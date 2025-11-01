Тръмп ще прекара съботата на голф игрището

Американският президент Доналд Тръмп ще продължи почивката си във Флорида в събота, играейки голф след парти, проведено предния ден в имението му, и преди друга гала вечеря, според пресцентъра на Белия дом. „Тръмп се отправя към голф клуба“, се казва в изявлението.
Ден по-рано в имението на Тръмп Мар-а-Лаго се проведе костюмирано парти за Хелоуин. В събота вечер, според предварително публикуван график, президентът ще бъде домакин на гости на вечеря MAGA – кръстена на движението „Make America Great Again“.
Тръмп отпътува за Флорида в петък, осигурявайки си дълъг уикенд след едноседмично турне в Азия, което завърши със среща с китайския президент Си Дзинпин.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
17:54 01.11.2025
2 Гарбич
17:55 01.11.2025
3 На Тръмп жената съм
17:57 01.11.2025
4 Гончар Романенко
... Не си слага нищо насърце:))
17:59 01.11.2025
5 си дзън
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тръмп си живее живота, Путин си е в руския мир в бункера и играе многоходово шах.
Няма лошо.
17:59 01.11.2025
6 Pyccкий Карлик
Коментиран от #7
18:02 01.11.2025
7 Ганя Путинофила
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":А ти ще им свириш на дудук "Ода на радоста", налЕ!
18:08 01.11.2025
8 На Тръмп
18:11 01.11.2025
9 Величко
18:12 01.11.2025
10 Гогата
18:18 01.11.2025
11 Красноармейск
18:18 01.11.2025
12 ?????
Може би щото не беше в Mar-a-Lago.
18:31 01.11.2025
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
на нея ще се намери кой да й ги удари...
18:43 01.11.2025
14 Павел пенев
18:44 01.11.2025