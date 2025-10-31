Новини
Украйна и МААЕ обсъдиха ядрената безопасност и ситуацията в Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

Украйна и МААЕ обсъдиха ядрената безопасност и ситуацията в Запорожката АЕЦ

31 Октомври, 2025 08:37 535 15

  • украйна-
  • маае-
  • ядрена безопасност-
  • запорожка аец

Министър Свитлана Гринчук благодари на Рафаел Гроси за подкрепата и бързата реакция на агенцията

Украйна и МААЕ обсъдиха ядрената безопасност и ситуацията в Запорожката АЕЦ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърката на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук се срещна с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси по време на официалното си посещение в Канада, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на Гринчук във „Фейсбук“, предава БТА.

„Проведохме открита и откровена дискусия с генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в Торонто. Украйна високо цени усилията на агенцията. Присъствието на експерти на МААЕ в съоръжения, които имат ключова роля за осигуряване на ядрената и радиационната безопасност, е изключително важно - особено сега, когато врагът засилва атаките срещу украинската енергийна система“, написа Гринчук.

МААЕ ще изпрати експерти в засегнатите обекти

Украинската министърка благодари на Гроси за бързата реакция на МААЕ и за готовността на агенцията да изпрати експерти в съоръженията, повредени при последните руски удари, които могат да имат сериозни последици за ядрената безопасност.

Възстановяване на електрозахранването в Запорожката АЕЦ

По думите на Гринчук, по време на срещата е била обсъдена ситуацията в Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ) и процесът по ремонтиране на електропроводите, които трябва да възстановят електрозахранването на централата.

Това ще сложи край на десетото и най-дълго прекъсване на тока в историята на съоръжението.

Министърката отново подчерта, че единственият начин да се гарантира безопасността на Запорожката АЕЦ е връщането ѝ под контрола на украинския „Енергоатом“.

Подкрепа и сътрудничество

„Благодаря на Рафаел Гроси за продуктивното сътрудничество, непоколебимата му подкрепа и усилията за поддържане на ядрената безопасност в Украйна“,
добави Гринчук в края на изявлението си.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 9 гласа.
  • 1 Пич

    26 1 Отговор
    Изродите от Украйна които искат да взривят АЕЦ, обсъждат нейната сигурност...!!!??? Бегай оттука, това е несериозно !!! Аман тъпа европаветна провокация !!!

    08:41 31.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    16 1 Отговор
    Г-жа Гринчук изглежда е много компетентна специалистка по ядрена енергетика.

    Коментиран от #15

    08:45 31.10.2025

  • 4 ГолЕм смЕх!

    23 1 Отговор
    Били ,,обсъдили ядрената безопасност на ЗАЕЦ..."...!
    Вместо да ,,оБсъждате" ,да вземете да оСъдите Украинските провокативни нападения над ЗАЕЦ...!
    Укрите имаха и имат голям мерак,да я взривят и хвърлят Европа в ядрена катастрофа,естествено обвинявайки Русия...!
    Толкова са прозрачни и безотговорни,а МААЕ ,само си чешат езиците,по този изключително опасен въпрос...!

    08:45 31.10.2025

  • 5 Укрите

    18 1 Отговор
    да спрат да я бомбят и готово. Проблема е решен.

    08:46 31.10.2025

  • 6 Мира ботокса от НОВА ТВ

    20 1 Отговор
    Те така си обсъждат и Крим. Абе приказка да става.

    08:46 31.10.2025

  • 7 така, така

    18 0 Отговор
    Срещнали се два де.била и обсъждали нещо, от което не разбират. Смешници.
    Да благодарят на руснаците, че не се случи втори ядрен резил в 0срайната, провокиран отново от ценизма на украинската душа. Сигурен съм, че съвсем скоро (когато 0сранийската енергийна система рухне) тези отговорни и всичко можещи 0сранийски специалисти ще ореват света, защото тогава ще им се наложи да проявят същата гъвкавост, която руснаците реализират в АЕЦ Запорожие. Но дали ще могат? Аз лично, силно се съмнявам. Най-вероятно по тази причина, руснака ще остави някакъв шанс 3-те АЕЦ на 0сранийска територия да не остават без външно захранване.

    08:47 31.10.2025

  • 8 ТАШКА

    14 1 Отговор
    НЕ СА СПАЛИ ТЕЯ СОРОСИ И КОЗЯЦИ ОЩЕ РАНО СУТРИНТА ЗАПОЧВАТ С ПРОПАГАНДА НО КОИ ЛИ ИМ ВЯРВА

    08:48 31.10.2025

  • 9 Шопо

    18 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, рускa територия.

    08:49 31.10.2025

  • 10 БАТ ЖЕКО

    11 0 Отговор
    ПРИЕМАМ 5 МЛАДИ УКРАИНКИ ДА ГИ ТОПЛЯ ПРЕЗ ЗИМАТА

    08:50 31.10.2025

  • 11 Как пък

    12 0 Отговор
    само централата намираща се под руски контрол е обстрелвана?
    Руснаците по ТВ коментират:
    Може да се срине цялата енерго система на 404 при удар по 750KV подстанции изградени към атомните централи. Но не го правим, защото това ще остави централите без захранване ..... и т.н.
    А Гроси ...... без коментар на подлогите получаващи заплати.

    08:53 31.10.2025

  • 12 Чернобил

    3 0 Отговор
    Ядрената безопасност се подобрява предимно с празни приказки, дискусии и обаждания. Ну ЗА€С погоди отдавна е под контрола на РФ.

    08:56 31.10.2025

  • 13 плевен

    3 0 Отговор
    Когато Украйна обстрелваше Запорожката АЕ, Рафаело Гроси се правеше на паднал от небето. Не знаел от къде идват снарядите. Когато обстреляха конвоя със сътрудниците му, също не разбрал кой щеше да ги убие. Тяхното обсъждане прилича на това , в къщи да обсъждаме какво ще си готвят комшийте.
    По- интересното е, дали е искала пари. И колко?

    09:02 31.10.2025

  • 14 Сантана

    2 0 Отговор
    Безмислена дискусия - Запорожката АЕЦ е руска!

    09:04 31.10.2025

  • 15 МноУ кУмпитентнЪ!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Като я гледам как умно гледа Министър Свитлана Гринчук...направо като
    ГрандЧук...!

    09:05 31.10.2025

