САЩ очакват засилване сътрудничеството си с Виетнам

САЩ отдават голямо значение на всеобхватното си стратегическо партньорство с Виетнам и очакват с нетърпение да го засилят. Това заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, който е на официално посещение в Ханой, на среща с генералния секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Виетнам (КПВ) То Лам, съобщи Виетнамската информационна агенция.

Според Хегсет, САЩ „подкрепят силен, независим и проспериращ Виетнам“. Щатите очакват с нетърпение да засилят сътрудничеството на стратегическо ниво, както двустранно, така и регионално, особено в областите на предотвратяване на транснационалната престъпност, морската сигурност, хуманитарната помощ, военното обучение, мироопазването на ООН и реагирането при бедствия, каза Хегсет. Той потвърди, че Съединените щати ще продължат да подкрепят Виетнам в повишаването на капацитета и модернизирането на отбранителната му промишленост и ще разширят програмите за сътрудничество с виетнамската страна в областта на обучението на висококвалифициран персонал.

Ръководителят на Пентагона отбеляза и изключителните резултати от сътрудничеството на двете страни в преодоляването на последиците от войната, включително проекти за почистване на териториите на бивши американски военни бази в Биен Хоа на юг и Да Нанг в централен Виетнам от замърсяване с диоксин, използван от американските военни по време на войната, наричайки ги „ярко отражение на процеса на помирение и сътрудничество“ между двете страни. Той потвърди, че Министерството на отбраната на САЩ ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Министерството на националната отбрана на Виетнам за завършване на текущи проекти и разширяване на сътрудничеството в нови области в съответствие с нуждите и възможностите на всяка страна.

Генералният секретар на Централния комитет на КПВ потвърди отново, че Виетнам, последователно следвайки външна политика на независимост, самостоятелност, диверсификация и мултилатерализм, винаги е смятал Съединените щати за ключов партньор и е готов да продължи да укрепва широкообхватното двустранно сътрудничество в различни области в полза на двата народа. Висшият виетнамски лидер похвали усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за насърчаване на мира и разрешаването на конфликти по целия свят, потвърждавайки, че Виетнам също е готов да участва и да играе активна и отговорна роля в намирането на решения на регионални и международни проблеми.