Христо Стоичков честити новата 2026-а година

1 Януари, 2026 15:02 551 11

  • христо стоичков-
  • новогодишно послание-
  • български дух-
  • поздравление-
  • нова година-
  • футболна легенда-
  • вдъхновение-
  • българия

"Желая ви най-вече много здраве, любов и щастие!", написа "Камата"

Христо Стоичков честити новата 2026-а година - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В първите часове на новата година, един от най-обичаните български спортисти – Христо Стоичков, отправи сърдечно поздравление към всички свои сънародници. Футболната легенда избра социалната мрежа Facebook, за да сподели своите пожелания за здраве, щастие и успех през предстоящите 12 месеца.

Ето обръщението на Стоичков:

"Честита Нова Година, приятели!

Желая ви най-вече много здраве, любов и щастие! Българският дух винаги е бил над всичко и това показаха нашите спортисти през миналата година! Пожелавам им още повече през новата! А на вас - нека се сбъднат всичките мечти! Само който не мечтае, няма да успее!

Ваш Ицо"


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    17 0 Отговор
    За да се сетим веднага от кого е поздравлението, трябваше да напише Хр. Стоичков - Кауфланд

    Коментиран от #9

    15:05 01.01.2026

  • 2 чупката

    18 0 Отговор
    Слабо образован алчен дядка. СЛед вас и потоп нали?
    Де да можехме да върнем времето назад и да отпаднете още от Мексико. Сега щяхме да имаме футбл и национален отбор, а не хазарт на всяка крачка. Ония луд късмет 1994-а ни се върна тъпкано и почти уби спорта ни.
    Срам сте за България "герои"!

    15:05 01.01.2026

  • 3 вест гост

    11 0 Отговор
    ицко лютеничката. Ама каква "злоба" има у мене срещу ДОСТОЙНИТЕ и УСПЕЛИ "хора".

    15:07 01.01.2026

  • 4 "фен"

    8 1 Отговор
    Не Щаст НИК !!!

    15:13 01.01.2026

  • 5 Кауфланд

    8 1 Отговор
    Честити на 100ичков

    15:13 01.01.2026

  • 6 ХриСто

    10 0 Отговор
    Христо Стоичков
    Хранителни Стоки

    15:17 01.01.2026

  • 7 Пенчо

    8 0 Отговор
    Нямаше нужда да почва годинатас него! Ама като няма хора .....

    15:23 01.01.2026

  • 8 Тоя дришлю

    7 0 Отговор
    Защо ми разваля настроението?

    15:28 01.01.2026

  • 9 Коментиращ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Чудя се, ЩО ни занимават с тоя???
    Ако исках антиреклама за продукта/магазина си, щях да наема такива като него и оная с празния поглед (дара ли беше, гаргара ли беше)!

    Човекът (Стоичков) буди отвращение когато рекламира бетове и кауфланд, понеже изглежда, че за съответните кинти би направил всичко!
    Така, че спрете да ни занимавате с него!

    15:44 01.01.2026

  • 10 Въпрос

    6 0 Отговор
    Не правеше ли реклами този възрастен човек?!В какво качество “честити”🤨

    15:44 01.01.2026

  • 11 Хайде чупката

    8 0 Отговор
    Докога и в качеството си на какво ще ни досажда този цър. вул
    То не бяха камини, не бяха внуци , остава само да си покаже и задните части.

    15:49 01.01.2026

