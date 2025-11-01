Новини
Свят »
Русия »
Тръмп няма да одобри предаването на ракети „Томахоук“ на Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп няма да одобри предаването на ракети „Томахоук“ на Украйна

1 Ноември, 2025 13:50 1 647 53

  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • томахоук-
  • доналд тръмп

Ако се стигне до одобрение, отношенията с Русия биха могли да "потънат рязко"

Тръмп няма да одобри предаването на ракети „Томахоук“ на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е малко вероятно да одобри прехвърлянето на крилати ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна, тъй като в противен случай отношенията с Русия биха могли да „потънат рязко“, заяви пред РИА Новости Александър Гусев, политолог и професор в Руската академия на науките.

Позовавайки се на източници в САЩ и Европа, CNN съобщи, че Пентагонът е дал разрешение на Белия дом да прехвърли крилати ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна, тъй като Министерството на отбраната е преценило, че това няма да навреди на американските оръжейни запаси. Окончателното политическо решение за прехвърлянето сега е на президента на САЩ.

Още новини от Украйна

Вземането на подобно решение би повлияло на руско-американските отношения, извеждайки ги на съвсем различно ниво. Нашите отношения вече са в най-ниската си точка и това би ги изпратило рязко. Затова съм убеден, че Тръмп няма да вземе такова решение“, каза Гусев.

Ракетите „Томахоук“ „няма да променят ситуацията на бойното поле“, но прехвърлянето им в Киев може да окаже значително влияние върху руско-американските отношения.

По-рано президентът на САЩ заяви на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че само САЩ знаят как да използват ракети „Томахоук“ и няма да споделят тези знания с никого.

Руският президент Владимир Путин заяви на 23 октомври, че отговорът на Русия на ракетните удари „Томахоук“ по страната ще бъде сериозен, ако не и съкрушителен. Журналисти помолиха Дмитрий Песков, прессекретаря на руския лидер, да разясни това изявление. Според Песков, изявлението на руския президент относно отговора на евентуални ракетни удари „Томахоук“ е красноречиво и изчерпателно и няма какво да се уточнява.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нено

    25 5 Отговор
    То и без това няма откъде да ги изстрелват !

    Коментиран от #6, #52

    13:52 01.11.2025

  • 3 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Има време.До понеделник най Дончо ще си смени позицията няколко пъти.

    13:53 01.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пълно безумие ....

    17 3 Отговор
    Сметките на американските инвеститори в руски петролни компании се оценяват на нула, въпреки високите цени на акциите. Американските инвеститори са под натиск от банките си да отпишат руските си активи. С други думи, „санкциите на Тръмп срещу Русия“ лишават американците и европейците от собствените им активи. Единственият резултат от санкциите на Белия дом срещу Русия е разрухата на европейските и американските инвеститори. Недоволен от това, че Русия, Китай и Иран са избраните врагове на Америка, Тръмп създава още повече врагове за Америка с нелепата си заповед към Индия да не купува руски петрол. Как Тръмп възнамерява да наложи заповедта си? Наистина ли този шут ще започне да бомбардира Индия? Няма ли капка здрав разум в режима на Тръмп? Това, което Тръмп направи, е най-лошото възможно нещо. Той рязко повиши цените на петрола, което ще се отрази негативно на западните икономики, включително неговата собствена, и ще донесе допълнителни приходи на Русия. Той напълно разби илюзиите на Русия за помирение със Запада. Путин е принуден да се откаже от безпочвените си надежди за западната благоразумност и да се стреми да унищожи Украйна възможно най-бързо. Алтернативата, ако с Украйна не се действа възможно най-бързо, е украинският конфликт да ескалира в световна война.

    Коментиран от #16

    13:56 01.11.2025

  • 6 Те без това са само 2

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Нено":

    Другите са на чертежи. Това го казват америк. генерали. Но тук цяла седмица мисирките не разбрали и си пишат фантазиите на дрогирания комик.

    13:56 01.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шевченко

    5 18 Отговор
    🇺🇦 Украинското ГУР удари в сърцето на руската енергийна машина.

    На 31 октомври 2025 г. специална операция на украинското военно разузнаване деактивира ключов военен обект край Москва — нефтопровода “Колцевая”, който снабдяваше руската армия с бензин, дизел и авиационно гориво.

    Според официалното съобщение на ГУР, всички три линии на нефтопровода са били едновременно взривени в района на Раменское, Московска област.
    Дори “мрежата против дронове” и частните охранители не успели да спрат украинските сили.

    Този удар е не просто символичен — той показва, че Украйна вече може да поразява цели в дълбочина на Русия, включително инфраструктура от стратегическо значение за военните ѝ операции.

    Москва вече не може да се чувства “далеч от фронта”.

    Коментиран от #15

    13:57 01.11.2025

  • 10 Пич

    12 1 Отговор
    Тихо !!! Разваляте Хелоуина на паветниците ! Те реват на такива новини от Вашингтон , а сега са с новите дрехи и са маскирани като гею ве и лес б ийки ! Маскировката изпълняват само със смяна на чорапите! Иначе за чудо вища достатъчно зъмби си имат по носовете , устата и езиците!!!

    13:58 01.11.2025

  • 11 Пълно безумие ....

    11 6 Отговор
    Няма да има мирно споразумение за Украйна, което означава, че Путин трябва бързо да спечели конфликта, преди той да излезе извън контрол. В противен случай се задава голяма война. Ще бъде интересно да се види колко дълго Путин и Лавров ще търпят това и дали изобщо ще разберат ситуацията. В продължение на четири години Путин и Лавров демонстрираха огромен интерес към прекратяването на конфликта чрез справяне с неговата първопричина.
    Западът не успява да разбере, че конфликтът се корени в хегемонната външна политика на Вашингтон и ракетните бази на НАТО и САЩ близо до границите на Русия в Полша и Румъния. Кремъл отказва да възприеме това, или провокации като конфликта в Украйна, като обявяване на война срещу Русия. Кремъл погрешно се надяваше, че Западът ще се вразуми и ще разбере, че ползите от икономическото сътрудничество са за предпочитане пред войната, особено ядрената война. Този залог на здравия разум се оказа погрешен. Путин направи грешния залог.конфликтът в Украйна се е разпрострял далеч отвъд „червените линии“ на Путин и сега включва атаки с дронове дълбоко в Русия. Тези атаки причиняват прекъсвания на GPS, закъснения на полети, частични прекъсвания на интернет, забавяния в обработката на плащанията и, най-важното, смъртта на руски цивилни.Руснаците са уморени от това и са изумени от безкрайното търпение на Путин. Все повече обикновени хора и елити искат конфликтът да приключи с простото унищожаване на Украйна. Конвенционалните оръжия са достатъч

    Коментиран от #48

    13:58 01.11.2025

  • 12 Българин

    8 9 Отговор
    Дядо Дончо да ги дава и да се свършва мъката руска..

    13:59 01.11.2025

  • 13 Тръмп има повече акъл

    10 5 Отговор

    До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":

    от нашмъркания наркос.
    Заради едната умряла крайна няма да прави трета световна война и да спре покупките си на суровини от Русия и да ги продава на европодложките

    14:00 01.11.2025

  • 14 Пълно безумие ....

    10 6 Отговор
    Като никога не спазва „червените линии“, редовно обявявани от Русия, руското ръководство създаде илюзията за нежеланието и неспособността на Русия да се бори за своя суверенитет.

    Западът забеляза това и Тръмп, отново изоставяйки ролята на миротворец и връщайки се към ролята на тиранин, поиска руският президент да се съгласи на прекратяване на огъня на фронтовата линия, без да елиминира коренната причина за конфликта.
    Ако Путин се съгласи, Русия ще загуби суверенитета си. Не знам дали тази проста истина някога е хрумвала на Путин и Лавров. Пол Робъртс: Време е Путин да поправи грешката си – той подцени глупостта на Запада

    14:00 01.11.2025

  • 15 Да бе да.....

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Шевченко":

    Снощи руски ракетен удар удари полигона Яворов. Руските сили за сигурност го определиха като масиран удар, което означава, че не е било единично изстрелване; вероятно е включвал както ракети от въздуха (най-вероятно крилати ракети Х-55 с обхват до 2500 километра), така и ракети „Искандер-М“.
    Броят на жертвите на украинските въоръжени сили и чуждестранните наемници в този обект все още не е изяснен, но изглежда е доста значителен. Руските сили за сигурност съобщават, че ударите вероятно са засегнали тренировъчни площадки за украински военнослужещи.
    Яворивският полигон придоби печално известна репутация в Украйна от 13 март 2022 г., в самото начало на Втората военна операция. Според руското Министерство на отбраната, в резултат на руски ракетен удар там са загинали до 180 военнослужещи от украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници. Официален Киев твърди, че са загинали не повече от 65 души. Във всеки случай загубите са значителни, след което много „войници на съдбата“ предпочетоха да напуснат Украйна.

    14:02 01.11.2025

  • 16 Хайде, хайде

    5 14 Отговор

    До коментар #5 от "Пълно безумие ....":

    Интересно как някои успяват да объркат всичко наопаки. Санкциите срещу Русия са насочени към ограничаване на нейния агресивен потенциал и финансиране на войната срещу Украйна, а не да „разрушават“ американските или европейските инвеститори – те сами са избрали да инвестират в рискова територия. Това, че Русия печели от високите цени на петрола, е страничен ефект на собствената й агресия, а не провал на санкциите. А идеята, че Тръмп ще „бомбардира Индия“, е чисто фантастична – санкциите имат икономически, а не военен характер. В реалния свят, Западът работи за стратегическа стабилност и подкрепа на Украйна, не за да създава нови световни конфликти.

    Коментиран от #28

    14:03 01.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Стига

    12 5 Отговор
    Глупости. Вие представяте ли си да ударят Москва или Питър с Томахоук. Тръмп да не е изкрейзал като малоумните Евраси. Защото знае, че ще започне ТСВ

    14:03 01.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 жълтопаветник

    12 2 Отговор
    Колеги, тая дъвка с томахавките много се изтърка, мисля че е време за следващия геймченджър. А и не виждам защо им е на ВСУ още едно оръжие-чудо. Нали напредват срещу ушанките, а ония са свършили хора, ракети, танкове и бензин?!

    14:05 01.11.2025

  • 21 Големо шубе

    1 5 Отговор
    Бай Дончо!

    14:06 01.11.2025

  • 22 Да бе да.....

    11 3 Отговор
    Шок за самодоволния Запад: Северна Корея, открито презирана от него и обременена с най-суровите международни санкции чрез ООН, се превърна едва в третата страна в света (след Русия и Китай), притежаваща хиперзвукови ракетни оръжия.Западът е шокиран: „Хиперзвуковият Ким Чен Ун“ се превръща в огромен проблем за Америка.
    Как Северна Корея успя да остави Съединените щати далеч назад в създаването на оръжия с неустоима мощ и да се доближи до това да удари Аляска с тях.Това стана факт, след като на 22 октомври 2025 г. Пхенян успешно изпита тактическа балистична ракета с малък обсег от отдавна известната система KN-23 с хиперзвуков планируващ апарат Hwasong-11Ma.
    Според чуждестранни източници, пробната стрелба е била проведена от полигона Рекпо близо до столицата на КНДР по цел, разположена на платото Квесан близо до границата с Китай.скорост, полубалистичната низходяща траектория с апогей от около 50 километра и възможността за извършване на резки маневри в полет по целия маршрут не само правят практически невъзможно отблъскването на удар от Hwasong-11Ma с каквито и да е съществуващи в момента в света противовъздушни ракетни системи.Много хора в чужбина, не без основание, подозират, че корените на тези севернокорейски конструкторски и инженерни постижения могат да бъдат проследени до Русия. И като доказателство те посочват факта, че например гореспоменатата балистична ракета с малък обсег КН-23 е подозрително сходна на външен вид със съответния високоточно нас

    Коментиран от #25

    14:06 01.11.2025

  • 23 Тръмп обърка войната

    1 6 Отговор
    Без него, досега руснаците да бяха влезли в границите си.

    14:07 01.11.2025

  • 24 Кривоверен алкаш

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "като ЛЕКАР":

    за теб една доза Волфотокс....

    14:07 01.11.2025

  • 25 Толстой

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Да бе да.....":

    ряпа да яде...

    Коментиран от #39

    14:07 01.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 име

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хайде, хайде":

    Браво, голкова много приказки без да кажеш нищо, сигурно си поне някой дyпeтат от ПП-ДБ. Ся остава само да ни обясниш в какво точно се състои работата на "Западът работи за стратегическа стабилност и подкрепа на Украйна". Я да видим, разбирачев, как се постига според теб, стратегическа стабирност!

    14:09 01.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Баба Ванга

    1 4 Отговор
    Бай Дончо ще спаси майка Русия!

    14:10 01.11.2025

  • 31 Толкова

    0 3 Отговор
    ли са страшни томахавките?

    14:11 01.11.2025

  • 32 Е, щом Гусев е казал

    2 2 Отговор
    значи така ще е!
    Смешници!

    14:12 01.11.2025

  • 33 Тръмп

    0 2 Отговор
    е много флексабилен!

    14:13 01.11.2025

  • 34 Доказан факт !

    6 2 Отговор
    Северна Корея се превърна едва в третата страна в света (след Русия и Китай), притежаваща хиперзвукови ракетни оръжия. ...."Западът е шокиран".... Световна новина от днес

    14:13 01.11.2025

  • 35 Да даде

    0 3 Отговор
    поне Пършинг!

    14:14 01.11.2025

  • 36 Тука доста русофили разбират от лекарств

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "като ЛЕКАР":

    Явно доста ги ползват!
    То е ясно, че русофилията е тежко умствено заболяване!

    14:14 01.11.2025

  • 37 батВесо

    4 3 Отговор
    Няма да им даде, щото според мене тримата дъртаци са се разбрали. Бай Дончо беше говорил с Путин, после говори и със Си, и им е казал: Ти си вземай Украйна, ти си вземай Тайван, пък аз ще си взема Венецуела, че там освен наркотици има и петролец.

    14:15 01.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 И накрая от Толстой ще четем

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Толстой":

    Северна Корея за 24 часа превзе Украйна ...

    14:16 01.11.2025

  • 40 Янко Видрарски

    2 3 Отговор
    Да даде от новите -Баракуда ,че са по евтини.
    Ама стабилно да даде 1000 -2000 -3000 .

    14:17 01.11.2025

  • 41 Тервел

    2 4 Отговор
    Тръмп,спасителя на Русия!

    14:17 01.11.2025

  • 42 Тръмп

    2 2 Отговор
    Краснов ли е?

    14:20 01.11.2025

  • 43 Факт

    3 1 Отговор
    Нима някой е очаквал друго!

    14:20 01.11.2025

  • 44 Тъжно укропитече

    1 5 Отговор
    Е ся га са оплача на Зелю!

    14:26 01.11.2025

  • 45 Санкциите

    4 0 Отговор
    за Лукойл и Роснефт ще засилят дружбата им !

    14:26 01.11.2025

  • 46 Не е сън да се размине...

    5 3 Отговор
    Ракетите Томахавки вече се товарят на самолета.

    Коментиран от #53

    14:33 01.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Руснаков

    1 0 Отговор
    Гореща новина,Пентагона е готов с изпращането на Томахоук,чака се одобрението на Тръмп..

    15:14 01.11.2025

  • 50 Йеронимус БОШ

    0 0 Отговор
    Оставете тез пусти ракети ТОМАХОУК , а чуйте музиката на групата на Майк Патън със същото име. Струва си !

    15:16 01.11.2025

  • 51 Мишел

    0 0 Отговор
    Вчера Китай забрани износа на дронове за Украйна и за държавите, които предават закупени китайски дронове на Украйна.

    15:22 01.11.2025

  • 52 рускнак без член

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нено":

    Ще ги истрелят от двора на селската ти къща.

    15:26 01.11.2025

  • 53 хикочко..

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Не е сън да се размине...":

    Смехурко..томахавките са позоцонирани да се изстрелват от подводници и большие крайцери с необходимата апаратура и екипаж и двете не могат да минат босфоро,остава да пуцат от бандерската земя-но за това трябват спецустановки..а кремля гледа и в зародише-дум

    15:28 01.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания