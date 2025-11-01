Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп може да стане първият президент, който ще присъства на изслушвания във Върховния съд

Тръмп може да стане първият президент, който ще присъства на изслушвания във Върховния съд

1 Ноември, 2025 21:37 460 10

  • сащ-
  • соналд тръмп-
  • засеедание-
  • изслужваше-
  • върховен съд

Заседанието е насрочено за 5 ноември

Тръмп може да стане първият президент, който ще присъства на изслушвания във Върховния съд - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да стане първият лидер, който ще присъства на изслушване във Върховния съд на 5 ноември, потенциално за изслушване на оспорване на правомощията му да налага тарифи, съобщава Bloomberg.

Няма данни за действащ президент, който някога е присъствал на изслушване в 235-годишната история на Върховния съд“, пише агенцията.

Американските лидери са присъствали на други събития във висшата инстанция, но никога на изслушване. Някои от тях са били адвокати, преди да встъпят в длъжност.

Тръмп многократно е изразявал намерението си да присъства на изслушването на 5 ноември, на което ще се разгледат правомощията му да налага тарифи. Президентът отбеляза, че има „задължение“ да присъства.

Тръмп може да говори на бизнес форум в Маями на 5 ноември, така че все още не е известно дали ще присъства на Върховния съд, пише агенцията.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    1 3 Отговор
    Путин може да стане първия президент съден в Хага !!!

    Коментиран от #2, #4, #6

    21:40 01.11.2025

  • 2 Булава

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Блажени са вярващите.Не се коси мечтите са безплатни

    Коментиран от #5

    21:41 01.11.2025

  • 3 БЕЗ МАЙТАП

    0 0 Отговор
    Някой може ли да ми посочи кой диктатор иска закона да е над него?

    Коментиран от #10

    21:43 01.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Булава":

    Слободан Милошевич мислеше същото, докото самите сърби не го предадоха в Хага срещу шепа отпаднали санкции ))

    Коментиран от #7

    21:44 01.11.2025

  • 6 Да и Хага може

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    да е първият унищожен до невъзможност за възстановяване от Русия.

    21:48 01.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    И в Хага НЕ МОЖАХА ДА ГО ОСЪДЯТ
    ДОРИ ЗА КРА БА НА КАМЕРИ ОТ ЗАЛАТА❗
    И в нощта СЛЕД КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА ГО ПУСНАТ, като свободен неосъден гражданин....
    ТЕ ГО.....
    У-Б-И-Х-А
    ❗❗❗❗❗❗

    Коментиран от #8

    21:51 01.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И в Хага НЕ МОЖАХА ДА ГО ОСЪДЯТ
    ДОРИ ЗА КРАЖБА НА КЛАМЕРИ ОТ ЗАЛАТА❗
    И в нощта СЛЕД КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА ГО ПУСНАТ, като свободен неосъден гражданин....
    ТЕ ГО.....
    У-Б-И-Х-А
    ❗❗❗❗❗❗

    21:51 01.11.2025

  • 9 БеГемот

    0 0 Отговор
    Човека е типичен завършен автократ ....да видим дали сащ ще се превърнат в автокрация....сащ ми напомнят на късната римска република просто чакат своят Цезар и Август....

    21:56 01.11.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "БЕЗ МАЙТАП":

    А знаеш ли какво е ОБЩОТО между "диктаторите"
    Путин, Кадафи, Асад, Садам 🤔❓

    1. Във техните държави има петрол,
    МНОГО ПЕТРОЛ ❗
    2. Те решиха да продават петрола
    НЕСАМО срещу ДОЛАРИ ❗
    3. За диктатори ги обявиха САШтинците❗

    22:00 01.11.2025