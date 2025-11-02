Новини
Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса заради убийствата на християни

2 Ноември, 2025 04:14, обновена 2 Ноември, 2025 03:24

Нигерийското правителство коментира по-рано, че ще продължи да се бори срещу екстремизма

Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса заради убийствата на християни - 1
Снимка: YouTube
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил Министерството на войната на САЩ да се подготви за евентуална военна намеса в Нигерия, ако нигерийското правителство "продължи да допуска убийства на християни", предаде Ройтерс, цитирана от NOVA.

Освен това правителството на САЩ ще спре всички помощи и всякакъв вид подкрепа за африканската страна, обяви държавният глава в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".

Нигерийското правителство коментира по-рано, че ще продължи да се бори срещу екстремизма, и посочи, че се надява Вашингтон да остане близък съюзник. Това стана, след като Тръмп добави западноафриканската държава в списък със страни, които според него са заплаха за християнството.


Нигерия
  • 1 побърканяк

    1 1 Отговор
    "Миротвореца" започва да си показва рогата. Вецуела, Нигерия кой ли ще е следващия.

    Коментиран от #3

    03:39 02.11.2025

  • 2 Иван

    0 1 Отговор
    Най-после Тръмп да каже нещо хубаво, но за съжаление е лъжа.

    03:55 02.11.2025

  • 3 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Тръмп е лаладжия…

    04:05 02.11.2025