ПВО на Русия свали 168 украински дрона през изминалата нощ

Руските системи за противовъздушна отбрана са прехванаха и унищожили 168 украински безпилотни летателни апарата над няколко региона през нощта, съобщи Министерство на отбраната.

61 от тях са свалени над Брянска област, 25 над Краснодарски край, 23 над Тулска област, 16 над Крим; 12 над Московска област, включително девет безпилотни летателни апарата на път за Москва, седем над Калужска област и 24 над Азовско море“, се казва в изявлението.

