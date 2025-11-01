Новини
Тръмп ще прекара съботата на голф игрището

1 Ноември, 2025 17:53 614 14

  • сащ-
  • президент-
  • голф-
  • доналд тръмп

Ден по-рано в имението на Тръмп Мар-а-Лаго се проведе костюмирано парти за Хелоуин

Тръмп ще прекара съботата на голф игрището - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп ще продължи почивката си във Флорида в събота, играейки голф след парти, проведено предния ден в имението му, и преди друга гала вечеря, според пресцентъра на Белия дом. „Тръмп се отправя към голф клуба“, се казва в изявлението.

Ден по-рано в имението на Тръмп Мар-а-Лаго се проведе костюмирано парти за Хелоуин. В събота вечер, според предварително публикуван график, президентът ще бъде домакин на гости на вечеря MAGA – кръстена на движението „Make America Great Again“.

Тръмп отпътува за Флорида в петък, осигурявайки си дълъг уикенд след едноседмично турне в Азия, което завърши със среща с китайския президент Си Дзинпин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор
    онуй пък пак в бункера , под Кремъл ,че тез Томахавки...минаха всякакви линии вече

    Коментиран от #5

    17:54 01.11.2025

  • 2 Гарбич

    1 1 Отговор
    Бойко нали му беше подарил един стик и абонамент.

    17:55 01.11.2025

  • 3 На Тръмп жената съм

    4 1 Отговор
    Ах, ах......а аз ще въртя стиковете в спалнята! Дано успея от първа до осемнадесета дупка !

    17:57 01.11.2025

  • 4 Гончар Романенко

    1 1 Отговор
    Хаджи Дончо ще доживе 100години и кусур.
    ... Не си слага нищо насърце:))

    17:59 01.11.2025

  • 5 си дзън

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тръмп си живее живота, Путин си е в руския мир в бункера и играе многоходово шах.
    Няма лошо.

    17:59 01.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    3 7 Отговор
    Путин, Захарова и Медведката явно ще прекарат уикенда в бункера с няколко каси водка Финландская 😁

    Коментиран от #7

    18:02 01.11.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    А ти ще им свириш на дудук "Ода на радоста", налЕ!

    18:08 01.11.2025

  • 8 На Тръмп

    6 0 Отговор
    Не му трябва костюм за СатанинУйн. Той и без маска и без грим си е един дърт п. ас

    18:11 01.11.2025

  • 9 Величко

    1 0 Отговор
    Ах ! Големи яйца ... !

    18:12 01.11.2025

  • 10 Гогата

    3 0 Отговор
    Кой го интересува къде ще прекара Тръмп съботата

    18:18 01.11.2025

  • 11 Красноармейск

    4 2 Отговор
    Преди един час Русия обяви, че е превзела Покровск. Украинците са обкръжени и се предават на руската армия. Слава на Русия. Слава на руския президент Владимир Путин. Българските мисирки мълчат.

    18:18 01.11.2025

  • 12 ?????

    1 0 Отговор
    Пробвах няколко пъти да го играя тоя голф навремето, но нещо не ме превзе.
    Може би щото не беше в Mar-a-Lago.

    18:31 01.11.2025

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Нека Рижавия да си удря топките на игрището и хич да не се притеснява за Мелания,
    на нея ще се намери кой да й ги удари...

    18:43 01.11.2025

  • 14 Павел пенев

    1 0 Отговор
    По добре е да отиде в психиатрията.

    18:44 01.11.2025