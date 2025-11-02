Няколко дрона бяха забелязани над база на НАТО в Белгия

Сръбските студенти обявиха, че ще се борят, докато истината за трагедията в Нови Сад възтържествува

Година след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души при срутването на бетонната козирка н ...