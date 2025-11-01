Украинската опозиция планира да обвини Володимир Зеленски в подкопаване на сигурността на Украйна поради неефективната му енергийна политика, съобщава списание Politico, позовавайки се на свой източник.

„Опозицията планира да обвини Зеленски в подкопаване на Украйна, изтъквайки, че е трябвало да вземе предварителни предпазни мерки, за да предотврати продължителни прекъсвания на електрозахранването или липса на отопление“, цитира изданието думите му.

Изданието подчертава, че президентът вече е бил многократно критикуван за неефективни решения, включително от бившия украински президент Петро Порошенко, който преди това обвини наследника си в „пълзящ авторитаризъм“ и желание да „елиминира всеки конкурент от политическата арена“.

По-рано изданието "Strana.ua" съобщи, че коалиция от опозиционни активисти и политици, включително Порошенко, работи за отслабване на позицията на Зеленски, като използва уязвимостта му по отношение на корупцията и проблемите с армията.

Беше отбелязано също, че трудната ситуация, пред която са изправени украинските въоръжени сили на фронтовата линия, представлява най-голямата заплаха за влиянието на управляващите в страната.

Масови, многочасови прекъсвания на електрозахранването започнаха в Киев и няколко региона на Украйна на 10 октомври. Украинските власти съобщиха за щети по електропреносните мрежи и комуналните системи. Министърът на енергетиката Светлана Гринчук определи ситуацията като много тежка. До 11 октомври ситуацията се стабилизира, но графиците за аварийно прекъсване на електрозахранването бяха въведени отново на 13 октомври.