ISW: През 2025 г. руската армия е завзела повече украинска територия спрямо 2024 г.
  Тема: Украйна

ISW: През 2025 г. руската армия е завзела повече украинска територия спрямо 2024 г.

1 Януари, 2026 13:55 958 68

Данните от украинския генерален щаб показват, че руските сили са понесли 416 570 жертви през 2025 г., което прави средно 78 жертви на квадратен километър завзета територия в Украйна и Курска област

ISW: През 2025 г. руската армия е завзела повече украинска територия спрямо 2024 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили увеличиха средната си скорост на напредък през 2025 г. благодарение на нов оперативен модел, подкрепен от технологични адаптации и промяна в тактиката на атакуване.

Това обобщават експертите от Института за изследване на войната (ISW).

От ISW наблюдава доказателства, които позволяват да се прецени, че руските сили са завзели 4831 квадратни километра в Украйна и са си възвърнали около 473 квадратни километра, които украинските сили бяха превзели в Курска област през 2025 г.

Руските завоевания в Украйна възлизат на 0,8% от територията на Украйна. През 2024 г. руските сили са завзели 3604 квадратни километра в Украйна.

Данните от украинския генерален щаб показват, че руските сили са понесли 416 570 жертви през 2025 г., което прави средно 78 жертви на квадратен километър завзета територия в Украйна и Курска област.

Средната дневна скорост на напредъка на руските сили през 2025 г. е била 13,24 квадратни километра на ден - по-висока от средната дневна скорост от 9,87 квадратни километра на ден през 2024 г.

Руското темпо на напредък обаче не е било постоянно през 2025 г. Руското темпо на напредък е било най-високо през ноември - 20,99 квадратни километра на ден, но този връх е настъпил след един от най-бавните месеци през 2025 г. - 8,8 квадратни километра на ден през октомври - и впоследствие е спаднало до 15 квадратни километра на ден през декември.

Руските сили започнаха да използват нов оперативен модел, който разчита на продължителна кампания за въздушно превъзходство над бойното поле, тактически блокиращи действия, мисии за проникване и масови атаки с малки групи, които позволиха на руснаците да напреднат в посока Покровск, Александровка и Хуляйполе през есента на 2025 г.

Руските сили започнаха да постигат някои ефекти от въздушно превъзходство, като използваха безпилотни летателни апарати за блокиране на украинските наземни линии за отбрана и доставки в началото на пролетта на 2025 г.

През април и май 2025 г. руската армия започна да разпространява своите елитни оператори на дронове от Центъра за съвременни безпилотни технологии "Рубикон".

Те до голяма степен са отговорни за успехите в оперативните усилия на Русия в областта на въздушното превъзходство - по цялата линия на фронта.

Руските технологични адаптации също подкрепиха кампанията на Кремъл за подтискане на украинските дронове.

Руските сили увеличиха производството на оптични безпилотни летателни апарати, които са по-устойчиви на украинските системи за електронна война (EW) и радиосмущения.

Допълнително Москва увеличи и обхвата на своите оптични безпилотни летателни апарати от около седем километра в началото на пролетта на 2025 г. до около 20 километра през лятото на 2025 г.

Последните технологични адаптации на Русия допълнително разшириха обхвата на руските оптични дронове до 50-60 километра.

Главнокомандващият на Украйна генерал-полковник Олександър Сирски отбеляза на 30 декември, че концентрацията на руски оптични дронове с обхват над 20 километра в посока Сиверск е позволила на Русия да превземе Сиверск.

Използването на оптични дронове от руските сили също е подобрило способността им да прекъсват украинските линии за отбрана и военни доставки в горските райони.

Става дума за отбранителната линия край Серебрянске, където радиоуправляемите дронове се затрудняват да оперират.

Кремъл е насочил усилията си за превземането на Донецка област, но и за създаването на буферни зони около Харков и Суми.

Украинските отбранителни позиции и укрепени райони затрудниха руското настъпление в определени райони през 2025 г. След неуспешни фронтални атаки Кремъл прие нова тактика насочена към заобикалянето на украинските отбранителни линии.

Първоначално руските сили засилиха настъплението си към Хуляйполе от юг и югоизток през май 2025 г., но до средата на юли 2025 г. не успяха да постигнат тактически значими успехи поради обширната отбранителна линия на Украйна, ориентирана срещу атаки от юг.

Последните руски успехи към Хуляйполе са от североизток и изток, като заобикалят тези отбранителни линии.

През 2025 г. руските сили изстреляха над 54 000 дрона с голям обсег и над 1900 ракети срещу Украйна.

Кремъл представи предполагаеми доказателства в подкрепа на твърдението си, че украински дронове са атакували резиденцията на руския президент Владимир Путин в област Новгород в нощта на 28 срещу 29 декември, но предполагаемите доказателства продължават да не са убедителни.

Руският президент Владимир Путин официално обяви 2026 г. за Година на единството на народите на Русия в своята ежегодна новогодишна реч.

Украинските сили наскоро напреднаха в западната част на Запорожска област. Руските сили наскоро напреднаха в близост до Покровск.


Украйна
ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмп

    2 33 Отговор
    Китайците да вземат Сибир и да се приключва.

    13:58 01.01.2026

  • 13 Пич

    30 2 Отговор
    Няма смисъл само да коментираме Украйна ! Тя си губи стабилно и устойчиво ! А НАТО губи традиционно !!!

    14:03 01.01.2026

  • 14 Потоп

    2 24 Отговор
    Ето мненията на велики руснаци за Русия:
    „Московия – русь тайги, монгольская, дикая, зверинная.”
    А. Толстой

    14:03 01.01.2026

  • 15 Потоп

    3 21 Отговор
    Ето мненията на велики руснаци за Русия:
    „ Народ, который блуждает по Европе и ищет что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения.”
    Достоевский

    14:05 01.01.2026

  • 18 Хи хи

    21 1 Отговор
    Ускоряват руснаците, вече изчистиха укрoфашaгите като цяло, ще идват и у нас, както казаха от нато и малeнкий зеля !! Къде ли ще се крият тахaренковците ??!

    14:07 01.01.2026

  • 19 Потоп

    3 21 Отговор
    Ето мненията на велики руснаци за Русия:
    „ Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость.”
    Горький

    Коментиран от #22

    14:09 01.01.2026

  • 22 Хи хи

    14 6 Отговор

    До коментар #19 от "Потоп":

    Ето и мнението на велики българи за България : Кочина !

    14:10 01.01.2026

  • 24 Даже

    20 4 Отговор
    и в тази лъжлива статийка се признава,че лавината тръгна по нанадолнището,няма спирка!

    14:13 01.01.2026

  • 25 Урсулан

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "Урсуза":

    2023 год. .... украински канал 1+1 каза, че украинските жертви са1126652. Изведнъж прекъснаха програмата Защо ли?
    А досега колко ли са?

    14:14 01.01.2026

  • 26 Прометей

    14 1 Отговор
    ,,Руските сили започнаха да постигат някои ефекти от въздушно превъзходство"
    ,,...руската армия започна да разпространява своите елитни оператори"
    ----
    Кой ли е преводачът на тези интересни словосъчетания??

    14:14 01.01.2026

  • 27 Потоп

    2 17 Отговор
    Ето мненията на велики руснаци за Русия:
    „ Ох как тяжко жить в России,в этом смердючем центре физического и морального рааазврата, подлости вранья и злодейства.”
    Аксаков

    14:14 01.01.2026

  • 29 стоян

    2 11 Отговор
    Смешно е че с това рузнаците се хвалят - 2024 гд 0.8 % - 2025 гд 1 % - срещу 150 000 загинали - то е за реване а не за хвалене

    14:16 01.01.2026

  • 33 Кирил

    3 12 Отговор
    По малко от 1%...... и то, заедно с Беларус и северните корейци..... пълни скъс.няци

    14:20 01.01.2026

  • 34 Додо

    17 2 Отговор
    Докога да четем за предполагаемите предположения на хора , за които доказателствата са предположение ?
    Руснаците осем години ви предоставяха доказателства за избити деца в Донецк , за които още имате предположения , че нямате доказателства.

    Коментиран от #53

    14:21 01.01.2026

  • 36 Укринформ.....значи 1 вярна дума няма!

    16 1 Отговор
    Само като прочетеш : "По данни на украинския генерален щаб...." и спираш да четеш повече!! Сега поместете и истината, т.е. данните на Руския генерален щаб!

    14:21 01.01.2026

  • 37 Потоп

    2 12 Отговор
    Ето мненията на велики руснаци за Русия:
    „Народ, чтo ненaвидит вoлю, обожает рабcтво, любит цeпи на свoих рyках и нoгах, гpязный физичеcки и мoрально…готoвый в любoй мoмент угнeтать всe и вcя.”
    Шмeлев

    14:22 01.01.2026

  • 38 Ганчев

    2 8 Отговор
    Около 1000 ватенки на декар.Това е за отбелязване.

    14:23 01.01.2026

  • 39 Мишел

    8 0 Отговор
    През 2025г. Украйна е загубила 6220 кв.км.територия

    Коментиран от #52

    14:24 01.01.2026

  • 40 руските лопатки

    8 0 Отговор
    са истински......

    14:25 01.01.2026

  • 41 Потоп

    1 9 Отговор
    Ето мненията на велики руснаци за Русия:
    „Нарoд равнoдушный дo наимeньшей обязaнности, дo нaименьшей справeдливости, дo наимeньшей прaвды, нaрод, чтo не пpизнает челoвеческое дoстоинство, чтo целикoм не пpизнает ни свoбодного челoвека, ни свобoдной мыcли.”
    Пyшкин”

    Коментиран от #48

    14:26 01.01.2026

  • 42 Хе хе...

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "стоян":

    Ха ха ха ха ха ха!
    розАв, това сам ли го измисли или съпругът ти го нашепна нежно в ушенцето?
    Ха ха ха ха!
    Абе я ми кажи честно, от лаборатория си, нали? Щото обратния дарвинизъм все пак си има граници!
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха!

    14:26 01.01.2026

  • 44 Генерал от НАТО

    8 1 Отговор
    Напишете и за украинските дронове със запалителна смес в Херсон
    опа забравих
    само руснаците са лоши
    ние сме добрите

    14:27 01.01.2026

  • 45 Ами

    7 0 Отговор
    Прави впечатление сериозното разминаване на данните за загубите
    от така да ги наречем "източници самоопределящи се за достоверни"
    и "източници на които може да се има доверие".
    Не казвам, че между различни източници трябва да има еднакви данни,
    но разлика над 30 - 40 пъти е доста смущаваща.

    14:27 01.01.2026

  • 47 путинът

    6 2 Отговор
    яко лупа...да видиш ти.....никой не е очаквал.....

    14:28 01.01.2026

  • 48 олиго ,

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Потоп":

    Тия писания си ги закачи на пирон в тоалетната на двора ! Чети си ги , когато имаш голяма нужда от тях .

    14:29 01.01.2026

  • 49 Хе хе...

    7 0 Отговор
    За година: Москва предала на Украйна 12 хиляди тела на загинали войници, върнала си 200

    Заглавие на статия от преди три дни.
    Айде сега ме изтрийте пак, факти!

    14:29 01.01.2026

  • 51 Любов

    3 5 Отговор
    1.РУСИЯ БЕШЕ ПРОТИВ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

    2.РУСИЯ ИЗМИСЛИ МАКЕДОНСКАТА НАЦИЯ И ДЪРЖАВА.

    3.РУСИЯ ПОДСТРЕКАВАШЕ СЪРБИЯ ДА НИ НАПАДНЕ В ГРЪБ ПРЕЗ 1885г.

    4.РУСИЯ ДВА ПЪТИ НИ ОБЯВИ ВОЙНА ПРЕЗ ПЪРВАТА И ВТОРАТА СВЕТОВНА.

    5.ЛЕНИН ПРЕИМЕНУВА ВОЛОЖКА БЪЛГАРИЯ НА ТАТАРСТАН С ДЕКРЕТ ПРЕЗ 1917г.

    6.ЗАРАДИ РУСИЯ ИЗГУБИХМЕ БЕЛОМОРИЕТО И МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ 1945 г.

    7.РУСИЯ ОТКРАДНА ЦЕЛИЯТ ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРИЯ В СРЕДАТА НА 1960-ТА.

    14:31 01.01.2026

  • 52 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    И ти ли като мен си се пръкнал през задната дупка?

    14:32 01.01.2026

  • 55 Честито евро на копейките!

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Любов":

    Русия е била,беше и Е враг на България.

    14:36 01.01.2026

  • 58 604

    0 0 Отговор
    А ъх а ся де..нъл бегъхъ към кремъл или?

    14:39 01.01.2026

  • 59 ПИТАНКА

    1 0 Отговор
    Е КАК БЕ,... НАЛИ БИЛИ ВАТЕНКИ, УШАНКИ, И КРАДЯЛИ ПЕРАЛНИ МАШИНИ ДА ИМ ВЗЕМАТ ЧИПОВЕТЕ

    14:39 01.01.2026

  • 60 Гост

    1 1 Отговор
    Оптични дронове звучи като хай тек технология, направо оксиморон на лопатата, нали? Що така? Какъв е този възход за 2 години, от лопата към оптичен дрон? Как става това?
    ПС
    Абе, направо рамките им обърнаха чаршафите! Туй то!!!

    14:39 01.01.2026

  • 62 Любов

    0 0 Отговор
    Имало едно време в далечната миниатюрна страница България един огрооооомен юнак. за да покажа колко е огромен, трябва да напиша безброй "о"-та, но няма място.
    1. майка му се казвала мама Мецанка (Бог да я прости женицата)
    2. мама Мецанка родила огромно бебе - почти 5 кг и половина!
    3. като порастнало, бебето станало огромен юнак в чийто огромен скут журналистките умирали да се друскат заливайки се от блажен кикот
    4. юнакът бил с огромно и добро сърце, както всичко останало по него и понеже журналистките били неговите добри самодиви, много обичал да им изпраща смс-и подписани закачливо с Кумчо Вълчо
    5. синът на мама Мецанка, добрият юнак с прякор Кумчо Вълчо, станал кмет на столицата на миниатюрната страница пълна с кискащи се журналистки-самодиви, и.....

    МАМА МЕЦАНКА И МАЛЪК БОЧКО! КАКВО ХУБАВО РОМСКО СЕМЕЙСТВО!

    14:41 01.01.2026

  • 63 пони, ама розАво

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния дисонанс?
    На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Решила съм да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Елекрически Пингвин си Го завещавам на тебе, да си Го ползваш за спомен от мене си!
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    14:43 01.01.2026

  • 64 Карго 200

    2 0 Отговор
    Русия умря на 24.02.2022г.
    Годината,месеца и датата на погребението ще обявим допълнително.

    14:44 01.01.2026

  • 65 Любов

    2 0 Отговор
    Московците не са приели православието от нас, нито азбуката. Затова толкова им пречи България на имперските амбиции. Ние с радост сме имали връзка с Киевската цивилизация. Московия е нещо съвсем друго. Откраднали са историята, фалшифицирали. Унищожават всичко българско.
    Както казват комунистите и славяните - Всяко тържество на България е смърт за Русия.
    Може да се каже и обратното.

    14:45 01.01.2026

  • 66 Мемфис

    2 0 Отговор
    Това Путин ли ви го каза- руски подлоги!

    14:45 01.01.2026

  • 67 Карго 200

    1 0 Отговор
    "Байо Либене, дочувам, че ти и Ботьова не сте досетили добре моят хабер.
    Рекох, че руският ботуш е миризлив и не чини да е в близост до Булгурско!
    Искаме България Свободна и Свята Република,
    Русия да е далеч...много далече от нази.
    Ний сме Европата!"

    Васил Лъвский

    14:47 01.01.2026

