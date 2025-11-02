Няколко дрона бяха забелязани над база на НАТО в Белгия

Няколко дрона бяха забелязани вчера над белгийската военна база ''Клайне Брохел'', която се ползва от НАТО, предава новинарски сайт VRT News.
Дроновете са изчезнали, след като полицията е пристигнала на мястото, съобщават местните власти.
Белгийският министър на отбраната Тео Франкен също потвърди, че над военната база са забелязани дронове.
"Системата за прехващане работи. В момента текат разследвания", написа белгийският министър на отбраната в Х.
''Клайне Брохел'' е военновъздушна база в Източна Белгия, разположена на около десет километра от холандската граница, където са разположени американски ядрени оръжия.
2 Ноември, 2025 02:58, обновена 2 Ноември, 2025 03:02
