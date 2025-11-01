Тръмп може да стане първият президент, който ще присъства на изслушвания във Върховния съд

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да стане първият лидер, който ще присъства на изслушване във Върховния съд на 5 ноември, потенциално за изслушване на оспорване на правомощията му да налага тарифи, съобщава Bloomberg.
„Няма данни за действащ президент, който някога е присъствал на изслушване в 235-годишната история на Върховния съд“, пише агенцията.
Американските лидери са присъствали на други събития във висшата инстанция, но никога на изслушване. Някои от тях са били адвокати, преди да встъпят в длъжност.
Тръмп многократно е изразявал намерението си да присъства на изслушването на 5 ноември, на което ще се разгледат правомощията му да налага тарифи. Президентът отбеляза, че има „задължение“ да присъства.
Тръмп може да говори на бизнес форум в Маями на 5 ноември, така че все още не е известно дали ще присъства на Върховния съд, пише агенцията.
