Белгийският премиер Барт де Вевер: Цар Путин може да прати народа си на заколение, но не и да загуби войната

Руският президент Владимир Путин може да е способен на много неща, включително да води руснаци на клане, но не е готов да загуби войната, заяви белгийският премиер Барт де Вевер в интервю за HLN.
Белгийският премиер също така отбеляза, че Русия е устойчива нация и изрази мнението си относно използването на замразени руски активи за „финансиране на войната“.
„Не можеш да си вземеш тортата и да я изядеш едновременно. И ако използваме тези пари за финансиране на войната, ние също така предполагаме, че руснаците ще бъдат изтощени след две години. Те са устойчива нация. Цар като Путин може да направи всичко: да причини глад на народа си, да го води на клане и да извърши геноцид тук-там. Но да загуби войната? Той не може да направи това“, каза Барт де Вевер.
Освен това белгийският премиер, коментирайки предложението на Европейската комисия да предостави на Украйна „репарационен заем“, използвайки замразени руски активи, заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „трябва да обиколи цяла Европа с колело, за да постигне компромис“.
По време на разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, белгийският премиер отбеляза необходимостта от запазване на възможността за използване на замразени руски активи за преговори с Путин.
По-рано Белгия отхвърлила предложените от Европейската комисия отстъпки за деблокиране на заем от 210 милиарда евро за Украйна, използващ замразени руски активи. Комисията предложи правни изменения в инициативата си, за да осигури подкрепата на Белгия. Беше внесено предложение за задържане на средства от Украйна, докато страните от ЕС не предоставят финансови гаранции за поне 50% от плащанията.
ЕС се съгласи да предостави на Украйна безлихвен заем от 90 милиарда евро.
1 Ващето мнение
Коментиран от #20
07:14 31.12.2025
2 Макето
Дано се вразумят Урсули и клоуни!
07:17 31.12.2025
3 Подкрепям го👍
Коментиран от #10, #12, #14
07:22 31.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Уса
07:25 31.12.2025
7 Ха Ха
Коментиран от #33
07:25 31.12.2025
8 И Киев е Руски
07:26 31.12.2025
9 604
07:26 31.12.2025
10 Всъщност
До коментар #3 от "Подкрепям го👍":Да воюваш за да запазиш суверенитета и независимостта на държавата и народа си, и да не се подчиниш на атлантическата нео-колонизация винаги си струва жертвите, ако можеш да го направиш. А виждаме, че Русия може
07:28 31.12.2025
11 404
07:28 31.12.2025
12 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #3 от "Подкрепям го👍":Имат още много да учат от нас руснаците ,върнахме си Източна Румелия без нито един изстрел ,само с дипломация и политика ,остана само да го оформим документално .Винаги е имало и ще има място в майка Турция за братския български народ ,през вековете сме го доказали !
Коментиран от #17
07:29 31.12.2025
13 Идва нов свят
Коментиран от #21
07:30 31.12.2025
14 някой си
До коментар #3 от "Подкрепям го👍":единственото което подкрепяш е гибелта на близките си заради центовете които ти дават за коментарите
07:31 31.12.2025
15 Винкело
07:32 31.12.2025
16 По объркано нещо
Или белгиеца е грамотен, колкото нашите малоумни политици, или превода е от незнаещ езика!
Коментиран от #29
07:33 31.12.2025
17 Факти
До коментар #12 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":Допускате пропаганда и развяване на чуждо знаме!
Коментиран от #43
07:35 31.12.2025
18 жйаеокс
Коментиран от #28
07:35 31.12.2025
19 Френчфрайз
07:38 31.12.2025
20 Факти
До коментар #1 от "Ващето мнение":За кремълския,бункерен фашист (и рашистофилите) е по-важно колко украински селища са разрушили,а не колко окупатори са били убити и осакатени за тях,нали? 1% окупирана територия през 2025 година срещу 200 хиляди убити и ранени руски войници ...
07:38 31.12.2025
21 Коментар
До коментар #13 от "Идва нов свят":А Русия и САЩ се спазариха за украинските суровини . Знаем , че победителите във войните вземат точно това . Ще блокират , или дадат руските активи в Европа , но после кой ще трябва да лази в Кремъл за нефт, газ , въглища , стомана , и др. ценни елементи , без които индустрия не върви?
07:40 31.12.2025
22 Това се казва Пирова Победа
07:41 31.12.2025
23 Сандо
07:42 31.12.2025
24 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #25, #27, #30, #32
07:42 31.12.2025
25 Пак ли
До коментар #24 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Си в криза?
07:44 31.12.2025
26 Рускиня
Коментиран от #31
07:44 31.12.2025
27 някой си
До коментар #24 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":всяка сутрин се събуждат милиарди че са се родили руснаци а не евр0гейчета
Коментиран от #40
07:44 31.12.2025
28 Поправка
До коментар #18 от "жйаеокс":Квалификацията "демократична измет" е противоречива и несъстоятелна. По-правилно е "демонкратична измет"
07:45 31.12.2025
29 Не можах да разбера
До коментар #16 от "По объркано нещо":Как ще си изядеш тортата, ако не си я вземеш?
07:46 31.12.2025
30 някой си
До коментар #24 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":и повярвай ти няма да се събудиш утре!
07:46 31.12.2025
31 Хахахаха
До коментар #26 от "Рускиня":Разсмяхте ме от сърце!
Коментиран от #36
07:48 31.12.2025
32 някой си
До коментар #24 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":моментална лоботомия за тв@ри като тебе,но по добре евт@назия
07:49 31.12.2025
33 Да Да
До коментар #7 от "Ха Ха":Точно както онзи с мустачките дефакто направи през миналия век
07:50 31.12.2025
34 Рускиня
На мордератора днес Щастлива Нова 2026 Година!
В Русия съм близо до южния полюс и не след дълго ще посрещнем Новата 2026 Година!
На всички колеги коментиращи желая здраве и по-малко жлъч! 🍀
Коментиран от #38
07:51 31.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Рускиня
До коментар #31 от "Хахахаха":Благодаря!
🍀🇦🇺
Коментиран от #44
07:53 31.12.2025
37 а твоя народ
07:54 31.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Майстора
07:56 31.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тома
08:06 31.12.2025
42 ОСЪЗНАТ
08:10 31.12.2025
43 Българин
До коментар #17 от "Факти":Ти па що развяваш гордо 🇺🇦 укро пррррцалла,вместо да се позабършеш с него след д.......екация ?
08:11 31.12.2025
44 Колежке
До коментар #36 от "Рускиня":Или си объркала знамето, или националността си!🇧🇬
08:11 31.12.2025