ПВО на Русия свали 168 украински дрона през изминалата нощ
  Тема: Украйна

1 Януари, 2026 06:41, обновена 1 Януари, 2026 06:48 427 7

61 от тях са обезвредени над Брянска област

ПВО на Русия свали 168 украински дрона през изминалата нощ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските системи за противовъздушна отбрана са прехванаха и унищожили 168 украински безпилотни летателни апарата над няколко региона през нощта, съобщи Министерство на отбраната.

61 от тях са свалени над Брянска област, 25 над Краснодарски край, 23 над Тулска област, 16 над Крим; 12 над Московска област, включително девет безпилотни летателни апарата на път за Москва, седем над Калужска област и 24 над Азовско море“, се казва в изявлението.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор
    Да допълня, че дроновете снова са летели към лятната ми дача във Валдай. Зуб даю ако лъжа 😆

    Коментиран от #4

    06:51 01.01.2026

  • 2 Разгеле

    0 0 Отговор
    Най-после може и да научим и колко са българите в Одеса и одеска област

    06:57 01.01.2026

  • 3 Укрите продължават

    3 1 Отговор
    Да си играят с огъня. Едно време баба ми казваше, че който си играе с огъня нощем се напикава. Още малко им остава да си играят .

    06:58 01.01.2026

  • 4 Тихо,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    тикво пиянска.

    Коментиран от #6

    07:01 01.01.2026

  • 5 Дроновете са "украински"

    0 0 Отговор
    точно толкова, колкото и руските дронове са "ирански дронове Шахед"!

    /Киър Стармър/

    07:01 01.01.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тихо,":

    Обиждаш руския молец ?
    Това ще има тежки паследици !!!
    Ся ще извада червения големия карандаш 😁

    Коментиран от #7

    07:04 01.01.2026

  • 7 Тихо,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    маймун.

    07:10 01.01.2026

