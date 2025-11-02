Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса заради убийствата на християни

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил Министерството на войната на САЩ да се подготви за евентуална военна намеса в Нигерия, ако нигерийското правителство "продължи да допуска убийства на християни", предаде Ройтерс, цитирана от NOVA.

Освен това правителството на САЩ ще спре всички помощи и всякакъв вид подкрепа за африканската страна, обяви държавният глава в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".

Нигерийското правителство коментира по-рано, че ще продължи да се бори срещу екстремизма, и посочи, че се надява Вашингтон да остане близък съюзник. Това стана, след като Тръмп добави западноафриканската държава в списък със страни, които според него са заплаха за християнството.