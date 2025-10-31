Украйна и МААЕ обсъдиха ядрената безопасност и ситуацията в Запорожката АЕЦ

Министърката на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук се срещна с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси по време на официалното си посещение в Канада, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на Гринчук във „Фейсбук“, предава БТА.

„Проведохме открита и откровена дискусия с генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в Торонто. Украйна високо цени усилията на агенцията. Присъствието на експерти на МААЕ в съоръжения, които имат ключова роля за осигуряване на ядрената и радиационната безопасност, е изключително важно - особено сега, когато врагът засилва атаките срещу украинската енергийна система“, написа Гринчук.

МААЕ ще изпрати експерти в засегнатите обекти

Украинската министърка благодари на Гроси за бързата реакция на МААЕ и за готовността на агенцията да изпрати експерти в съоръженията, повредени при последните руски удари, които могат да имат сериозни последици за ядрената безопасност.

Възстановяване на електрозахранването в Запорожката АЕЦ

По думите на Гринчук, по време на срещата е била обсъдена ситуацията в Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ) и процесът по ремонтиране на електропроводите, които трябва да възстановят електрозахранването на централата.

Това ще сложи край на десетото и най-дълго прекъсване на тока в историята на съоръжението.

Министърката отново подчерта, че единственият начин да се гарантира безопасността на Запорожката АЕЦ е връщането ѝ под контрола на украинския „Енергоатом“.

Подкрепа и сътрудничество

„Благодаря на Рафаел Гроси за продуктивното сътрудничество, непоколебимата му подкрепа и усилията за поддържане на ядрената безопасност в Украйна“,

добави Гринчук в края на изявлението си.