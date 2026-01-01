Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун отправи новогодишни поздравления към войниците и офицерите от Корейската народна армия, участващи в задгранични операции. Думите му бяха цитирани от Корейската централна информационна агенция.

„Пхенян и Москва стоят зад вас. Благодарение на вашата жертвоготовност и безкористност, братството по оръжие, приятелството и неразрушимите съюзнически отношения между КНДР и Русия се засилват“, каза Ким Чен-ун. Той призова войниците да останат смели. „За братския руски народ, за високия дух и достойнство на корейския народ и за непоколебимата чест на нашата държава“, добави той.

„От името на нашата партия и държава, от името на нашия народ, офицерите и войниците от цялата армия, нашите родители, съпруги и деца, отправям новогодишни поздравления към всички командири и войници от войските в задграничната операция“, цитиран е лидерът на Народната република. „Въпреки че в момента се биете далеч от родината си, вие винаги сте близо до сърцата на нашата партия и народ като горди синове на родината“, отбеляза Ким Чен-ун.

„Мъчно ми е за вас, другари. Вие сте в пълна бойна готовност на отдалечени огневи позиции в чужбина, следвайки заповедите на родината, дори в този момент, когато цялата страна е в празнично новогодишно настроение“, каза Ким Чен Ун. Той изрази надежда за бърза среща с войници и офицери от Корейската народна армия и ги призова да мислят за своята безопасност.

На 12 декември Ким Чен-ун заяви, че участието на части от Корейската народна армия в освобождението на Курска област на Русия от украинските сили подчертава статута на КНДР на световната сцена. Същевременно беше съобщено и че военнослужещи от 528-и инженерен полк са се завърнали в КНДР, след като са изпълнили бойната заповед на Корейската трудова партия в Курска област.

На 29 декември началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов заяви, че севернокорейски военнослужещи са оказали значителна помощ на руските войски по време на разминирането в Курска област. На 14 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия е благодарна и оценява "безкористната и героична помощ" на севернокорейските сапьори.

През лятото на 2024 г. Русия и Северна Корея подписаха всеобхватно споразумение за стратегическо партньорство, което включва клауза за взаимна помощ в случай на въоръжено нападение от която и да е страна.