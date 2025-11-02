Новини
Палестински протестиращ може да стане новият кмет на Ню Йорк

2 Ноември, 2025 16:55 748 7

34-годишният Зохран Мамдани е ляв демократ и син на индийски имигранти

Зохран Мамдани, социалист и палестински протестиращ, може да стане новият кмет на Ню Йорк, съобщава BILD.

34-годишният Зохран Мамдани, ляв демократ и син на индийски имигранти, се очертава като фаворит на изборите за кмет на Ню Йорк. Той може да стане първият мюсюлманин и открито социалист, който ще ръководи най-големия град в САЩ, дом на най-голямата еврейска общност извън Израел.

Според последните проучвания, Мамдани води пред бившия губернатор Андрю Куомо с комфортните 25 процентни пункта.

Експертите отбелязват, че Мамдани „експлоатира проблемите на съперниците си“ и подкрепата му идва предимно от млади избиратели, разочаровани от покачващите се цени и жилищната криза. Мамдани обещава безплатен обществен транспорт, детски градини и градски супермаркети и предлага да финансира тези мерки чрез повишаване на данъците за богатите. Мамдани обаче е противоречива фигура. Той участва в протести под лозунга „Глобализирайте Интифадата“, който много еврейски организации възприемат като заплаха. Освен това, критиците му посочват, че този „защитник на бедните“ е израснал в таванско помещение за 2 милиона долара.

Президентът Доналд Тръмп вече го нарече „комунистически лунатик, който ще съсипе Ню Йорк“. Според американски медии, Министерството на правосъдието на САЩ разследва източниците на финансиране на кампанията му и дори законността на гражданството му. Изборите са на 4 ноември: ако тези прогнози се потвърдят, Мамдани може да встъпи в длъжност още на 1 януари 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 онзи

    4 9 Отговор
    А вие продължавайте да жалите палестинците .

    Коментиран от #2, #7

    16:58 02.11.2025

  • 2 Оня

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "онзи":

    Те ще им разкажат играта.

    Коментиран от #3

    17:05 02.11.2025

  • 3 онзи

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Оня":

    Именно !

    Коментиран от #5

    17:07 02.11.2025

  • 4 МирО

    11 0 Отговор
    ):):). Новия Йорк върви по пътя на стария Йорк. Майтап Уили :):):)

    17:11 02.11.2025

  • 5 оня

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "онзи":

    ТРАГЕДИЯ В АНГЛИЯ!

    Намушкаха 10 души във влак! Пакистанката вътрешен министър на Великобритсния - госпожа Шабана, вика: “Да не се бърза със заключенията.” 

    Ама, няма въобще нужда от заключения! Колят ви, изнасилват ви малолетните! Не може да осигурите живота и здравето на гражданите си, а Стармър ще спасява Украйна…


    Всички колонизирани народи разказват играта на колонизаторите си ...
    Г. Марков.

    17:13 02.11.2025

  • 6 Спецназ

    5 0 Отговор
    "Зохран Мамдани, социалист и палестински протестиращ, може да стане новият кмет на Ню Йорк".

    И Д Е А Л Е Н!

    Такъв "Матриял " ви требва , американци и ще победите всички!
    САМО ТАКА! ::)

    17:23 02.11.2025

  • 7 Хаха хаха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "онзи":

    В ГЕРБ няма ли поне един по-достоен от простият милиционер-пожарникар,
    който в Банкя вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!

    17:33 02.11.2025