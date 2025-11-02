Новини
Украйна получи обещаните от Германия зенитно-ракетни системи Patriot
  Тема: Украйна

Украйна получи обещаните от Германия зенитно-ракетни системи Patriot

2 Ноември, 2025 18:24, обновена 2 Ноември, 2025 18:29 1 570 83

Русия нанесе удари по Днепропетровска област

Украйна получи обещаните от Германия зенитно-ракетни системи Patriot - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в неделя, 2 ноември, че Германия е доставила на Украйна зенитно-ракетни системи Patriot, предава NV, цитирана от ФОКУС.

"Усилихме компонента Patriot в украинската ни противовъздушна отбрана. Благодаря на Германия и лично на канцлера Фридрих Мерц за тази наша съвместна стъпка за защита на човешки живот от руския терор. Подготвяхме това укрепване на противовъздушната отбрана от известно време и сега постигнатите споразумения са изпълнени. Благодаря на всички, които помогнаха!“ - написа украинският държавен глава в Telegram.

В същото време той не уточни точно колко зенитно-ракетни комплекса са доставени.

Според Зеленски, преговорите за по-нататъшно укрепване на украинската противовъздушна отбрана продължават както на правителствено ниво, така и директно ново, с производителите на системите.

"Заедно с нашите партньори продължаваме да работим по изграждането на надеждна система за противовъздушна отбрана. И нашите възможности ще могат да гарантират сигурността не само на Украйна, но и на нашите партньори, когато е необходимо“, подчертава той.

По-рано, на 1 ноември, организацията Aid to Ukraine обяви, че през следващите дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана Patriot, чието доставяне Германия обяви в началото на август 2025 г.

На 1 ноември руските сили извършиха атака с ракети и дронове по населени места в Днепропетровска област, което доведе до загуба на военнослужещи. Това съобщи пресслужбата на групата войски "Изток“, предава УНИАН.

Те отбелязват, че руснаците продължават да нанасят удари не само директно по позициите на Силите за отбрана на Украйна на фронта. Руската федерация също така постоянно нанася удари по населени места и в райони, близки до линията на бойния контакт.

"В резултат на комбинирания удар на противника, за съжаление, има загинали и ранени сред военнослужещите от Въоръжените сили на Украйна. На този етап работят съответните правоохранителни органи, по-специално се проверяват обстоятелствата относно спазването и изпълнението на изискванията на заповедите на главнокомандващия и Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна относно своевременното уведомяване за ракетна опасност, забраните (ограниченията) за разполагане на личен състав и провеждане на срещи и събрания на открити площи, както и разполагането на места, неопределени за тази цел“, пише пресслужбата на "Изток“.

В нощта на 2 ноември руснаците нанесоха удари по няколко области на Украйна. В резултат на руските атаки по Одеска, Запорожка и Днепропетровска области има загинали и ранени сред цивилното население.

Също така, на фона на руските удари, цялата Донецка област е отрязана от електричество. Потребителите в Запорожка, Харковска и Черниговска области също са частично останали без ток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    63 8 Отговор
    Украйна не е държава а територия

    Коментиран от #4, #13, #51, #63

    18:31 02.11.2025

  • 2 Че и без тези ракети

    11 53 Отговор
    Путин губи войната.
    Ама да има.

    Коментиран от #15, #21, #24

    18:31 02.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    45 6 Отговор
    Зеленски не го коментирам. Блокират ме.

    Коментиран от #12

    18:32 02.11.2025

  • 4 Така мислят шопите

    10 20 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Мислещите хора са на друго мнение.
    Но можеш да разкажеш някой виз за шопите. С това сте по-известни.

    18:33 02.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    40 5 Отговор
    Две системи за къде по напред?

    Коментиран от #8

    18:33 02.11.2025

  • 6 Митя

    27 8 Отговор
    Мятам Посейдон по Берлин!

    18:34 02.11.2025

  • 7 НИКО

    38 5 Отговор
    Е И БОМБИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПАДАТ ПО ТЪПИТЕ УКРИ

    Коментиран от #20

    18:34 02.11.2025

  • 8 Е по добре

    10 17 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    от нищо!Може и две томахавки!?

    Коментиран от #18

    18:34 02.11.2025

  • 9 000

    33 3 Отговор
    Край натю вече победи. Урааааааааа

    18:35 02.11.2025

  • 10 БОЛШЕВИК

    49 3 Отговор
    Тоя наркоман ще доведе 80% от хората в ЕС до глад и мизерия. Ръководителите на ЕС трябва да висят по стълбовете около клоните на дърветата много скоро!

    18:35 02.11.2025

  • 11 Бъдеще

    37 2 Отговор
    До сега не помогнаха... сега тепърва ще обърнат хода на войната ли??? Да чакаме поредната перемога ли?

    18:36 02.11.2025

  • 12 Мдаа

    24 2 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Коментирай НаркосаЗелен. ДрогиранияЗеленЧервей:)) :))

    18:36 02.11.2025

  • 13 Иван

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Руска територия.

    18:36 02.11.2025

  • 14 Песков

    22 1 Отговор
    Това е ескалация и много ще влоши приятелството ни с Германия!

    18:36 02.11.2025

  • 15 АБВ

    29 3 Отговор

    До коментар #2 от "Че и без тези ракети":

    Верно, бе ! Руснаците са обкръжени в Москва. Току-що ВСУ преминаха през Садовое кольцо.

    18:37 02.11.2025

  • 16 Модернизацията на комплексите

    28 4 Отговор
    "Искандер" позволява на Руските въоръжени сили успешно да заобиколят украинската противовъздушна отбрана, включително системите Patriot, се казва в Американско списание. "В момента руските изследвания и иновации дадоха по-добри резултати от опитите на украинците. Например Русия използва промяна в траекторията на своите ракети "Искандер", когато ги изстрелва по цели в Украйна", се казва в изданието. В статията се отбелязва, че ракетата не лети по балистична траектория, а по квазибалистична."Внезапните гмуркания, които "Искандер-М" прави в последната фаза на полета, се възползват от пропуските в радарните системи на батареите на "Пейтриът" и намаляват способността им да реагират надеждно на приближаваща заплаха", пише вестникът. Бившият заместник-началник на украинския Генерален щаб Игор Романенко е съобщил през октомври, че ефективността на системите за противовъздушна отбрана Patriot в Украйна е спаднала до 6%. Романенко вижда постоянната модификация на руските ракети като причини за провалите на украинската противовъздушна отбрана. Според него актуализираните ракети поддържат висока скорост на последния етап на полета и активно маневрират, което усложнява тяхното прихващане.

    18:37 02.11.2025

  • 17 Курд Околянов

    32 3 Отговор
    Още при влизането в Украйна ще бъдат унищожени, ако въобще пристигнат, щото Зеленски много бълнува.

    18:37 02.11.2025

  • 18 И два

    25 4 Отговор

    До коментар #8 от "Е по добре":

    Орешника по шмъркача.

    18:37 02.11.2025

  • 19 доведе до загуба на военнослужещи

    23 2 Отговор
    не казват кои
    но ясно е че са урк

    иначе жалко за жертвите
    вместо да клякат и приемат условията на Русия

    18:37 02.11.2025

  • 20 НИКО

    26 4 Отговор

    До коментар #7 от "НИКО":

    А ДА И УКРИТЕ НАМАЛЯВАТ И НАМАЛЯВАТ ВИЖДА СЕ ВЕЧЕ И ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ , НО ТОИ СЕ ОКАЗА НАТОВЕЦ ОТ ФРАНЦИЯ

    Коментиран от #30

    18:37 02.11.2025

  • 21 Лошо нема

    4 24 Отговор

    До коментар #2 от "Че и без тези ракети":

    И Томахавките идват.

    Коментиран от #61, #65

    18:38 02.11.2025

  • 22 Френският политик Филипо

    25 3 Отговор
    е призовал да се спре финансирането на Зеленски. Европейските страни трябва да спрат да финансират Украйна и нейния президент Володимир Зеленски. Този призив е отправил ръководителят на френската партия "Патриоти" в социалната мрежа. Според него украинският лидер злоупотребява със положението си, като сплашва политически опоненти и "заглушава критиците". "Има много тревожни моменти в управлението му. И ние го въоръжаваме и финансираме?! Достатъчно!"

    18:39 02.11.2025

  • 23 здравко тошков кондуктор

    16 2 Отговор
    ей сега зеленски ще види кон боб ядели.............дръпна май дявола за опашката.............

    18:39 02.11.2025

  • 24 На колко км

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Че и без тези ракети":

    са укрите в Русия. Колко % руска земя взеха.🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂

    Коментиран от #32

    18:39 02.11.2025

  • 25 хихи

    20 3 Отговор
    ама Германия и двата Патриота ли си даде на Украйна!?

    Коментиран от #28

    18:40 02.11.2025

  • 26 Ким Чен

    5 15 Отговор
    Киев трябва да има ядрени ракети!

    18:40 02.11.2025

  • 27 накратко

    18 2 Отговор
    Укрите по принцип послъгват за убити и ранени , но щом го коментират , явно е много зле положението при тях .

    18:41 02.11.2025

  • 28 ЛИЛИ

    16 1 Отговор

    До коментар #25 от "хихи":

    МИ ТО И БЕЗ ТОВА С ТОЗИ ПЕИТРИЪТ СЕ ПОДИГРАВАТ ВЕЧЕ ВСИЧКИ

    18:42 02.11.2025

  • 29 Обкръжения

    3 16 Отговор
    Покровск,предаде ли се !Или Путин ще нареди използване на химическо оръжие,като в Азовстал?

    Коментиран от #31, #33

    18:42 02.11.2025

  • 30 Да де

    1 19 Отговор

    До коментар #20 от "НИКО":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.1,3 милиона руснака се добраха при Кобзон.3 пъти повече руснаци са без крака и ръце.Русия се сгромолясва по-зле от СССР.

    Коментиран от #35

    18:43 02.11.2025

  • 31 ЖЕКО

    11 3 Отговор

    До коментар #29 от "Обкръжения":

    ТАКА СЕ МОРЯТ ПЛЪХОВЕТЕ И НАТОВСКИТЕ ГЕНЕРАЛИ С ХИМИЯ

    Коментиран от #34

    18:44 02.11.2025

  • 32 Българин

    3 17 Отговор

    До коментар #24 от "На колко км":

    Няма човек на планетата,на който да му трябва и един квадрат от руското блата.Целта е друга.Зануляване на руските ватенки в Украйна.Просто са избивани като кучета.

    Коментиран от #40, #54

    18:45 02.11.2025

  • 33 ПРИПОМНИ МИ

    14 3 Отговор

    До коментар #29 от "Обкръжения":

    Азовскал не беше ли защитаван от елитните фашисти от Азоф. И какво стана там?

    18:45 02.11.2025

  • 34 Копейкотрошач

    2 9 Отговор

    До коментар #31 от "ЖЕКО":

    Здраво, ли ти е вратлето?

    Коментиран от #38, #39, #46

    18:46 02.11.2025

  • 35 Курд Околянов

    10 4 Отговор

    До коментар #30 от "Да де":

    И накрая ще напишеш: Украйна вече не съществува, но Украйна победи Русия.

    Коментиран от #37

    18:47 02.11.2025

  • 36 Балхария

    12 2 Отговор
    Изпраща два тира с памперси накиев

    18:48 02.11.2025

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 10 Отговор

    До коментар #35 от "Курд Околянов":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #43, #44, #45

    18:48 02.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 доктор

    2 11 Отговор

    До коментар #34 от "Копейкотрошач":

    Като бъде избито доволно количество копейки България ще дръпне напред.

    Коментиран от #42

    18:49 02.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ЖЕКО

    8 1 Отговор
    К .. Р О ТРОШАЧ КАЖИ КАКВО ИСКАШ

    18:50 02.11.2025

  • 42 Пиночет

    2 10 Отговор

    До коментар #39 от "доктор":

    Кога ще товарим копейките?

    Коментиран от #48

    18:50 02.11.2025

  • 43 село мое ,

    12 1 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Питай тоя , дето го е казал за трите дни ! Путин такива неща не е споменавал дори ! Само щрауси като теб го пишат вече близо 4 години и им се смеят и малките деца !

    18:51 02.11.2025

  • 44 Бавен.. до кога ще питаш, без да помниш

    10 0 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Първия. Още два дня ще ви бъхтят.

    18:51 02.11.2025

  • 45 Курд Околянов

    12 1 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Тридневната върви до последния украинец.

    18:51 02.11.2025

  • 46 ЖЕКО

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Копейкотрошач":

    К .. Р О ТРОШАЧ КАЖИ КАКВО ИСКАШ

    18:51 02.11.2025

  • 47 Хунтата на Зеленски

    9 1 Отговор
    Трябва да бъде демилитаризирана на същият принцип по който САЩ искат да се демилитаризира Хизбула в Ливан в полза на Израел ! Нали?

    18:51 02.11.2025

  • 48 оня

    10 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пиночет":

    Ще товариш на баба си шортите !

    18:53 02.11.2025

  • 49 Путин

    11 1 Отговор
    унищожава всяко натовски оръжие в Украйна!Не разбирам,защо е против,да унищожава и Томахоук?

    Коментиран от #52, #60

    18:54 02.11.2025

  • 50 И ТАКА ДО КРАЯ НА УКРАЙНА!!

    9 2 Отговор
    КАКВА РАДОСТ ЗА ФАШАГИТЕ , ПА И ЗА САМИЯ ЗЕЛЬО , ЧЕ ЩЕ НАКАРАТ ПУТИН ДА ДЕЙСТВА ОЩЕ ПО- УНИЩОЖИТЕЛНО ? Е , НЕ Е ЛИ ТОВА ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ,ЧЕ ФАШОТБОРА НА ЗЕЛЬО РАБОТИ ЗА ПУТИН ????
    САМО 2 С-МИ , ТА И ПОВЕЧЕ ДА СА , ЗА РАКЕТИТЕ НА ПУТИН , НЕМА НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ .
    ПОЛЗАТА - УДЪЛЖАВАНЕ ДОУНИЩОЖАВАНЕ НА УК! ЖАЛКО , НО ФАКТ ! ВЪПРОС НА ИЗБОР НА ЗЕЛ И ФАШИНТЕШРЕСИТЕ НА ДИВАЦИТЕ!! ТАЗИ КОМБИНАЦИЯ ЩЕ НАКАРА ПУТИН ДА ГИ ДОВЪРШИ !!
    ТРЪМП ОТЛИЧНО ВИЖДА , РАЗБИРА ТОВА - БЪДЕТЕ СИГУРНИ , ТА ЗА ТОВА ГИ ОСТАВЯ ДА СЕ "ПОБИЯТ" !!

    18:54 02.11.2025

  • 51 Търновец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Украйна не е територия а втори Израел и хора като Соломон Паси Володимир Зеленски Тодор Тагарев, Кара Мурза и други искат да възродят Отоманската империя и ние сме вътре. С Пейтриът вече не е така добра система. А един ден Русите могат да ни искат Варна

    18:55 02.11.2025

  • 52 накратко

    9 1 Отговор

    До коментар #49 от "Путин":

    Не вярвам да е против , тъкмо обратното ! Най .много Киив в скоро време да го няма .

    18:55 02.11.2025

  • 53 Сергей "Флаш" Бескрестнов в Украйна

    7 1 Отговор
    казва, че след Украинския удар по язовира на Белгородския язовир Руската пропаганда настоява за удар по язовира на Киевската водноелектрическа централа. За Руснаците обаче няма да е лесно да го унищожат, пише военният експерт по системи за комуникация и радиоелектронна борба. Той признава, че руснаците са добре запознати с конструктивните характеристики и слабостите на тази конструкция, тъй като тя е построена по съветско време от Русия. Според военните теоретично Руснаците могат да повредят язовира достатъчно, за да изтече вода от резервоара, последвано от повишаване на нивото на водата в Днепър надолу по течението. В същото време Бескрестнов не вярва в пълното разрушаване на язовира с един мощен удар, ще трябва поне няколко мощни удара и след тях ще последва вълна от "Цунами" и Киев ще бъде удавен. Но за да се създаде ужасна вълна с височина 10 метра, трябва да се атакува язовира с оръжия подобни на ядрените. Може ли врагът да ни направи толкова гадни неща?

    18:55 02.11.2025

  • 54 Сиганин

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Бате ши даваШ пет лева да слага на теби на стата?

    18:56 02.11.2025

  • 55 Украйна да е като Ливан !

    10 1 Отговор
    Принципите и стандартите да са еднакви ! .... (Американският пратеник Том Барак отново повиши глас в събота, призовайки ливанските лидери да преговарят с Израел за общата им граница и да разоръжат Хизбула твърдейки, че Ливан „няма повече време“. „Ливан няма повече време.Том Барак: Готов ли е Ливан да рискува още 10 000 живота, защото не иска да води разговори с Израел? Защо не се разоръжат ?) А Украйна защо не е призовавана от САЩ и Запада да направи същото?

    Коментиран от #59

    18:58 02.11.2025

  • 56 Тома

    11 0 Отговор
    Сега в кой гъсто населен квартал ще сложите патриотите братко зеленски

    Коментиран от #76

    18:59 02.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 аz СВО Победа 80

    1 3 Отговор
    Накратко:
    1:Z -патриотите признават,че Русия вече загуби тази война.
    2: Известният Z-пропагандист Максим Калашников и други негови колеги признаха вече провала на СВО.
    Каква стана тя?🤣🤣🤣

    19:05 02.11.2025

  • 59 Защо при Украйна не е като с Ливан !

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Украйна да е като Ливан !":

    ( Касем: Съединените щати са подстрекателят на израелската агресия и нейното разширяване
    Касем: „Съединените щати твърдят, че действат в Ливан, за да разрешат проблема, но те не са безпристрастен посредник; по-скоро те са подстрекателите на агресията и нейното разширяване.“ Споразумението от Таиф, не може да избира една част и да пренебрегва другите“ ) ....... Откривате ли приликите със Украйна? А с Минските споразумения ? Май само подлостта и наглостта на САЩ и Запада са приликите нали?

    Коментиран от #62

    19:05 02.11.2025

  • 60 Космос

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Путин":

    При ТОМАХОУК НЯМА ГРЕШКА.
    ЩЕ ДУМНЕ КРЕМЪЛ С ТОПНОСТ ДО 1 ДО ТРИ МЕТРА.

    19:07 02.11.2025

  • 61 има лошо

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Лошо нема":

    Ще ги платят европейските данъкоплаъци
    Евро-психопатите ще ги подарят на Зеленски
    Но в Украйна, ще ръждясват само, защото едва ли САЩ ще посмеят да нападнат РФ.
    Тръмп ясно го каза, че американци няма да обстрелват Русия!

    Коментиран от #64

    19:08 02.11.2025

  • 62 Космос

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "Защо при Украйна не е като с Ливан !":

    Ако Путин беше спазвал Минските споразумения нямаше да има над един милион руснака на кайма.

    Коментиран от #68, #70

    19:09 02.11.2025

  • 63 Бен Вафлек

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    шопо не е човек, шопо е копейка

    19:10 02.11.2025

  • 64 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "има лошо":

    Ако САЩ нападнат от русия няма да остане много.

    Коментиран от #69

    19:10 02.11.2025

  • 65 абе

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лошо нема":

    викаш лошо няма, ама има, щото да не се окаже, че поради някаква грешка не са томахавки ,а са бумеранги.

    19:13 02.11.2025

  • 66 Ако имаш законно притежавано оръжие

    3 0 Отговор
    Примерно пистолет и го предоставиш на някой друг в ясно съзнание, който извърши убийство с него дали не си съучастник а?

    19:13 02.11.2025

  • 67 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Има един въпрос според мен -трябва ли да се разглежда предаването на тези две системи с изказването на украинския м-р Сибига че руснаците вече използват ракета "Новатор 9М729" с която патриотите имат много големи -без преувеличение -проблеми-Ракетата е комбинация от Калибър и Искандер с подобрени системи за насочване и управление на полета и носи експлозивен заряд 450 кг!На последната фаза от полета ракетата рязко променя траекторията- пикира или се "гмурка" и прехващането много се усложнява!?

    19:15 02.11.2025

  • 68 Ъхъъъъъ..а дали си вярваш ?

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "Космос":

    Минските споразумения НЕ Путин ги наруши нали тролче ? . „Точно това се случи с Минските споразумения и бившия германски канцлер Ангела Меркел, бившия френски президент Франсоа Оланд и бившия украински президент Петро Порошенко заявиха, че никога не са възнамерявали да ги прилагат, че просто трябва да купят време Украйна да се превъоръжи, за да може да продължи войната с Русия.

    19:18 02.11.2025

  • 69 тъй тъй

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Българин":

    а от САЩ колко ще остане, много или хич? Ееех, деца на времето!?

    19:18 02.11.2025

  • 70 Да ти припомня ли?

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Космос":

    Минските споразумения: прекратяване на огъня, разединяване на страните, провеждане на избори, изменение на Конституцията на Украйна за предоставяне на специален статут на определени райони в Донецка и Луганска области и прехвърляне на контрола върху границата, точно в този ред....
    Русия се надяваше, че европейските политици в Германия и Франция също ще работят по това. Но, както по-късно признаха, те нямаха намерение да прилагат каквото и да било, а само търсеха отсрочка за допълнително въоръжаване на Украйна.

    Коментиран от #77

    19:20 02.11.2025

  • 71 Всички райони на Покровск

    2 2 Отговор
    са залети с Руски войници. По брой Руските войници са повече от десет пъти над Украинските бойци. Руските военни са се утвърдили в почти всички райони на Покровск. За украинската армия все още има коридор с ширина около пет километра оставен умишлено от Руснаците, през който е възможно да се евакуират ранените. Военен анализатор пише това в Немско издание. По думите му повече от 1000 украински войници държат отбраната в града, някои от тях са в тила на руските позиции. Вражеските войски превъзхождат украинските войски десет пъти и имат много по-голяма огнева мощ. Авторът пише, че Руснаците успяха, защото нямаше достатъчно войници от Украинска страна, а отбраната беше твърде слаба. Това позволи на Руските войски да проникнат през километрови пролуки в тила на украинските линии. "Руснаците създадоха хаос със своята стратегия за проникване. Сега никой не знае къде са нашите войски и къде е врагът. Това води до безредици, размита фронтова линия и дори приятелски огън", казва украинският офицер пред изданието.

    19:21 02.11.2025

  • 72 ОЩЕ ЕДНА ЛОША ИНВЕСТИЦИЯ

    3 1 Отговор
    На парите на германските данъкоплатци.

    Коментиран от #78

    19:23 02.11.2025

  • 73 Баш Балък

    1 1 Отговор
    Тоя на снимката има вид на наркоман.

    19:25 02.11.2025

  • 74 Ехааааааа

    3 0 Отговор
    Жалба им майка , утре Руснаците , ще ги гръмнат , заедно със фрицовете дето ще стрелят със тях !!!!!! Бог да ги прости !!!!!!

    19:26 02.11.2025

  • 75 И какво ?

    2 1 Отговор
    Ако Хунтата на Зеленски е получила две системи за противовъздушна отбрана Patriot, чието доставяне уж Германия е обявила? Нещо променя ли от стратегическа гледна точка? Работим вика..... така работим че не смогваме труповете на войниците си да изгорим и за това ги мятаме в стари мини да храним плъховете с тях

    Коментиран от #79

    19:26 02.11.2025

  • 76 аха

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Тома":

    сигурно така ще направят, защото миналата седмица Зеленото обвиняваше Кличко за слабата защита на Киев от въздушните атаки, е сега вече защитата ще е яка.

    19:27 02.11.2025

  • 77 И правилно!

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Да ти припомня ли?":

    Ватенките се превръщат в кайма от путлерофашисти.

    19:27 02.11.2025

  • 78 НИЩО БЕ ША СА УПРАЯТ ШВАБИТЕ !!!

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "ОЩЕ ЕДНА ЛОША ИНВЕСТИЦИЯ":

    Ще въведат данък за ползване на климатик , както боко въвежда данак водомер ....и ше изпращат помощи милиарди на укрофашистите !!!!!

    19:29 02.11.2025

  • 79 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "И какво ?":

    Клепар,днес кой ден се пада от тридневната специална военна операци.
    Благодаря предварително.

    19:29 02.11.2025

  • 80 За какво им са

    0 0 Отговор
    С тези 6% успеваемост всеки би се отървал от тези боклуци.

    19:30 02.11.2025

  • 81 Копейки не се няпъвайте.

    0 0 Отговор
    Путин загуби войната. Тотално и безусловно.

    19:30 02.11.2025

  • 82 Ценко

    1 0 Отговор
    наше село кмето мобилизира 14 годишни деца за войната в Украйна, дава им пушки бренеке ,алкохол без бандврол и по 1 балон с райски газ ,в замяна Ми 6 му осигуряват пеленачета за задоволяване

    19:31 02.11.2025

  • 83 Луда работа

    0 0 Отговор
    Това е голяма гражданска война, в която участват външни играчи. Но не мога да кажа със сигурност, че е конфликт между две нации. Защото и двете страни говорят един и същ език - руски. Армия срещу армия от наемници от НАТО ...логично е причината за войната да е НАТО нали? Колко простичко е само

    19:32 02.11.2025

