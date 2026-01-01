Христо Стоичков честити новата 2026-а година

В първите часове на новата година, един от най-обичаните български спортисти – Христо Стоичков, отправи сърдечно поздравление към всички свои сънародници. Футболната легенда избра социалната мрежа Facebook, за да сподели своите пожелания за здраве, щастие и успех през предстоящите 12 месеца.
Ето обръщението на Стоичков:
"Честита Нова Година, приятели!
Желая ви най-вече много здраве, любов и щастие! Българският дух винаги е бил над всичко и това показаха нашите спортисти през миналата година! Пожелавам им още повече през новата! А на вас - нека се сбъднат всичките мечти! Само който не мечтае, няма да успее!
Ваш Ицо"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перо
Коментиран от #9
15:05 01.01.2026
2 чупката
Де да можехме да върнем времето назад и да отпаднете още от Мексико. Сега щяхме да имаме футбл и национален отбор, а не хазарт на всяка крачка. Ония луд късмет 1994-а ни се върна тъпкано и почти уби спорта ни.
Срам сте за България "герои"!
15:05 01.01.2026
3 вест гост
15:07 01.01.2026
4 "фен"
15:13 01.01.2026
5 Кауфланд
15:13 01.01.2026
6 ХриСто
Хранителни Стоки
15:17 01.01.2026
7 Пенчо
15:23 01.01.2026
8 Тоя дришлю
15:28 01.01.2026
9 Коментиращ
До коментар #1 от "Перо":Чудя се, ЩО ни занимават с тоя???
Ако исках антиреклама за продукта/магазина си, щях да наема такива като него и оная с празния поглед (дара ли беше, гаргара ли беше)!
Човекът (Стоичков) буди отвращение когато рекламира бетове и кауфланд, понеже изглежда, че за съответните кинти би направил всичко!
Така, че спрете да ни занимавате с него!
15:44 01.01.2026
10 Въпрос
15:44 01.01.2026
11 Хайде чупката
То не бяха камини, не бяха внуци , остава само да си покаже и задните части.
15:49 01.01.2026