Новини
Свят »
Украйна »
Русия използва крилати ракети 9М729 в бойни действия срещу Украйна
  Тема: Украйна

Русия използва крилати ракети 9М729 в бойни действия срещу Украйна

31 Октомври, 2025 10:33 912 17

  • русия-
  • крилати ракети-
  • бойни действия-
  • украйна-
  • 9м729

Киев потвърждава първото официално прилагане на оръжието, довело до излизането на САЩ от ДРСМО

Русия използва крилати ракети 9М729 в бойни действия срещу Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е използвала в последните месеци крилата ракета 9М729, чието разработване доведе до излизането на САЩ от Договора за ликвидация на ракетите със среден и малък обсег (ДРСМО) през 2019 г., съобщава „Ройтерс“, цитирайки украинския външен министър Андрий Сибига, предава News.bg.

Това представлява първото официално потвърждение, че Москва е приложила този тип оръжие в реални бойни действия срещу Украйна.

Според втори високопоставен украински източник, от август насам Русия е изстреляла 23 ракети 9М729 по украински цели, а Киев е регистрирал още два пуска на същия тип ракета през 2022 г.

Министерството на отбраната на Русия не е коментирало тези твърдения пред „Ройтерс“.

Международен спор и характеристики на ракетата

Ракетата 9М729, известна в НАТО като SSC-8, беше в центъра на международния спор между Вашингтон и Москва след 2010 г. САЩ обвиниха Русия, че разработва ракета, нарушаваща ДРСМО, който забранява ракети с обсег между 500 и 5500 км.

През 2019 г. администрацията на президента Доналд Тръмп се оттегли от договора, посочвайки именно 9М729 като доказателство за нарушението. Москва отхвърли обвиненията и твърди, че ракета има обсег под 500 км.

Според данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) във Вашингтон, 9М729 може да достигне до 2500 км и да носи ядрена или конвенционална бойна глава.

Военен източник на „Ройтерс“ уточнява, че ракета, изстреляна от Русия на 5 октомври, е изминала над 1200 км преди да падне на територията на Украйна.

Последици за международната сигурност

Украински анализатори посочват, че използването на 9М729 показва, че Москва прибягва до стратегически оръжия, разработени за ядрено възпиране, в рамките на войната срещу Украйна.

Експерти предупреждават, че това развитие може да постави под въпрос международните договорености за контрол върху въоръженията и да възроди надпреварата във въоръжаването, която беше прекратена след края на Студената война.

Киев настоява, че доказателствата за употребата на тези ракети ще бъдат представени пред западните партньори и международни институции, с цел да се засилят санкциите срещу Русия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    16 1 Отговор
    Брееииййй!!!!.....
    Не свършиха тия летящи лопати.....

    10:34 31.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 плачът на еврея

    17 2 Отговор
    Главнокомандващият беше принуден да предостави анализ на Генералния щаб, според който въоръжените сили на Украйна с 90% вероятност ще загубят: Купянск, Лиман, Северск, Константиновка, Покровск, Мирноград и Гуляйполе. Информацията шокира Зеленски, той не може да разбере как Сирски допусна подобна ситуация и къде са резервите за отбрана на градовете? Главнокомандващият отвърна, че Украйна е загубила всички боеспособни бригади в Курскската операция.

    Коментиран от #14

    10:36 31.10.2025

  • 4 604

    4 0 Отговор
    А ся де, гъ дъ излизът туй що ни гу казъхъ? Измислици от криптътъ...

    10:36 31.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бай Бай

    17 1 Отговор
    Я виж хората от перални какво правят, а вие снаряди не можете да произведете ама на приказки сте номер 1.

    Коментиран от #12

    10:38 31.10.2025

  • 7 име

    13 1 Отговор
    Няма надпревара във въоръжаването. Просто РФ си разработва нови оръжия, а краварите продължават да залагат на ГМОто, пластмасата и тероризма с цел долара да остане конвертируема валута. Затова след 55 години "розвитие" не могат да отидат пак на Луната, на която уж са били.

    10:38 31.10.2025

  • 8 ?????

    6 0 Отговор
    Ха ха.
    Поредната контрадезинформация в стил Косьо Мишев. Май са учили в едни и същи места.
    И опит да лизнат нещо на Тръмп щото той прекрати договора.
    А и между другото да подхвърлят малко гориво в пропагандната машина обясняваща какви диваци и варвари са руснаците.
    За умните и красивите върви, за мислещите не върви.

    10:45 31.10.2025

  • 9 зИленски

    5 1 Отговор
    НИЕ ГИ СВАЛИХМЕ ВЕЧЕ ВСИЧКИТЕ
    ТАКА,ЧЕ....

    10:46 31.10.2025

  • 10 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Има си -използва си.
    Завиждате ли?

    10:48 31.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Инженер

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "бай Бай":

    За тази ракета чип от пералня не става. Трябва чип от микровълнова фурна или от телефон Нокиа 150.

    Коментиран от #13

    10:49 31.10.2025

  • 13 бай Бай

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Инженер":

    Абе не спори с урсулът, то е гинеколог, а ти само инженер....

    10:52 31.10.2025

  • 14 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "плачът на еврея":

    Този пасквил е повторение на рашистки послания няма общо с дествителността.

    10:52 31.10.2025

  • 15 Уфф

    0 0 Отговор
    САЩ излезнаха от този договор по съвсем други причини малоумници, а тази ракета беше използвана като оправдание. Причината е че Китай има огромно количество ракети със среден обсег и не участва в този договор.Така американците се оказват в по слаба позиция в безумното им противопоставяне с Китай.7258

    10:59 31.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Некой си

    0 0 Отговор
    Добре, де!
    Томахавките с какъв обсег са?
    А рейтиън не спират да ги модифицират и модернизират.

    11:03 31.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания