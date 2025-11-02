Новини
Няколко дрона бяха забелязани над база на НАТО в Белгия

2 Ноември, 2025 02:58, обновена 2 Ноември, 2025 03:02

Те са изчезнали, след като полицията е пристигнала на мястото

Няколко дрона бяха забелязани над база на НАТО в Белгия - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Няколко дрона бяха забелязани вчера над белгийската военна база ''Клайне Брохел'', която се ползва от НАТО, предава новинарски сайт VRT News.

Дроновете са изчезнали, след като полицията е пристигнала на мястото, съобщават местните власти.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен също потвърди, че над военната база са забелязани дронове.

"Системата за прехващане работи. В момента текат разследвания", написа белгийският министър на отбраната в Х.

''Клайне Брохел'' е военновъздушна база в Източна Белгия, разположена на около десет километра от холандската граница, където са разположени американски ядрени оръжия.


