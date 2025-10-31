Новини
Свят »
Русия »
Руснаците напредват в Купянск, ВСУ трупа оръдия и дронове край Харков. Путин награждава създателите на "Буревестник"
  Тема: Украйна

Руснаците напредват в Купянск, ВСУ трупа оръдия и дронове край Харков. Путин награждава създателите на "Буревестник"

31 Октомври, 2025 04:45, обновена 31 Октомври, 2025 06:23 2 302 47

  • владимир-
  • орел-
  • атаки-
  • дронове-
  • война-
  • тец-
  • русия-
  • украйна

ВСУ атакува инфраструктурни обекти край руския град Владимир, дрон причини щети в ТЕЦ край Орел

Руснаците напредват в Купянск, ВСУ трупа оръдия и дронове край Харков. Путин награждава създателите на "Буревестник" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили струпват голям брой западна артилерия и дронове в Харковска област, съобщиха руските служби за сигурност.

„През последните 24 часа врагът вече е загубил няколко теглени гаубици и самоходни оръдия“, каза източник на РИА Новости.

Още новини от Украйна

В Харковско направление само през последните 24 часа ВСУ са загубил до 230 военнослужещи, три бронирани машини, 23 превозни средства и две полеви артилерийски оръдия, сочат данни на руската групировка войски "Зепад".

Коментирайки ситуацията в Харковска област, президентът на Русия Владимир Путин отбеляза, че създаването на зона за сигурност протича по план и освобождаването на Волчанск е само въпрос на време. Групировката „Запад“ е превзела почти две трети от Купянск, а центърът му вече е под контрола на руската армия.

Руският президент Владимир Путин вероятно ще награди с държавни отличия създателите на ракетата „Буревестник“, смята Дмитрий Песков, прессекретар на Кремъл.

„Много е вероятно това да се случи“, каза Песков в отговор на въпрос по темата.

На 26 октомври, по време на посещение в командния пункт на Обединената група сили, Владимир Путин обяви завършването на изпитанията на крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ с неограничен обхват. Според началника на Генералния щаб Валери Герасимов, изстрелването се е състояло на 21 октомври: ракетата е изминала 14 000 километра за 15 часа.

В сряда Путин, посещавайки Военно-клиничната болница „Мандрика“, отбеляза, че Русия ще може да приложи ядрените технологии, използвани в ракетната система „Буревестник“, в националната си икономика.

Ядрената система на „Буревестник“ е сравнима по мощност с реактор на ядрена подводница, но е хиляда пъти по-малка и стартира за минути или секунди.

Украинските въоръжени сили атакуваха инфраструктура край руския град Владимир.

"Системите функционират нормално", съобщи губернаторът Александър Авдеев в своя Telegram канал.

„Врагът атакува инфраструктура близо до град Владимир. Всички системи в момента функционират нормално. Специалисти работят на мястото на инцидента“, каза той.

Авдеев отбеляза, че заплахата от атаки с дронове остава в региона и призова жителите да бъдат предпазливи.

По-рано губернаторът на Орел Андрей Кличков съобщи, че отломки от дрон са паднали в топлоелектрическа централа. Катастрофата е повредила оборудването, няма пострадали, не е предизвикала пожар, а електрозахранването е почти напълно възстановено.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    41 22 Отговор
    ВСУ за да реши проблемите на Украйна трябва да атакакува Киев и да резне зелката на зелката....

    05:00 31.10.2025

  • 2 Кремълски, дърт, бункерен гном

    28 32 Отговор
    Всичко е по план🤔, с изключение на това , че от 3 дни се проточи вече 4 години... 😂

    Коментиран от #25

    05:10 31.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Еми така ще е

    24 20 Отговор
    Русия НЕ иска да унищожи командният пункт на армията ня противника. Не иска да им унищожи езобщо управлението на държавата. А точно това е прекият път към победата. Тази война е някакъв фалшив театър в който умират много хора, докато управляващите я само се играят на война. Русия участва в този заговор. Иначе да са превзели отдавна столицата на врага и да са обявили цялата укра за победена. Има нещо много гнило в цялата работа.

    Коментиран от #29

    05:14 31.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 404

    25 14 Отговор
    Абсолютно необходима е резолюция на Държавната дума, в която да се посочва, че възстановяването на икономическите отношения между европейските страни и Русия е възможно само ако те изплатят всички репарации в пълен размер и при условие, че страната, която се стреми към икономически отношения с Русия, се оттегли от НАТО и се откаже от подкрепата си за враждебни към Русия страни

    05:18 31.10.2025

  • 7 Източна ромелия

    17 14 Отговор
    А в Покровск, Кравснй лиман, , Константиновка, Купянск и др. . Укрите живиоли са или се предават масовоп

    05:18 31.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Добре, ако е така

    5 19 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Защо Русия не покаже това официално на цял свят пред ООН и да обяви война директно на сащ?
    То тогава веднага и санкциите и всичко ще си дойде на мястото: Русия си е в тях си, тези всичките са й дошли на границите и искат да я превземат?
    И тогава по новата си доктрина има право са използва и атомни оръжия срещу тях? Не на границите си, а директно в столиците на нападателите. И ще ги видим тогава, какви санкции, какви Тамоховки, Щормшедоу и подобни ще употребяват против нея? Тази война е фейк. Не я воюват истински. И Русия е в заговора също.

    05:22 31.10.2025

  • 12 150 милиона са осакатени край

    9 16 Отговор

    До коментар #5 от "Над 150 хиляди окупатори убити или":

    Покровск. Много си смешен..... кажи направо че не останаха руснаци.

    05:24 31.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И Европа е руска

    16 9 Отговор
    И после се чудят що зимъска в Покрайна ще бъде ад

    05:28 31.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Добро утро!

    12 12 Отговор
    Снимката ми харесва 👍. Явно е част от плана на "стратега" педофил с токчета. 😂

    05:31 31.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Отец Донисии

    5 9 Отговор
    Дай боже по често такива Хубави новини
    Господ да им помага на ВСУ
    Амин

    Коментиран от #21, #33

    05:41 31.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 като че ли ИМ ПОМОГНА

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "Отец Донисии":

    10 500 ПРИКЛЮЧИХА КОНТРАНАСТУПА

    06:28 31.10.2025

  • 22 Така е

    3 12 Отговор
    На никого не му е жал за убитите окупатори и фашисти на Кремъл.

    06:29 31.10.2025

  • 23 Новини

    1 8 Отговор
    В Русия рязко намаляха парите за мераклиите да умират в Украйна...

    06:32 31.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Еднорог Розов

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кремълски, дърт, бункерен гном":

    слез ми от рога че не виждам перемогата

    06:34 31.10.2025

  • 26 Браво на ВСУ!

    2 10 Отговор
    Около 150 хиляди рашисти са утилизирани край Покровск досега.

    Коментиран от #28

    06:34 31.10.2025

  • 27 дриим

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "55555":

    он каричке

    06:35 31.10.2025

  • 28 Ами...

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Браво на ВСУ!":

    Направо 1.5 милиона.

    06:39 31.10.2025

  • 29 Така е!

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Еми така ще е":

    И аз съм на същото мнение. Хайде, да пазят руските хора по села и градове - да. Ама да пазят правителствения квартал в Киев не го разбирам. Това не е война. Ако беше, властта и семействата им и който иска, трябваше да се изнесат в Лвов и където ще да е. А то - работят ресторанти, барове, казина и на гости си ходят... Шантава работа.

    Коментиран от #40

    06:39 31.10.2025

  • 30 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    ндаааа сичко си иде на мястото тука шием бял плат и дяламе чам за байрязите за износ. Тагаренко у траур.

    06:40 31.10.2025

  • 31 Играч

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Над 150 хиляди окупатори убити или":

    Който не играе не печели, който играе печели. Продължавай да играеш и ще удариш джакпот. Лъжи не лъже, не му вярват, който лъже му вярват. Продължавай да лъжеш и ще изкараш за баничка и цигара.

    06:42 31.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Отец Паниций

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Отец Донисии":

    Вчера ВСУ са убили един милион вари. Вервайте ми!🤣🖕🐖🤣🥳😀

    06:46 31.10.2025

  • 34 ВСУ спечели!

    4 0 Отговор
    Още малко и ще изкарам за баничка... Урааааа! Зеленски печели! Днес Зеленски приема парада на Победата на Червения площад! 🥳

    06:51 31.10.2025

  • 35 Колко е далече този Купянск?

    1 4 Отговор
    Четвърта година все напредват към Купянск и още не са стигнали🤔

    06:52 31.10.2025

  • 36 зеленото наркоман

    8 1 Отговор
    Още се държим в Авдеевка и Мариупол, напредваме към Торецк да си го вземем обратно, а в Покровск сме обкръжили 5000 ватника. Не 50 хил са. Абе, направо 500 хил. сме обкръжили.

    06:53 31.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факт

    4 7 Отговор
    Смешните руснаци пак се хвалят с безаналоговите си оръжия, но в действителност вече 11 години не могат да превземат Покровск който се намира само на 56 километра от превзетия от тях град Донецк още през 2014г.!!!!!!!!!

    Коментиран от #44

    06:55 31.10.2025

  • 39 пхенянець..

    4 2 Отговор
    Харкiв и одессу-после купиянске и петровске,одну част на масковците ще потеглят към днiпро и големата бара,а другая вместе с нами великите воини на кимь..будем брать второй болшой город в бандерско

    06:56 31.10.2025

  • 40 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Така е!":

    Руските олигарси имат дялове в украинските предприятия. Кой сам си пали къщата? Навързани са като свински черва. Общи предприятия, смесени семейства... По украинската железопътна мрежа ВЪРВИ РУСКИ ИЗНОС ЗА ЗАПАДНА ЕВРОПА... Затова не е война а СВО.

    06:57 31.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Българка 😺-Маца

    1 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от мъка и злоба и безпомощност душите черни душмански !

    07:02 31.10.2025

  • 44 факт 2..

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    Всички журналя и бгбандерците да заповядат утре в покровскье и купиянскье-масква въвежда 12 часово микропринирие за да успеят да убедят обкражените над десет хиляди бандерци да се предадът,оти ги чека курскьио котель-а и така медиите ще си отворят очите за истината,ама се съмнявам зеленио мухал да им издаде визи..

    07:05 31.10.2025

  • 45 То хубуу

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":

    Ама кажи кой ден е от три дневната апсера.ция

    07:09 31.10.2025

  • 46 Вярно е!

    1 0 Отговор
    Напредват мощно предимно към Отвъдното рашистите... Кобзон не може да си вземе почивен ден...

    07:09 31.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания