през миналата година! Пожелавам им още повече през новата! А на вас - нека се сбъднат всичките мечти! Само който не мечтае, няма да успее!

Ваш Ицо"