След България експанзията на еврото е изправена пред препятствия в оставащите държави от ЕС

България стана 21-вият член на еврозоната днес, въпреки противопоставянето на половината от гласоподателите, с което в 27-членния Европейски съюз останаха само шепа държави, които все още не са приели валутата.
Въпреки че обществената подкрепа за еврото е висока в някои от въпросните страни, включително Унгария, евроскептичните партии в управляващите коалиции и в националните парламенти вероятно ще се въздържат от по-нататъшното разширяване на евровалутната зона в обозримо бъдеще. Ето кои са оставащите държави.
УНГАРИЯ
Около 72% от унгарското общество подкрепя приемането на еврото според проучване на "Евробарометър", направено от октомври до ноември миналата година. Това е най-високото ниво на подкрепа сред страните от ЕС, които не са приели еврото, въпреки евроскептицизма на премиера Виктор Орбан.
Лидерът на опозицията Петер Мадяр заяви, че ще ориентира страната към приемане на еврото, ако неговата дясноцентристка партия спечели изборите. Унгария обаче има най-големия дълг в ЕС като дял от производството извън еврозоната, докато съкращенията на дефицита ѝ от пандемията от КОВИД-19 са в застой на фона на големите предизборни разходи на Орбан.
Дори и Унгария да отговаря на всички критерии за влизане, присъединяването към еврозоната няма да е възможно без парламентарно мнозинство, тъй като Орбан, който се противопоставя на по-дълбоката интеграция с ЕС, е закрепил форинта като национална валута на Унгария в конституцията.
РУМЪНИЯ
Страната се бори да намали най-големия бюджетен дефицит в ЕС, което означава, че може да отнеме няколко години да стабилизира финансите си, за да има реална перспектива за присъединяване към еврозоната.
Обществената подкрепа за еврото е 59%, показа проучване на "Евробарометър". Въпреки това, при положение че Румъния е изправена пред висока инфлация, мерки за строги икономии и дейна крайна десница, чакаща преди изборите през 2028 г., темата остава встрани от обществената дискусия.
ПОЛША
В Полша, където обществената подкрепа за еврото е 45%, финансовият министър Анджей Домански заяви, че Варшава не работи по приемането на евровалутата и че най-голямата икономика на ЕС извън еврозоната е "щастлива да има собствена валута".
Ярослав Качински, лидер на най-голямата опозиционна партия "Право и справедливост“, заяви, че всеки, който се стреми да въведе еврото, е "смъртен враг на Полша“.
ЧЕХИЯ
Чешката обществена подкрепа за еврото е 30% според "Евробарометър", и правителството няма планове да предприеме стъпки за приемането му. Нивата на чешкия национален дълг все още са много по-ниски, отколкото в "повечето страни от еврозоната“, така че за мнозина влизането повишава риска от поемане на отговорност за по-задлъжнелите страни.
Премиерът Андрей Бабиш беше проевронастроен като бизнесмен, както и в началото на политическата си кариера, но оттогава пренесе партията си към национално консервативни и евроскептични позиции. Сега той предлага вписване на чешката крона в конституцията.
ШВЕЦИЯ
Само една малка партия открито се застъпва за влизане в еврозоната, докато популистките Шведски демократи - втората по численост парламентарна група, чиято подкрепа е от решаващо значение за дясното правителство на малцинството - се противопоставят, което означава, че всеки дебат за присъединяването вероятно ще остане в сферата на теорията.
Швеция се присъедини към ЕС през 1995 г., но референдум през 2003 г. отхвърли приемането на еврото с мнозинство от 56% срещу 42%. Обществената подкрепа за еврото е 39%, според проучване на "Евробарометър", като противопоставянето на приемането спада постъпателно от равнището от 80%, достигнато след дълговата криза в еврозоната от 2012-2013 г.
ДАНИЯ
Дания, която се присъедини към ЕС през 1973 г., е единствената държава член на блока с право на отказ от еврото, което означава, че има право да остане извън валутната зона, дори когато всички критерии за влизане са изпълнени. Обществената подкрепа за приемането на еврото там е 33%.
Превод от английски език: Иво Тасев, БТА
1 Браво
Коментиран от #64, #70
12:27 01.01.2026
2 Варна 3
Коментиран от #57
12:27 01.01.2026
5 останаха само шепа държави
и са сравнително успешни държави в сравнение с другите даже и румъния по добре от бг
Коментиран от #71
12:28 01.01.2026
6 Русия е мизерия
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Хубав и то доста живота в Русия. Мястото ви е там. Особено в Москва, там е по-чисто.
Коментиран от #24, #67
12:28 01.01.2026
10 Супер
Коментиран от #30
12:31 01.01.2026
11 Разберете това
До коментар #7 от "Пич":Решението за еврото беше още от 2020 година, уж щяхме да влезем в еврото през 2024, но иначе пак успяхме днес. 2026. Година за българското евро.
Коментиран от #31
12:31 01.01.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Вашето мнение":не , но Полша има икономика и няма русофили, за разлика от нас , благодарение на крадливите копеи във властта ....още 1вия ден почваш да ме изумяваш
Коментиран от #19
12:31 01.01.2026
16 ДОЛУ РУZИЯ
12:33 01.01.2026
17 Ззз
12:33 01.01.2026
19 Вашето мнение
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ако понаучиш малко граматика, освен гласовете, които чуваш, ще стане разбираемо и драсканиците, които пишеш. Та в Полша Русофили ли са?
Коментиран от #38
12:34 01.01.2026
20 Впечатляваща е думата ,, експанзия”
Коментиран от #39
12:35 01.01.2026
21 1488
Коментиран от #28
12:35 01.01.2026
22 Разберете това
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Вие също сте копейка
12:35 01.01.2026
23 Лост
Коментиран от #37, #54
12:35 01.01.2026
24 Къде го чукаш,
До коментар #6 от "Русия е мизерия":къде се пука???!
12:36 01.01.2026
25 1488
До коментар #4 от "Вашето мнение":полша е израел на европейския континент
Коментиран от #33
12:36 01.01.2026
26 Данко Харсъзина
12:36 01.01.2026
27 Дърти лъжи
12:37 01.01.2026
28 1453
До коментар #21 от "1488":Да му мислят богатите
12:37 01.01.2026
29 Студопор
А да, чакай... На тях правителствата им имат акъл и не можете да ги изнудвате.
12:37 01.01.2026
30 Ами даааа
До коментар #10 от "Супер":Ако беше предложил бакър или железу щеше да стане работата. Не забравяй че там са прародителите на нашите роми.
12:37 01.01.2026
31 Пич
До коментар #11 от "Разберете това":Казвал съм десетки пъти - не еврото е проблема и не съм срещу него ! Проблема ще дойде от времето в което го приемаме. Изчакай само два месеца , и ще разбереш защо !
12:37 01.01.2026
32 Пепи Волгата
Коментиран от #34, #49
12:37 01.01.2026
33 Варна 3
До коментар #25 от "1488":Полша е Германия на Източна Европа, превъоръжавайки се
12:37 01.01.2026
34 Диктор
До коментар #32 от "Пепи Волгата":Късмет. Както и на всички ни.
12:38 01.01.2026
35 значи тогава тиква прасе киркир врагове
Коментиран от #43
12:38 01.01.2026
36 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #4 от "Вашето мнение":Зaщoтo нa тяхнa тeритoрия бяхa рaзпoлoжeни вoйcки нa CCCР, a Бългaрия cи бeшe руcкa губeрния.... Мнoгo труднo ми бeшe дa oбяcня тoгaвa нa чeхи, пoляци, унгaрци и др., кaк тaкa у нac, за разлика от тях, нямaме cъвeтcки гaрнизoни...
12:38 01.01.2026
37 Фактолог
До коментар #23 от "Лост":В Швеция и Дания няма копейки.Слрд като България стана 21-ят член на еврозоната ролята на копейките клони към нулата.
Приехме еврото и заради вас -копейките.Сега сети ли се?
Коментиран от #83
12:39 01.01.2026
38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "Вашето мнение":абе съфирясай се малко-още не си изтрезнял и заработваш!!!да не си наказан с непоряд днеска ?
12:39 01.01.2026
39 Студопор
До коментар #20 от "Впечатляваща е думата ,, експанзия”":Грешката е вярна.
12:40 01.01.2026
40 Ми то.....
Коментиран от #80
12:40 01.01.2026
43 Има една подробност
До коментар #35 от "значи тогава тиква прасе киркир врагове":В Полша преди 35 година бе направена ЛУСТРАЦИЯ. Затова Полша скоро ще настигне Германия по икономически показатели.
Коментиран от #63
12:41 01.01.2026
46 Хах
Ще ядем дървото да ни е честито!
12:41 01.01.2026
47 Абе
12:41 01.01.2026
48 Циник
12:42 01.01.2026
49 Коцето Копейкин
До коментар #32 от "Пепи Волгата":Пепи, и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла
12:42 01.01.2026
50 В Швеция и Дания
Так че сравненията с тях са несъстоятелни.
В Полша думата Русия е мръсна дума, независимо кой е президент. Така че и с тях сравненията са несъстоятелни.
В Чехия помнят Чешката пролет и Русия е символ на окупатор.
В Унгария имат руски резидент за президент като в България, но силно европейско мнозинство. като сменят Орбан, ще приемат еврото
В България имаме руски резидент за президент и проевропейско мнозинство. Еврото е логичен избор за нас!
ЕВРОТО Е СМЪРТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КОПЕЙКИ!
12:43 01.01.2026
53 Бацилус Булгарикус
Коментиран от #56
12:44 01.01.2026
54 Бай Ганьо
До коментар #23 от "Лост":За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния
12:45 01.01.2026
55 ЕВРОЗОНАТА
12:45 01.01.2026
56 Оди у
До коментар #53 от "Бацилус Булгарикус":Русиа.
Коментиран от #82
12:46 01.01.2026
57 Оправиха ни вече
До коментар #2 от "Варна 3":За много години
12:47 01.01.2026
58 Хи хи хи
ХА Да вий Честито бъгъри, Честито като след баня и бръснене
12:49 01.01.2026
59 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #44 от "Смърт на Русия, копейките и русофилите":С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...
12:49 01.01.2026
60 България
България си е в Европа , където винаги е принадлежала, дори в мрачните години на съветския комунизъм у нас имаше хора, които се противопоставяха.
Най силната съпротива срещу съветските окупатори след ВСВ беше в България.
КОМУНИСТИТЕ БУКАЛНО ИЗТРИХА ТАЗИ ИСТИНА.
НО ГОРЯНИТЕ И ТЯХНАТА БОРБА СА ФАКТ!
Честито на всички български патриоти , от днес плащаме с общата валута навсякъде в Европа, че и по света приемат евро с охота!
Дори в Турция не е необходимо да обменяш евро за турски лири. Същото е и в Близкия Изток, В Израел също плащаме с евро.
12:50 01.01.2026
62 Пит Бул
12:51 01.01.2026
63 Дон Корлеоне
До коментар #43 от "Има една подробност":В Полша ,направиха лустрацията през 1997-9 година!
12:52 01.01.2026
64 Хубаво
До коментар #1 от "Браво":Че имаш компоти, щото догодина живот и здраве, може и това да няма.
Коментиран от #77
12:53 01.01.2026
65 шопо
12:53 01.01.2026
66 Майстора
12:54 01.01.2026
68 бай ДОНЧО
12:56 01.01.2026
69 Доктора
До коментар #8 от "аве теб нали":Явно процедурата се е оказала неуспешна. Така се получава понякога с новите технологии. Аз винаги препоръчвам стария китайски метод с двете тухли - работи безотказно.
12:57 01.01.2026
70 СТИГА БЕ
До коментар #1 от "Браво":Защо компит,... не ти лли дадоха ракия, вино...
12:57 01.01.2026
71 Даааа
До коментар #5 от "останаха само шепа държави":Май на повечето, които не "искат" еврото им пречи това, че не изпълняват изискванията, а не че не желаят да влязат в еврозоната....или както му казват "гроздето е кисело".... 🤣
12:58 01.01.2026
72 А бе,
Коментиран от #84
13:01 01.01.2026
73 БРАВУС идиотус.
13:02 01.01.2026
74 Бай Ганьо
13:03 01.01.2026
75 Крепим го
Коментиран от #76, #78
13:03 01.01.2026
76 Пепи Волгата
До коментар #75 от "Крепим го":Аз избрах еврото
13:05 01.01.2026
77 Абе
До коментар #64 от "Хубаво":Ако те мързи да си направиш "зимнина", това не е проблем нито на еврото, нито на НАТО......но виж може да обвините Борисов и Пеевски, че сте некадърни да затворите няколко буркана... 🤣
13:07 01.01.2026
78 Поп фолк звездата Мария
До коментар #75 от "Крепим го":И аз избрах еврото
Коментиран от #79
13:08 01.01.2026
79 Цвети Янева
До коментар #78 от "Поп фолк звездата Мария":И аз избрах еврото и Пеевски
13:10 01.01.2026
80 Така е
До коментар #40 от "Ми то.....":Набутаха ни в Шенген за да ни тропосват крадци и изнасилвачи от европа и си върнаха граничния контрол по техните граници!
13:10 01.01.2026
81 Царя на педофилите
13:11 01.01.2026
82 Бацилус Булгарикус
До коментар #56 от "Оди у":ОК, а тебе ще те пусна по-нататък до Сибир.
13:12 01.01.2026
83 Лост
До коментар #37 от "Фактолог":Дали е от копейките ? Кажи ми тогава кой от управляващите досега в България не е копейка според твоите разбирания?
13:14 01.01.2026
84 А бе
До коментар #72 от "А бе,":1 рубла= на един евроцент.Български евроцент.
13:16 01.01.2026
85 Мухаа ха!
13:17 01.01.2026