ISW: Тръмп настоява за възобновяване на ядрените тестове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова страната да възобнови изпитанията на своите ядрени оръжия, предава News.bg.
Това изявление идва на фона на съобщения за изпитания на руската ракета с ядрена мощност „Буревестник“ и на безпилотния подводен апарат „Посейдон“, който може да носи ядрени бойни глави - разработки, които Кремъл активно представя като доказателство за руското технологично превъзходство, отбелязват от Института за изследване на войната (ISW).
Тръмп не уточни дали САЩ възнамеряват да извършат тестове с реални ядрени бойни глави.
Русия тества системите „Буревестник“ и „Посейдон“ без бойни глави, но Кремъл продължава да ги описва като „оръжия на страшния съд“, способни да накарат Запада да се „преклони“ пред Владимир Путин.
Руското Министерство на отбраната обяви едностранно микро-прекратяване на огъня в районите на Купянск и Покровск, без да уточнява продължителността му.
Президентът Владимир Путин издаде заповед за временно спиране на бойните действия, за да даде възможност на журналисти да посетят зоните, където Русия твърди, че е обградила украински сили - около Купянск, Покровск и Мирноград (източно от Покровск).
От ISW заявяват, че към момента няма доказателства за действително обкръжаване на тези градове. Според анализа, предложението за временно спиране на огъня от 29 октомври е част от усилията на Путин да представи Русия като страна, отворена към „мирен процес“.
Кремъл вероятно използва темата за това едностранно прекратяване на огъня, за да подчертае предполагаеми успехи в направленията Купянск и Покровск, представяйки руската победа като неизбежна. Свързан с властта руски блогър призна, че прекратяването е елемент от координирана информационна кампания, наричайки го „необичайна стъпка в руската информационна война“.
Украински военни източници описват влошаваща се обстановка в района на Покровск.
Украинските части, действащи в този сектор, съобщават, че руските инфилтрационни мисии и струпването на войски затрудняват както щурмовите, така и отбранителните операции.
По данни на 7-ми корпус за бързо реагиране на Десантно-щурмовите сили на Украйна, руските войски се възползват от лошото време, за да подновят тактиките си на проникване и да разширят обхвата на своите настъпления.
През нощта на 29 срещу 30 октомври руските сили извършиха масирана серия от въздушни удари, включваща над 700 ракети и дронове срещу украински цели.
Според украинските Военновъздушни сили Русия е изстреляла 653 дрона от типовете „Шахед“, „Гербера“ и други - като около 400 от тях са били „Шахед“. Атаките са извършени от териториите на Курск, Орел, Милерово (Ростовска област), Приморско-Ахтарск (Краснодарски край) и от окупирания нос Чауда в Крим.
Също така са били изстреляни:
-
4 аеробалистични ракети Х-47М2 „Кинжал“ (Нижни Новгород);
-
5 балистични ракети „Искандер-М/КН-23“ (Ростов);
-
8 крилати ракети „Калибър“ (неуточнени райони);
-
2 крилати ракети „Искандер-К“ (Курск и Воронеж);
-
30 крилати ракети Х-101, 2 ракети Х-59/69 (Саратов);
-
1 противорадиационна ракета Х-31П (Черно море).
Украинските сили са свалили 623 от 705 въздушни цели, сред които 592 дрона, 7 ракети „Калибър“, 1 „Искандер-К“, 21 Х-101 и 2 Х-59/69.
Въпреки това, 16 ракети и 63 дрона са поразили 20 различни локации, а отломки са паднали на още 19 места.
Три ракети са „изгубени на място“, вероятно поради електронни смущения.
Президентът Володимир Зеленски потвърди, че руските удари са засегнали жилищна инфраструктура в Запорожие, при което са ранени пет деца.
Украински официални лица съобщиха за удари по енергийни и жилищни обекти в областите Виницка, Киевска, Николаевска, Черкаска, Полтавска, Днепропетровска, Черниговска, Сумска, Ивано-Франковска и Лвовска.
Най-голямата частна енергийна компания ДТЕК обяви, че няколко нейни топлоелектрически централи (ТЕЦ) са били тежко повредени - третият подобен мащабен удар на Русия срещу инфраструктурата на компанията през октомври 2025 г.
В отговор полските въоръжени сили приведоха в готовност два изтребителя и самолет за ранно предупреждение. Полски МиГ-29 са прехванали руски разузнавателен самолет Ил-20 над Балтийско море на 30 октомври, а подобен инцидент е станал и на 28 октомври.
И в двата случая руските самолети са летели без активни транспондери и без полетни планове, но не са навлезли в полското въздушно пространство.
