ISW: През 2025 г. руската армия е завзела повече украинска територия спрямо 2024 г.

Руските сили увеличиха средната си скорост на напредък през 2025 г. благодарение на нов оперативен модел, подкрепен от технологични адаптации и промяна в тактиката на атакуване.

Това обобщават експертите от Института за изследване на войната (ISW).

От ISW наблюдава доказателства, които позволяват да се прецени, че руските сили са завзели 4831 квадратни километра в Украйна и са си възвърнали около 473 квадратни километра, които украинските сили бяха превзели в Курска област през 2025 г.

Руските завоевания в Украйна възлизат на 0,8% от територията на Украйна. През 2024 г. руските сили са завзели 3604 квадратни километра в Украйна.

Данните от украинския генерален щаб показват, че руските сили са понесли 416 570 жертви през 2025 г., което прави средно 78 жертви на квадратен километър завзета територия в Украйна и Курска област.

Средната дневна скорост на напредъка на руските сили през 2025 г. е била 13,24 квадратни километра на ден - по-висока от средната дневна скорост от 9,87 квадратни километра на ден през 2024 г.

Руското темпо на напредък обаче не е било постоянно през 2025 г. Руското темпо на напредък е било най-високо през ноември - 20,99 квадратни километра на ден, но този връх е настъпил след един от най-бавните месеци през 2025 г. - 8,8 квадратни километра на ден през октомври - и впоследствие е спаднало до 15 квадратни километра на ден през декември.

Руските сили започнаха да използват нов оперативен модел, който разчита на продължителна кампания за въздушно превъзходство над бойното поле, тактически блокиращи действия, мисии за проникване и масови атаки с малки групи, които позволиха на руснаците да напреднат в посока Покровск, Александровка и Хуляйполе през есента на 2025 г.

Руските сили започнаха да постигат някои ефекти от въздушно превъзходство, като използваха безпилотни летателни апарати за блокиране на украинските наземни линии за отбрана и доставки в началото на пролетта на 2025 г.

През април и май 2025 г. руската армия започна да разпространява своите елитни оператори на дронове от Центъра за съвременни безпилотни технологии "Рубикон".

Те до голяма степен са отговорни за успехите в оперативните усилия на Русия в областта на въздушното превъзходство - по цялата линия на фронта.

Руските технологични адаптации също подкрепиха кампанията на Кремъл за подтискане на украинските дронове.

Руските сили увеличиха производството на оптични безпилотни летателни апарати, които са по-устойчиви на украинските системи за електронна война (EW) и радиосмущения.

Допълнително Москва увеличи и обхвата на своите оптични безпилотни летателни апарати от около седем километра в началото на пролетта на 2025 г. до около 20 километра през лятото на 2025 г.

Последните технологични адаптации на Русия допълнително разшириха обхвата на руските оптични дронове до 50-60 километра.

Главнокомандващият на Украйна генерал-полковник Олександър Сирски отбеляза на 30 декември, че концентрацията на руски оптични дронове с обхват над 20 километра в посока Сиверск е позволила на Русия да превземе Сиверск.

Използването на оптични дронове от руските сили също е подобрило способността им да прекъсват украинските линии за отбрана и военни доставки в горските райони.

Става дума за отбранителната линия край Серебрянске, където радиоуправляемите дронове се затрудняват да оперират.

Кремъл е насочил усилията си за превземането на Донецка област, но и за създаването на буферни зони около Харков и Суми.

Украинските отбранителни позиции и укрепени райони затрудниха руското настъпление в определени райони през 2025 г. След неуспешни фронтални атаки Кремъл прие нова тактика насочена към заобикалянето на украинските отбранителни линии.

Първоначално руските сили засилиха настъплението си към Хуляйполе от юг и югоизток през май 2025 г., но до средата на юли 2025 г. не успяха да постигнат тактически значими успехи поради обширната отбранителна линия на Украйна, ориентирана срещу атаки от юг.

Последните руски успехи към Хуляйполе са от североизток и изток, като заобикалят тези отбранителни линии.

През 2025 г. руските сили изстреляха над 54 000 дрона с голям обсег и над 1900 ракети срещу Украйна.

Кремъл представи предполагаеми доказателства в подкрепа на твърдението си, че украински дронове са атакували резиденцията на руския президент Владимир Путин в област Новгород в нощта на 28 срещу 29 декември, но предполагаемите доказателства продължават да не са убедителни.

Руският президент Владимир Путин официално обяви 2026 г. за Година на единството на народите на Русия в своята ежегодна новогодишна реч.

Украинските сили наскоро напреднаха в западната част на Запорожска област. Руските сили наскоро напреднаха в близост до Покровск.