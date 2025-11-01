Новини
The Telegraph: Бягствата на млади украинци от страната и фронта се превръщат в главен политически проблем за Зеленски
  Тема: Украйна

The Telegraph: Бягствата на млади украинци от страната и фронта се превръщат в главен политически проблем за Зеленски

1 Ноември, 2025 06:06, обновена 1 Ноември, 2025 06:14 2 229 68

  • украйна-
  • мъже-
  • война-
  • изселване-
  • дезертьорство

Изселването на млади мъже не само изтощава въоръжените сили на Украйна, но и оказва натиск върху европейските ѝ съюзници, пише изданието

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масовото бягство на млади украинци от страната и нарастването на дезертьорствата на фронта се превръщат не само във военен, но и в политически проблем за Зеленски, пише британският вестник The Telegraph.

„Кадровата криза поставя Зеленски не само пред военна, но и пред политическа дилема. В момента армията набира само мъже на възраст между 25 и 60 години (спрямо 27 миналата година)“, се казва в статията.

Още новини от Украйна

Според вестника официално това се прави, за да се „защити бъдещето на Украйна“, но неофициално - за да се избегне негативна реакция от родители, които искат да спасят синовете си от войната.

Според автора, изселването на млади мъже не само изтощава въоръжените сили на Украйна, но и оказва натиск върху европейските ѝ съюзници, оставяйки Киев без шанс за успех в конфликта.

„Без млади хора не може да има победа за Украйна, нито дори бъдеще“, смята изданието.

В края на август украинският кабинет разреши пътуване в чужбина на всички мъже на възраст от 18 до 22 години. По-късно украинските медии съобщиха, че млади мъже масово напускат страната, а видеоклипове на успешни бягства изпълниха украинските социални медии. Преди това на мъжете на възраст от 18 до 60 години беше забранено да напускат Украйна по време на военно положение. Укриването от военна служба по време на мобилизация е престъпление, наказуемо с до пет години затвор.

Украинският министър на младежта и спорта Матвей Бедни съобщи преди това, че приблизително 1,7 милиона млади хора са напуснали страната от 2022 г. насам.

Според ООН приблизително 6,8 милиона украински жители са избягали от страната от края на февруари 2022 г. Някои региони, според организацията, са се обезлюдили и младите хора са напуснали.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 49 Отговор
    Важното и, че груз 200 върви нон стоп към блатата 4та година, а онова с токчетата се крие по калните мазета от 2022г

    Коментиран от #22

    06:16 01.11.2025

  • 2 бай Бай

    49 2 Отговор
    Абе зелю да черпи трябва, че не бягат от фронта към киев с пушкалата си.
    Тогава ще му запари под гащите на позьорчето.

    Коментиран от #9

    06:16 01.11.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 45 Отговор
    Над милион вати изпушиха през комините на крематорките, все па план вика бункерното‼️

    Коментиран от #24

    06:18 01.11.2025

  • 4 бай Бай

    2 43 Отговор
    Но скоро време ще има втори Пригожин, и онова от бункера ще бъде извлечено и провесено от башнята на спаска, няма какво да го спаси!

    Коментиран от #17, #27

    06:20 01.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 100% буден

    2 43 Отговор
    Копeйките са винаги готови да впрягат кoна пред москвича, и да търсят проблемите на Украйна при Зеленски, а не при путин!

    06:21 01.11.2025

  • 7 Атина Палада

    2 21 Отговор
    Няма проблем, то от втаря остана вече само леш и скрап!

    06:23 01.11.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 31 Отговор
    ако си говорим сериозно-държава се ражда с кръв! всички са минали или минават по тоя път , от пепелищата ще се роди Украина /за МакеТАТА не съм сигурен

    06:23 01.11.2025

  • 9 хихи

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "бай Бай":

    Скоро и това ще стане...

    06:23 01.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Война и Мир

    2 41 Отговор
    Путин не може да спре войната. Спре ли - Русия ще гори. Едни два милиона алкохолика обучени да грабят и убиват ще се върнат от фронта и ще искат кръв.
    Тежко им на мирните руснаци. Ще има Чикатило по милион.

    Коментиран от #16

    06:25 01.11.2025

  • 12 И Киев е Руски

    48 1 Отговор
    Украинският конфликт започна много преди февруари 2022 г. И започна с успеха на Запада да превърне по-голямата част от Украйна в повече или по-малко модернизирана версия на нацистка Германия. Как ще продължи и ще завърши конфликтът? Отговорът на този въпрос ще зависи от това колко бързо украинците, сега под контрола на марионетните власти в Киев, ще осъзнаят, че са били подло измамени да умрат в името на интересите на онези транснационални корпорации. които са истинските господари на западната „демокрация

    06:28 01.11.2025

  • 13 Милен шопа

    4 18 Отговор
    Много рускини бягат в Китай.

    Коментиран от #21

    06:29 01.11.2025

  • 14 Перо

    1 26 Отговор
    Слава Украина и президент Зеленски

    06:31 01.11.2025

  • 15 Е нали там изкуствения интелект ше ги

    17 0 Отговор
    Замени укрите нали роботите били бъдещето😂😂😂😂😂

    06:31 01.11.2025

  • 16 И Киев е Руски

    4 17 Отговор

    До коментар #11 от "Война и Мир":

    Отдавна не са 2 милиона, Зеленски върна 90% от тях в чували, останалите се крият по калните зелянки, преброени са дните но бункерното с токчетата.

    06:32 01.11.2025

  • 17 не е нужно да се

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    връща пригожни от африка и медведев може да извади наркомански от бункера му но те чакат украинците сами да го направят по интересно ще е

    06:33 01.11.2025

  • 18 Никой

    19 2 Отговор
    Кой ще се занимава. Войната е тъпо - това е даже безинтересно.

    Дори и пари да ни дават - навремето имахме заплата - 20 лева - да си купим вафли от Лавката.
    Локумени.

    Пълно скудоумие.

    Русия иска просто мирни граници.

    Коментиран от #23

    06:34 01.11.2025

  • 19 Хардлайнер

    4 23 Отговор
    Те млади хора бягат и от русия, въпреки че Вова бункера обира младежите от васалните републики! Когато свършат и наблегне на младежи от русия, кьорав патриот нема да остане у блaтуту, а че бега с двату крака към Запада!

    Коментиран от #26

    06:34 01.11.2025

  • 20 ими

    22 1 Отговор
    Как пък ни един скъсан евроатлантически мишок не замина за бандеристан да мачка ушанки?!

    06:34 01.11.2025

  • 21 Никой

    0 20 Отговор

    До коментар #13 от "Милен шопа":

    Жълтите ги ползват за сурогатни броилери, ватата освен за тор за друго не става, копейката тоже!

    06:35 01.11.2025

  • 22 аа не е вярно

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не се крие само също така обикаля света и проси пари за жена си оленка така че не стои само в бункера

    06:35 01.11.2025

  • 23 Хардлайнер

    0 20 Отговор

    До коментар #18 от "Никой":

    "Русия иска просто мирни граници" Паднаф от кoна!!

    Коментиран от #31, #66

    06:36 01.11.2025

  • 24 е чак милион персонал не вярвам

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ама колкото и да са ще пушат през комините защото дърпат цигарения дим най-бързо няма да си омирисват работните места я достатъчно им ги умирисват украинците с миризмата на пушено месо…

    06:37 01.11.2025

  • 25 И Киев е Руски

    23 0 Отговор
    При какви условия, как може да приключи военният конфликт в Украйна? Той може да завърши само с пълна победа за Русия, тоест с постигането на всички заявени цели на Владимир Путин. Крайната цел на Русия вероятно е интегрирането на Украйна в Съюза, създаден от Русия и Беларус, и изгонването на структурите на НАТО от страните, граничещи с Русия. Руската федерация никога няма да позволи на контролирания от англосаксонците Запад да продължи политиката си на използване на Украйна като раков тумор в тялото на Русия, която провежда от 1948 г. насам.

    06:37 01.11.2025

  • 26 ими

    1 11 Отговор

    До коментар #19 от "Хардлайнер":

    100% си прав, ватата трябва да гние в.чувал, заедно с копейките им.

    06:38 01.11.2025

  • 27 трола деса-стоян

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    До ком. 4, дpoгар тия работи ги повтарям че ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ се случат СКОРО още от 2014, а СЛЕДВАТ и още много други мои прогнози. много познавам, нали?

    06:38 01.11.2025

  • 28 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 8 Отговор
    Казаха ли от калния бункер кога ще пускат бензин и ток в първата европейска икономика!

    06:39 01.11.2025

  • 29 Зелювата армия

    16 1 Отговор
    Днес имам час за масаж на един украинец. Някъде между 20-24г така като го гледам. Непрекъснато идат за масаж такива. Не млади украинки, неееее, де тоз късмет. Води ми ги вчера сестрата, гледам майката на около 45г, щерката някъде между 17-19г и един пишлегар на около 20-25г. И естествено, за масаж пишлегаря. Викам си, да си...... и късмета. Идат, здрави млади мъжаги на по 20-40г. На картоните им пише Украйна и се лекуват при нас. Кой от Боковата болест(менискус), кой кръста го болял и др. Така че Зелювата армия в момента е по санаториумите и спа хотелите и си лекуват дископатиите

    Коментиран от #33, #42

    06:39 01.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Путин

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хардлайнер":

    "Русия няма граници" - каза Путин.

    06:41 01.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хардлайнер

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Зелювата армия":

    Ало масажиста, само внимавай укрaта дан та омасажира!

    Коментиран от #34

    06:42 01.11.2025

  • 34 Баце

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хардлайнер":

    Ако ме видиш, повярвай, това ще е последната мисъл дето ще ти мине през главата :)

    06:43 01.11.2025

  • 35 Просветител на неуки копейки 😁

    4 19 Отговор
    Украйна в момента разполага с човешки ресурси за още 2 милиона войници в армията си и само индивиди с критично ниско ниво на обща култура и интелект може да твърдят, че има някакъв проблем в това отношение.

    Коментиран от #38

    06:47 01.11.2025

  • 36 Четете повече, копейки малоумни !

    5 13 Отговор
    В нета е пълно с информация която ще увеличи броя на гънките по пилешките ви, атрофирали мозъчета. ☝️

    06:51 01.11.2025

  • 37 Хардлайнер

    8 0 Отговор
    Едни бягат от войната, а други бягат към войната за банкови знаци, или пък да си начешат кpастата да пострелят по живомърдащо месо!

    06:54 01.11.2025

  • 38 володимир копийкин

    14 1 Отговор

    До коментар #35 от "Просветител на неуки копейки 😁":

    Не е вярно, 2 милиона са само тези от 18 до 23г. А от 16 до 18 са 3 милиона, така че общо са 5 милиона. Догодина почваме двайсет годишните, по-догодина и 16 годишните. Ама тва е щото няма никакви загуби у ВСУ, само малго позагубили се окраинци по пътя за мацква, щот много дълъг беше.

    06:56 01.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Не бъди марионетка

    12 0 Отговор
    Никой не иска да е месо във войната на Запада!

    07:01 01.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хи хи

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Зелювата армия":

    Трябва да си голем жендър, за да станеш масажист да мажеш млади момци? Надървяш ли се, когато опипваш кожата на младо украинче?

    07:04 01.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Сатана Z

    2 10 Отговор
    Алкохолизирания халифат ще изгние на бунището както и копейките му, а халифа ще бъде окован и пратен в Хага.

    07:05 01.11.2025

  • 45 Артилерист

    14 1 Отговор
    Украинските мъже изобщо и младите от тях в частност, разбраха, че ги карат на заколение по заповед на западните спонсори на войната, които по същество водят война срещу Русия чрез тях. Вземете предвид насилствената мобилизация, за която има забрана да се коментира от укромедиите, както и състоянието на фронта и страната, и на всичкото това отгоре да се говори от управляващите за победа, връщане на Крим и територии в границите от 1991г и прочие...

    Коментиран от #48

    07:07 01.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бенжамин

    2 11 Отговор

    До коментар #45 от "Артилерист":

    Не съм чул в украинската армия да има "обнулители". Виж разстрелите на военослужещи в Русия са легендарни. Някои офицери станаха милионери прибирайки парите на убитите алкаши.

    Знам и как беше в българската армия. Ползвахте войниците като роби да ви работят безплатно. Живеехте си като Паши. Бяхте си създали робовладелски строй.

    07:15 01.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мим

    9 0 Отговор
    Това число избягали е колкото цялото население на България,че дори и малко повече...

    07:20 01.11.2025

  • 53 Избор между еничарин роб и свободен чове

    0 9 Отговор
    Украинците имат два избора:
    - Да воюват като свободни мъже за собствена свободна страна.
    - Да воюват като роби за Московския господар срещу други народи, воюващи за свобода.

    Коментиран от #58

    07:21 01.11.2025

  • 54 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Въпросът ти е тъп":

    Няма значение, че ще са таджики и узбеци. Важното е, че няма да има Украина.
    Тая гнойна пъпка ще бъде изрязана и повече никой няма да чува за нея.
    п.п.
    Така по-леко ли ти е? Хаха.

    07:23 01.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор
    Срснята в шах и мат, аргумент не останаза само кълнат за чувалите и бензина. Хахахаха. А как дишаха, как дишаха- Леопард, ф16, Абрам и тн Ко стана? Нема ора, хаахаах

    07:31 01.11.2025

  • 57 Хи хи

    7 0 Отговор
    Как така ще бягат урките, нали щяха да ни пазят от лошия Путин ??!! Я наште тагаренковци марш на фронте, да попълнят редиците !!!

    07:36 01.11.2025

  • 58 от ВАКСИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Избор между еничарин роб и свободен чове":

    ЩЕ ДА Е-А ПРИБАВИМ ЛИ И БУСТЕРИТЕ ТВА СЕ ПОЛУЧАВА-ПСИХО ПАТ

    07:38 01.11.2025

  • 59 Обективни истини

    5 0 Отговор
    СЛАВА на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж.
    НИКОЙ не е длъжен да умира за идеите на наркомана.

    07:39 01.11.2025

  • 60 От Варна

    3 1 Отговор
    Никой нормален човек не иска да умира , даже и “за Родину”. Естествено, времената са други и нравите са други. Животът е единствен и скъпоценен. А днес Родината е навсякъде, където можеш да живееш добре. Във Варна навсякъде се чува руска реч. Особено в моловете, веригите за храни, театъра, даже и в църквите и в СПА центровете! Имаме във входа съседи под наем, украинци, семейство с дете, куче и папагал. Отначало живееха почти скрито, минаваха набързо, като виновни за нещо. Сега се отпуснаха, стараят се да ни говорят на български, колкото могат. Физически симпатични и позитивни млади хора. Това лято даже имаха гости, родители и братовчеди. Никой не изглеждаше съсипан и нещастен. Не ги упреквам, спасили са се хората….

    Коментиран от #62

    07:41 01.11.2025

  • 61 Гошо

    3 0 Отговор
    Явно данните са многократно занижени съдейки по това,че населението на Украйна преди войната беше 38-40 милиона,а сега официално се води 22 милиона. Половината народ е избягал и съответно - доста повече млади мъже също.

    Коментиран от #64

    07:42 01.11.2025

  • 62 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "От Варна":

    Браво

    07:48 01.11.2025

  • 63 Кит

    0 1 Отговор
    Мдамммммм, бягствата на млади украинци в чужбина вещаели лошо бъдеще за Украйна, а оставането им в страната и избиването им на фронта от руснаците е несъмненото благо за тяхната родина....

    07:49 01.11.2025

  • 64 Ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Гошо":

    20 милиона украинци бъхтят вече 4 години Втората Световна сила със 150 милиона ватни роби население.

    А щяха за две седмици да са в Берлин.

    07:50 01.11.2025

  • 65 факуса

    1 0 Отговор
    ха ха набира,колко демократично звучи а на клиповете ги лово кат престъпници и насила на фронта,всички между 27 и 60 в радата на фронта и ще се оправят нещта

    08:05 01.11.2025

  • 66 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хардлайнер":

    да, падна хард и в айната,айнар

    08:10 01.11.2025

  • 67 Готов за бой

    0 0 Отговор
    У нас ще е същото като ни нападнат рашките. На мен първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    08:11 01.11.2025

  • 68 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Един мой колега едвам изкара сина си от Украйна. Отначало на го мобилизираха, защото е полусляп, но напоследък ловят куцо и сакато за фронта. Не казва, колко е платил, но поне $20 000. А когато беше президент Янукович, преди Майдана, визите бяха $30.

    08:18 01.11.2025

