Зохран Мамдани, социалист и палестински протестиращ, може да стане новият кмет на Ню Йорк, съобщава BILD.
34-годишният Зохран Мамдани, ляв демократ и син на индийски имигранти, се очертава като фаворит на изборите за кмет на Ню Йорк. Той може да стане първият мюсюлманин и открито социалист, който ще ръководи най-големия град в САЩ, дом на най-голямата еврейска общност извън Израел.
Според последните проучвания, Мамдани води пред бившия губернатор Андрю Куомо с комфортните 25 процентни пункта.
Експертите отбелязват, че Мамдани „експлоатира проблемите на съперниците си“ и подкрепата му идва предимно от млади избиратели, разочаровани от покачващите се цени и жилищната криза. Мамдани обещава безплатен обществен транспорт, детски градини и градски супермаркети и предлага да финансира тези мерки чрез повишаване на данъците за богатите. Мамдани обаче е противоречива фигура. Той участва в протести под лозунга „Глобализирайте Интифадата“, който много еврейски организации възприемат като заплаха. Освен това, критиците му посочват, че този „защитник на бедните“ е израснал в таванско помещение за 2 милиона долара.
Президентът Доналд Тръмп вече го нарече „комунистически лунатик, който ще съсипе Ню Йорк“. Според американски медии, Министерството на правосъдието на САЩ разследва източниците на финансиране на кампанията му и дори законността на гражданството му. Изборите са на 4 ноември: ако тези прогнози се потвърдят, Мамдани може да встъпи в длъжност още на 1 януари 2026 г.
1 онзи
Коментиран от #2, #7
16:58 02.11.2025
2 Оня
До коментар #1 от "онзи":Те ще им разкажат играта.
Коментиран от #3
17:05 02.11.2025
3 онзи
До коментар #2 от "Оня":Именно !
Коментиран от #5
17:07 02.11.2025
4 МирО
17:11 02.11.2025
5 оня
До коментар #3 от "онзи":ТРАГЕДИЯ В АНГЛИЯ!
Намушкаха 10 души във влак! Пакистанката вътрешен министър на Великобритсния - госпожа Шабана, вика: “Да не се бърза със заключенията.”
Ама, няма въобще нужда от заключения! Колят ви, изнасилват ви малолетните! Не може да осигурите живота и здравето на гражданите си, а Стармър ще спасява Украйна…
Всички колонизирани народи разказват играта на колонизаторите си ...
Г. Марков.
17:13 02.11.2025
6 Спецназ
И Д Е А Л Е Н!
Такъв "Матриял " ви требва , американци и ще победите всички!
САМО ТАКА! ::)
17:23 02.11.2025
7 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "онзи":В ГЕРБ няма ли поне един по-достоен от простият милиционер-пожарникар,
който в Банкя вместо библиотека с книги, има чекмедже с пачки!
17:33 02.11.2025