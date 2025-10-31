Украйна и МААЕ обсъдиха ядрената безопасност и ситуацията в Запорожката АЕЦ

Министърката на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук се срещна с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси по време на официалното си посещение в Канада, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на Гринчук във „Фейсбук“, предава БТА.
„Проведохме открита и откровена дискусия с генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в Торонто. Украйна високо цени усилията на агенцията. Присъствието на експерти на МААЕ в съоръжения, които имат ключова роля за осигуряване на ядрената и радиационната безопасност, е изключително важно - особено сега, когато врагът засилва атаките срещу украинската енергийна система“, написа Гринчук.
МААЕ ще изпрати експерти в засегнатите обекти
Украинската министърка благодари на Гроси за бързата реакция на МААЕ и за готовността на агенцията да изпрати експерти в съоръженията, повредени при последните руски удари, които могат да имат сериозни последици за ядрената безопасност.
Възстановяване на електрозахранването в Запорожката АЕЦ
По думите на Гринчук, по време на срещата е била обсъдена ситуацията в Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ) и процесът по ремонтиране на електропроводите, които трябва да възстановят електрозахранването на централата.
Това ще сложи край на десетото и най-дълго прекъсване на тока в историята на съоръжението.
Министърката отново подчерта, че единственият начин да се гарантира безопасността на Запорожката АЕЦ е връщането ѝ под контрола на украинския „Енергоатом“.
Подкрепа и сътрудничество
„Благодаря на Рафаел Гроси за продуктивното сътрудничество, непоколебимата му подкрепа и усилията за поддържане на ядрената безопасност в Украйна“,
добави Гринчук в края на изявлението си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:41 31.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
Коментиран от #15
08:45 31.10.2025
4 ГолЕм смЕх!
Вместо да ,,оБсъждате" ,да вземете да оСъдите Украинските провокативни нападения над ЗАЕЦ...!
Укрите имаха и имат голям мерак,да я взривят и хвърлят Европа в ядрена катастрофа,естествено обвинявайки Русия...!
Толкова са прозрачни и безотговорни,а МААЕ ,само си чешат езиците,по този изключително опасен въпрос...!
08:45 31.10.2025
5 Укрите
08:46 31.10.2025
6 Мира ботокса от НОВА ТВ
08:46 31.10.2025
7 така, така
Да благодарят на руснаците, че не се случи втори ядрен резил в 0срайната, провокиран отново от ценизма на украинската душа. Сигурен съм, че съвсем скоро (когато 0сранийската енергийна система рухне) тези отговорни и всичко можещи 0сранийски специалисти ще ореват света, защото тогава ще им се наложи да проявят същата гъвкавост, която руснаците реализират в АЕЦ Запорожие. Но дали ще могат? Аз лично, силно се съмнявам. Най-вероятно по тази причина, руснака ще остави някакъв шанс 3-те АЕЦ на 0сранийска територия да не остават без външно захранване.
08:47 31.10.2025
8 ТАШКА
08:48 31.10.2025
9 Шопо
08:49 31.10.2025
10 БАТ ЖЕКО
08:50 31.10.2025
11 Как пък
Руснаците по ТВ коментират:
Може да се срине цялата енерго система на 404 при удар по 750KV подстанции изградени към атомните централи. Но не го правим, защото това ще остави централите без захранване ..... и т.н.
А Гроси ...... без коментар на подлогите получаващи заплати.
08:53 31.10.2025
12 Чернобил
08:56 31.10.2025
13 плевен
По- интересното е, дали е искала пари. И колко?
09:02 31.10.2025
14 Сантана
09:04 31.10.2025
15 МноУ кУмпитентнЪ!
До коментар #3 от "Трол":Като я гледам как умно гледа Министър Свитлана Гринчук...направо като
ГрандЧук...!
09:05 31.10.2025