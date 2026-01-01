Новини
Свят »
Русия »
Според Москва: Загубите на Украйна за 2025 г. възлизат на над 510 000 убити и ранени войници
  Тема: Украйна

Според Москва: Загубите на Украйна за 2025 г. възлизат на над 510 000 убити и ранени войници

1 Януари, 2026 06:29, обновена 1 Януари, 2026 06:37 446 10

  • украйна-
  • войници-
  • загуби

Генералния щаб на руските въоръжени сили смята, че от началото на войната Киев е загубил 1,5 милиона бойци

Според Москва: Загубите на Украйна за 2025 г. възлизат на над 510 000 убити и ранени войници - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Загубите на украинските въоръжени сили през 2025 г. възлизат на над 510 000 убити и ранени, според оценки на ТАСС, базирани на данни, публикувани от руското Министерство на отбраната.

Според Генералния щаб на руските въоръжени сили и руското Министерство на отбраната, загубите на украинските ВВС в началото на 2025 г. са възлизали на над 1 милион военнослужещи.

Още новини от Украйна

Така общите загуби на Украйна от началото на Втората световна война надхвърлят 1,5 милиона.

Също така, според оценки на ТАСС, през 2025 г. руските сили са унищожили 19 украински самолета, над 50 зенитно-ракетни системи, над 67 000 безпилотни летателни апарата и над 6 500 танка и други бронирани бойни машини.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някой си

    1 4 Отговор
    Слава на Русия евр0мишки,ще ви см@жем

    06:44 01.01.2026

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    4 1 Отговор
    Според Киев и американския ISW Института на Войната, руските потери за 2025г са тройно по-големи, което се доказва от броя разменени пленници !!!

    Коментиран от #5

    06:45 01.01.2026

  • 3 ало мисирката

    2 4 Отговор
    четеш ли си глупостите кога окрайнината е воювала като държава през втората световна война?

    06:47 01.01.2026

  • 4 Учуден

    4 3 Отговор
    Че то според Москва вече трябваше да са превзели половин Европа. Тролейте на РФ всеки ден пишат за хиляди убити бандеровци и все не свършват. Руската лъжа край няма.

    Коментиран от #6

    06:48 01.01.2026

  • 5 Канадец

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":

    Пленници се разменят 1 за 1, и пиши на български. Ако говорим за убитите те 60 към 1 за Русия.

    06:54 01.01.2026

  • 6 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Учуден":

    бг продажниците не свършват,но за тяхно съжаление колкото цента са получили толкова и шут0ве ще отнесат

    06:54 01.01.2026

  • 7 Тихо,

    0 1 Отговор
    вегетиращи несретници.
    Марш в леглата, тикви пияни!

    06:54 01.01.2026

  • 8 Уса

    2 2 Отговор
    Москва лъже...Според САЩ са близо 2 милиона

    06:55 01.01.2026

  • 9 Факт

    2 3 Отговор
    Рашистите лъжат дори повече от русофилите...😂

    07:04 01.01.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    07:09 01.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания