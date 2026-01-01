ISW: През 2025 г. руската армия е завзела повече украинска територия спрямо 2024 г.

Руските сили увеличиха средната си скорост на напредък през 2025 г. благодарение на нов оперативен модел, подкрепен от технологични адаптации и промяна в тактиката на атакуване.
Това обобщават експертите от Института за изследване на войната (ISW).
От ISW наблюдава доказателства, които позволяват да се прецени, че руските сили са завзели 4831 квадратни километра в Украйна и са си възвърнали около 473 квадратни километра, които украинските сили бяха превзели в Курска област през 2025 г.
Руските завоевания в Украйна възлизат на 0,8% от територията на Украйна. През 2024 г. руските сили са завзели 3604 квадратни километра в Украйна.
Данните от украинския генерален щаб показват, че руските сили са понесли 416 570 жертви през 2025 г., което прави средно 78 жертви на квадратен километър завзета територия в Украйна и Курска област.
Средната дневна скорост на напредъка на руските сили през 2025 г. е била 13,24 квадратни километра на ден - по-висока от средната дневна скорост от 9,87 квадратни километра на ден през 2024 г.
Руското темпо на напредък обаче не е било постоянно през 2025 г. Руското темпо на напредък е било най-високо през ноември - 20,99 квадратни километра на ден, но този връх е настъпил след един от най-бавните месеци през 2025 г. - 8,8 квадратни километра на ден през октомври - и впоследствие е спаднало до 15 квадратни километра на ден през декември.
Руските сили започнаха да използват нов оперативен модел, който разчита на продължителна кампания за въздушно превъзходство над бойното поле, тактически блокиращи действия, мисии за проникване и масови атаки с малки групи, които позволиха на руснаците да напреднат в посока Покровск, Александровка и Хуляйполе през есента на 2025 г.
Руските сили започнаха да постигат някои ефекти от въздушно превъзходство, като използваха безпилотни летателни апарати за блокиране на украинските наземни линии за отбрана и доставки в началото на пролетта на 2025 г.
През април и май 2025 г. руската армия започна да разпространява своите елитни оператори на дронове от Центъра за съвременни безпилотни технологии "Рубикон".
Те до голяма степен са отговорни за успехите в оперативните усилия на Русия в областта на въздушното превъзходство - по цялата линия на фронта.
Руските технологични адаптации също подкрепиха кампанията на Кремъл за подтискане на украинските дронове.
Руските сили увеличиха производството на оптични безпилотни летателни апарати, които са по-устойчиви на украинските системи за електронна война (EW) и радиосмущения.
Допълнително Москва увеличи и обхвата на своите оптични безпилотни летателни апарати от около седем километра в началото на пролетта на 2025 г. до около 20 километра през лятото на 2025 г.
Последните технологични адаптации на Русия допълнително разшириха обхвата на руските оптични дронове до 50-60 километра.
Главнокомандващият на Украйна генерал-полковник Олександър Сирски отбеляза на 30 декември, че концентрацията на руски оптични дронове с обхват над 20 километра в посока Сиверск е позволила на Русия да превземе Сиверск.
Използването на оптични дронове от руските сили също е подобрило способността им да прекъсват украинските линии за отбрана и военни доставки в горските райони.
Става дума за отбранителната линия край Серебрянске, където радиоуправляемите дронове се затрудняват да оперират.
Кремъл е насочил усилията си за превземането на Донецка област, но и за създаването на буферни зони около Харков и Суми.
Украинските отбранителни позиции и укрепени райони затрудниха руското настъпление в определени райони през 2025 г. След неуспешни фронтални атаки Кремъл прие нова тактика насочена към заобикалянето на украинските отбранителни линии.
Първоначално руските сили засилиха настъплението си към Хуляйполе от юг и югоизток през май 2025 г., но до средата на юли 2025 г. не успяха да постигнат тактически значими успехи поради обширната отбранителна линия на Украйна, ориентирана срещу атаки от юг.
Последните руски успехи към Хуляйполе са от североизток и изток, като заобикалят тези отбранителни линии.
През 2025 г. руските сили изстреляха над 54 000 дрона с голям обсег и над 1900 ракети срещу Украйна.
Кремъл представи предполагаеми доказателства в подкрепа на твърдението си, че украински дронове са атакували резиденцията на руския президент Владимир Путин в област Новгород в нощта на 28 срещу 29 декември, но предполагаемите доказателства продължават да не са убедителни.
Руският президент Владимир Путин официално обяви 2026 г. за Година на единството на народите на Русия в своята ежегодна новогодишна реч.
Украинските сили наскоро напреднаха в западната част на Запорожска област. Руските сили наскоро напреднаха в близост до Покровск.
1 Тръмп
13:58 01.01.2026
13 Пич
14:03 01.01.2026
14 Потоп
„Московия – русь тайги, монгольская, дикая, зверинная.”
А. Толстой
14:03 01.01.2026
15 Потоп
„ Народ, который блуждает по Европе и ищет что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения.”
Достоевский
14:05 01.01.2026
18 Хи хи
14:07 01.01.2026
19 Потоп
„ Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость.”
Горький
Коментиран от #22
14:09 01.01.2026
22 Хи хи
До коментар #19 от "Потоп":Ето и мнението на велики българи за България : Кочина !
14:10 01.01.2026
24 Даже
14:13 01.01.2026
25 Урсулан
До коментар #3 от "Урсуза":2023 год. .... украински канал 1+1 каза, че украинските жертви са1126652. Изведнъж прекъснаха програмата Защо ли?
А досега колко ли са?
14:14 01.01.2026
26 Прометей
,,...руската армия започна да разпространява своите елитни оператори"
----
Кой ли е преводачът на тези интересни словосъчетания??
14:14 01.01.2026
27 Потоп
„ Ох как тяжко жить в России,в этом смердючем центре физического и морального рааазврата, подлости вранья и злодейства.”
Аксаков
14:14 01.01.2026
29 стоян
14:16 01.01.2026
33 Кирил
14:20 01.01.2026
34 Додо
Руснаците осем години ви предоставяха доказателства за избити деца в Донецк , за които още имате предположения , че нямате доказателства.
Коментиран от #53
14:21 01.01.2026
36 Укринформ.....значи 1 вярна дума няма!
14:21 01.01.2026
37 Потоп
„Народ, чтo ненaвидит вoлю, обожает рабcтво, любит цeпи на свoих рyках и нoгах, гpязный физичеcки и мoрально…готoвый в любoй мoмент угнeтать всe и вcя.”
Шмeлев
14:22 01.01.2026
38 Ганчев
14:23 01.01.2026
39 Мишел
Коментиран от #52
14:24 01.01.2026
40 руските лопатки
14:25 01.01.2026
41 Потоп
„Нарoд равнoдушный дo наимeньшей обязaнности, дo нaименьшей справeдливости, дo наимeньшей прaвды, нaрод, чтo не пpизнает челoвеческое дoстоинство, чтo целикoм не пpизнает ни свoбодного челoвека, ни свобoдной мыcли.”
Пyшкин”
Коментиран от #48
14:26 01.01.2026
42 Хе хе...
До коментар #35 от "стоян":Ха ха ха ха ха ха!
розАв, това сам ли го измисли или съпругът ти го нашепна нежно в ушенцето?
Ха ха ха ха!
Абе я ми кажи честно, от лаборатория си, нали? Щото обратния дарвинизъм все пак си има граници!
Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха!
14:26 01.01.2026
44 Генерал от НАТО
опа забравих
само руснаците са лоши
ние сме добрите
14:27 01.01.2026
45 Ами
от така да ги наречем "източници самоопределящи се за достоверни"
и "източници на които може да се има доверие".
Не казвам, че между различни източници трябва да има еднакви данни,
но разлика над 30 - 40 пъти е доста смущаваща.
14:27 01.01.2026
47 путинът
14:28 01.01.2026
48 олиго ,
До коментар #41 от "Потоп":Тия писания си ги закачи на пирон в тоалетната на двора ! Чети си ги , когато имаш голяма нужда от тях .
14:29 01.01.2026
49 Хе хе...
Заглавие на статия от преди три дни.
Айде сега ме изтрийте пак, факти!
14:29 01.01.2026
51 Любов
2.РУСИЯ ИЗМИСЛИ МАКЕДОНСКАТА НАЦИЯ И ДЪРЖАВА.
3.РУСИЯ ПОДСТРЕКАВАШЕ СЪРБИЯ ДА НИ НАПАДНЕ В ГРЪБ ПРЕЗ 1885г.
4.РУСИЯ ДВА ПЪТИ НИ ОБЯВИ ВОЙНА ПРЕЗ ПЪРВАТА И ВТОРАТА СВЕТОВНА.
5.ЛЕНИН ПРЕИМЕНУВА ВОЛОЖКА БЪЛГАРИЯ НА ТАТАРСТАН С ДЕКРЕТ ПРЕЗ 1917г.
6.ЗАРАДИ РУСИЯ ИЗГУБИХМЕ БЕЛОМОРИЕТО И МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ 1945 г.
7.РУСИЯ ОТКРАДНА ЦЕЛИЯТ ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРИЯ В СРЕДАТА НА 1960-ТА.
14:31 01.01.2026
52 Механик
До коментар #39 от "Мишел":И ти ли като мен си се пръкнал през задната дупка?
14:32 01.01.2026
55 Честито евро на копейките!
До коментар #54 от "Любов":Русия е била,беше и Е враг на България.
14:36 01.01.2026
58 604
14:39 01.01.2026
59 ПИТАНКА
14:39 01.01.2026
60 Гост
ПС
Абе, направо рамките им обърнаха чаршафите! Туй то!!!
14:39 01.01.2026
62 Любов
1. майка му се казвала мама Мецанка (Бог да я прости женицата)
2. мама Мецанка родила огромно бебе - почти 5 кг и половина!
3. като порастнало, бебето станало огромен юнак в чийто огромен скут журналистките умирали да се друскат заливайки се от блажен кикот
4. юнакът бил с огромно и добро сърце, както всичко останало по него и понеже журналистките били неговите добри самодиви, много обичал да им изпраща смс-и подписани закачливо с Кумчо Вълчо
5. синът на мама Мецанка, добрият юнак с прякор Кумчо Вълчо, станал кмет на столицата на миниатюрната страница пълна с кискащи се журналистки-самодиви, и.....
МАМА МЕЦАНКА И МАЛЪК БОЧКО! КАКВО ХУБАВО РОМСКО СЕМЕЙСТВО!
14:41 01.01.2026
63 пони, ама розАво
До коментар #57 от "стоян георгиев":Колежке, ти как се справяш с когнитивния дисонанс?
На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Решила съм да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Елекрически Пингвин си Го завещавам на тебе, да си Го ползваш за спомен от мене си!
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
14:43 01.01.2026
64 Карго 200
Годината,месеца и датата на погребението ще обявим допълнително.
14:44 01.01.2026
65 Любов
Както казват комунистите и славяните - Всяко тържество на България е смърт за Русия.
Може да се каже и обратното.
14:45 01.01.2026
66 Мемфис
14:45 01.01.2026
67 Карго 200
Рекох, че руският ботуш е миризлив и не чини да е в близост до Булгурско!
Искаме България Свободна и Свята Република,
Русия да е далеч...много далече от нази.
Ний сме Европата!"
Васил Лъвский
14:47 01.01.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.