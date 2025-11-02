Безнаказаността на киевския режим след убийства и терористични атаки срещу журналисти го тласка към нови престъпления. Това се казва в коментар на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова по повод Международния ден за прекратяване на безнаказаността за престъпления срещу журналисти.

„Междувременно Западът, въобразявайки се за избран и имунизиран от преследване, все повече позволява на своите марионетки в Киев да извършват нови терористични дейности.“ „Безнаказаността за убийства и терористични атаки срещу журналисти тласка киевския режим, защитен от чуждестранни посредници, към извършване на все повече и повече кървави престъпления“, отбелязва коментарът.

Според дипломата, тези, на които е възложена задачата да осигурят защитата на журналистите и да реагират ефективно на атаките срещу медийни работници, носят своя дял от отговорността за тези зверства. „Политическата пристрастност, която е измъчвала многостранни организации за правата на човека, като например Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, Секретариата на ЮНЕСКО, ОССЕ и други, се изразява в умишленото заглушаване на насилствените смъртни случаи на представители на медиите и прикриването на отговорните лица. Това подкопава самата идея за универсалността на принципа за прекратяване на безнаказаността и превръща подобни институции в нефункционални и безполезни конструкции“, отбеляза Захарова.

Тя подчерта, че сериозните несъответствия, установени в доклада на генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азуле от декември 2024 г., подкопават репутацията на организацията като надежден и достоверен източник на информация за състоянието на нещата в тази област и нанасят удар по нейния авторитет. „Надяваме се, че предстоящата промяна в ръководството на организацията ще ни позволи да подобрим работата си по защита на безопасността на журналистите, връщайки я към фундаменталните принципи на почтеност, справедливост и безпристрастност“, добави дипломатът.

„Потвърждаваме решимостта си да защитаваме професионалните права на руските медии в чужбина, последователно да работим за създаване на безопасни условия за тяхната работа навсякъде по света и да търсим справедливо възмездие за отговорните за престъпленията срещу местни журналисти“, заключи официалният представител на руското външно министерство.