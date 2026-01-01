Румен Христов: България най-сетне стана пълноправен член на ЕС

Днес се осъществи една мечта на Съюза на демократичните сили (СДС) и демократичната общност - с приемането на еврото България най-сетне стана пълноправен член на Европейския съюз, заяви председателят на партията Румен Христов, цитиран от пресцентъра на формацията.
"Честита Нова година! Пожелавам на всички да бъде здрава, мирна и щастлива! Когато СДС постави държавата на евроатлантическия път, ние знаехме, че няма да бъде лесно, че ще срещнем цялата съпротива на антиевропейските сили, че ще бъдем мишена на пропагандната машина на "петата колона". Това не ни спря, защото сме убедени, че просперитетът, повишаването на стандарта на живот и достойното бъдеще на България са свързани с нейната пълна евроинтеграция. Това стана факт след усилията на няколко български правителства и подкрепата на европейските ни партньори", коментира Румен Христов.
Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз. По този повод в първите минути на 2026 г. върху фасадата на Българската народна банка беше проектиран 3D мапинг, посветен на единната валута.
