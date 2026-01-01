Новини
Румен Христов: България най-сетне стана пълноправен член на ЕС

Румен Христов: България най-сетне стана пълноправен член на ЕС

1 Януари, 2026 14:51

  • румен христов-
  • българия-
  • еврозона

Когато СДС постави държавата на евроатлантическия път, ние знаехме, че няма да бъде лесно, че ще срещнем цялата съпротива на антиевропейските сили, че ще бъдем мишена на пропагандната машина на "петата колона"

Румен Христов: България най-сетне стана пълноправен член на ЕС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес се осъществи една мечта на Съюза на демократичните сили (СДС) и демократичната общност - с приемането на еврото България най-сетне стана пълноправен член на Европейския съюз, заяви председателят на партията Румен Христов, цитиран от пресцентъра на формацията.

"Честита Нова година! Пожелавам на всички да бъде здрава, мирна и щастлива! Когато СДС постави държавата на евроатлантическия път, ние знаехме, че няма да бъде лесно, че ще срещнем цялата съпротива на антиевропейските сили, че ще бъдем мишена на пропагандната машина на "петата колона". Това не ни спря, защото сме убедени, че просперитетът, повишаването на стандарта на живот и достойното бъдеще на България са свързани с нейната пълна евроинтеграция. Това стана факт след усилията на няколко български правителства и подкрепата на европейските ни партньори", коментира Румен Христов.

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз. По този повод в първите минути на 2026 г. върху фасадата на Българската народна банка беше проектиран 3D мапинг, посветен на единната валута.


  • 1 И тоя

    34 2 Отговор
    ли член се появи ?

    14:53 01.01.2026

  • 2 хаха

    32 3 Отговор
    Дръжки. Все същите ориенталски мързеливи и корумпирани боклуци сте си.

    14:53 01.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    18 2 Отговор
    Аз евро от Бойковите още не съм видял даже виртуално банковото банкиране още не могат да го подкарат 😆

    14:53 01.01.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    34 2 Отговор
    Тоя за какво се мисли, я да се кандидатира с партийката си самостоятелно да го видим колко е тежестта му като политик....

    14:54 01.01.2026

  • 6 По магазините за храна.

    17 7 Отговор
    Е чудо. Опашките на касите се влачат по 3ма души за 20-30 мин за по 50лв сметка. Касиерките и клиентите смятат по 3-4 пъти сметката.

    Коментиран от #7, #10

    14:55 01.01.2026

  • 7 Гост

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "По магазините за храна.":

    Днес магазините не работят меси си хляб.

    Коментиран от #12

    14:56 01.01.2026

  • 8 Най - корумпираната

    25 2 Отговор
    държава от всички в ЕС била станала "равноправен член"..... Точно никога .

    14:57 01.01.2026

  • 9 Продажни дъртаци

    25 4 Отговор
    Нищоправещи цял живот.

    14:58 01.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кой е този?

    17 2 Отговор
    Без бат си Боко е никой или по-скоро - поредният употребен...

    14:59 01.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Член на ЕС България стана 2007 г.

    14:59 01.01.2026

  • 14 Гост

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ти от кое село си бе?":

    Ти си от най-голямото 😆

    15:01 01.01.2026

  • 15 Асен

    17 2 Отговор
    На документи сме членове а на практика Африканска държава/

    15:03 01.01.2026

  • 16 Сега ще разберете, кон боб яде ли!?

    16 5 Отговор
    Само за месец цените скочиха тройно,а от днес- очаквайте десеторно!?

    Коментиран от #20

    15:03 01.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тоя пък се взима на сериозно,

    17 3 Отговор
    Е гати нещастника!

    15:06 01.01.2026

  • 19 така е

    4 19 Отговор
    1.1.2026 е историческа дата в българската история. Ще я зпомним с няколко неща.

    1. След 140 години присъствие, България окончателно скъса пъпната връв на Москва.
    2. С приемането на Еврото, България става пълноправен член на голямото европейско семейство.
    3. Днес започва ИСТИНСКИЯ Преход към Демокрация в България. От всички нас зависи как ще завърши.

    Коментиран от #22

    15:06 01.01.2026

  • 20 е ми

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "Сега ще разберете, кон боб яде ли!?":

    добре

    15:07 01.01.2026

  • 21 фбр

    18 1 Отговор
    Типичен седесар- ТЪПАНАР!!!!

    Коментиран от #25

    15:09 01.01.2026

  • 22 ...

    4 10 Отговор

    До коментар #19 от "така е":

    Ще я запомним и с това, че копейките станаха за смях...

    Коментиран от #24

    15:10 01.01.2026

  • 23 Парашутист избран от Монтана

    13 2 Отговор
    Този крадлив мафиот кога ще се сети да свърши нещо за Монтана освен да краде и лъже!

    15:11 01.01.2026

  • 24 слава на Украйна

    4 9 Отговор

    До коментар #22 от "...":

    Благодарение на малкото проблемче на Москва в Украйна, отслабна мъртвешката руска хватка около България и успяхме след 12 години чакане най-после да приемем Еврото. Украинците имат най-голямата заслуга за това ние днес да сме пълноправни европейци.

    15:13 01.01.2026

  • 25 Изразът е:

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "фбр":

    "Едноклетъчна седесарка."

    Едноклетъчната седесарка няма пол - едноклетъчна е.

    15:15 01.01.2026

  • 26 Перо

    12 1 Отговор
    И на тоя нещастен случайник стажа му мина в НС! Отдавна СДС е фалирала партия, даже Драгалевския циганин я отритна за да скъса с криминалното минало, но тоя индивид още е депутат от фалиралата партия, още ни променя, след 35 г. “промени” и “преход”! За жалост не е сам, има много като него! До като едни и същи мутри се въртят във властта, от БГ нормална държава няма да стане!

    15:15 01.01.2026

  • 27 Еврото го бламираха твоите съ-членове!

    9 1 Отговор
    Еврото е бламирано и компрометирано от твоите съ-членове евроатлантици, бе!
    От Б.Борисов, Р.Желязков, А. Василев, Ив.Мирчев, А.Атанасов, Божанов..

    Същите сами бламирахте и провалихте ПРАВИТЕЛСТВОТО СИ подписало
    заличаване на националната българска валута – Българския лев
    и замяната му с измисленото НЕбългарско „щастливо“ Евро, факт!

    Същите големи политици на България, твои съ-членове като
    Б.Борисов, Р.Желязков, Асен Василев, Ив.Мирчев, А.Атанасов, Божанов..
    бламирахте и компрометираха същото щастливо Евро
    като провалиха първия БЮДЖЕТ в Евро на България
    бюджета в НЕбългарското щастливо Евро, факт!
    Каква Евразия, каква Европа, те е загонила и тебе, бе?!

    15:15 01.01.2026

  • 28 Дедо ви...

    13 1 Отговор
    Добро утро евророби....

    15:17 01.01.2026

  • 29 Дания, Швеция, Полша, Чехия, Унгария...

    13 2 Отговор
    НЕ СА ЛИ ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ на ЕС?!
    Като не искат еврото....
    Но и върха на "почтеността" е, че от към Брюсел
    дойде знак, че след България,
    ЕВРОЗОНАТА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ РАЗШИРЯВА?!?!
    Голем кеф, за щастливците българи насила вкарани в
    юрокашарата... та, седесарю - скопиха ли ви "синьото лъвче", а?

    Коментиран от #32

    15:21 01.01.2026

  • 30 Гост

    7 2 Отговор
    Приказки за наивници , до няколко месеца ще го осетим този пълноИЗправен ЧЛЕН.

    15:24 01.01.2026

  • 31 браво

    0 4 Отговор
    работлив човек!!!

    15:25 01.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гробар

    6 1 Отговор
    Когато пукнете с твоя вожд Кюмура ще има цял месец всенародни тържества, а хората ще се валят пияни обезумели от щастие.

    15:30 01.01.2026

  • 34 Ч. Н. Г.

    3 6 Отговор
    Честито !!! България стана пълноправен член на ЕС !

    Таз година приехме еврото, А от догодина да приемем Латиницата...!

    След 145 години “българският лев“ измислен от руските управници за окупираната от Русия нова колония и “Задунайска губерния“ , остава в историята и България спира да плаща колониален данък на Русия и Путин !

    България влиза в Еврозоната и става 21 държава членка на Еврозоната, НО където никоя друга от страните В Клуба на Богатите не използва Кирилицата, носеща само нещастия, бедност и войни на ползващите я народи !

    За това, за още по пълното отделяне и разграничаване от руската завоевателна и колониална политика и имперска стратегия, България от догодина да се раздели и с Кирилицата и да приеме Латинската азбука за още повече цивилизован просперитет на България с възможности за растеж, търговия и инвестиции...!!!

    Коментиран от #37, #48

    15:30 01.01.2026

  • 35 Стенли

    4 1 Отговор
    Признавам си че не четох статията но провокиран от заглавието ще попитам ами Полша и Дания не са ли пълноправни членове особено Дания в която се е провел референдум за еврозоната и няма да влизат никога в тази прословута еврозона а между другото оти ги ручахме жабетата като управляващите правят както през така наречения социализъм каквото каже партията това е поне тогава битовата престъпност беше ниска а сега през ден в все по обезлюдяващите села ограбват пребиват и понякога дори убиват възрастни хора

    Коментиран от #38

    15:31 01.01.2026

  • 36 Поправка

    6 1 Отговор
    България най-сетне стана територия без суверенитет на ЕС

    15:32 01.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Партията БКП питаше народа си

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Стенли":

    Проведе два общонародни референдума, за разлика от сегашната политическа клептокрация, която е на власт.

    Да се знае от младите хора!

    15:40 01.01.2026

  • 39 Варна

    4 0 Отговор
    Що не питахте народа за въвеждане на еврото...лъжец!!!

    15:44 01.01.2026

  • 40 и тоя крадец

    5 0 Отговор
    не пропусна да се изходи

    15:45 01.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гост

    7 0 Отговор
    Изчезвай бе, продажна гнидо

    15:50 01.01.2026

  • 43 Вие ! Станахте !

    3 0 Отговор
    Вие ! Станахте !

    Пълноправни Членове !

    Българина !

    Все Още !

    Е Под Ваше Робство !

    Коментиран от #44

    15:52 01.01.2026

  • 44 Робството !

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Вие ! Станахте !":

    Робството !

    На Далавераджиите !

    15:53 01.01.2026

  • 45 Защо сте изтрили коментара ми?!

    3 0 Отговор
    Лъжа ли е, че нищожеството на снимката на едни президентски избори спечели печалните 2% и с този позор започна бавната смърт на славното някога СДС? Лъжа ли е, че първият председател на СДС и първи демократично избран президент беше върл марксист и фанатик комунист? Лъжа ли е, че благодарение на него и на ченгетата, които той набута в СДС изборите за Велико народно събрание бяха загубени? Лъжа ли е, че нищожеството на снимката, дето му викат Румен Христов се подложи на мутрата от СИК и напраив СДС счупена патерица на престъпната ГЕРБерастка шайка?

    15:55 01.01.2026

  • 46 сноу

    3 1 Отговор
    Какво да ти кажа румба....с евро и без евро от сдс, остана само ти и третия шопар на републиката...Е..за тебе вече или нищо или съвсем нищо..

    16:06 01.01.2026

  • 47 Боклук

    1 0 Отговор
    Всички сте за чук 5кг в празната тиква! Къде ще бяха та не знам?

    16:10 01.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Станишев премиер 2007 г.

    1 0 Отговор
    Обикновено малоумните са и късопаметни...България е приета в Ес 2007 г.

    16:14 01.01.2026

