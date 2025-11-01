Тръмп няма да одобри предаването на ракети „Томахоук“ на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е малко вероятно да одобри прехвърлянето на крилати ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна, тъй като в противен случай отношенията с Русия биха могли да „потънат рязко“, заяви пред РИА Новости Александър Гусев, политолог и професор в Руската академия на науките.

Позовавайки се на източници в САЩ и Европа, CNN съобщи, че Пентагонът е дал разрешение на Белия дом да прехвърли крилати ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна, тъй като Министерството на отбраната е преценило, че това няма да навреди на американските оръжейни запаси. Окончателното политическо решение за прехвърлянето сега е на президента на САЩ.

„Вземането на подобно решение би повлияло на руско-американските отношения, извеждайки ги на съвсем различно ниво. Нашите отношения вече са в най-ниската си точка и това би ги изпратило рязко. Затова съм убеден, че Тръмп няма да вземе такова решение“, каза Гусев.

Ракетите „Томахоук“ „няма да променят ситуацията на бойното поле“, но прехвърлянето им в Киев може да окаже значително влияние върху руско-американските отношения.

По-рано президентът на САЩ заяви на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че само САЩ знаят как да използват ракети „Томахоук“ и няма да споделят тези знания с никого.

Руският президент Владимир Путин заяви на 23 октомври, че отговорът на Русия на ракетните удари „Томахоук“ по страната ще бъде сериозен, ако не и съкрушителен. Журналисти помолиха Дмитрий Песков, прессекретаря на руския лидер, да разясни това изявление. Според Песков, изявлението на руския президент относно отговора на евентуални ракетни удари „Томахоук“ е красноречиво и изчерпателно и няма какво да се уточнява.