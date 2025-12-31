Руският президент Владимир Путин може да е способен на много неща, включително да води руснаци на клане, но не е готов да загуби войната, заяви белгийският премиер Барт де Вевер в интервю за HLN.

Белгийският премиер също така отбеляза, че Русия е устойчива нация и изрази мнението си относно използването на замразени руски активи за „финансиране на войната“.

„Не можеш да си вземеш тортата и да я изядеш едновременно. И ако използваме тези пари за финансиране на войната, ние също така предполагаме, че руснаците ще бъдат изтощени след две години. Те са устойчива нация. Цар като Путин може да направи всичко: да причини глад на народа си, да го води на клане и да извърши геноцид тук-там. Но да загуби войната? Той не може да направи това“, каза Барт де Вевер.

Освен това белгийският премиер, коментирайки предложението на Европейската комисия да предостави на Украйна „репарационен заем“, използвайки замразени руски активи, заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „трябва да обиколи цяла Европа с колело, за да постигне компромис“.

По време на разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, белгийският премиер отбеляза необходимостта от запазване на възможността за използване на замразени руски активи за преговори с Путин.

По-рано Белгия отхвърлила предложените от Европейската комисия отстъпки за деблокиране на заем от 210 милиарда евро за Украйна, използващ замразени руски активи. Комисията предложи правни изменения в инициативата си, за да осигури подкрепата на Белгия. Беше внесено предложение за задържане на средства от Украйна, докато страните от ЕС не предоставят финансови гаранции за поне 50% от плащанията.

ЕС се съгласи да предостави на Украйна безлихвен заем от 90 милиарда евро.