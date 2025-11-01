Новини
Захарова коментира доставките на ракетите "Томахоук" за Украйна
  Тема: Украйна

Захарова коментира доставките на ракетите "Томахоук" за Украйна

1 Ноември, 2025 18:23, обновена 1 Ноември, 2025 18:25 1 189 40

  • мария захарова-
  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • ракети-
  • томахоук-
  • коментар

Няма да доведат до мир

Захарова коментира доставките на ракетите "Томахоук" за Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Доставките на оръжие за Украйна очевидно не допринасят за уреждането на конфликта или за изпълнението на предизборните обещания на настоящото ръководство на САЩ, според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова.

„Очевидно е, че това е доказано както от настоящата ситуация, така и от предишни години, че милитаризацията и доставките на оръжие, особено на терористичен режим, няма да донесат никакво уреждане на страните от конфликта. И още по-малко ще бъдат изпълнени предизборните обещания на настоящата администрация“, каза тя пред репортери, отговаряйки на въпрос относно предполагаемото одобрение от Пентагона за доставките на ракети „Томахоук“ за Украйна.

Позовавайки се на източници в САЩ и Европа, CNN съобщи, че Пентагонът е дал разрешение на Белия дом да прехвърли крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег на Украйна, тъй като Министерството на отбраната смята, че това няма да навреди на американските оръжейни запаси. Според CNN окончателното политическо решение за прехвърлянето на ракети сега е на президента на САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Маг

    19 16 Отговор
    За Европа! Първо ще падне Австрия! После Германия, после Швейцария. Но съдбата на Франция и Италия ще бъде по жестока. Тълпите мигранти ще унищожат градовете и избиват хората. Ще оцелеят само в провинцията и селата.Тълпите ще са толкова свирепи, че ще бъдат опасни за всички които граничат с Франция и Италия. Над Средиземно море ще бъдат взривени ядрени оръжия които ще надигнат водата. В Северно море също, и голяма част от Англия ще бъде потопена. Ще се използват нови машини -като НЛО което мята мълнии. От ядрен взрив ще избухне вулкан и формата на огъня ще покаже фигурата на разпнатия Господ. После ще последва невиждано земетресение. Това най накрая ще стресне всички, и войната ще спре. Но половината свят ще е изчезнал. Няма да има победители, всички ще се чувстват виновни. Оцелелите ще живеят в хилядолетен мир, толкова ще бъдат уплашени всички от деянията си.

    Коментиран от #5, #12, #28

    18:25 01.11.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    27 9 Отговор
    Ако се доставят томахавките, конфликта ще ескалира и Русия ще е принудена да действа по-твърдо и бързо с укрите!

    Коментиран от #9, #26

    18:27 01.11.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 14 Отговор
    май омекнахме нещо....3 мировая?????

    Коментиран от #17

    18:27 01.11.2025

  • 4 Факт

    7 2 Отговор
    Военните искат да се отърват от тях!

    18:27 01.11.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Маг":

    ти от кой филм идваш?

    Коментиран от #13

    18:28 01.11.2025

  • 6 Маша

    15 8 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #24

    18:29 01.11.2025

  • 7 Маг

    11 16 Отговор
    Не знаем дали ще доведат до мир ,но ще се трепят още много нещастни раши

    18:29 01.11.2025

  • 8 си дзън

    7 15 Отговор
    Не знам защо руснаците са толкова притеснени от тези Томахавки на 50 години.
    Тяхното ПВО ще ги сваля на дузини.

    Коментиран от #19

    18:30 01.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бавно е най добре!

    14 7 Отговор
    Да се мъчат и гърчат още 10 години, до последния украинец.

    18:31 01.11.2025

  • 11 защо ли си спомням

    15 4 Отговор
    за едни петдесетина или повече томахавки изстреляни в залп по Сирия, от които една едво не улучи целта, други две-три паднаха около, а останалите намираха една по една след после в пустинята! Пак ли вундервафе, дето не е вундервафе?!?🤣🤣🤣

    18:32 01.11.2025

  • 12 Хаха хаха ха

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "Маг":

    Стига сте плашили гаргите с ядрена война! Само една Томахоук върху Кремъл и край на Русия, и край на войната в Украйна!

    Коментиран от #14, #35, #37

    18:32 01.11.2025

  • 13 Aлфа Вълкът

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От Карлуково, те там всички са от Джеймс Камерън нагоре.

    18:32 01.11.2025

  • 14 Ясно е

    9 11 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха хаха ха":

    Путлер отива при Хитлер!

    18:33 01.11.2025

  • 15 Хм...

    15 5 Отговор
    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 10060÷152 в полза на Русия. Съотношение 66÷1, засега!!!
    От днес близо 15% от населението на сащ остава без купони за храна, голяма част от правителствения им елит се изпокри из военни бази, инфaнтилния идиoт тръмп продължава да трупа глупост след глупост.
    В Германия на ден фалират по около 60 фирми, шМерц обяви края на социалната държава, тъмнозелените не спират да прииждат и да се плодят като мухи.
    Франция... абе я по добре изобщо да не отваряме дума за Франция!
    Пък руснаците още не са запрегнали.
    Кой разбрал, разбрал!

    18:33 01.11.2025

  • 16 Кривоверен алкаш

    6 6 Отговор
    Все другите са виновни...не правите никакви отстъпки,но другите трябва да се съобразяват с Вас...е няма как да стане...И на Тръмп,търпението се изчерпа..

    18:33 01.11.2025

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    18:33 01.11.2025

  • 18 таксиджия 🚖

    6 10 Отговор
    Ма вас никой не ви пита ма Знахарова! Рушляци страхливи. Ще ви бомбят с томахавки по Кремля и пак ще повтаряте същите смешни закани.

    18:34 01.11.2025

  • 19 Защото

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    могат да носят ядрен заряд, а за 3 години лудите урки са могли да натрупат плутоний за един заряд. Затова още при изстрелването ще последва ядрен отговор от Москва. Лош сценарий.

    Коментиран от #29

    18:35 01.11.2025

  • 20 Майна

    9 1 Отговор
    Какво става в Красноярск:
    ,,Министерството публикува изявления на двама украински войници , Вячеслав Кревенко и Станислав Ткаченко. Те описаха тежките условия в обкръжението, безразличието на украинското командване и причините за решението си да се предадат.
    „Не виждам смисъл в съпротивата или борбата. Предлагам на всички да се предадат; тогава ще останете живи. Ако не, тогава ще умрете. Това е. Много е просто. Нямам повече сили, нито психически, нито физически. Не мога да направя нищо повече“, каза Кревенко във видеото."

    Коментиран от #38

    18:36 01.11.2025

  • 21 Амии

    2 5 Отговор
    Маша трябва да разбере че кремъл не може да избира ракетите с които украинците ще се защитават.

    18:36 01.11.2025

  • 22 Умни думи

    9 1 Отговор
    от Мария Захарова... Браво!

    18:37 01.11.2025

  • 23 За 24 часа Кремъл ще капитулира или изче

    1 10 Отговор
    Какво обхваща и представлява Русия.Всъщност не Русия, а Московия....защото Русия е днешна Украйна.Таа, един единствен блатен град Москва, държащ под окупация народите на Изток и Юг.
    Няма Масква, няма Московия.Тръгнали да плашат Света пияните монголци.

    18:37 01.11.2025

  • 24 Медведев

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Маша":

    Аз съм по-велик от Маша. Мога да обърна една Финландия повече.

    18:38 01.11.2025

  • 25 Pyccкий Карлик

    3 9 Отговор
    С Томахавки мир не се постига, но се въдворява ред !!!Нов Световен Ред в който няма Рассия и вечните и прищявки 👍

    18:38 01.11.2025

  • 26 Мдаааааа

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Русия ще е принудена да действа по-твърдо и бързо! Освен вече въведените купони и ергенски данък, Пуглер ще въведе и Диш хък! Денги нет!

    18:38 01.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Pyccкий Карлик

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Маг":

    "...Първо ще падне Австрия! После Германия, после Швейцария...."

    Давай сперва да паднат Покровск, Торецк и Часов Яр.
    Става ли ? 😁

    18:40 01.11.2025

  • 29 си дзън

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "Защото":

    А пък ние без пари си даваме плутония от АЕЦ-а на руснаците. Че им плащаме отгоре.

    Коментиран от #31

    18:40 01.11.2025

  • 30 симха

    0 7 Отговор
    А кое ще доведе до мир. Може би да си свалят г@щите.

    18:41 01.11.2025

  • 31 УхльоФ

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "си дзън":

    Ми прибери си го в къщи!

    18:42 01.11.2025

  • 32 Хайо

    3 0 Отговор
    Върви се към военни удари между САЩ и Русия над Черно море ,след което САЩ ще се кротне в противен случай се отива към тотална ядрена война .

    18:43 01.11.2025

  • 33 Въобще

    2 0 Отговор
    ракетите "Томахоук" не са тема. Куп други важни неща има. И нито едно от тях не предвещава нещо добро за Украйна

    18:43 01.11.2025

  • 34 От планетата

    1 0 Отговор
    Мелмакс извънземни ще дойдат с някаква страшна технология и Русия ще......
    Абе пичове и мацки от форума.... то не беше комети то не беше ...... Тигри и пантери. И ако се огледате посоката е една само на запад.

    18:45 01.11.2025

  • 35 хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха хаха ха":

    ТИ СИ ГЛУП@К

    18:46 01.11.2025

  • 36 Силиций

    0 0 Отговор
    Когато започнат коментари на нещо,което не се е случило и вероятността то да се случи е малка някак отива към екзорсизма....

    18:46 01.11.2025

  • 37 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха хаха ха":

    Само у Батак ица паднаа каде десет, а още си е там, а и Сърбия още си я има. Я кажи пак за дрътото краварско вундервафе

    18:46 01.11.2025

  • 38 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    Майна не бъркай компоти с компютри.
    От Красноярск до Красноармейск(от няколко години Покровск) има около 4 700 км.

    18:46 01.11.2025

  • 39 Гост

    0 0 Отговор
    Много е силна Русия, целият колективен Запад не можа да и пр.... на дедовия😆, колкото повече санкции, толкова повече ще се обезценяват капиталистическите необезпечени парични единици!

    18:47 01.11.2025

  • 40 ?????

    0 0 Отговор
    А иначе мога само да препиша коментара си от съседната одая.
    Да ги дават тия Томахавки вече на Зеленски та да им падне пелената от очите на руснаците и да разберат че само военна победа им гарантира мир за следващите 40-50 години, а не разни задкулисни договорености.

    18:48 01.11.2025

Новини по държави:
