Тръмп ще прекара съботата на голф игрището

Американският президент Доналд Тръмп ще продължи почивката си във Флорида в събота, играейки голф след парти, проведено предния ден в имението му, и преди друга гала вечеря, според пресцентъра на Белия дом. „Тръмп се отправя към голф клуба“, се казва в изявлението.

Ден по-рано в имението на Тръмп Мар-а-Лаго се проведе костюмирано парти за Хелоуин. В събота вечер, според предварително публикуван график, президентът ще бъде домакин на гости на вечеря MAGA – кръстена на движението „Make America Great Again“.

Тръмп отпътува за Флорида в петък, осигурявайки си дълъг уикенд след едноседмично турне в Азия, което завърши със среща с китайския президент Си Дзинпин.