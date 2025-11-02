Киев очаква до дни обещаните от Германия две системи за противовъздушна отбрана Patriot

В близките дни Украйна ще получи обещаните от Германия 2 системи за противовъздушна отбрана Patriot. Те ще бъдат предоставени от европейските партньори. Това съобщава германският канал Aid to Ukraine в социалната мрежа Х, цитиран от ФОКУС.



"Доставката на две пускови установки MIM-104 Patriot от складовете на Бундесвера в Украйна, обявена в началото на август 2025 г., която беше финансирана до голяма степен от Дания, Литва и Норвегия, трябва да приключи през следващите дни!“ - се казва в съобщението.



Нуждата на Украйна от системи Patriot



Както УНИАН писа по-рано, през октомври Зеленски обяви, че Украйна подготвя договор за закупуване на 25 системи Patriot. Според него това няма да е еднократна доставка, комплексите ще пристигат в продължение на няколко години, тъй като компанията производител ги произвежда в определени темпове.



Проблемът е, че ''опашката'' на чакащи за закупуването на тези системи вече е доста дълга. Зеленски се обърна с молба към европейските си партньори да отстъпят мястото си на ''опашката'', така че доставките да отидат първо при Киев, а едва след това при онези страни, които в момента не са във война с никого.



Успоредно с това се работи, за да се гарантира, че Украйна ще продължи да получава системи за противовъздушна отбрана директно от армейските складове на европейски страни. Именно в рамките на тази програма Германия прехвърля две от своите системи Patriot.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са отблъснали руските войски край Нови Шахове, в същото време руската армия напредва в Донецка област и Запорожие. Това беше съобщено в събота, 1 ноември, от украинския монторингов проект DeepState.



ВСУ успешно отблъсна вражески атаки край Нови Шахове.



Междувременно руските войски напредват край Козацки, Красногорско и Миролюбивка. През последните дни стана ясно, че руснаците са успели да превземат Новогригоривка.



Ситуацията в Покровск и Запорожка област



На 24 октомври Украинская правда, позовавайки се на офицери от две бригади, съобщи, че най-малко 250 руски войници в момента се намират в Покровск, участвайки в престрелки по украински военнослужещи на позиции, включително оператори на безпилотни летателни апарати. В статията се отбелязва, че ситуацията е критична.



Институтът за изследване на войната (ISW) съобщи по-рано, че руските войски са напреднали в централен и западен Покровск и са заели позиции по железопътната линия, въпреки че точният контур на фронтовата линия в града и околностите му остава неясен.



На 26 октомври Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна заяви, че ситуацията в района на агломерацията Покровск-Мирноград остава трудна. Руските сили числено превъзхождат и увеличават настъпателните си усилия в това направление. Генералният щаб на Украйна потвърди, че руската армия е събрала приблизително 200 войници в Покровск.



В същия ден украинският президент Володимир Зеленски отрече руските новини за предполагаемото обкръжаване на хиляди украински бойци в районите на Купянск и Покровск, като същевременно потвърди, че се водят тежки боеве в тези градове.



На 27 октомври представители на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въоръжените сили на Украйна заявиха, че в Покровск се водят градски боеве, но войските на Русия не контролират напълно нито един от районите на града.



Същевременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските окупатори вече са събрали най-големия брой от ударните си сили в Покровск, както и в съседните райони.



Според украинският военен Станислав Бунятов (Осман), Путин е наредил на войските си да превземат Покровск през следващите седмици, до средата на ноември. Той обяви това в своя Telegram канал ''They Speak Sniper''.



Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 31 октомври, че ситуацията в посока Покровск остава трудна, но че подразделенията на Силите за отбрана на Украйна не са обкръжени там.

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), Александър Сирски, заяви вчера, че е посетил горещите точки на фронта, опровергавайки информацията за обкръжения и блокада на украинските формирования в това направление. Според него руските войски плащат в момента високата цена, в опита си да превземат Покровск, предава УНИАН.



По време на посещение си на фронта, той е разговарял с корпуси и военни части в Покровското направление, където в момента е най-трудно, а също така е изслушал доклади от командирите на място за текущата ситуация и съществуващите нужди на украинските сили в този участък.



"В агломерацията Покровск-Мирноград нашите войници трябва да сдържат натиска на многохилядна вражеска групировка, която продължава опитите си да проникне в жилищни райони и да отреже пътищата ни за доставки. Няма обаче обкръжение или блокада на градове, правим всичко, за да осъществим логистика“, казва Сирски.



Генералът отбелязва още, че е в ход цялостна операция за унищожаване и изгонване на руските сили от Покровск.



Според Сирски основната тежест сега пада върху плещите на подразделенията на Въоръжените сили на Украйна, по-специално операторите на БПС и щурмовите части. Също така, по негова заповед, в града действат консолидирани групи от Силите за специални операции, Командването на специалните операции, Службата за сигурност на Украйна и други части на Силите за отбрана на Украйна, включително Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна (ГРУ).



"Врагът в Покровск плаща най-високата цена за опита си да изпълни задачата на кремълския диктатор да окупира украинския Донбас. Продължаваме да освобождаваме и разчистваме територията на Доброполския издатък. Държим Покровск. Държим и Мирноград.



Още веднъж подчертавам, че в настоящите трудни условия ефективното взаимодействие между подразделенията и координираното изпълнение на поставените задачи са изключително важни“, добавя той.



По-рано украинските медиите съобщиха, че бойците на ГРУ вероятно са започнали контранастъпателна операция край Покровск.



Вчера Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските въоръжени сили са уножожили украински парашутисти на ГРУ близо до Покровск.



Часове по късно Русия обяви, че украинските войници, обкръжени в Покровск, са започнали да се предават доброволно.