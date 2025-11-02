Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса заради убийствата на християни

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил Министерството на войната на САЩ да се подготви за евентуална военна намеса в Нигерия, ако нигерийското правителство "продължи да допуска убийства на християни", предаде Ройтерс, цитирана от NOVA.
Освен това правителството на САЩ ще спре всички помощи и всякакъв вид подкрепа за африканската страна, обяви държавният глава в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".
Нигерийското правителство коментира по-рано, че ще продължи да се бори срещу екстремизма, и посочи, че се надява Вашингтон да остане близък съюзник. Това стана, след като Тръмп добави западноафриканската държава в списък със страни, които според него са заплаха за християнството.
1 побърканяк
Коментиран от #3
03:39 02.11.2025
2 Иван
03:55 02.11.2025
3 Гост
До коментар #1 от "побърканяк":Тръмп е лаладжия…
04:05 02.11.2025