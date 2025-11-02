Украйна получи обещаните от Германия зенитно-ракетни системи Patriot

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в неделя, 2 ноември, че Германия е доставила на Украйна зенитно-ракетни системи Patriot, предава NV, цитирана от ФОКУС.



"Усилихме компонента Patriot в украинската ни противовъздушна отбрана. Благодаря на Германия и лично на канцлера Фридрих Мерц за тази наша съвместна стъпка за защита на човешки живот от руския терор. Подготвяхме това укрепване на противовъздушната отбрана от известно време и сега постигнатите споразумения са изпълнени. Благодаря на всички, които помогнаха!“ - написа украинският държавен глава в Telegram.



В същото време той не уточни точно колко зенитно-ракетни комплекса са доставени.



Според Зеленски, преговорите за по-нататъшно укрепване на украинската противовъздушна отбрана продължават както на правителствено ниво, така и директно ново, с производителите на системите.



"Заедно с нашите партньори продължаваме да работим по изграждането на надеждна система за противовъздушна отбрана. И нашите възможности ще могат да гарантират сигурността не само на Украйна, но и на нашите партньори, когато е необходимо“, подчертава той.



По-рано, на 1 ноември, организацията Aid to Ukraine обяви, че през следващите дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана Patriot, чието доставяне Германия обяви в началото на август 2025 г.

На 1 ноември руските сили извършиха атака с ракети и дронове по населени места в Днепропетровска област, което доведе до загуба на военнослужещи. Това съобщи пресслужбата на групата войски "Изток“, предава УНИАН.



Те отбелязват, че руснаците продължават да нанасят удари не само директно по позициите на Силите за отбрана на Украйна на фронта. Руската федерация също така постоянно нанася удари по населени места и в райони, близки до линията на бойния контакт.



"В резултат на комбинирания удар на противника, за съжаление, има загинали и ранени сред военнослужещите от Въоръжените сили на Украйна. На този етап работят съответните правоохранителни органи, по-специално се проверяват обстоятелствата относно спазването и изпълнението на изискванията на заповедите на главнокомандващия и Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна относно своевременното уведомяване за ракетна опасност, забраните (ограниченията) за разполагане на личен състав и провеждане на срещи и събрания на открити площи, както и разполагането на места, неопределени за тази цел“, пише пресслужбата на "Изток“.



В нощта на 2 ноември руснаците нанесоха удари по няколко области на Украйна. В резултат на руските атаки по Одеска, Запорожка и Днепропетровска области има загинали и ранени сред цивилното население.



Също така, на фона на руските удари, цялата Донецка област е отрязана от електричество. Потребителите в Запорожка, Харковска и Черниговска области също са частично останали без ток.