Белгийският премиер Барт де Вевер: Цар Путин може да прати народа си на заколение, но не и да загуби войната
  Тема: Украйна

Белгийският премиер Барт де Вевер: Цар Путин може да прати народа си на заколение, но не и да загуби войната

31 Декември, 2025 07:01, обновена 31 Декември, 2025 07:10

Урсула фон дер Лайен трябва да обиколи цяла Европа с колело, за да постигне компромис за руските активи, смята политикът

Белгийският премиер Барт де Вевер: Цар Путин може да прати народа си на заколение, но не и да загуби войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин може да е способен на много неща, включително да води руснаци на клане, но не е готов да загуби войната, заяви белгийският премиер Барт де Вевер в интервю за HLN.

Белгийският премиер също така отбеляза, че Русия е устойчива нация и изрази мнението си относно използването на замразени руски активи за „финансиране на войната“.

„Не можеш да си вземеш тортата и да я изядеш едновременно. И ако използваме тези пари за финансиране на войната, ние също така предполагаме, че руснаците ще бъдат изтощени след две години. Те са устойчива нация. Цар като Путин може да направи всичко: да причини глад на народа си, да го води на клане и да извърши геноцид тук-там. Но да загуби войната? Той не може да направи това“, каза Барт де Вевер.

Освен това белгийският премиер, коментирайки предложението на Европейската комисия да предостави на Украйна „репарационен заем“, използвайки замразени руски активи, заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „трябва да обиколи цяла Европа с колело, за да постигне компромис“.

По време на разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, белгийският премиер отбеляза необходимостта от запазване на възможността за използване на замразени руски активи за преговори с Путин.

По-рано Белгия отхвърлила предложените от Европейската комисия отстъпки за деблокиране на заем от 210 милиарда евро за Украйна, използващ замразени руски активи. Комисията предложи правни изменения в инициативата си, за да осигури подкрепата на Белгия. Беше внесено предложение за задържане на средства от Украйна, докато страните от ЕС не предоставят финансови гаранции за поне 50% от плащанията.

ЕС се съгласи да предостави на Украйна безлихвен заем от 90 милиарда евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ващето мнение

    54 82 Отговор
    Цар Путин има народ, а тоя анонимник мюсли на кило.

    Коментиран от #20

    07:14 31.12.2025

  • 2 Макето

    51 79 Отговор
    Колкото по-рано го разберете, толкова по-малко кървища.
    Дано се вразумят Урсули и клоуни!

    07:17 31.12.2025

  • 3 Подкрепям го👍

    35 50 Отговор
    Путлер твърдо е решил да погуби ,поне още 1 милион мужици до капитулацията и разпада на Русия.

    Коментиран от #10, #12, #14

    07:22 31.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Уса

    38 22 Отговор
    Цар Путин не е глупак да жертва своя народ,алед като има много ядрени ракети с които да засипе Европа и да сложи край на всичко.Има и по-луди от Путин и само чакат достъп до копчето

    07:25 31.12.2025

  • 7 Ха Ха

    41 20 Отговор
    А пък натовските атланто-фашисти могат да затрият държавите си в стремежа си да победят Русия

    Коментиран от #33

    07:25 31.12.2025

  • 8 И Киев е Руски

    27 16 Отговор
    Тоя е напълнил памперса

    07:26 31.12.2025

  • 9 604

    9 17 Отговор
    Мумия стигъ помпай с ай пита маммата ти наркоуманска.!.

    07:26 31.12.2025

  • 10 Всъщност

    33 16 Отговор

    До коментар #3 от "Подкрепям го👍":

    Да воюваш за да запазиш суверенитета и независимостта на държавата и народа си, и да не се подчиниш на атлантическата нео-колонизация винаги си струва жертвите, ако можеш да го направиш. А виждаме, че Русия може

    07:28 31.12.2025

  • 11 404

    34 13 Отговор
    Тия умно красиви дегенерати много загрижени за руския народ

    07:28 31.12.2025

  • 12 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    4 27 Отговор

    До коментар #3 от "Подкрепям го👍":

    Имат още много да учат от нас руснаците ,върнахме си Източна Румелия без нито един изстрел ,само с дипломация и политика ,остана само да го оформим документално .Винаги е имало и ще има място в майка Турция за братския български народ ,през вековете сме го доказали !

    Коментиран от #17

    07:29 31.12.2025

  • 13 Идва нов свят

    24 13 Отговор
    Ходещият мъртвец Укрия повлече колективните си господари към дъното - лавинообразно нарастващ дълг, деиндустриализация и загуба на финансовата и военна хегемония...

    Коментиран от #21

    07:30 31.12.2025

  • 14 някой си

    14 11 Отговор

    До коментар #3 от "Подкрепям го👍":

    единственото което подкрепяш е гибелта на близките си заради центовете които ти дават за коментарите

    07:31 31.12.2025

  • 15 Винкело

    13 4 Отговор
    И каква е английската дума за "цар"? Ама точно за цар?

    07:32 31.12.2025

  • 16 По объркано нещо

    20 5 Отговор
    Не бях чела скоро!
    Или белгиеца е грамотен, колкото нашите малоумни политици, или превода е от незнаещ езика!

    Коментиран от #29

    07:33 31.12.2025

  • 17 Факти

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    Допускате пропаганда и развяване на чуждо знаме!

    Коментиран от #43

    07:35 31.12.2025

  • 18 жйаеокс

    17 3 Отговор
    Благодарете на Господ Иисус Христос, че в Русия е на власт Владимир Путин. Благодарете западни пръдльовци и всичката "демократична" измет. Всички лъжци и крадци събрани не можете на малкия пръст на Путин да се допрете. Друг на негово място вече щеше да ви е приключил много отдавна. Щели да му вземат парите??? Разсъждавали дали да ги откраднат??? И това ни го пробутват за демокрация??? Хранят и поят бандера фашистката хунта на надрусания наркоман Зеленски и ми разправят че това е демокрация??? Трябва да ви заритаме 1во в България лъжливите крадци, а след това и в Европата. Само на лъжци и крадци ще станете.

    Коментиран от #28

    07:35 31.12.2025

  • 19 Френчфрайз

    15 4 Отговор
    След преяждане с брюкселско зеле, резултатите са отпадъци под формата на зелен хайвер. Великата държава Украйна, на която се отпускат милиардите заеми, никога няма да може да ги върне, защото от една година няма легитимен президент, а от десет години няма и легитимен парламент. След преврата през 2014-та, режимът неофашистите има всички характеристики на мафиотска или терористична организация. Кражбата на чужди активи и отпускането на милиардни заеми само помпи инфлацията и обезценява еврото.

    07:38 31.12.2025

  • 20 Факти

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ващето мнение":

    За кремълския,бункерен фашист (и рашистофилите) е по-важно колко украински селища са разрушили,а не колко окупатори са били убити и осакатени за тях,нали? 1% окупирана територия през 2025 година срещу 200 хиляди убити и ранени руски войници ...

    07:38 31.12.2025

  • 21 Коментар

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "Идва нов свят":

    А Русия и САЩ се спазариха за украинските суровини . Знаем , че победителите във войните вземат точно това . Ще блокират , или дадат руските активи в Европа , но после кой ще трябва да лази в Кремъл за нефт, газ , въглища , стомана , и др. ценни елементи , без които индустрия не върви?

    07:40 31.12.2025

  • 22 Това се казва Пирова Победа

    7 10 Отговор
    Евалла на Путин ще унищожи Русия но ще вземе домбас

    07:41 31.12.2025

  • 23 Сандо

    10 4 Отговор
    Тоя да си гледа собствения народ и страна,че от САЩ даже му казаха,че Брюксел вече не е европейски град.Да не говорим за сепаратистките настроения.

    07:42 31.12.2025

  • 24 Всяка сутрин милиарди хора по света

    4 10 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци..

    Коментиран от #25, #27, #30, #32

    07:42 31.12.2025

  • 25 Пак ли

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Си в криза?

    07:44 31.12.2025

  • 26 Рускиня

    7 4 Отговор
    Урсузла до обикаля на метла, много ще и прилича!😂

    Коментиран от #31

    07:44 31.12.2025

  • 27 някой си

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    всяка сутрин се събуждат милиарди че са се родили руснаци а не евр0гейчета

    Коментиран от #40

    07:44 31.12.2025

  • 28 Поправка

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "жйаеокс":

    Квалификацията "демократична измет" е противоречива и несъстоятелна. По-правилно е "демонкратична измет"

    07:45 31.12.2025

  • 29 Не можах да разбера

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "По объркано нещо":

    Как ще си изядеш тортата, ако не си я вземеш?

    07:46 31.12.2025

  • 30 някой си

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    и повярвай ти няма да се събудиш утре!

    07:46 31.12.2025

  • 31 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Рускиня":

    Разсмяхте ме от сърце!

    Коментиран от #36

    07:48 31.12.2025

  • 32 някой си

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    моментална лоботомия за тв@ри като тебе,но по добре евт@назия

    07:49 31.12.2025

  • 33 Да Да

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ха Ха":

    Точно както онзи с мустачките дефакто направи през миналия век

    07:50 31.12.2025

  • 34 Рускиня

    6 3 Отговор
    Здраве и дълголетие пожелава Рускиня на всички от “Факти”!
    На мордератора днес Щастлива Нова 2026 Година!
    В Русия съм близо до южния полюс и не след дълго ще посрещнем Новата 2026 Година!
    На всички колеги коментиращи желая здраве и по-малко жлъч! 🍀

    Коментиран от #38

    07:51 31.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Рускиня

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Благодаря!
    🍀🇦🇺

    Коментиран от #44

    07:53 31.12.2025

  • 37 а твоя народ

    5 2 Отговор
    колко процента е на територията на Белгия? Що не си гледаш ко чинката и да се погрижеш за сънародниците си, които са вече малцинство в собствената си теритотрия? Белгия, вече сте колония на чалмите без един истрел !

    07:54 31.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Майстора

    3 1 Отговор
    Цар Путин може да пусне една по специална бомба, вместо да затрива народа си, но тогава ще се затрие някой друг народ.

    07:56 31.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тома

    3 0 Отговор
    На този много му личи че е на другия бряг

    08:06 31.12.2025

  • 42 ОСЪЗНАТ

    0 0 Отговор
    А освен това Русия не изглежда изтощена.

    08:10 31.12.2025

  • 43 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Ти па що развяваш гордо 🇺🇦 укро пррррцалла,вместо да се позабършеш с него след д.......екация ?

    08:11 31.12.2025

  • 44 Колежке

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Рускиня":

    Или си объркала знамето, или националността си!🇧🇬

    08:11 31.12.2025

