Атака на украински дронове порази нефтения терминал на пристанището в руския град Туапсе, гори танкер
  Тема: Украйна

Атака на украински дронове порази нефтения терминал на пристанището в руския град Туапсе, гори танкер

2 Ноември, 2025 02:11, обновена 2 Ноември, 2025 04:02 1 607 25

Руски удар причини пожар с две жертви в магазин в покрайнините на град Днепър. Зеленски инструктира правителството да изготви пакет от помощ през зимата за украинците

Атака на украински дронове порази нефтения терминал на пристанището в руския град Туапсе, гори танкер - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отломки от дрон са повредили танкер и нефтен терминал в руския град Туапсе , а на кораба е избухнал пожар, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.

„В пристанището на Туапсе фрагменти от дрон са паднали върху нефтен танкер. Надстройката на палубата е повредена.“ Екипажът на танкера е евакуиран. На кораба е избухнал пожар“, се казва в изявлението.

Още новини от Украйна

Освен това са нанесени щети на сградите и инфраструктурата на терминала. Прозорци са счупени и в сградата на жп гарата.

Според предварителните данни няма пострадали. Аварийните служби работят на мястото на инцидента.
По-рано центърът за спешно реагиране съобщи, че катастрофа с дрон в Туапсе е причинила пожар в пристанищната инфраструктура. Отломките от дрона са ударили и третия етаж на жилищна сграда в село Соснови в Туапсински район.

Руски удар причини снощи пожар в магазин в украинската Днепропетровска област, в който са загинали двама души, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на изпълняващия длъжността началник на Днепропетровската областна военна администрация Владислав Гайваненко.

Той написа в приложението "Телеграм", че няколко жители са ранени.

Гайваненко написа, че магазинът е бил разрушен, а щети са нанесени на седем жилища в Самарски район - в покрайнините на областния град Днепър.

Обществената телевизия "Суспилне" информира за седем ранени.

Кадри показаха огромни пламъци и купчини от развалини.

Службата за извънредни ситуации на Украйна обяви, че в региона има още една жертва - в град Марганец, в южната част на Днепропетровска област.

Ройтерс прави уговорката, че информацията не може да бъде проверена по независим път.

Украинският президент Володимир Зеленски инструктира правителството да изготви пакет от помощ през зимата за украинците, който да започне да се прилага през декември, съобщи Украинформ, цитирана от БТА.

Той ще включва безплатни пътувания с влак. „Три хиляди километра, така че всеки да може да избира железопътни маршрути в рамките на Украйна безплатно – Лвов–Киев, Киев–Днепър и всеки друг маршрут“, заяви днес Зеленски в ежедневното си видеообръщение, като добави, че подробностите по програмата все още се уточняват.

Зеленски подчерта, че украинските железници трябва да покажат на гражданите, че бюджетните средства, отпускани на държавното предприятие, действително служат на обществото.

Посоченият от Зеленски брой километри е достатъчен например за две пътувания между фронтовия индустриален град Запорожие и големия град Ужгород на словашката граница, отбеляза ДПА.

Освен това правителството ще разработи зимна програма, подобна на миналогодишната, при която 14 милиона украинци получиха помощ, равняваща се на малко над 20 евро на човек.

Зеленски обеща: „Определено ще фиксираме цената на газа тази зима – няма да има увеличение, както и на цената на електроенергията за домакинствата“.

В момента цената на 1 киловатчас електроенергия е малко под 0,09 евро. Въпреки това, след руските атаки с дронове и ракети срещу електроцентрали и подстанции, в голяма част от страната токът е наличен само по няколко часа на ден.

Дори преди пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. Украйна беше най-бедната страна в Европа по доход на човек от населението, сочат изчисленията на Международния валутен фонд. Почти половината от държавния бюджет на страната се финансира чрез външни заеми и помощи.


  • 1 Още малко

    21 18 Отговор
    Конвулсии на умираща змия. Украйна е Русия!

    Коментиран от #17

    02:20 02.11.2025

  • 2 Фен

    17 16 Отговор
    Вицът за ловецет и мечката. Тия, по дяволите, колко още искат да ги боли? И украинците, и урсулите.

    02:30 02.11.2025

  • 3 ЖАЛКО УКР ОБИРА ПАРСАТА

    16 14 Отговор
    ТОЯ НАРКОУБИЕЦ , НЕ СИ ДАВА СМЕТКА ,ЧЕ ПРЕДИЗВИКВА ПУТИН КЪМ ОЩЕ ПО- СВИРЕП ОТГОВОР , СЯКЪШ УМИШЛЕНО РАБОТИ ЗА ПУТИН !??? ВПРОЧЕМ ТОВА Е ДИКТУВАНО ОТ ЛАЙНОБРИТИТЕ . КАКВОТО МУ КАЖАТ ТЕ ,ТОЙ ТОВА ПРАВИ , НИКОГА НЕ Е ВЗЕМАЛ РЕШЕНИЕ САМ . ПОДЛИ ,МРЪСНИ ПОДСТРЕКАТЕЛИ , КАК ДА НЕ ГИ ПОТОПИШ! УМИШЛЕНО, НАРОЧНО ГО ПРАВЯТ ЗА ДА ПРЕДИЗВИКИВАТ ПУТИН ДА ДОУНИЩОЖИ УКРАЙНА , А РУСИЯ ДА ПОНЕСЯ ПОРАЗИИ. ВИНАГИ СА ДЕЙСТВАЛИ ПО ТАКАВА СХЕМА С ЦЕЛ ДЪРЖАВИТЕ ДА СЕ ИЗТУЩАВАТ А ТЕ ДА ОСТАВАТ СИЛНИ .!! ГАДНО ,НАЛИ !?/
    ВЪПРОС НА ВРЕМЕ Е ТОЯ ЛЛАЙНЯН ОСТРОВ ДА БЪДЕ ПОТОПЕН!
    ТИПИЧЕ ЛАЙНОБРИТСКИ ПРИМЕР Е РОШАВОТО МИРИЗЛИВ ЖИВОТНО ЗАРАДИ КОЙТО МИЛИОНИ ЗАГИНАХА !И ТОВА ЖИВОТНО ОЩЕ ЖИВЕЕ СРЕД НОРМАЛНИТЕ ХОРА.

    Коментиран от #5, #7, #10, #12, #15

    02:44 02.11.2025

  • 4 Украинските олигофрени

    10 10 Отговор
    Да не искат да докажат че и Грузия могат да ударят?

    02:47 02.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рафинерия има там в Туапсе

    8 5 Отговор
    Вероятно нея са се пробвали ако е имало нещо

    02:49 02.11.2025

  • 7 ЖАЛЪК СИ

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "ЖАЛКО УКР ОБИРА ПАРСАТА":

    РУСОФИЛСКИ ТРОЛЧО, ИЛИ БАРС, ИЛИ КИКО... ВСЕ ТАЯ.

    02:50 02.11.2025

  • 8 Клоуниада

    13 12 Отговор
    Накратко. Укрите хвърлили бомба в двор и после се хвалят, че запалили къща 🤣

    02:50 02.11.2025

  • 9 Баш Балък

    14 11 Отговор
    Покраинците ги чака тежка и студена зима, влаковете дано се отопляват, там ще си живеят.

    02:51 02.11.2025

  • 10 Путин

    11 14 Отговор

    До коментар #3 от "ЖАЛКО УКР ОБИРА ПАРСАТА":

    води русия към бездната.

    Коментиран от #21

    02:51 02.11.2025

  • 11 Малки киевски бандитчета

    14 10 Отговор
    Май пак ще се наказваме

    02:52 02.11.2025

  • 12 Как е?

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "ЖАЛКО УКР ОБИРА ПАРСАТА":

    Курешниците работят ли?Фърчат ли?

    Коментиран от #18, #22

    02:55 02.11.2025

  • 13 Не само Туапсе и Новоросийск

    10 18 Отговор
    ще бъдат атакувани.На още много руски градове ще им угаснат светлините за Нова година,а през следващата 26-та,Русия може и да спре да шава.

    Коментиран от #14, #23

    02:56 02.11.2025

  • 14 Луд

    5 11 Отговор

    До коментар #13 от "Не само Туапсе и Новоросийск":

    Мечтай си.

    03:00 02.11.2025

  • 15 КИКО

    8 13 Отговор

    До коментар #3 от "ЖАЛКО УКР ОБИРА ПАРСАТА":

    УКРАЙНА ЩЕ БЪДЕ ЕВРОПА!

    Коментиран от #19

    03:01 02.11.2025

  • 16 Мдаа

    8 9 Отговор
    Края на кървавия киевски режим е близо! Възмездието идва със страшна сила.

    03:43 02.11.2025

  • 17 Украйна е Русия

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Още малко":

    ... АМА ДРУГ ПЪТ!

    03:46 02.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Изпери

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "КИКО":

    пенюара прашките

    03:59 02.11.2025

  • 20 Писнами

    5 7 Отговор
    Омръзна ми от зеления. Хайде вече да става на трева.

    04:06 02.11.2025

  • 21 Пробваи с

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    КСАНАКС--УДАРНА ДОЗА

    04:30 02.11.2025

  • 22 Юж МАШ

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Как е?":

    стана МИШ МАШ---ЗНАЧИ ПЕРФЕКШЪН

    04:32 02.11.2025

  • 23 ТО Е ПОВЕЧЕ ОТ

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Не само Туапсе и Новоросийск":

    ЯСНО -----ОТГОВОРА Е ПО ИНТЕРЕСЕН

    04:33 02.11.2025

  • 24 Саня

    1 3 Отговор
    от Флорида:
    Звіти Укренерго
    От Утре Спираме тока От 0 До 24 часа

    05:07 02.11.2025

  • 25 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Горят блатата от всички страни, всьо па план сказал бункерния страхливец!

    05:40 02.11.2025

