САЩ очакват засилване сътрудничеството си с Виетнам

2 Ноември, 2025 17:36 400 5

  • пийт хегсет-
  • сащ-
  • ханой-
  • виетнам

Хесгет е на официално посещение в Ханой

САЩ очакват засилване сътрудничеството си с Виетнам - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ отдават голямо значение на всеобхватното си стратегическо партньорство с Виетнам и очакват с нетърпение да го засилят. Това заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, който е на официално посещение в Ханой, на среща с генералния секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Виетнам (КПВ) То Лам, съобщи Виетнамската информационна агенция.

Според Хегсет, САЩ „подкрепят силен, независим и проспериращ Виетнам“. Щатите очакват с нетърпение да засилят сътрудничеството на стратегическо ниво, както двустранно, така и регионално, особено в областите на предотвратяване на транснационалната престъпност, морската сигурност, хуманитарната помощ, военното обучение, мироопазването на ООН и реагирането при бедствия, каза Хегсет. Той потвърди, че Съединените щати ще продължат да подкрепят Виетнам в повишаването на капацитета и модернизирането на отбранителната му промишленост и ще разширят програмите за сътрудничество с виетнамската страна в областта на обучението на висококвалифициран персонал.

Ръководителят на Пентагона отбеляза и изключителните резултати от сътрудничеството на двете страни в преодоляването на последиците от войната, включително проекти за почистване на териториите на бивши американски военни бази в Биен Хоа на юг и Да Нанг в централен Виетнам от замърсяване с диоксин, използван от американските военни по време на войната, наричайки ги „ярко отражение на процеса на помирение и сътрудничество“ между двете страни. Той потвърди, че Министерството на отбраната на САЩ ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Министерството на националната отбрана на Виетнам за завършване на текущи проекти и разширяване на сътрудничеството в нови области в съответствие с нуждите и възможностите на всяка страна.

Генералният секретар на Централния комитет на КПВ потвърди отново, че Виетнам, последователно следвайки външна политика на независимост, самостоятелност, диверсификация и мултилатерализм, винаги е смятал Съединените щати за ключов партньор и е готов да продължи да укрепва широкообхватното двустранно сътрудничество в различни области в полза на двата народа. Висшият виетнамски лидер похвали усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за насърчаване на мира и разрешаването на конфликти по целия свят, потвърждавайки, че Виетнам също е готов да участва и да играе активна и отговорна роля в намирането на решения на регионални и международни проблеми.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сега виетнам

    6 0 Отговор
    да поиска обезщетение от сащ
    за избитите виетнамци когато ги окупират

    17:40 02.11.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор
    Комунистически Виетнам се запази и се разви, не допуснаха разруха и грабеж като в България!

    17:40 02.11.2025

  • 3 чичково червенотиквениче

    5 0 Отговор
    Хаха, нищо против комунизма, а?
    Тогава защо сащ държи санкциите срещу Куба десетки години вече???
    Абсолютно объркано поведение по всички въпроси, няма един по който да са принципни, НИТО ЕДИН!

    Коментиран от #4

    17:40 02.11.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "чичково червенотиквениче":

    Американците искат Куба пак да им е като в миналото, когато им е била верна марионетка и подлога преди Кастро!

    17:44 02.11.2025

  • 5 А нещо

    3 0 Отговор
    за перемогата?! Няма ли?! Има,има,но не е политкоректно да се казва колко укри са се предали в Красноармейск!

    17:49 02.11.2025