Какво трябва да знаем за периода, в който ще важат и левът, и еврото

1 Януари, 2026 09:41 1 463 25

Самоосигуряващите се, които никак не са малко, трябва да си платят осигуровки и здравни вноски

Какво трябва да знаем за периода, в който ще важат и левът, и еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Какво трябва да знаем за времето, в което важи и левът, и еврото? Как ще ни връщат ресто, може ли търговец да откаже да взима левове или пък евро, както и как ще плащаме данъци и такси през този месец?

Това припомнят от "Нова телевизия".

Двойно обращение

Периодът, в който в България имаме на практика две официални валути, е един месец - от 1-ви до 31 януари 2026 г. Това означава, че гражданите могат да извършват плащания в двете валути и не би трябвало да има никакви проблеми. Търговците нямат право да отказват да приемат голяма сума на монети. Такъв отказ води до сериозна глоба. След края на януари левът ще престане да бъде законно платежно средство.

Магазини - монети

През този един месец обаче трябва да знаем, че търговците в магазините могат да откажат да приемат повече от 50-левови монети. Няма ограничения за хартиените левове, но ако имаме касичка с метални левчета и стотинки трябва да сме наясно, че няма да може да отидем и да изсипем монетите на касите или ако ни се наложи, то тогава ще трябва да се разходим до няколко магазина. Максималният брой монети, които можем да платим на каса, са до 50.

Магазини - ресто

През януари търговците трябва да връщат рестото в евро – без значение дали плащаме в евро, или левове. Изключение може да се направи, само ако в касата няма достатъчно наличност. Тогава касиерът връща рестото в левове. Целта е левовете да се изтеглят от обращение.

Магазини – рекламация

Ако искаме да върнем стока, то и парите, които ще получим, също са в евро. И тук важи условието - освен ако няма нужната наличност. Дори стоката да е купена през декември и рекламацията да се случва например на 17 януари, трябва да ни върнат сумата в евро.

Данъци и такси

Ако трябва да платим някакъв данък или такса към държавата или общината в периода на двойно обращение, трябва да предвидим, че с левове може да покрием задължението, само ако съответната служба има каси за плащане в брой. Ако заплащането задължително трябва да се извършва по банков път, то ще може да стане само в евро.

През януари можете да платите с левове само на гише на банка - да извършите касов превод в левове. Отивате до банката и правите превод по сметката на съответната държавна или общинска служба. Ако при операцията, извършена на гише в банка, трябва да ви върнат ресто, то трябва да е задължително в евробанкноти и евромонети.

Януари не е месец, в който се плащат основните данъци като данък върху доходите или данък сгради и такса смет. Изключение е, ако имате забавени, стари плащания. Иначе най-масовите данъци излизат по-късно през годината и дотогава вече ще сме само на евро. През януари едноличните търговци плащат патентен данък, както и фирмите, които внасят авансово данък печалба. Самоосигуряващите се, които никак не са малко, трябва да си платят осигуровки и здравни вноски.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вашето мнение

    14 3 Отговор
    След като изтрезнеят пълноинтегрираните европейци, скъсали с руския ботуш и мине прайда ще си говорим за ползата от еврото. До тогава със зомбита не се спори.

    Коментиран от #8

    09:46 01.01.2026

  • 5 Да знаете

    7 2 Отговор
    Банките удържат такси за получаване на евро в банкноти. Близо 3% такса ако искате пари от тях. В чейнч е по-евтино.

    Коментиран от #12, #17, #24

    09:48 01.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ивропейц

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Според мен по-рано, кога пълноинтегрирания посети магазина, плати европейските си сметки за ток, вода и парно ще изреве като мечка стръвница и ще разбере, че единственото което не се е увеличило, а е намаляло е европейската му заплата.

    09:49 01.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 раз

    5 2 Отговор
    трябва да си платят осигуНровки и здравни опоски. ВРЪЩАТ НИ ВЪВ ВРЕМЕТО НА ИВАН КОСТОВ-БЕДНОТИЯ ДО ШИЯ!

    09:50 01.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛО

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да знаете":

    ДНЕС БАНКИТЕ РАБОТЯТ? ЦЯЛА НОЩ

    09:52 01.01.2026

  • 13 БеГемот

    8 1 Отговор
    Абе лудницата няма да е в изтеглянето на лева от магазините а от опашките пред банките....ще бъде страшно ....ще се вадят от торби от вестници с ластици на колело ....Абе....и тая простотия с декларациите ще се носят от деветте кладенеца води ...то човека събирал десет години за погребение и те станали 11 хиляди и ще пише ,ще обяснява с презумпцията че е крадец....а те баш крадците отдавна са им в евро по 500 от лилавите или в кюлчета...

    09:53 01.01.2026

  • 14 БАХУР

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    НА СТАР КРАСТАВИЧАР
    КРАСТАВИЦИ ДА ПРОБУТВАТ А....
    С ПЕДЕСЕТ СТИНКИ ЩЕ МЕ ЦАКАТ ТИЯ А...

    09:54 01.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стига

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да знаете":

    с това напъване. Има и банкомати.

    Коментиран от #20

    09:55 01.01.2026

  • 18 хахаха

    2 0 Отговор
    Търговците нямат право да отказват да приемат голяма сума на монети.
    Търговците в магазините могат да откажат да приемат повече от 50-левови монети.

    Търговците трябва да връщат рестото в евро. Изключение може да се направи, само ако в касата няма достатъчно наличност. Тогава касиерът връща рестото в левове.
    Ами че всеки ще вика, че няма евро:)))

    09:56 01.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 тц тц

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Стига":

    Май само си чувал, че има банкомати, но не си ги ползвал:) От 30.12.2025г. 90% от банкоматите не работят, по точно работят, но можеш само да си провериш наличността.

    10:01 01.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 🙈 чудя се

    1 0 Отговор
    По изключение като ми връщат във Левове на касата КАК точно ще бъдат изтеглени от обръщение?!

    10:06 01.01.2026

  • 24 Знаем и коя твоя

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да знаете":

    Роднина работи нощно време.. 😜

    10:08 01.01.2026

  • 25 За да е по лесно

    0 0 Отговор
    със сметките в този период има приложение levro за смартфони. Улеснява страшно много нещата и дава възможност при плащане да изчислите рестото си до цент/стотинка и смесено в двете валути !

    10:09 01.01.2026

Новини по градове:
