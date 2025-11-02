Украйна получи обещаните от Германия зенитно-ракетни системи Patriot

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в неделя, 2 ноември, че Германия е доставила на Украйна зенитно-ракетни системи Patriot, предава NV, цитирана от ФОКУС.
"Усилихме компонента Patriot в украинската ни противовъздушна отбрана. Благодаря на Германия и лично на канцлера Фридрих Мерц за тази наша съвместна стъпка за защита на човешки живот от руския терор. Подготвяхме това укрепване на противовъздушната отбрана от известно време и сега постигнатите споразумения са изпълнени. Благодаря на всички, които помогнаха!“ - написа украинският държавен глава в Telegram.
В същото време той не уточни точно колко зенитно-ракетни комплекса са доставени.
Според Зеленски, преговорите за по-нататъшно укрепване на украинската противовъздушна отбрана продължават както на правителствено ниво, така и директно ново, с производителите на системите.
"Заедно с нашите партньори продължаваме да работим по изграждането на надеждна система за противовъздушна отбрана. И нашите възможности ще могат да гарантират сигурността не само на Украйна, но и на нашите партньори, когато е необходимо“, подчертава той.
По-рано, на 1 ноември, организацията Aid to Ukraine обяви, че през следващите дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана Patriot, чието доставяне Германия обяви в началото на август 2025 г.
На 1 ноември руските сили извършиха атака с ракети и дронове по населени места в Днепропетровска област, което доведе до загуба на военнослужещи. Това съобщи пресслужбата на групата войски "Изток“, предава УНИАН.
Те отбелязват, че руснаците продължават да нанасят удари не само директно по позициите на Силите за отбрана на Украйна на фронта. Руската федерация също така постоянно нанася удари по населени места и в райони, близки до линията на бойния контакт.
"В резултат на комбинирания удар на противника, за съжаление, има загинали и ранени сред военнослужещите от Въоръжените сили на Украйна. На този етап работят съответните правоохранителни органи, по-специално се проверяват обстоятелствата относно спазването и изпълнението на изискванията на заповедите на главнокомандващия и Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна относно своевременното уведомяване за ракетна опасност, забраните (ограниченията) за разполагане на личен състав и провеждане на срещи и събрания на открити площи, както и разполагането на места, неопределени за тази цел“, пише пресслужбата на "Изток“.
В нощта на 2 ноември руснаците нанесоха удари по няколко области на Украйна. В резултат на руските атаки по Одеска, Запорожка и Днепропетровска области има загинали и ранени сред цивилното население.
Също така, на фона на руските удари, цялата Донецка област е отрязана от електричество. Потребителите в Запорожка, Харковска и Черниговска области също са частично останали без ток.
1 Шопо
Коментиран от #4, #13, #51, #63
18:31 02.11.2025
2 Че и без тези ракети
Ама да има.
Коментиран от #15, #21, #24
18:31 02.11.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
18:32 02.11.2025
4 Така мислят шопите
До коментар #1 от "Шопо":Мислещите хора са на друго мнение.
Но можеш да разкажеш някой виз за шопите. С това сте по-известни.
18:33 02.11.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #8
18:33 02.11.2025
6 Митя
18:34 02.11.2025
7 НИКО
Коментиран от #20
18:34 02.11.2025
8 Е по добре
До коментар #5 от "Последния Софиянец":от нищо!Може и две томахавки!?
Коментиран от #18
18:34 02.11.2025
9 000
18:35 02.11.2025
10 БОЛШЕВИК
18:35 02.11.2025
11 Бъдеще
18:36 02.11.2025
12 Мдаа
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Коментирай НаркосаЗелен. ДрогиранияЗеленЧервей:)) :))
18:36 02.11.2025
13 Иван
До коментар #1 от "Шопо":Руска територия.
18:36 02.11.2025
14 Песков
18:36 02.11.2025
15 АБВ
До коментар #2 от "Че и без тези ракети":Верно, бе ! Руснаците са обкръжени в Москва. Току-що ВСУ преминаха през Садовое кольцо.
18:37 02.11.2025
16 Модернизацията на комплексите
18:37 02.11.2025
17 Курд Околянов
18:37 02.11.2025
18 И два
До коментар #8 от "Е по добре":Орешника по шмъркача.
18:37 02.11.2025
19 доведе до загуба на военнослужещи
но ясно е че са урк
иначе жалко за жертвите
вместо да клякат и приемат условията на Русия
18:37 02.11.2025
20 НИКО
До коментар #7 от "НИКО":А ДА И УКРИТЕ НАМАЛЯВАТ И НАМАЛЯВАТ ВИЖДА СЕ ВЕЧЕ И ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ , НО ТОИ СЕ ОКАЗА НАТОВЕЦ ОТ ФРАНЦИЯ
Коментиран от #30
18:37 02.11.2025
21 Лошо нема
До коментар #2 от "Че и без тези ракети":И Томахавките идват.
Коментиран от #61, #65
18:38 02.11.2025
22 Френският политик Филипо
18:39 02.11.2025
23 здравко тошков кондуктор
18:39 02.11.2025
24 На колко км
До коментар #2 от "Че и без тези ракети":са укрите в Русия. Колко % руска земя взеха.🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂
Коментиран от #32
18:39 02.11.2025
25 хихи
Коментиран от #28
18:40 02.11.2025
26 Ким Чен
18:40 02.11.2025
27 накратко
18:41 02.11.2025
28 ЛИЛИ
До коментар #25 от "хихи":МИ ТО И БЕЗ ТОВА С ТОЗИ ПЕИТРИЪТ СЕ ПОДИГРАВАТ ВЕЧЕ ВСИЧКИ
18:42 02.11.2025
29 Обкръжения
Коментиран от #31, #33
18:42 02.11.2025
30 Да де
До коментар #20 от "НИКО":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.1,3 милиона руснака се добраха при Кобзон.3 пъти повече руснаци са без крака и ръце.Русия се сгромолясва по-зле от СССР.
Коментиран от #35
18:43 02.11.2025
31 ЖЕКО
До коментар #29 от "Обкръжения":ТАКА СЕ МОРЯТ ПЛЪХОВЕТЕ И НАТОВСКИТЕ ГЕНЕРАЛИ С ХИМИЯ
Коментиран от #34
18:44 02.11.2025
32 Българин
До коментар #24 от "На колко км":Няма човек на планетата,на който да му трябва и един квадрат от руското блата.Целта е друга.Зануляване на руските ватенки в Украйна.Просто са избивани като кучета.
Коментиран от #40, #54
18:45 02.11.2025
33 ПРИПОМНИ МИ
До коментар #29 от "Обкръжения":Азовскал не беше ли защитаван от елитните фашисти от Азоф. И какво стана там?
18:45 02.11.2025
34 Копейкотрошач
До коментар #31 от "ЖЕКО":Здраво, ли ти е вратлето?
Коментиран от #38, #39, #46
18:46 02.11.2025
35 Курд Околянов
До коментар #30 от "Да де":И накрая ще напишеш: Украйна вече не съществува, но Украйна победи Русия.
Коментиран от #37
18:47 02.11.2025
36 Балхария
18:48 02.11.2025
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #35 от "Курд Околянов":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #43, #44, #45
18:48 02.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 доктор
До коментар #34 от "Копейкотрошач":Като бъде избито доволно количество копейки България ще дръпне напред.
Коментиран от #42
18:49 02.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ЖЕКО
18:50 02.11.2025
42 Пиночет
До коментар #39 от "доктор":Кога ще товарим копейките?
Коментиран от #48
18:50 02.11.2025
43 село мое ,
До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Питай тоя , дето го е казал за трите дни ! Путин такива неща не е споменавал дори ! Само щрауси като теб го пишат вече близо 4 години и им се смеят и малките деца !
18:51 02.11.2025
44 Бавен.. до кога ще питаш, без да помниш
До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Първия. Още два дня ще ви бъхтят.
18:51 02.11.2025
45 Курд Околянов
До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Тридневната върви до последния украинец.
18:51 02.11.2025
46 ЖЕКО
До коментар #34 от "Копейкотрошач":К .. Р О ТРОШАЧ КАЖИ КАКВО ИСКАШ
18:51 02.11.2025
47 Хунтата на Зеленски
18:51 02.11.2025
48 оня
До коментар #42 от "Пиночет":Ще товариш на баба си шортите !
18:53 02.11.2025
49 Путин
Коментиран от #52, #60
18:54 02.11.2025
50 И ТАКА ДО КРАЯ НА УКРАЙНА!!
САМО 2 С-МИ , ТА И ПОВЕЧЕ ДА СА , ЗА РАКЕТИТЕ НА ПУТИН , НЕМА НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ .
ПОЛЗАТА - УДЪЛЖАВАНЕ ДОУНИЩОЖАВАНЕ НА УК! ЖАЛКО , НО ФАКТ ! ВЪПРОС НА ИЗБОР НА ЗЕЛ И ФАШИНТЕШРЕСИТЕ НА ДИВАЦИТЕ!! ТАЗИ КОМБИНАЦИЯ ЩЕ НАКАРА ПУТИН ДА ГИ ДОВЪРШИ !!
ТРЪМП ОТЛИЧНО ВИЖДА , РАЗБИРА ТОВА - БЪДЕТЕ СИГУРНИ , ТА ЗА ТОВА ГИ ОСТАВЯ ДА СЕ "ПОБИЯТ" !!
18:54 02.11.2025
51 Търновец
До коментар #1 от "Шопо":Украйна не е територия а втори Израел и хора като Соломон Паси Володимир Зеленски Тодор Тагарев, Кара Мурза и други искат да възродят Отоманската империя и ние сме вътре. С Пейтриът вече не е така добра система. А един ден Русите могат да ни искат Варна
18:55 02.11.2025
52 накратко
До коментар #49 от "Путин":Не вярвам да е против , тъкмо обратното ! Най .много Киив в скоро време да го няма .
18:55 02.11.2025
53 Сергей "Флаш" Бескрестнов в Украйна
18:55 02.11.2025
54 Сиганин
До коментар #32 от "Българин":Бате ши даваШ пет лева да слага на теби на стата?
18:56 02.11.2025
55 Украйна да е като Ливан !
Коментиран от #59
18:58 02.11.2025
56 Тома
Коментиран от #76
18:59 02.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 аz СВО Победа 80
1:Z -патриотите признават,че Русия вече загуби тази война.
2: Известният Z-пропагандист Максим Калашников и други негови колеги признаха вече провала на СВО.
Каква стана тя?🤣🤣🤣
19:05 02.11.2025
59 Защо при Украйна не е като с Ливан !
До коментар #55 от "Украйна да е като Ливан !":( Касем: Съединените щати са подстрекателят на израелската агресия и нейното разширяване
Касем: „Съединените щати твърдят, че действат в Ливан, за да разрешат проблема, но те не са безпристрастен посредник; по-скоро те са подстрекателите на агресията и нейното разширяване.“ Споразумението от Таиф, не може да избира една част и да пренебрегва другите“ ) ....... Откривате ли приликите със Украйна? А с Минските споразумения ? Май само подлостта и наглостта на САЩ и Запада са приликите нали?
Коментиран от #62
19:05 02.11.2025
60 Космос
До коментар #49 от "Путин":При ТОМАХОУК НЯМА ГРЕШКА.
ЩЕ ДУМНЕ КРЕМЪЛ С ТОПНОСТ ДО 1 ДО ТРИ МЕТРА.
19:07 02.11.2025
61 има лошо
До коментар #21 от "Лошо нема":Ще ги платят европейските данъкоплаъци
Евро-психопатите ще ги подарят на Зеленски
Но в Украйна, ще ръждясват само, защото едва ли САЩ ще посмеят да нападнат РФ.
Тръмп ясно го каза, че американци няма да обстрелват Русия!
Коментиран от #64
19:08 02.11.2025
62 Космос
До коментар #59 от "Защо при Украйна не е като с Ливан !":Ако Путин беше спазвал Минските споразумения нямаше да има над един милион руснака на кайма.
Коментиран от #68, #70
19:09 02.11.2025
63 Бен Вафлек
До коментар #1 от "Шопо":шопо не е човек, шопо е копейка
19:10 02.11.2025
64 Българин
До коментар #61 от "има лошо":Ако САЩ нападнат от русия няма да остане много.
Коментиран от #69
19:10 02.11.2025
65 абе
До коментар #21 от "Лошо нема":викаш лошо няма, ама има, щото да не се окаже, че поради някаква грешка не са томахавки ,а са бумеранги.
19:13 02.11.2025
66 Ако имаш законно притежавано оръжие
19:13 02.11.2025
67 не може да бъде
19:15 02.11.2025
68 Ъхъъъъъ..а дали си вярваш ?
До коментар #62 от "Космос":Минските споразумения НЕ Путин ги наруши нали тролче ? . „Точно това се случи с Минските споразумения и бившия германски канцлер Ангела Меркел, бившия френски президент Франсоа Оланд и бившия украински президент Петро Порошенко заявиха, че никога не са възнамерявали да ги прилагат, че просто трябва да купят време Украйна да се превъоръжи, за да може да продължи войната с Русия.
19:18 02.11.2025
69 тъй тъй
До коментар #64 от "Българин":а от САЩ колко ще остане, много или хич? Ееех, деца на времето!?
19:18 02.11.2025
70 Да ти припомня ли?
До коментар #62 от "Космос":Минските споразумения: прекратяване на огъня, разединяване на страните, провеждане на избори, изменение на Конституцията на Украйна за предоставяне на специален статут на определени райони в Донецка и Луганска области и прехвърляне на контрола върху границата, точно в този ред....
Русия се надяваше, че европейските политици в Германия и Франция също ще работят по това. Но, както по-късно признаха, те нямаха намерение да прилагат каквото и да било, а само търсеха отсрочка за допълнително въоръжаване на Украйна.
Коментиран от #77
19:20 02.11.2025
71 Всички райони на Покровск
19:21 02.11.2025
72 ОЩЕ ЕДНА ЛОША ИНВЕСТИЦИЯ
Коментиран от #78
19:23 02.11.2025
73 Баш Балък
19:25 02.11.2025
74 Ехааааааа
19:26 02.11.2025
75 И какво ?
Коментиран от #79
19:26 02.11.2025
76 аха
До коментар #56 от "Тома":сигурно така ще направят, защото миналата седмица Зеленото обвиняваше Кличко за слабата защита на Киев от въздушните атаки, е сега вече защитата ще е яка.
19:27 02.11.2025
77 И правилно!
До коментар #70 от "Да ти припомня ли?":Ватенките се превръщат в кайма от путлерофашисти.
19:27 02.11.2025
78 НИЩО БЕ ША СА УПРАЯТ ШВАБИТЕ !!!
До коментар #72 от "ОЩЕ ЕДНА ЛОША ИНВЕСТИЦИЯ":Ще въведат данък за ползване на климатик , както боко въвежда данак водомер ....и ше изпращат помощи милиарди на укрофашистите !!!!!
19:29 02.11.2025
79 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #75 от "И какво ?":Клепар,днес кой ден се пада от тридневната специална военна операци.
Благодаря предварително.
19:29 02.11.2025
80 За какво им са
19:30 02.11.2025
81 Копейки не се няпъвайте.
19:30 02.11.2025
82 Ценко
19:31 02.11.2025
83 Луда работа
19:32 02.11.2025