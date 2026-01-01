Новият градоначалник! Зохран Мамдани положи клетва като кмет на Ню Йорк

Зохран Мамдани положи клетва като кмет на Ню Йорк в първите минути на новата година на историческата метростанция "Кметство", а съпругата му Рама Дуваджи стоеше до него, съобщава "Ройтерс".

Клетвата, в която той обеща да подкрепя Конституцията на Съединените щати и законите на Ню Йорк, беше положена пред главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс.

"Честита Нова година на нюйоркчани, както в този тунел, така и горе", заяви Мамдани. "Това е наистина чест и привилегия за цял живот".

Мамдани беше кандидат-пионер и мнозина в неговия 8-милионен град - някои с надежда, някои със страх - очакват да бъде рушащ статуквото кмет.

Плановете на социалиста демократ за първия му ден на длъжността днес са в съответствие с неговата политика и приоритети, без той да се отклонява много от предшествениците си, като полага официално клетва в полунощ, последвана от по-тържествена церемония следобед.

Законът на Ню Йорк постановява, че четиригодишният кметски мандат започва на 1 януари след изборите. За да се избегне всякаква неяснота относно това кой е начело на най-населения град в Америка, се е превърнало в традиция да се провежда малка церемония по полагане на клетва веднага след полунощ.

Мамдани избра метростанция "Старото кметство", която беше изведена от експлоатация в средата на миналия век и е достъпна само няколко пъти в годината чрез обиколки с екскурзовод, за място на полагане на клетва.

Според преходния екип на Мамдани мястото на метрото отразява неговия "ангажимент към работещите хора, които поддържат града ни в движение всеки ден".

34-годишният бивш щатски законодател обеща замразяване на наемите, безплатни автобуси и грижи за деца, като изгради кампания около въпросите за достъпността, които някои виждат като път напред за неговата Демократическа партия в цялата страна преди междинните избори.

Мамдани вдъхнови рекордната избирателна активност от над 2 милиона избиратели и получи 50% подкрепа, с близо 10% преднина пред Андрю Куомо, който се кандидатира като независим, и значително пред републиканеца Къртис Слива.