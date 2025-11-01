Доставките на оръжие за Украйна очевидно не допринасят за уреждането на конфликта или за изпълнението на предизборните обещания на настоящото ръководство на САЩ, според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова.

„Очевидно е, че това е доказано както от настоящата ситуация, така и от предишни години, че милитаризацията и доставките на оръжие, особено на терористичен режим, няма да донесат никакво уреждане на страните от конфликта. И още по-малко ще бъдат изпълнени предизборните обещания на настоящата администрация“, каза тя пред репортери, отговаряйки на въпрос относно предполагаемото одобрение от Пентагона за доставките на ракети „Томахоук“ за Украйна.

Позовавайки се на източници в САЩ и Европа, CNN съобщи, че Пентагонът е дал разрешение на Белия дом да прехвърли крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег на Украйна, тъй като Министерството на отбраната смята, че това няма да навреди на американските оръжейни запаси. Според CNN окончателното политическо решение за прехвърлянето на ракети сега е на президента на САЩ.