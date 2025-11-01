Масовото бягство на млади украинци от страната и нарастването на дезертьорствата на фронта се превръщат не само във военен, но и в политически проблем за Зеленски, пише британският вестник The Telegraph.

„Кадровата криза поставя Зеленски не само пред военна, но и пред политическа дилема. В момента армията набира само мъже на възраст между 25 и 60 години (спрямо 27 миналата година)“, се казва в статията.

Според вестника официално това се прави, за да се „защити бъдещето на Украйна“, но неофициално - за да се избегне негативна реакция от родители, които искат да спасят синовете си от войната.

Според автора, изселването на млади мъже не само изтощава въоръжените сили на Украйна, но и оказва натиск върху европейските ѝ съюзници, оставяйки Киев без шанс за успех в конфликта.

„Без млади хора не може да има победа за Украйна, нито дори бъдеще“, смята изданието.

В края на август украинският кабинет разреши пътуване в чужбина на всички мъже на възраст от 18 до 22 години. По-късно украинските медии съобщиха, че млади мъже масово напускат страната, а видеоклипове на успешни бягства изпълниха украинските социални медии. Преди това на мъжете на възраст от 18 до 60 години беше забранено да напускат Украйна по време на военно положение. Укриването от военна служба по време на мобилизация е престъпление, наказуемо с до пет години затвор.

Украинският министър на младежта и спорта Матвей Бедни съобщи преди това, че приблизително 1,7 милиона млади хора са напуснали страната от 2022 г. насам.

Според ООН приблизително 6,8 милиона украински жители са избягали от страната от края на февруари 2022 г. Някои региони, според организацията, са се обезлюдили и младите хора са напуснали.