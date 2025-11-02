Зохран Мамдани, социалист и палестински протестиращ, може да стане новият кмет на Ню Йорк, съобщава BILD.

34-годишният Зохран Мамдани, ляв демократ и син на индийски имигранти, се очертава като фаворит на изборите за кмет на Ню Йорк. Той може да стане първият мюсюлманин и открито социалист, който ще ръководи най-големия град в САЩ, дом на най-голямата еврейска общност извън Израел.

Според последните проучвания, Мамдани води пред бившия губернатор Андрю Куомо с комфортните 25 процентни пункта.

Експертите отбелязват, че Мамдани „експлоатира проблемите на съперниците си“ и подкрепата му идва предимно от млади избиратели, разочаровани от покачващите се цени и жилищната криза. Мамдани обещава безплатен обществен транспорт, детски градини и градски супермаркети и предлага да финансира тези мерки чрез повишаване на данъците за богатите. Мамдани обаче е противоречива фигура. Той участва в протести под лозунга „Глобализирайте Интифадата“, който много еврейски организации възприемат като заплаха. Освен това, критиците му посочват, че този „защитник на бедните“ е израснал в таванско помещение за 2 милиона долара.

Президентът Доналд Тръмп вече го нарече „комунистически лунатик, който ще съсипе Ню Йорк“. Според американски медии, Министерството на правосъдието на САЩ разследва източниците на финансиране на кампанията му и дори законността на гражданството му. Изборите са на 4 ноември: ако тези прогнози се потвърдят, Мамдани може да встъпи в длъжност още на 1 януари 2026 г.