Новини
Свят »
САЩ »
Новият градоначалник! Зохран Мамдани положи клетва като кмет на Ню Йорк

Новият градоначалник! Зохран Мамдани положи клетва като кмет на Ню Йорк

1 Януари, 2026 13:25 808 25

  • зохран мамдани-
  • ню йорк-
  • доналд тръмп-
  • демократическа партия

34-годишният бивш щатски законодател обеща замразяване на наемите, безплатни автобуси и грижи за деца, като изгради кампания около въпросите за достъпността

Новият градоначалник! Зохран Мамдани положи клетва като кмет на Ню Йорк - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Зохран Мамдани положи клетва като кмет на Ню Йорк в първите минути на новата година на историческата метростанция "Кметство", а съпругата му Рама Дуваджи стоеше до него, съобщава "Ройтерс".

Клетвата, в която той обеща да подкрепя Конституцията на Съединените щати и законите на Ню Йорк, беше положена пред главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс.

"Честита Нова година на нюйоркчани, както в този тунел, така и горе", заяви Мамдани. "Това е наистина чест и привилегия за цял живот".

Мамдани беше кандидат-пионер и мнозина в неговия 8-милионен град - някои с надежда, някои със страх - очакват да бъде рушащ статуквото кмет.

Плановете на социалиста демократ за първия му ден на длъжността днес са в съответствие с неговата политика и приоритети, без той да се отклонява много от предшествениците си, като полага официално клетва в полунощ, последвана от по-тържествена церемония следобед.

Законът на Ню Йорк постановява, че четиригодишният кметски мандат започва на 1 януари след изборите. За да се избегне всякаква неяснота относно това кой е начело на най-населения град в Америка, се е превърнало в традиция да се провежда малка церемония по полагане на клетва веднага след полунощ.

Мамдани избра метростанция "Старото кметство", която беше изведена от експлоатация в средата на миналия век и е достъпна само няколко пъти в годината чрез обиколки с екскурзовод, за място на полагане на клетва.

Според преходния екип на Мамдани мястото на метрото отразява неговия "ангажимент към работещите хора, които поддържат града ни в движение всеки ден".

34-годишният бивш щатски законодател обеща замразяване на наемите, безплатни автобуси и грижи за деца, като изгради кампания около въпросите за достъпността, които някои виждат като път напред за неговата Демократическа партия в цялата страна преди междинните избори.

Мамдани вдъхнови рекордната избирателна активност от над 2 милиона избиратели и получи 50% подкрепа, с близо 10% преднина пред Андрю Куомо, който се кандидатира като независим, и значително пред републиканеца Къртис Слива.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А Ахмин

    13 1 Отговор
    Барабани ще замени скоро урсула и ще ни е шеф на еврото. Ура другари!!!

    13:27 01.01.2026

  • 3 Ще бъде лудница

    11 1 Отговор
    Тоя щял да строи комунизма и тея които гласуват за него вярват във вълшебни приказки. На бас, че Ню Йорк ще стане гетото на гетата в САЩ под "вещото" му управление. Той сега е дупка която туристите вече избягват.

    Коментиран от #7

    13:32 01.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха-ха-ха

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    А Камилата щеше да е далеч по-добре за фащ?
    Тези са вече и те в канала...

    13:35 01.01.2026

  • 6 Сумут

    15 0 Отговор
    Първият мюсюлманин - кмет на Ню Йорк, бе положил ръка върху Корана по време на церемонията, отбелязва АП.

    13:36 01.01.2026

  • 7 Ха ХаХа

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ще бъде лудница":

    Няма по голяма от демократичната лудница

    13:38 01.01.2026

  • 8 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Не вярвам вече на никой кой какво говори ,а какво върши ,апропо този град е на евреите ювелири които шлифоват кървави диаманти по килерите като плъхове

    13:41 01.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Висящият от колесник

    11 1 Отговор
    алаху акбар
    салам алейкум

    13:42 01.01.2026

  • 11 айдее

    9 1 Отговор
    и тез утекоха в канала … някаква мода е явно да слагат кметове талибани навсякъде

    13:43 01.01.2026

  • 12 Честито и успешен старт

    2 1 Отговор
    Пожелавам си да посетя и да направя преценка :)

    13:53 01.01.2026

  • 13 Гончар Романенко

    4 0 Отговор
    Зохран и Садик Хан--англосаксонци 8мо поколение :))

    13:59 01.01.2026

  • 14 ХихоХихе

    2 0 Отговор
    Страхотно! Тия да не останат по назад от Лондон, държат да бъдат цветни. Те и без това са луднали в последните години по арабската стилистика - друго си е да видиш добре брадясал мъж, чакам да видя дамското съсловие ще продължи да инвестира в таза или ще си пуснат мустаци.
    Разбира се и у нас модата не изостана. Анадолското съзряване с потур и брада не ни подмина.
    И въпреки модните ветрове на промяната, голяма част от обществото ни залага на дългогодишна развита естетика пред временна козметиката, даващо лъч надежда за някаква останала нормалност.

    14:04 01.01.2026

  • 15 Честито

    4 1 Отговор
    Няма вече нова година има курбан байрям ай бегом у джамийте всичкото центнер у Америка бегооом

    14:15 01.01.2026

  • 16 Робството в САЩ

    5 0 Отговор
    Робство в САЩ има в продължение на 246 години - от 1619 до 1865 г. Известно е, че в периода 1800-1865 г. броят на робите там е около 4 милиона. Чрез примитивно земеделие те осигуряват на господарите си известна печалба, но част от нея се използва за издръжка на същите тези роби. Към много плантации се създават училища за децата на робите, осигурява се медицинско обслужване, покръстват ги и ги учат на цивилизован живот. Гласуват се закони, които защитават живота и правата на робите и задължават техните собственици да се грижат за всеки роб в периодите, през които той е неработоспособен - включително и когато престарее и не може повече да работи.
    Никой не отрича, че не всеки собственик е изпълнявал стриктно тези закони, но не бива да се популяризират и раздути твърдения за нечовешка жестокост. Никой няма сметка да съсипва здравето на работник, за когото е платил.
    Днес в САЩ на социални помощи живеят около 40 милиона човека, по-голямата част от които са потомци на онези роби. Защо ли не желаят да се върнат в Африка? Още през 20-и век много африкански държави са заявили официално, че биха ги приели. Ама не щат в Африка, искат в САЩ. Социалните помощи, чрез които се издържат днес потомците на онези роби представляват суми, многократно по-големи от стойността на онова, което робите са успели да изработят за 246 години.
    Да не се забравя и това, че насила отвлечени са само част от поробените. Повечето са били продадени от техните си племенни вождове и местни ца

    14:16 01.01.2026

  • 17 Честито

    3 0 Отговор
    САЩ СТАНА ДЕМУКРАТИЧЕН МЮСЮЛМАНИЗЪМ ЧЕСТИТОООО

    14:17 01.01.2026

  • 18 Про стачка

    3 0 Отговор
    Следващият президент на САЩ може да се йазва Тюрбан бин ал Палма би ал Чаршаф бил ал Мухамед !

    14:17 01.01.2026

  • 19 Мюмюм от кв. Комлука

    2 0 Отговор
    Тоя май е от наще

    14:19 01.01.2026

  • 20 Продължение на 16

    1 0 Отговор
    ... и местни царе.

    14:19 01.01.2026

  • 21 Честито

    3 0 Отговор
    САЩ АНГЛИЯ ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ СА МЮСЮЛМАНСКИ СТРАНИ БЪЛГАРИ ОПИЧАЙТЕ СИ АКЪЛА КОМУ СЛУГУВАТЕ

    14:19 01.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ?????

    3 0 Отговор
    Спестили са малката подробност че клетвата е положена на Корана?

    14:26 01.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Иван

    2 0 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп положи клетва на Талмуда.

    14:30 01.01.2026