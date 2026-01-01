Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун към корейските войници в Русия: Мисля ви. Пхенян и Москва стоят зад вас

1 Януари, 2026 06:18, обновена 1 Януари, 2026 06:37 457 10

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • войници-
  • русия

Лидерът на Северна Корея отправи новогодишни поздравления към участниците в "задграничната операция"

Ким Чен-ун към корейските войници в Русия: Мисля ви. Пхенян и Москва стоят зад вас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун отправи новогодишни поздравления към войниците и офицерите от Корейската народна армия, участващи в задгранични операции. Думите му бяха цитирани от Корейската централна информационна агенция.

„Пхенян и Москва стоят зад вас. Благодарение на вашата жертвоготовност и безкористност, братството по оръжие, приятелството и неразрушимите съюзнически отношения между КНДР и Русия се засилват“, каза Ким Чен-ун. Той призова войниците да останат смели. „За братския руски народ, за високия дух и достойнство на корейския народ и за непоколебимата чест на нашата държава“, добави той.

„От името на нашата партия и държава, от името на нашия народ, офицерите и войниците от цялата армия, нашите родители, съпруги и деца, отправям новогодишни поздравления към всички командири и войници от войските в задграничната операция“, цитиран е лидерът на Народната република. „Въпреки че в момента се биете далеч от родината си, вие винаги сте близо до сърцата на нашата партия и народ като горди синове на родината“, отбеляза Ким Чен-ун.

„Мъчно ми е за вас, другари. Вие сте в пълна бойна готовност на отдалечени огневи позиции в чужбина, следвайки заповедите на родината, дори в този момент, когато цялата страна е в празнично новогодишно настроение“, каза Ким Чен Ун. Той изрази надежда за бърза среща с войници и офицери от Корейската народна армия и ги призова да мислят за своята безопасност.

На 12 декември Ким Чен-ун заяви, че участието на части от Корейската народна армия в освобождението на Курска област на Русия от украинските сили подчертава статута на КНДР на световната сцена. Същевременно беше съобщено и че военнослужещи от 528-и инженерен полк са се завърнали в КНДР, след като са изпълнили бойната заповед на Корейската трудова партия в Курска област.

На 29 декември началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов заяви, че севернокорейски военнослужещи са оказали значителна помощ на руските войски по време на разминирането в Курска област. На 14 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия е благодарна и оценява "безкористната и героична помощ" на севернокорейските сапьори.

През лятото на 2024 г. Русия и Северна Корея подписаха всеобхватно споразумение за стратегическо партньорство, което включва клауза за взаимна помощ в случай на въоръжено нападение от която и да е страна.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някой си

    2 3 Отговор
    Слава на Русия и да живее Путин

    06:41 01.01.2026

  • 2 Истината

    0 3 Отговор
    Празни приказки от един абсолютно изолиран диктатор. В преносният смисъл, до вчера Русия гласуваше за санкции срещу тях. Ким е господин никой извън Северна Корея.

    06:42 01.01.2026

  • 3 Ким Чен Ир, баща

    2 1 Отговор
    Молодци, гордея се с вас !!!
    Ако не бяха Корейските Лъвове, половин Русия вече да е в Украйна 😁

    06:48 01.01.2026

  • 4 Тихо,

    0 2 Отговор
    гарги пияни!
    Млъквайте и лягайте!

    06:51 01.01.2026

  • 5 В какви военни операции

    0 0 Отговор
    участват севернокорейците? В Русия са за да се обучават, по международно споразумение..
    Имаха и практически обучения на границата на Курск в Русия , но това е стара работа!

    06:52 01.01.2026

  • 6 оня с коня

    0 1 Отговор
    това "Новогодишно поздравление" на практика е СУРОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ към Корейските войници в Украйна че ха са решили да избягат,ха са ги разстреляли "В ГРЪБ" стоящите зад тях Пхенян и Москва без да се замислят.

    Коментиран от #7, #8, #9, #10

    06:53 01.01.2026

  • 7 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    това е стратегията на зеления гн0м

    06:58 01.01.2026

  • 8 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    на тебе ти казах че ще та пусна на коня ама ще те ръмбя аз със сливов клон! много взе да ти знае ч0вката

    07:00 01.01.2026

  • 9 Ким Чен Ир, баща

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Бягат страхливите руснаци от Херсон, Купянск, Лиман !!!
    Корейците не бягат, те всегда печелят.
    Питай САЩ.

    07:00 01.01.2026

  • 10 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    просто трябва да бъдеш наказан

    07:00 01.01.2026

