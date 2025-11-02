Новини
Свят »
Русия »
Захарова с остър коментар относно убийствата на журналисти

Захарова с остър коментар относно убийствата на журналисти

2 Ноември, 2025 14:33 765 19

  • мария захарова-
  • украйна-
  • русия-
  • убийства-
  • журналисти-
  • коментар

Безнаказаността тласка Киев към нови убийства

Захарова с остър коментар относно убийствата на журналисти - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Безнаказаността на киевския режим след убийства и терористични атаки срещу журналисти го тласка към нови престъпления. Това се казва в коментар на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова по повод Международния ден за прекратяване на безнаказаността за престъпления срещу журналисти.

Междувременно Западът, въобразявайки се за избран и имунизиран от преследване, все повече позволява на своите марионетки в Киев да извършват нови терористични дейности.“ „Безнаказаността за убийства и терористични атаки срещу журналисти тласка киевския режим, защитен от чуждестранни посредници, към извършване на все повече и повече кървави престъпления“, отбелязва коментарът.

Според дипломата, тези, на които е възложена задачата да осигурят защитата на журналистите и да реагират ефективно на атаките срещу медийни работници, носят своя дял от отговорността за тези зверства. „Политическата пристрастност, която е измъчвала многостранни организации за правата на човека, като например Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека, Секретариата на ЮНЕСКО, ОССЕ и други, се изразява в умишленото заглушаване на насилствените смъртни случаи на представители на медиите и прикриването на отговорните лица. Това подкопава самата идея за универсалността на принципа за прекратяване на безнаказаността и превръща подобни институции в нефункционални и безполезни конструкции“, отбеляза Захарова.

Тя подчерта, че сериозните несъответствия, установени в доклада на генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азуле от декември 2024 г., подкопават репутацията на организацията като надежден и достоверен източник на информация за състоянието на нещата в тази област и нанасят удар по нейния авторитет. „Надяваме се, че предстоящата промяна в ръководството на организацията ще ни позволи да подобрим работата си по защита на безопасността на журналистите, връщайки я към фундаменталните принципи на почтеност, справедливост и безпристрастност“, добави дипломатът.

Потвърждаваме решимостта си да защитаваме професионалните права на руските медии в чужбина, последователно да работим за създаване на безопасни условия за тяхната работа навсякъде по света и да търсим справедливо възмездие за отговорните за престъпленията срещу местни журналисти“, заключи официалният представител на руското външно министерство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    8 2 Отговор
    Пропагандата си една и съща над сто години:

    Губещата страна се насочва към измислици. Когато поражението заплашва смяната на режима или оцеляването на държавата, лидерите, медиите, обществените форуми измислят истории, които могат да спечелят време, да привлекат чуждестранна подкрепа или да възпрат врага: чудотворни оръжия, въображаеми контраофанзиви или измислени зверства от противника. Проверката се срива. Отстъпление, намаляване на логистиката и по-строга цензура, ограничаване на външните наблюдатели за да не ги изобличат. За да се предотврати дезертьорство и фрагментация, посланието трябва да бъде решително и обнадеждаващо. Ако фактите не могат да осигурят това, биват изфабрикувани. В преговорите изфабрикуваните нива на силите или фантомните резерви могат да повишат началната цена, дори само за кратък период.

    Коментиран от #4

    14:36 02.11.2025

  • 2 Правилно

    11 2 Отговор
    Фашагите са в Кииф.

    14:37 02.11.2025

  • 3 Казах вече

    10 2 Отговор
    Укрия е чао

    14:38 02.11.2025

  • 4 88888

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Киевският режим иска да поддържа илюзията за победа, докато губи отново и отново. Ирландската журналистка Чай Боус заяви това в социалните медии X.

    Така той коментира забраната на Киев за предложението на руския президент Владимир Путин западни и украински журналисти да посетят Покровск и Купянск, за да потвърдят, че тези градове са обкръжени.

    „Украинците забраниха на журналисти от Европа или САЩ да посещават обкръжените райони. Те искат да поддържат илюзията за победа. Докато губят отново и отново. Така че изглежда, че хиляди хора ще умрат за НАТО, наркофюрера и фон дер лъжеца.“
    — пише Боус, цитиран от InoSMI.

    14:39 02.11.2025

  • 5 между другото

    7 1 Отговор
    Захарова както винаги е права ! Укрите се качиха на главите на половината Свят и е крайно време да слязат от там !

    Коментиран от #7

    14:43 02.11.2025

  • 6 дедо

    2 6 Отговор
    Хе хе Руската федерация , която вероломно нахлу в чужда суверенна държава и започна най кръвопролитният конфликт ,след ВСВ , избивайки стотици хиляди хора и деца , разрушавайки до основи цели градове и обстрелвайки с ракети три години цивилни сгради , която отведе хиляди украински деца в Русия , която разруши половината Чечня и изби десетки хиляди чеченци , която отрови с радиактивни елементи свои критици в Европа , седнала да се възмущава ,че и избивали журналистите-шпиони инфилтрирани в ЕС и разпространяващи пропаганда .

    Коментиран от #8

    14:44 02.11.2025

  • 7 ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "между другото":

    Ако не могат сами , Путин със сигурност ще им помогне !

    14:45 02.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 тервел

    1 5 Отговор
    Руските варвари не очкваха ,че ще бъдат елиминирани не само в ЕС , но и в самата Русия. Никой от тях не е в безопасност през целия си живот , по целия свят , по всяко време. Това ги изнервя много. Песков или Лавров , ако си мислят че след години ще почиват безгрижно на френската ривиера , могат да бъдат изненадани фатално по всяко време .

    Коментиран от #11

    14:48 02.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 щото

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "тервел":

    Укрите са ,,желани ,, навсякъде, нали , щраус ?!

    14:50 02.11.2025

  • 12 чичково червенотиквениче

    1 0 Отговор
    Ох, мамашааа...
    Балкони за чудо и приказ!

    14:51 02.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 берта

    0 3 Отговор
    Много руски пигове ще изквичат фатално през следващите години. Захарова също не е в сейфти зона , така че да слага една каска за всеки случй и винаги да се обръща назад.

    14:52 02.11.2025

  • 15 дедо

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "село мое ,":

    Безраличен си ми

    14:53 02.11.2025

  • 16 Генерал Колев

    0 2 Отговор
    Пречукването на блатни пропагандисти е задължение и чест за всеки нормален човек,кво вряка тая некъпана повлекана?!

    14:53 02.11.2025

  • 17 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо":

    И защо да е безразличен , знаеш ли значението на думата , че я използваш и ставаш за смях ?!

    14:53 02.11.2025

  • 18 За съжаление е много права

    1 1 Отговор
    Запада удари дъното на света, да създава терористи, да ги спонсорира и да унищожи всички ценности и морал.

    14:54 02.11.2025

  • 19 тьотя от тайгата

    0 1 Отговор
    Тая Маша все пияна ходи , не и понася напрежението че е мишена.

    14:55 02.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания