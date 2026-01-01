Путин нареди! Цената на водката в Русия тръгна нагоре

От 1 януари в Русия минималната цена на дребно на водката се повиши с 60 рубли (€0,65). Промените бяха записани в декемврийската заповед на Министерството на финансите. Сега най-евтината бутилка водка с обем от 0,5 л ще бъде 409 рубли (€4,41), изброяват руските медии.
Освен водката, цените на брендито и коняка също се повишиха - съответно до 605 (€6,52) рубли и 755 рубли (€8,14).
В Русия ежегодно се установяват минимални цени за спиртни напитки. Министерството на финансите прави това по отношение на водката от 2009 г. с цел борба с нелегалното производство.
От 2011 г. се установяват и минимални цени за коняк и бренди.
Продажбите на водка на дребно в Русия намаляват няколко месеца подред, според данни на Росалкоголтбакконтрол.
За периода януари-ноември 2025 г. са продадени 66,3 млн. декалитра, а за същия период на 2024 г. - 68,7 млн. декалитра. Продажбите на коняк също падат.
Сравнително стабилна сред спиртните напитки е категорията "други алкохолни напитки", в която влизат уиски, джин, ром и текила.
Данните показват, че богатите руснаци продължават да пият скъпи питиета, а останалите руснаци залагат на самогона.
