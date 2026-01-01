ПВО на Русия свали 168 украински дрона през изминалата нощ

Руските системи за противовъздушна отбрана са прехванаха и унищожили 168 украински безпилотни летателни апарата над няколко региона през нощта, съобщи Министерство на отбраната.
61 от тях са свалени над Брянска област, 25 над Краснодарски край, 23 над Тулска област, 16 над Крим; 12 над Московска област, включително девет безпилотни летателни апарата на път за Москва, седем над Калужска област и 24 над Азовско море“, се казва в изявлението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Коментиран от #4
06:51 01.01.2026
2 Разгеле
06:57 01.01.2026
3 Укрите продължават
06:58 01.01.2026
4 Тихо,
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":тикво пиянска.
Коментиран от #6
07:01 01.01.2026
5 Дроновете са "украински"
/Киър Стармър/
07:01 01.01.2026
6 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Тихо,":Обиждаш руския молец ?
Това ще има тежки паследици !!!
Ся ще извада червения големия карандаш 😁
Коментиран от #7
07:04 01.01.2026
7 Тихо,
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":маймун.
07:10 01.01.2026