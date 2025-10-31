Русия използва крилати ракети 9М729 в бойни действия срещу Украйна

Русия е използвала в последните месеци крилата ракета 9М729, чието разработване доведе до излизането на САЩ от Договора за ликвидация на ракетите със среден и малък обсег (ДРСМО) през 2019 г., съобщава „Ройтерс“, цитирайки украинския външен министър Андрий Сибига, предава News.bg.

Това представлява първото официално потвърждение, че Москва е приложила този тип оръжие в реални бойни действия срещу Украйна.

Според втори високопоставен украински източник, от август насам Русия е изстреляла 23 ракети 9М729 по украински цели, а Киев е регистрирал още два пуска на същия тип ракета през 2022 г.

Министерството на отбраната на Русия не е коментирало тези твърдения пред „Ройтерс“.

Международен спор и характеристики на ракетата

Ракетата 9М729, известна в НАТО като SSC-8, беше в центъра на международния спор между Вашингтон и Москва след 2010 г. САЩ обвиниха Русия, че разработва ракета, нарушаваща ДРСМО, който забранява ракети с обсег между 500 и 5500 км.

През 2019 г. администрацията на президента Доналд Тръмп се оттегли от договора, посочвайки именно 9М729 като доказателство за нарушението. Москва отхвърли обвиненията и твърди, че ракета има обсег под 500 км.

Според данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) във Вашингтон, 9М729 може да достигне до 2500 км и да носи ядрена или конвенционална бойна глава.

Военен източник на „Ройтерс“ уточнява, че ракета, изстреляна от Русия на 5 октомври, е изминала над 1200 км преди да падне на територията на Украйна.

Последици за международната сигурност

Украински анализатори посочват, че използването на 9М729 показва, че Москва прибягва до стратегически оръжия, разработени за ядрено възпиране, в рамките на войната срещу Украйна.

Експерти предупреждават, че това развитие може да постави под въпрос международните договорености за контрол върху въоръженията и да възроди надпреварата във въоръжаването, която беше прекратена след края на Студената война.

Киев настоява, че доказателствата за употребата на тези ракети ще бъдат представени пред западните партньори и международни институции, с цел да се засилят санкциите срещу Русия.