Захарова коментира доставките на ракетите "Томахоук" за Украйна

Доставките на оръжие за Украйна очевидно не допринасят за уреждането на конфликта или за изпълнението на предизборните обещания на настоящото ръководство на САЩ, според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова.
„Очевидно е, че това е доказано както от настоящата ситуация, така и от предишни години, че милитаризацията и доставките на оръжие, особено на терористичен режим, няма да донесат никакво уреждане на страните от конфликта. И още по-малко ще бъдат изпълнени предизборните обещания на настоящата администрация“, каза тя пред репортери, отговаряйки на въпрос относно предполагаемото одобрение от Пентагона за доставките на ракети „Томахоук“ за Украйна.
Позовавайки се на източници в САЩ и Европа, CNN съобщи, че Пентагонът е дал разрешение на Белия дом да прехвърли крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег на Украйна, тъй като Министерството на отбраната смята, че това няма да навреди на американските оръжейни запаси. Според CNN окончателното политическо решение за прехвърлянето на ракети сега е на президента на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маг
Коментиран от #5, #12, #28
18:25 01.11.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #9, #26
18:27 01.11.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17
18:27 01.11.2025
4 Факт
18:27 01.11.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Маг":ти от кой филм идваш?
Коментиран от #13
18:28 01.11.2025
6 Маша
Коментиран от #24
18:29 01.11.2025
7 Маг
18:29 01.11.2025
8 си дзън
Тяхното ПВО ще ги сваля на дузини.
Коментиран от #19
18:30 01.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бавно е най добре!
18:31 01.11.2025
11 защо ли си спомням
18:32 01.11.2025
12 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Маг":Стига сте плашили гаргите с ядрена война! Само една Томахоук върху Кремъл и край на Русия, и край на войната в Украйна!
Коментиран от #14, #35, #37
18:32 01.11.2025
13 Aлфа Вълкът
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":От Карлуково, те там всички са от Джеймс Камерън нагоре.
18:32 01.11.2025
14 Ясно е
До коментар #12 от "Хаха хаха ха":Путлер отива при Хитлер!
18:33 01.11.2025
15 Хм...
От днес близо 15% от населението на сащ остава без купони за храна, голяма част от правителствения им елит се изпокри из военни бази, инфaнтилния идиoт тръмп продължава да трупа глупост след глупост.
В Германия на ден фалират по около 60 фирми, шМерц обяви края на социалната държава, тъмнозелените не спират да прииждат и да се плодят като мухи.
Франция... абе я по добре изобщо да не отваряме дума за Франция!
Пък руснаците още не са запрегнали.
Кой разбрал, разбрал!
18:33 01.11.2025
16 Кривоверен алкаш
18:33 01.11.2025
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!
18:33 01.11.2025
18 таксиджия 🚖
18:34 01.11.2025
19 Защото
До коментар #8 от "си дзън":могат да носят ядрен заряд, а за 3 години лудите урки са могли да натрупат плутоний за един заряд. Затова още при изстрелването ще последва ядрен отговор от Москва. Лош сценарий.
Коментиран от #29
18:35 01.11.2025
20 Майна
,,Министерството публикува изявления на двама украински войници , Вячеслав Кревенко и Станислав Ткаченко. Те описаха тежките условия в обкръжението, безразличието на украинското командване и причините за решението си да се предадат.
„Не виждам смисъл в съпротивата или борбата. Предлагам на всички да се предадат; тогава ще останете живи. Ако не, тогава ще умрете. Това е. Много е просто. Нямам повече сили, нито психически, нито физически. Не мога да направя нищо повече“, каза Кревенко във видеото."
Коментиран от #38
18:36 01.11.2025
21 Амии
18:36 01.11.2025
22 Умни думи
18:37 01.11.2025
23 За 24 часа Кремъл ще капитулира или изче
Няма Масква, няма Московия.Тръгнали да плашат Света пияните монголци.
18:37 01.11.2025
24 Медведев
До коментар #6 от "Маша":Аз съм по-велик от Маша. Мога да обърна една Финландия повече.
18:38 01.11.2025
25 Pyccкий Карлик
18:38 01.11.2025
26 Мдаааааа
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Русия ще е принудена да действа по-твърдо и бързо! Освен вече въведените купони и ергенски данък, Пуглер ще въведе и Диш хък! Денги нет!
18:38 01.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Pyccкий Карлик
До коментар #1 от "Маг":"...Първо ще падне Австрия! После Германия, после Швейцария...."
Давай сперва да паднат Покровск, Торецк и Часов Яр.
Става ли ? 😁
18:40 01.11.2025
29 си дзън
До коментар #19 от "Защото":А пък ние без пари си даваме плутония от АЕЦ-а на руснаците. Че им плащаме отгоре.
Коментиран от #31
18:40 01.11.2025
30 симха
18:41 01.11.2025
31 УхльоФ
До коментар #29 от "си дзън":Ми прибери си го в къщи!
18:42 01.11.2025
32 Хайо
18:43 01.11.2025
33 Въобще
18:43 01.11.2025
34 От планетата
Абе пичове и мацки от форума.... то не беше комети то не беше ...... Тигри и пантери. И ако се огледате посоката е една само на запад.
18:45 01.11.2025
35 хи хи хи
До коментар #12 от "Хаха хаха ха":ТИ СИ ГЛУП@К
18:46 01.11.2025
36 Силиций
18:46 01.11.2025
37 Хохо Бохо
До коментар #12 от "Хаха хаха ха":Само у Батак ица паднаа каде десет, а още си е там, а и Сърбия още си я има. Я кажи пак за дрътото краварско вундервафе
18:46 01.11.2025
38 ?????
До коментар #20 от "Майна":Майна не бъркай компоти с компютри.
От Красноярск до Красноармейск(от няколко години Покровск) има около 4 700 км.
18:46 01.11.2025
39 Гост
18:47 01.11.2025
40 ?????
Да ги дават тия Томахавки вече на Зеленски та да им падне пелената от очите на руснаците и да разберат че само военна победа им гарантира мир за следващите 40-50 години, а не разни задкулисни договорености.
18:48 01.11.2025