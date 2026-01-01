Новини
Свят »
Русия »
Путин нареди! Цената на водката в Русия тръгна нагоре

Путин нареди! Цената на водката в Русия тръгна нагоре

1 Януари, 2026 11:55 1 885 94

  • русия-
  • кремъл-
  • алкохол-
  • водка-
  • владимир путин

Данните показват, че богатите руснаци продължават да пият скъпи питиета, а останалите руснаци залагат на самогона

Путин нареди! Цената на водката в Русия тръгна нагоре - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

От 1 януари в Русия минималната цена на дребно на водката се повиши с 60 рубли (€0,65). Промените бяха записани в декемврийската заповед на Министерството на финансите. Сега най-евтината бутилка водка с обем от 0,5 л ще бъде 409 рубли (€4,41), изброяват руските медии.

Освен водката, цените на брендито и коняка също се повишиха - съответно до 605 (€6,52) рубли и 755 рубли (€8,14).

В Русия ежегодно се установяват минимални цени за спиртни напитки. Министерството на финансите прави това по отношение на водката от 2009 г. с цел борба с нелегалното производство.

От 2011 г. се установяват и минимални цени за коняк и бренди.

Продажбите на водка на дребно в Русия намаляват няколко месеца подред, според данни на Росалкоголтбакконтрол.

За периода януари-ноември 2025 г. са продадени 66,3 млн. декалитра, а за същия период на 2024 г. - 68,7 млн. декалитра. Продажбите на коняк също падат.

Сравнително стабилна сред спиртните напитки е категорията "други алкохолни напитки", в която влизат уиски, джин, ром и текила.

Данните показват, че богатите руснаци продължават да пият скъпи питиета, а останалите руснаци залагат на самогона.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    27 14 Отговор
    Русия плаче и казва: "Къде ми е водката?"

    11:56 01.01.2026

  • 2 Малий

    26 12 Отговор
    Е сега ще има маидан и там

    11:56 01.01.2026

  • 3 СИВ

    28 4 Отговор
    Като нямат евро е така!

    11:57 01.01.2026

  • 4 Тагаренко

    28 11 Отговор
    Сега ще има Майдан в Русия.

    11:57 01.01.2026

  • 5 Фейкове и Маниполации!

    16 22 Отговор
    В Русия водката се прави от стотици частни фирми! Нищо нее наредил Путин!!

    Коментиран от #42

    11:58 01.01.2026

  • 6 Диктор

    28 8 Отговор
    Край на водката. Край на Русия.

    11:58 01.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    12 14 Отговор
    В България от днес се дига алкохола и цигарите.

    Коментиран от #10

    11:58 01.01.2026

  • 8 ХЪ ХЪ ЪЪ

    28 14 Отговор
    Диктатора пУТЛЕР докога ще го търпят простите руснаци не знам, досега трябваше да е изгнил в затвора.

    Коментиран от #77

    11:59 01.01.2026

  • 9 Самогон

    20 1 Отговор
    Правят бояришник

    Коментиран от #22

    11:59 01.01.2026

  • 10 Супер

    23 10 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Да мислят руснаците с 100 евро минимална заплата

    Коментиран от #23

    12:00 01.01.2026

  • 11 Ужаст.........

    8 8 Отговор
    Чак сега ви се отвори възможност да биете руските.
    Ама надали.

    12:00 01.01.2026

  • 12 Атакуват украински позиции

    18 8 Отговор
    само след бутилка водка!

    12:01 01.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 123

    16 4 Отговор
    Интересно... Кои са "богатите руснаци" ???
    Елементарно.... "другарите" по високите етажи на властта....

    Коментиран от #19

    12:03 01.01.2026

  • 17 Тома

    14 4 Отговор
    От тази статия следва неминуем извод - Русия губи войната!
    С водката.

    Коментиран от #48

    12:03 01.01.2026

  • 18 ДО СЕГА ВОДКАТА БЕ ТОООЧНОО

    9 4 Отговор
    НАПОЛОВИНА ОТ ЦЕНИТЕ В БЕГЕ МАГАЗИНИТЕ И БЕНЗИНА ТОЖЕ......

    12:03 01.01.2026

  • 19 Тома

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "123":

    Бедна ти е фантазията какъв пласт от милиардери се е натрупал в банково-индустриалните системи на Русия.
    Бедна!
    Панелно бедна.

    12:06 01.01.2026

  • 20 СССР

    12 3 Отговор
    В СССР пиеха долнопробни одеколони

    12:06 01.01.2026

  • 21 az СВО Победа 80

    18 3 Отговор
    Това е сериозен удар за крепостните.

    Коментиран от #24

    12:07 01.01.2026

  • 22 Мишел

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Самогон":

    Бояришник на български е глог.

    12:07 01.01.2026

  • 23 Последния Софиянец

    3 22 Отговор

    До коментар #10 от "Супер":

    Средната заплата в Русия е 2000 евро.

    Коментиран от #39, #40, #58, #92

    12:09 01.01.2026

  • 24 Обикновен човек

    17 7 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    12:09 01.01.2026

  • 25 Фейк на часа

    10 11 Отговор
    Това е "статия" предназначена за колектиране на примитивни обиди.
    И това всичкото от деградирали личности, които застават на страната на държава с посланик и нас, чийто син е подсъдим в Австрия за брутално убийство с цел грабеж.
    Искренно съъжалявам хората, които живеят в паралелен свят.

    12:11 01.01.2026

  • 26 123

    10 3 Отговор
    Интересно... Кои са "богатите руснаци" ???
    Елементарно.... "другарите" по високите етажи на властта....

    12:11 01.01.2026

  • 27 Ксаниба

    11 4 Отговор
    Да пият метил или антифриз , те имат опит.

    12:11 01.01.2026

  • 28 Сега

    12 2 Отговор
    остава, да им вдигнат цената и на махорките, и съсвем ще я овапцат.

    12:12 01.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Е сега го закъса

    12 1 Отговор
    Благинка всичко приема .
    Мизерия
    Смърт
    Лъжи
    Но водката пипне ли се …. Става лошо

    12:13 01.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 А защо руснаците викат,

    9 2 Отговор
    Че са като в Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #49

    12:16 01.01.2026

  • 38 Димитринчо

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Драги":

    Много.

    12:17 01.01.2026

  • 39 "Другарю"

    9 6 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Обитател на подполието на Мутра фонова
    Лъжата ти е комунистическа !
    Да те питам - като е толкова висока там заплатата, + това, че Путин ти плаща билета за пътуване, дава ти земя, къща, жителство, защо си хигиенист на весето на Централна, афиширайки го като твое "заведение" ???
    Влака ти е под носа - ЗАМИНАВАЙ !!!

    Коментиран от #47

    12:20 01.01.2026

  • 40 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Колко е минималната, средната е много относителна.

    12:20 01.01.2026

  • 41 много важно

    4 3 Отговор
    Водим на Русия по употреба на алкохол на глава от население с 11,18л, те са далеч зад нас, време е май митът за пияния руснак да започне да изчезва. Русия (Russian Federation) средно: 7.29 L (2019 данни) — заема позиция извън топ 20 в официалните WHO/CIA данни за 2019. Това са най-проверените данни за сега, По-нови глобални официални данни (напр. за 2023–2025) все още не са налични от СЗО, тъй като те публикуват подобни глобални статути веднъж на няколко години.

    12:20 01.01.2026

  • 42 Пръдляк

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Фейкове и Маниполации!":

    Ще ти се ,ама световните медии вече го оповестиха.Така става ,тръгне ли цената на водката в Русия нагоре,революцията е неизбежна.

    12:21 01.01.2026

  • 43 Тома

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "Драги":

    Помощта по ленд-лийза на САЩ към СССР е от порядъка на 150 млрд$ днешни пари. И с тази помощ съветската армия влетя в Берлин.
    Дотук Западът вложи над 450 млрд$ в подкрепата на Украйна срещу руснаците. И с тази тройна помощ Украйна успя да загуби само 20% от територията си.
    Това е голям успех за НАТОКрайна. Така мислят всички, освен обикновените украинци. На тях им се налага да стават част от статистиката 12000:200.
    Оказа се, че украинците не си падат по такова участие в шоуто Квартал 95...
    Ти би ли се включил в шоуто като обикновен украинец?

    Коментиран от #74

    12:22 01.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Варна 3

    5 1 Отговор
    Спокойно, честита Нова година на всички. Вече сме в еврото.

    12:23 01.01.2026

  • 46 ...

    6 5 Отговор
    Ватенките ще имат и вътрешни тоалетни, ама друг път...

    Коментиран от #85

    12:23 01.01.2026

  • 47 младежо,

    6 8 Отговор

    До коментар #39 от ""Другарю"":

    Каква е заплатата не е важно, важно е какво можеш да си купиш с нея там, където живееш. Това се нарича ППС, хайде ограмотете се малко де! А по ППС Руснаците са много напред!

    Коментиран от #57, #60

    12:24 01.01.2026

  • 48 Сульооо

    10 5 Отговор

    До коментар #17 от "Тома":

    Излишни са напъните ти за разсъждения.Русия изгуби войната още от момента когато я започна!Тази фашистка кремълска клика ще бъде спряна!!

    Коментиран от #54

    12:25 01.01.2026

  • 49 Щото

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "А защо руснаците викат,":

    се не сещат за някои по-изпаднали.

    12:25 01.01.2026

  • 50 Ствян- Пияндето

    1 1 Отговор
    Тогава ще си стоя в България . Аз като не мога да ударя 2 стограмки за кво да ходя там .

    12:26 01.01.2026

  • 51 Гражданин

    2 2 Отговор
    Добавете и увеличението на ДДС от 20 на 22% и катастрофата на блатните е на прага им

    12:29 01.01.2026

  • 52 Бялджип

    3 1 Отговор
    Не знам какво е наредил, или забранил Путин, но тук са публикували анкета "Кой днес в двета е най влиятелен политик". Отворих я и видях че Путин води с повече от два пъти пред Тръмп. Останалите са доста по-назад.

    Коментиран от #88

    12:30 01.01.2026

  • 53 Вие сте бунаци

    1 0 Отговор
    Има ли бомби и пиене нищо друго не им трябва за пълно щастие!

    12:30 01.01.2026

  • 54 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Сульооо":

    Беги бе Пульо.

    Коментиран от #63

    12:30 01.01.2026

  • 55 Оракула от Делфи

    2 2 Отговор
    "Путин нареди"!
    Тежко му и горко на този народ , който е подчинен на такива разпоредби
    от трози превъртял диктатор!

    Няма не искам , няма не дей???

    12:39 01.01.2026

  • 56 Бялджип

    4 1 Отговор
    В предишно издание на този сайт коментираща с никнейм Инна, показа как се прави руска салата, която в Русия наричат салата "Оливие". Изброи много продукти между които майонеза, картофи, яйца, кис. краставички, олио и т.н. като за всеки написа колко рубли струва(като подчерта, че купува само високо качество). Направих си труда да ги преизчисля по курса в български левове. Оказаха се значително по-евтини отколкото у нас. Така че не номиналната заплата е най-важна, а реалната заплата.

    12:39 01.01.2026

  • 57 Прудльооо

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "младежо,":

    Русия е богата държава но е с близо век изостанала от нормалния свят, във всяко едно отношение!! И не използвай останки от соца за да убеждаваш,защо ставаш смешен!Българина никога не е живял така добре както сега!Разбира се,не всеки!Този който работи и се развива, печели достатъчно.Но тези които разчитат на партията за благоденствие,трябва се простят с мечтите си.А точно тук такива дал господ колкото искаш.

    12:39 01.01.2026

  • 58 В грешка си

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    2000€ е минималнта хааа

    12:40 01.01.2026

  • 59 У нас, де да беше водката

    3 2 Отговор
    Тук всичко хвръкна нагоре!
    Ама трябва да плюем Путин!
    Кой разпореди това безобразие?

    12:41 01.01.2026

  • 60 Деде,

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "младежо,":

    По-важен компонент е МЪРЗЕЛА, който при вас, с петолъчките на реверите е в огромно количество.
    Там е "заровено кучето".
    Вие сте стособни само да командвате и да давате акъл въпреки, че такъв нямате....

    12:41 01.01.2026

  • 61 Швейк

    1 0 Отговор
    Е,сега вече започва революцията.

    12:42 01.01.2026

  • 62 Гръм и мълнии

    3 3 Отговор
    Руснаците ще се оправят, ами българите?...тук всичко вдигнаха,защо не мрънкате?

    Коментиран от #66

    12:42 01.01.2026

  • 63 Сульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Абе":

    Ако забегна към тебе ще се чудиш къде да се скриеш оакания!! Бегай ще казваш на баща си!!Ясен ли съм?

    12:43 01.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Валерий Герасимов, началник щаб

    2 1 Отговор
    Малиййй....как ма цепи главата.....😆

    12:45 01.01.2026

  • 66 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Гръм и мълнии":

    Не им завиждам на оправянето на руснаците.Те и представа нямат какво ги чака.

    12:45 01.01.2026

  • 67 Прудльооо

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "че богатите руснаци продължават":

    Олигархичния капитализъм на всякъде е един и същ.Има бедни и богати!Да не мислиш ,че като симпатизираш на Русия ще станеш богат??!!?

    12:48 01.01.2026

  • 68 Скажите Путину

    4 1 Отговор
    Припомням един руски анекдот, който беше създаден малко преди 1980 г., когато Брежнев вдигна цените на алкохолните напитки.
    Пояснявам за най-младите: Бащиното име на Брежнев е Илич;
    Руската дума "переносим" може да се преведе и като "ще понесем";
    Пословичният израз "по плечу" означава "можем да понесем", думата "плечо" означава "рамо";
    По онова време в Полша вече бяха започнли броженията срещу социализма.
    Анекдотът (вицът) беше в стихове:
    "Водка стала пять и восьем (цената в рубли)
    Мы и ето переносим.
    Вы скажите Иличу, нам и десять по плечу.
    Но если станет больше, будет как в Польше!"

    Коментиран от #82

    12:48 01.01.2026

  • 69 Хаха

    2 1 Отговор
    Кво ме интересува водката, кажи в територията как тичат цените, не само на водката? Сугинаж

    12:51 01.01.2026

  • 70 Kaлпазанин

    1 3 Отговор
    Аман от пропаганда ,а кой нареди западашия запад да си вдигне цените на всичко и да затваря фабрики и безработните да се увеличават ,вашата /нашата/либерастия ще ни излезе през носа ,ония лигльовците скоро ще си припомните къде с@@@@гладните и ще се запознаете още що е то мазоли и прошки за едно парче хляб

    Коментиран от #94

    12:52 01.01.2026

  • 71 пламен

    0 0 Отговор
    Само в пиението им е спасеноето

    12:52 01.01.2026

  • 72 Факти

    3 1 Отговор
    Путин иска да откаже руснаците от алкохола, което ще ги направи по-добри работници и войници. Това е една от малкото му смислени политики, но е нож с две остриета. Руснаците давят мъката си в алкохола и така приемат по-лесно лошия си живот. С отрезвяването прагът им на търпимост ще падне. Възможни са бунтове.

    12:54 01.01.2026

  • 73 Мда

    3 4 Отговор
    Българските свободни медии - драскачи, защо не напишат за опашките пред книжарниците, които работят до полунощ ( за Русия говоря) , ами ни занимават с водка ! Пиеха руснаците от времето на Брежнев, а сегашните млади са доста четящи и знаещи за разлика от нашите Фльорци Леслита!

    12:55 01.01.2026

  • 74 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тома":

    Колко ли трябва да си залупен и непросветен за да правиш паралел между разходите за войната в Украйна и ВСВ Какво искат украинците,те знаят най добре!За това ще смачкат Русия.Да не говорим .че такава нация от руснаци не съществува!

    12:56 01.01.2026

  • 75 Ако Путлер им нареди

    1 1 Отговор
    мужиките ще ядат калашници и ще пият бояришник!

    Такава е ордата, свикнала на камшика на Хана.

    12:56 01.01.2026

  • 76 Ахаха

    0 0 Отговор
    Достойна за съжаление пропаганда

    12:56 01.01.2026

  • 77 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    По скоро ти трябва да изгниеш в затвора

    12:57 01.01.2026

  • 78 А бе,

    0 0 Отговор
    някой изчисли ли една рубла на колко българско евро се явява?😂

    Коментиран от #81, #84

    12:58 01.01.2026

  • 79 ицо

    2 0 Отговор
    а тука пърцуцата минава 8 евро

    12:59 01.01.2026

  • 80 Кой нареди

    2 0 Отговор
    Всички стоки в България да се вдигнат нагоре

    12:59 01.01.2026

  • 81 Тона е без значение

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "А бе,":

    Вяжнжтж е колко струва парно,топла вода
    , бензин и основни хранителни стоки.
    Провери и се окачи на полюлея

    13:01 01.01.2026

  • 82 Бялджип

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Скажите Путину":

    Если станет двадцат пят
    тогда будем брать Зимны опят !

    13:01 01.01.2026

  • 83 Гончар Романенко

    1 0 Отговор
    Путин лично го довери в имейл до мисирките от нюз. бг,
    щото са негови хора! :)

    13:04 01.01.2026

  • 84 Тъжно

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "А бе,":

    На около 1 евроцент се равнява днес 1 рубла. Не точно, но приблизително.

    Коментиран от #86

    13:05 01.01.2026

  • 85 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "...":

    До 9.9 44 г.нямаха по селата и външни тоалетни.
    В София само богаташите имаха вътрешни.
    Всички други бяха на ями защото мръсен канал намаше
    И в момента в Малинови ливади,Горубляне и пр.всичко е на ями

    13:06 01.01.2026

  • 86 Глупак

    1 3 Отговор

    До коментар #84 от "Тъжно":

    Колко цента струва парно,топла вода,бензин,нафта,газ и основни хранителни стоки в Русия.
    Провери и си тресни Тиквата в панелката

    Коментиран от #89

    13:08 01.01.2026

  • 87 и замириса на репарации

    1 1 Отговор
    Русия направо разби фашисткото ви поривче в Украйна.

    13:10 01.01.2026

  • 88 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Бялджип":

    Тук е така!

    13:14 01.01.2026

  • 89 Отговарям ти

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Глупак":

    Не живея в панелка. Знам колко струват храните там, защото постоянно гледам какви са цените в техните онлайн супермаркети. Повечето хора сме чували и какви са в момента заплатите там.
    Но си признавам, че не знам колко струва парното, топлата вода, нефтът и т.н. Ако ти знаеш, напиши това, вместо да ругаеш като пиян казак.

    13:15 01.01.2026

  • 90 Всички

    1 0 Отговор
    цени в Русия галопират и без Путин да го нарежда. Това малко като "Путин нареди на слънцето да изгрее от изток"

    Коментиран от #93

    13:16 01.01.2026

  • 91 Факти

    1 0 Отговор
    Военната помощ на САЩ за СССР е била на стойност 11,3 милиарда долара. Проверих няколко инфлационни калкулатора и днес това са 250 милиарда долара. Ти цитираш общата помощ за Украйна, но повечето от нея е хуманитарна помощ. Военната помощ е за 150 милиарда долара. Като се има предвид колко по-малка е украинската армия, смятам, че помощта е голям успех. Говорим за държава без флот и авиация, която четвърта година удържа могучая на 100 километра от границата.

    13:17 01.01.2026

  • 92 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Кой ти каза? "Правда", АI казва 960 $.

    13:17 01.01.2026

  • 93 В България

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Всички":

    Понеже е вече в Съюза на богатите всички цени не галопират.
    Провери галопа на цени на битовите и хранителни нужди в Русия и се окачи на полюлей

    13:19 01.01.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания