Москва отчете бойни успехи край Покровск

Серия от атаки бяха извършени късно вчера по Черниговска област в Украйна. Балистични ракети удариха селскостопанско предприятие край град Мена, дронове нанесоха щети в Новгород Сиверски, предаде БНР.
За пострадали оттам не се съобщава, но двама души са загинали в Одеска област при удари по гражданска инфраструктура.
Откриха телата на 2 деца - момчета на 11 и 14 години, загинали при вчерашния руски удар край град Самар.
Близо 60 000 души в Запорожка област останаха днес без ток след въздушни удари, както и цялата част от Донецка област, която е все още под украинска власт - големите градове Краматорск и Славянск, както и десетки по-малки селища. От Москва обясниха, че поразените енергийни обекти са захранвани украинската военна промишленост.
Руското министерство на отбраната продължи да бомбардира информационното пространство с твърдения за успехи на войските си край украинския град Покровск. Според днешната сводка, 26 сгради на намиращия се в съседство Мирноград са били овладени от руснаците.
Против скорошна среща на президентите на Русия и САЩ за уреждане на украинския конфликт се изказаха от Кремъл. Говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков беше цитиран от агенция ТАСС да казва, че в настоящия момент е необходима "усърдна работа по детайлите на проблема, а не бърза организация на среща между Путин и Доналд Тръмп". Изявлението идва 2 седмици след телефонния разговор между президентите.
Москва обяви, че не отстъпва от първоначалните си искания, които включват, освен териториални претенции към Украйна, и искане за намаляване на въоръжените ѝ сили.
