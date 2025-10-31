Украинските въоръжени сили струпват голям брой западна артилерия и дронове в Харковска област, съобщиха руските служби за сигурност.
„През последните 24 часа врагът вече е загубил няколко теглени гаубици и самоходни оръдия“, каза източник на РИА Новости.
В Харковско направление само през последните 24 часа ВСУ са загубил до 230 военнослужещи, три бронирани машини, 23 превозни средства и две полеви артилерийски оръдия, сочат данни на руската групировка войски "Зепад".
Коментирайки ситуацията в Харковска област, президентът на Русия Владимир Путин отбеляза, че създаването на зона за сигурност протича по план и освобождаването на Волчанск е само въпрос на време. Групировката „Запад“ е превзела почти две трети от Купянск, а центърът му вече е под контрола на руската армия.
Руският президент Владимир Путин вероятно ще награди с държавни отличия създателите на ракетата „Буревестник“, смята Дмитрий Песков, прессекретар на Кремъл.
„Много е вероятно това да се случи“, каза Песков в отговор на въпрос по темата.
На 26 октомври, по време на посещение в командния пункт на Обединената група сили, Владимир Путин обяви завършването на изпитанията на крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ с неограничен обхват. Според началника на Генералния щаб Валери Герасимов, изстрелването се е състояло на 21 октомври: ракетата е изминала 14 000 километра за 15 часа.
В сряда Путин, посещавайки Военно-клиничната болница „Мандрика“, отбеляза, че Русия ще може да приложи ядрените технологии, използвани в ракетната система „Буревестник“, в националната си икономика.
Ядрената система на „Буревестник“ е сравнима по мощност с реактор на ядрена подводница, но е хиляда пъти по-малка и стартира за минути или секунди.
Украинските въоръжени сили атакуваха инфраструктура край руския град Владимир.
"Системите функционират нормално", съобщи губернаторът Александър Авдеев в своя Telegram канал.
„Врагът атакува инфраструктура близо до град Владимир. Всички системи в момента функционират нормално. Специалисти работят на мястото на инцидента“, каза той.
Авдеев отбеляза, че заплахата от атаки с дронове остава в региона и призова жителите да бъдат предпазливи.
По-рано губернаторът на Орел Андрей Кличков съобщи, че отломки от дрон са паднали в топлоелектрическа централа. Катастрофата е повредила оборудването, няма пострадали, не е предизвикала пожар, а електрозахранването е почти напълно възстановено.
1 хихи
05:00 31.10.2025
2 Кремълски, дърт, бункерен гном
Коментиран от #25
05:10 31.10.2025
4 Еми така ще е
Коментиран от #29
05:14 31.10.2025
6 404
05:18 31.10.2025
7 Източна ромелия
05:18 31.10.2025
11 Добре, ако е така
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Защо Русия не покаже това официално на цял свят пред ООН и да обяви война директно на сащ?
То тогава веднага и санкциите и всичко ще си дойде на мястото: Русия си е в тях си, тези всичките са й дошли на границите и искат да я превземат?
И тогава по новата си доктрина има право са използва и атомни оръжия срещу тях? Не на границите си, а директно в столиците на нападателите. И ще ги видим тогава, какви санкции, какви Тамоховки, Щормшедоу и подобни ще употребяват против нея? Тази война е фейк. Не я воюват истински. И Русия е в заговора също.
05:22 31.10.2025
12 150 милиона са осакатени край
До коментар #5 от "Над 150 хиляди окупатори убити или":Покровск. Много си смешен..... кажи направо че не останаха руснаци.
05:24 31.10.2025
14 И Европа е руска
05:28 31.10.2025
17 Добро утро!
05:31 31.10.2025
19 Отец Донисии
Господ да им помага на ВСУ
Амин
Коментиран от #21, #33
05:41 31.10.2025
21 като че ли ИМ ПОМОГНА
До коментар #19 от "Отец Донисии":10 500 ПРИКЛЮЧИХА КОНТРАНАСТУПА
06:28 31.10.2025
22 Така е
06:29 31.10.2025
23 Новини
06:32 31.10.2025
25 Еднорог Розов
До коментар #2 от "Кремълски, дърт, бункерен гном":слез ми от рога че не виждам перемогата
06:34 31.10.2025
26 Браво на ВСУ!
Коментиран от #28
06:34 31.10.2025
27 дриим
До коментар #24 от "55555":он каричке
06:35 31.10.2025
28 Ами...
До коментар #26 от "Браво на ВСУ!":Направо 1.5 милиона.
06:39 31.10.2025
29 Така е!
До коментар #4 от "Еми така ще е":И аз съм на същото мнение. Хайде, да пазят руските хора по села и градове - да. Ама да пазят правителствения квартал в Киев не го разбирам. Това не е война. Ако беше, властта и семействата им и който иска, трябваше да се изнесат в Лвов и където ще да е. А то - работят ресторанти, барове, казина и на гости си ходят... Шантава работа.
Коментиран от #40
06:39 31.10.2025
30 Ний ша Ва упрайм
06:40 31.10.2025
31 Играч
До коментар #5 от "Над 150 хиляди окупатори убити или":Който не играе не печели, който играе печели. Продължавай да играеш и ще удариш джакпот. Лъжи не лъже, не му вярват, който лъже му вярват. Продължавай да лъжеш и ще изкараш за баничка и цигара.
06:42 31.10.2025
33 Отец Паниций
До коментар #19 от "Отец Донисии":Вчера ВСУ са убили един милион вари. Вервайте ми!🤣🖕🐖🤣🥳😀
06:46 31.10.2025
34 ВСУ спечели!
06:51 31.10.2025
35 Колко е далече този Купянск?
06:52 31.10.2025
36 зеленото наркоман
06:53 31.10.2025
38 Факт
Коментиран от #44
06:55 31.10.2025
39 пхенянець..
06:56 31.10.2025
40 Рублевка
До коментар #29 от "Така е!":Руските олигарси имат дялове в украинските предприятия. Кой сам си пали къщата? Навързани са като свински черва. Общи предприятия, смесени семейства... По украинската железопътна мрежа ВЪРВИ РУСКИ ИЗНОС ЗА ЗАПАДНА ЕВРОПА... Затова не е война а СВО.
06:57 31.10.2025
43 Българка 😺-Маца
07:02 31.10.2025
44 факт 2..
До коментар #38 от "Факт":Всички журналя и бгбандерците да заповядат утре в покровскье и купиянскье-масква въвежда 12 часово микропринирие за да успеят да убедят обкражените над десет хиляди бандерци да се предадът,оти ги чека курскьио котель-а и така медиите ще си отворят очите за истината,ама се съмнявам зеленио мухал да им издаде визи..
07:05 31.10.2025
45 То хубуу
До коментар #41 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":Ама кажи кой ден е от три дневната апсера.ция
07:09 31.10.2025
46 Вярно е!
07:09 31.10.2025
