Безнаказаността на киевския режим след убийства и терористични атаки срещу журналисти го тласка към нови престъпления. Това се казва в коментар на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова по повод Международния ден за прекратяване на безнаказаността за престъпления срещу журналисти.
„Междувременно Западът, въобразявайки се за избран и имунизиран от преследване, все повече позволява на своите марионетки в Киев да извършват нови терористични дейности.“ „Безнаказаността за убийства и терористични атаки срещу журналисти тласка киевския режим, защитен от чуждестранни посредници, към извършване на все повече и повече кървави престъпления“, отбелязва коментарът.
Според дипломата, тези, на които е възложена задачата да осигурят защитата на журналистите и да реагират ефективно на атаките срещу медийни работници, носят своя дял от отговорността за тези зверства. „Политическата пристрастност, която е измъчвала многостранни организации за правата на човека, като например Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, Секретариата на ЮНЕСКО, ОССЕ и други, се изразява в умишленото заглушаване на насилствените смъртни случаи на представители на медиите и прикриването на отговорните лица. Това подкопава самата идея за универсалността на принципа за прекратяване на безнаказаността и превръща подобни институции в нефункционални и безполезни конструкции“, отбеляза Захарова.
Тя подчерта, че сериозните несъответствия, установени в доклада на генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азуле от декември 2024 г., подкопават репутацията на организацията като надежден и достоверен източник на информация за състоянието на нещата в тази област и нанасят удар по нейния авторитет. „Надяваме се, че предстоящата промяна в ръководството на организацията ще ни позволи да подобрим работата си по защита на безопасността на журналистите, връщайки я към фундаменталните принципи на почтеност, справедливост и безпристрастност“, добави дипломатът.
„Потвърждаваме решимостта си да защитаваме професионалните права на руските медии в чужбина, последователно да работим за създаване на безопасни условия за тяхната работа навсякъде по света и да търсим справедливо възмездие за отговорните за престъпленията срещу местни журналисти“, заключи официалният представител на руското външно министерство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Губещата страна се насочва към измислици. Когато поражението заплашва смяната на режима или оцеляването на държавата, лидерите, медиите, обществените форуми измислят истории, които могат да спечелят време, да привлекат чуждестранна подкрепа или да възпрат врага: чудотворни оръжия, въображаеми контраофанзиви или измислени зверства от противника. Проверката се срива. Отстъпление, намаляване на логистиката и по-строга цензура, ограничаване на външните наблюдатели за да не ги изобличат. За да се предотврати дезертьорство и фрагментация, посланието трябва да бъде решително и обнадеждаващо. Ако фактите не могат да осигурят това, биват изфабрикувани. В преговорите изфабрикуваните нива на силите или фантомните резерви могат да повишат началната цена, дори само за кратък период.
Коментиран от #4
14:36 02.11.2025
2 Правилно
14:37 02.11.2025
3 Казах вече
14:38 02.11.2025
4 88888
До коментар #1 от "име":Киевският режим иска да поддържа илюзията за победа, докато губи отново и отново. Ирландската журналистка Чай Боус заяви това в социалните медии X.
Така той коментира забраната на Киев за предложението на руския президент Владимир Путин западни и украински журналисти да посетят Покровск и Купянск, за да потвърдят, че тези градове са обкръжени.
„Украинците забраниха на журналисти от Европа или САЩ да посещават обкръжените райони. Те искат да поддържат илюзията за победа. Докато губят отново и отново. Така че изглежда, че хиляди хора ще умрат за НАТО, наркофюрера и фон дер лъжеца.“
— пише Боус, цитиран от InoSMI.
14:39 02.11.2025
5 между другото
Коментиран от #7
14:43 02.11.2025
6 дедо
Коментиран от #8
14:44 02.11.2025
7 ха-ха
До коментар #5 от "между другото":Ако не могат сами , Путин със сигурност ще им помогне !
14:45 02.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 тервел
Коментиран от #11
14:48 02.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 щото
До коментар #9 от "тервел":Укрите са ,,желани ,, навсякъде, нали , щраус ?!
14:50 02.11.2025
12 чичково червенотиквениче
Балкони за чудо и приказ!
14:51 02.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 берта
14:52 02.11.2025
15 дедо
До коментар #13 от "село мое ,":Безраличен си ми
14:53 02.11.2025
16 Генерал Колев
14:53 02.11.2025
17 ха-ха
До коментар #10 от "Дедо":И защо да е безразличен , знаеш ли значението на думата , че я използваш и ставаш за смях ?!
14:53 02.11.2025
18 За съжаление е много права
14:54 02.11.2025
19 тьотя от тайгата
14:55 02.11.2025