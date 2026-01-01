След България експанзията на еврото е изправена пред препятствия в оставащите държави от ЕС

Новини
1 Януари, 2026

Въпреки че обществената подкрепа за еврото е висока в някои от въпросните страни, включително Унгария, евроскептичните партии в управляващите коалиции и в националните парламенти вероятно ще се въздържат от по-нататъшното разширяване на евровалутната зона в обозримо бъдеще

България стана 21-вият член на еврозоната днес, въпреки противопоставянето на половината от гласоподателите, с което в 27-членния Европейски съюз останаха само шепа държави, които все още не са приели валутата.

Въпреки че обществената подкрепа за еврото е висока в някои от въпросните страни, включително Унгария, евроскептичните партии в управляващите коалиции и в националните парламенти вероятно ще се въздържат от по-нататъшното разширяване на евровалутната зона в обозримо бъдеще. Ето кои са оставащите държави.

УНГАРИЯ

Около 72% от унгарското общество подкрепя приемането на еврото според проучване на "Евробарометър", направено от октомври до ноември миналата година. Това е най-високото ниво на подкрепа сред страните от ЕС, които не са приели еврото, въпреки евроскептицизма на премиера Виктор Орбан.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр заяви, че ще ориентира страната към приемане на еврото, ако неговата дясноцентристка партия спечели изборите. Унгария обаче има най-големия дълг в ЕС като дял от производството извън еврозоната, докато съкращенията на дефицита ѝ от пандемията от КОВИД-19 са в застой на фона на големите предизборни разходи на Орбан.

Дори и Унгария да отговаря на всички критерии за влизане, присъединяването към еврозоната няма да е възможно без парламентарно мнозинство, тъй като Орбан, който се противопоставя на по-дълбоката интеграция с ЕС, е закрепил форинта като национална валута на Унгария в конституцията.

РУМЪНИЯ

Страната се бори да намали най-големия бюджетен дефицит в ЕС, което означава, че може да отнеме няколко години да стабилизира финансите си, за да има реална перспектива за присъединяване към еврозоната.

Обществената подкрепа за еврото е 59%, показа проучване на "Евробарометър". Въпреки това, при положение че Румъния е изправена пред висока инфлация, мерки за строги икономии и дейна крайна десница, чакаща преди изборите през 2028 г., темата остава встрани от обществената дискусия.

ПОЛША

В Полша, където обществената подкрепа за еврото е 45%, финансовият министър Анджей Домански заяви, че Варшава не работи по приемането на евровалутата и че най-голямата икономика на ЕС извън еврозоната е "щастлива да има собствена валута".

Ярослав Качински, лидер на най-голямата опозиционна партия "Право и справедливост“, заяви, че всеки, който се стреми да въведе еврото, е "смъртен враг на Полша“.

ЧЕХИЯ

Чешката обществена подкрепа за еврото е 30% според "Евробарометър", и правителството няма планове да предприеме стъпки за приемането му. Нивата на чешкия национален дълг все още са много по-ниски, отколкото в "повечето страни от еврозоната“, така че за мнозина влизането повишава риска от поемане на отговорност за по-задлъжнелите страни.

Премиерът Андрей Бабиш беше проевронастроен като бизнесмен, както и в началото на политическата си кариера, но оттогава пренесе партията си към национално консервативни и евроскептични позиции. Сега той предлага вписване на чешката крона в конституцията.

ШВЕЦИЯ

Само една малка партия открито се застъпва за влизане в еврозоната, докато популистките Шведски демократи - втората по численост парламентарна група, чиято подкрепа е от решаващо значение за дясното правителство на малцинството - се противопоставят, което означава, че всеки дебат за присъединяването вероятно ще остане в сферата на теорията.

Швеция се присъедини към ЕС през 1995 г., но референдум през 2003 г. отхвърли приемането на еврото с мнозинство от 56% срещу 42%. Обществената подкрепа за еврото е 39%, според проучване на "Евробарометър", като противопоставянето на приемането спада постъпателно от равнището от 80%, достигнато след дълговата криза в еврозоната от 2012-2013 г.

ДАНИЯ

Дания, която се присъедини към ЕС през 1973 г., е единствената държава член на блока с право на отказ от еврото, което означава, че има право да остане извън валутната зона, дори когато всички критерии за влизане са изпълнени. Обществената подкрепа за приемането на еврото там е 33%.

Превод от английски език: Иво Тасев, БТА


  • 1 Браво

    19 4 Отговор
    Ще си отворя един компот

    Коментиран от #64, #70

    12:27 01.01.2026

  • 2 Варна 3

    11 8 Отговор
    Ще се оправим. Честита Нова година на всички.

    Коментиран от #57

    12:27 01.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 останаха само шепа държави

    42 10 Отговор
    които не са се подлъгали с еврото
    и са сравнително успешни държави в сравнение с другите даже и румъния по добре от бг

    Коментиран от #71

    12:28 01.01.2026

  • 6 Русия е мизерия

    11 25 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Хубав и то доста живота в Русия. Мястото ви е там. Особено в Москва, там е по-чисто.

    Коментиран от #24, #67

    12:28 01.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Супер

    13 32 Отговор
    Хванахме последния влак.....все пак с Евро е джоба навсякъде мога да ги обменя в местна валута,но българския лев никъде извън България не я искат. Бях в Бангладеш,исках левове да разменя,помислиха ме за луд, всеки навсякъде по света пита за долари и евра . Даже в Бангладеш не искат

    Коментиран от #30

    12:31 01.01.2026

  • 11 Разберете това

    9 22 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Решението за еврото беше още от 2020 година, уж щяхме да влезем в еврото през 2024, но иначе пак успяхме днес. 2026. Година за българското евро.

    Коментиран от #31

    12:31 01.01.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 22 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    не , но Полша има икономика и няма русофили, за разлика от нас , благодарение на крадливите копеи във властта ....още 1вия ден почваш да ме изумяваш

    Коментиран от #19

    12:31 01.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ДОЛУ РУZИЯ

    8 20 Отговор
    ВЕЧЕ ВЛЯЗОХМЕ В ЕВРОТО. ТАКА ЧЕ ПИЙ ВОДКА И СЪНУВАЙ ДЪЛБОКО.

    12:33 01.01.2026

  • 17 Ззз

    9 4 Отговор
    Трябвa дa им изпрaтим прaceтaтa и кокоpчовците дa опрaвят и тях.

    12:33 01.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вашето мнение

    21 3 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако понаучиш малко граматика, освен гласовете, които чуваш, ще стане разбираемо и драсканиците, които пишеш. Та в Полша Русофили ли са?

    Коментиран от #38

    12:34 01.01.2026

  • 20 Впечатляваща е думата ,, експанзия”

    6 1 Отговор
    Но защо тъкмо нея са употребили в статута???!

    Коментиран от #39

    12:35 01.01.2026

  • 21 1488

    20 5 Отговор
    банките масово поздравяват българите за членството в клуба на богатите с "такса еврозона" от 50 стотинки до 50 лева, според наличността по сметката

    Коментиран от #28

    12:35 01.01.2026

  • 22 Разберете това

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Вие също сте копейка

    12:35 01.01.2026

  • 23 Лост

    12 4 Отговор
    А уж имало нещо гнило в Дания.А горките шведи и датчани , защо не са зле?

    Коментиран от #37, #54

    12:35 01.01.2026

  • 24 Къде го чукаш,

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Русия е мизерия":

    къде се пука???!

    12:36 01.01.2026

  • 25 1488

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    полша е израел на европейския континент

    Коментиран от #33

    12:36 01.01.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    8 9 Отговор
    България вече е на 7 морета и два океана. Бойко Борисов е по велик от Аспарух, Симеон и Крум, взети заедно. След години Градове ще носят името на Бойко Борисов, а може признателните потомци да кръстят държавата на негово име.

    12:36 01.01.2026

  • 27 Дърти лъжи

    14 3 Отговор
    "Около 72% от унгарското общество подкрепя приемането на еврото" - дай ги поименно !

    12:37 01.01.2026

  • 28 1453

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "1488":

    Да му мислят богатите

    12:37 01.01.2026

  • 29 Студопор

    23 4 Отговор
    На тия държави защо не им изскочите с клаузи и алинеи да им наложите еврото? Нали с България така стана? Нали бяхме длъжни по договор? Те защо не са? Нали и те са подписали договор?

    А да, чакай... На тях правителствата им имат акъл и не можете да ги изнудвате.

    12:37 01.01.2026

  • 30 Ами даааа

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Супер":

    Ако беше предложил бакър или железу щеше да стане работата. Не забравяй че там са прародителите на нашите роми.

    12:37 01.01.2026

  • 31 Пич

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Разберете това":

    Казвал съм десетки пъти - не еврото е проблема и не съм срещу него ! Проблема ще дойде от времето в което го приемаме. Изчакай само два месеца , и ще разбереш защо !

    12:37 01.01.2026

  • 32 Пепи Волгата

    10 4 Отговор
    То било хубаво така,20000 еврака на месец в топлото джобче!

    Коментиран от #34, #49

    12:37 01.01.2026

  • 33 Варна 3

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "1488":

    Полша е Германия на Източна Европа, превъоръжавайки се

    12:37 01.01.2026

  • 34 Диктор

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Пепи Волгата":

    Късмет. Както и на всички ни.

    12:38 01.01.2026

  • 35 значи тогава тиква прасе киркир врагове

    10 3 Отговор
    Ярослав Качински заяви, че всеки, който се стреми да въведе еврото, е "смъртен враг

    Коментиран от #43

    12:38 01.01.2026

  • 36 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Зaщoтo нa тяхнa тeритoрия бяхa рaзпoлoжeни вoйcки нa CCCР, a Бългaрия cи бeшe руcкa губeрния.... Мнoгo труднo ми бeшe дa oбяcня тoгaвa нa чeхи, пoляци, унгaрци и др., кaк тaкa у нac, за разлика от тях, нямaме cъвeтcки гaрнизoни...

    12:38 01.01.2026

  • 37 Фактолог

    7 11 Отговор

    До коментар #23 от "Лост":

    В Швеция и Дания няма копейки.Слрд като България стана 21-ят член на еврозоната ролята на копейките клони към нулата.
    Приехме еврото и заради вас -копейките.Сега сети ли се?

    Коментиран от #83

    12:39 01.01.2026

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    абе съфирясай се малко-още не си изтрезнял и заработваш!!!да не си наказан с непоряд днеска ?

    12:39 01.01.2026

  • 39 Студопор

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Впечатляваща е думата ,, експанзия”":

    Грешката е вярна.

    12:40 01.01.2026

  • 40 Ми то.....

    10 1 Отговор
    Където и да ни приемат , все се разтурва хорото ......сега ще е същото !!!!!

    Коментиран от #80

    12:40 01.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Има една подробност

    10 1 Отговор

    До коментар #35 от "значи тогава тиква прасе киркир врагове":

    В Полша преди 35 година бе направена ЛУСТРАЦИЯ. Затова Полша скоро ще настигне Германия по икономически показатели.

    Коментиран от #63

    12:41 01.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хах

    15 2 Отговор
    Пак пропаганда на Ройтерс! Като подкрепата за еврото е толкова висока, , защо забранихте референдума?
    Ще ядем дървото да ни е честито!

    12:41 01.01.2026

  • 47 Абе

    8 7 Отговор
    ЕС няма бъдеще. Всички страни от днешния политически блок ще си върнат националните парични единици до 10 години.

    12:41 01.01.2026

  • 48 Циник

    7 3 Отговор
    Не мое да бъде! Нали уж всички се изтрепваха да се доберат до заветната Еврозона. Да не би, хлъц, да сме били излъгани!!

    12:42 01.01.2026

  • 49 Коцето Копейкин

    6 6 Отговор

    До коментар #32 от "Пепи Волгата":

    Пепи, и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла

    12:42 01.01.2026

  • 50 В Швеция и Дания

    10 6 Отговор
    нямат руски резидент за президент като в България.
    Так че сравненията с тях са несъстоятелни.

    В Полша думата Русия е мръсна дума, независимо кой е президент. Така че и с тях сравненията са несъстоятелни.
    В Чехия помнят Чешката пролет и Русия е символ на окупатор.

    В Унгария имат руски резидент за президент като в България, но силно европейско мнозинство. като сменят Орбан, ще приемат еврото

    В България имаме руски резидент за президент и проевропейско мнозинство. Еврото е логичен избор за нас!

    ЕВРОТО Е СМЪРТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КОПЕЙКИ!

    12:43 01.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Бацилус Булгарикус

    4 6 Отговор
    Подцениха ни. Сгрешиха. Започва началото на Края!

    Коментиран от #56

    12:44 01.01.2026

  • 54 Бай Ганьо

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Лост":

    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    12:45 01.01.2026

  • 55 ЕВРОЗОНАТА

    8 7 Отговор
    Мощен удар в зурлите на копейките.

    12:45 01.01.2026

  • 56 Оди у

    3 5 Отговор

    До коментар #53 от "Бацилус Булгарикус":

    Русиа.

    Коментиран от #82

    12:46 01.01.2026

  • 57 Оправиха ни вече

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    За много години

    12:47 01.01.2026

  • 58 Хи хи хи

    5 5 Отговор
    Шведи, Датчани и Чехи излязнаа По "глупави" от бъгърите
    ХА Да вий Честито бъгъри, Честито като след баня и бръснене

    12:49 01.01.2026

  • 59 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 4 Отговор

    До коментар #44 от "Смърт на Русия, копейките и русофилите":

    С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...

    12:49 01.01.2026

  • 60 България

    6 6 Отговор
    прие еврото и завърши своята интеграция е ЕС!

    България си е в Европа , където винаги е принадлежала, дори в мрачните години на съветския комунизъм у нас имаше хора, които се противопоставяха.
    Най силната съпротива срещу съветските окупатори след ВСВ беше в България.

    КОМУНИСТИТЕ БУКАЛНО ИЗТРИХА ТАЗИ ИСТИНА.
    НО ГОРЯНИТЕ И ТЯХНАТА БОРБА СА ФАКТ!

    Честито на всички български патриоти , от днес плащаме с общата валута навсякъде в Европа, че и по света приемат евро с охота!

    Дори в Турция не е необходимо да обменяш евро за турски лири. Същото е и в Близкия Изток, В Израел също плащаме с евро.

    12:50 01.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Пит Бул

    5 5 Отговор
    Честито на най бедните в клуба на богатите, обикновено най бедния в клуба е слугата.

    12:51 01.01.2026

  • 63 Дон Корлеоне

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Има една подробност":

    В Полша ,направиха лустрацията през 1997-9 година!

    12:52 01.01.2026

  • 64 Хубаво

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Че имаш компоти, щото догодина живот и здраве, може и това да няма.

    Коментиран от #77

    12:53 01.01.2026

  • 65 шопо

    1 2 Отговор
    вече сме пълни пълни либерасти

    12:53 01.01.2026

  • 66 Майстора

    0 2 Отговор
    Който се прецакал си е за негова сметка.Да се надяваме, че няма да е за дълго.

    12:54 01.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 бай ДОНЧО

    3 1 Отговор
    КАКВОТО И ДА ГОВОРИМ ИИ ДРАСКАМЕ ИЗ ФБ,... ИСТИНАТА Е ЕДНА -набълбукахме се

    12:56 01.01.2026

  • 69 Доктора

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "аве теб нали":

    Явно процедурата се е оказала неуспешна. Така се получава понякога с новите технологии. Аз винаги препоръчвам стария китайски метод с двете тухли - работи безотказно.

    12:57 01.01.2026

  • 70 СТИГА БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Защо компит,... не ти лли дадоха ракия, вино...

    12:57 01.01.2026

  • 71 Даааа

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "останаха само шепа държави":

    Май на повечето, които не "искат" еврото им пречи това, че не изпълняват изискванията, а не че не желаят да влязат в еврозоната....или както му казват "гроздето е кисело".... 🤣

    12:58 01.01.2026

  • 72 А бе,

    3 0 Отговор
    някой изчисли ли една рубла на колко българско евро се явява?😂

    Коментиран от #84

    13:01 01.01.2026

  • 73 БРАВУС идиотус.

    0 3 Отговор
    Швеция Дания Полша Унгария Чехия ИИИ нещът евро а наш тууулуп с дисагите и у Европата. Това съм го правил в друга държава в Европа. И хич не им хареса на мен и хората. Но със едно уточнение там властите не позволиха и още е така цените да се вдигат дори и със цент. Тук това се прави постоянно от години. НАГОРЕ НАГОРЕ НАГОРЕ. И ЗНАЙТЕ ТЕЗИ КОИТО ИМАТ ПАК ЩЕ ИМАТ НО ТЕЗИ ДЕ НЯМАТ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ НЯМАТ.

    13:02 01.01.2026

  • 74 Бай Ганьо

    5 0 Отговор
    От нашите копейки и чеп за зеле не става, толкова са безполезни!

    13:03 01.01.2026

  • 75 Крепим го

    1 4 Отговор
    А у нас подкрепата беше 27% и пак насила ни набутаха. Всички знаете защо.

    Коментиран от #76, #78

    13:03 01.01.2026

  • 76 Пепи Волгата

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Крепим го":

    Аз избрах еврото

    13:05 01.01.2026

  • 77 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Хубаво":

    Ако те мързи да си направиш "зимнина", това не е проблем нито на еврото, нито на НАТО......но виж може да обвините Борисов и Пеевски, че сте некадърни да затворите няколко буркана... 🤣

    13:07 01.01.2026

  • 78 Поп фолк звездата Мария

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Крепим го":

    И аз избрах еврото

    Коментиран от #79

    13:08 01.01.2026

  • 79 Цвети Янева

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Поп фолк звездата Мария":

    И аз избрах еврото и Пеевски

    13:10 01.01.2026

  • 80 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ми то.....":

    Набутаха ни в Шенген за да ни тропосват крадци и изнасилвачи от европа и си върнаха граничния контрол по техните граници!

    13:10 01.01.2026

  • 81 Царя на педофилите

    2 0 Отговор
    Нещо се случи

    13:11 01.01.2026

  • 82 Бацилус Булгарикус

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Оди у":

    ОК, а тебе ще те пусна по-нататък до Сибир.

    13:12 01.01.2026

  • 83 Лост

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Фактолог":

    Дали е от копейките ? Кажи ми тогава кой от управляващите досега в България не е копейка според твоите разбирания?

    13:14 01.01.2026

  • 84 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "А бе,":

    1 рубла= на един евроцент.Български евроцент.

    13:16 01.01.2026

  • 85 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Сега ни поднасят вярна и точна информация.Когато вратата на капана,от който няма измъкване,щракна! Сега драги българе,разбрахте ли,че там има Държавници,у нас- марионетки.Защо мисирлъка на го написа,че там по глупавите" са заложили в Конституцията че валутата е само и единствено тяхната национална валута

    13:17 01.01.2026