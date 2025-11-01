The Telegraph: Бягствата на млади украинци от страната и фронта се превръщат в главен политически проблем за Зеленски

Масовото бягство на млади украинци от страната и нарастването на дезертьорствата на фронта се превръщат не само във военен, но и в политически проблем за Зеленски, пише британският вестник The Telegraph.
„Кадровата криза поставя Зеленски не само пред военна, но и пред политическа дилема. В момента армията набира само мъже на възраст между 25 и 60 години (спрямо 27 миналата година)“, се казва в статията.
Според вестника официално това се прави, за да се „защити бъдещето на Украйна“, но неофициално - за да се избегне негативна реакция от родители, които искат да спасят синовете си от войната.
Според автора, изселването на млади мъже не само изтощава въоръжените сили на Украйна, но и оказва натиск върху европейските ѝ съюзници, оставяйки Киев без шанс за успех в конфликта.
„Без млади хора не може да има победа за Украйна, нито дори бъдеще“, смята изданието.
В края на август украинският кабинет разреши пътуване в чужбина на всички мъже на възраст от 18 до 22 години. По-късно украинските медии съобщиха, че млади мъже масово напускат страната, а видеоклипове на успешни бягства изпълниха украинските социални медии. Преди това на мъжете на възраст от 18 до 60 години беше забранено да напускат Украйна по време на военно положение. Укриването от военна служба по време на мобилизация е престъпление, наказуемо с до пет години затвор.
Украинският министър на младежта и спорта Матвей Бедни съобщи преди това, че приблизително 1,7 милиона млади хора са напуснали страната от 2022 г. насам.
Според ООН приблизително 6,8 милиона украински жители са избягали от страната от края на февруари 2022 г. Някои региони, според организацията, са се обезлюдили и младите хора са напуснали.
Тогава ще му запари под гащите на позьорчето.
9 хихи
До коментар #2 от "бай Бай":Скоро и това ще стане...
Тежко им на мирните руснаци. Ще има Чикатило по милион.
До коментар #11 от "Война и Мир":Отдавна не са 2 милиона, Зеленски върна 90% от тях в чували, останалите се крият по калните зелянки, преброени са дните но бункерното с токчетата.
17 не е нужно да се
До коментар #4 от "бай Бай":връща пригожни от африка и медведев може да извади наркомански от бункера му но те чакат украинците сами да го направят по интересно ще е
06:33 01.11.2025
18 Никой
Дори и пари да ни дават - навремето имахме заплата - 20 лева - да си купим вафли от Лавката.
Локумени.
Пълно скудоумие.
Русия иска просто мирни граници.
До коментар #13 от "Милен шопа":Жълтите ги ползват за сурогатни броилери, ватата освен за тор за друго не става, копейката тоже!
До коментар #18 от "Никой":"Русия иска просто мирни граници" Паднаф от кoна!!
24 е чак милион персонал не вярвам
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ама колкото и да са ще пушат през комините защото дърпат цигарения дим най-бързо няма да си омирисват работните места я достатъчно им ги умирисват украинците с миризмата на пушено месо…
До коментар #19 от "Хардлайнер":100% си прав, ватата трябва да гние в.чувал, заедно с копейките им.
До ком. 4, дpoгар тия работи ги повтарям че ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ се случат СКОРО още от 2014, а СЛЕДВАТ и още много други мои прогнози. много познавам, нали?
До коментар #23 от "Хардлайнер":"Русия няма граници" - каза Путин.
До коментар #29 от "Зелювата армия":Ало масажиста, само внимавай укрaта дан та омасажира!
До коментар #33 от "Хардлайнер":Ако ме видиш, повярвай, това ще е последната мисъл дето ще ти мине през главата :)
До коментар #35 от "Просветител на неуки копейки 😁":Не е вярно, 2 милиона са само тези от 18 до 23г. А от 16 до 18 са 3 милиона, така че общо са 5 милиона. Догодина почваме двайсет годишните, по-догодина и 16 годишните. Ама тва е щото няма никакви загуби у ВСУ, само малго позагубили се окраинци по пътя за мацква, щот много дълъг беше.
До коментар #29 от "Зелювата армия":Трябва да си голем жендър, за да станеш масажист да мажеш млади момци? Надървяш ли се, когато опипваш кожата на младо украинче?
До коментар #45 от "Артилерист":Не съм чул в украинската армия да има "обнулители". Виж разстрелите на военослужещи в Русия са легендарни. Някои офицери станаха милионери прибирайки парите на убитите алкаши.
Знам и как беше в българската армия. Ползвахте войниците като роби да ви работят безплатно. Живеехте си като Паши. Бяхте си създали робовладелски строй.
- Да воюват като свободни мъже за собствена свободна страна.
- Да воюват като роби за Московския господар срещу други народи, воюващи за свобода.
До коментар #46 от "Въпросът ти е тъп":Няма значение, че ще са таджики и узбеци. Важното е, че няма да има Украина.
Тая гнойна пъпка ще бъде изрязана и повече никой няма да чува за нея.
п.п.
Така по-леко ли ти е? Хаха.
До коментар #53 от "Избор между еничарин роб и свободен чове":ЩЕ ДА Е-А ПРИБАВИМ ЛИ И БУСТЕРИТЕ ТВА СЕ ПОЛУЧАВА-ПСИХО ПАТ
НИКОЙ не е длъжен да умира за идеите на наркомана.
До коментар #60 от "От Варна":Браво
До коментар #61 от "Гошо":20 милиона украинци бъхтят вече 4 години Втората Световна сила със 150 милиона ватни роби население.
А щяха за две седмици да са в Берлин.
А щяха за две седмици да са в Берлин.
До коментар #23 от "Хардлайнер":да, падна хард и в айната,айнар
