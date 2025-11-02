Новини
Москва отчете бойни успехи край Покровск
Москва отчете бойни успехи край Покровск

2 Ноември, 2025 18:52, обновена 2 Ноември, 2025 18:56 1 114 63

  • русия-
  • покровск-
  • украйна-
  • война

Кремъл не отстъпва от първоначалните си искания, които включват, освен териториални претенции към Украйна, и искане за намаляване на въоръжените ѝ сили

Москва отчете бойни успехи край Покровск - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия от атаки бяха извършени късно вчера по Черниговска област в Украйна. Балистични ракети удариха селскостопанско предприятие край град Мена, дронове нанесоха щети в Новгород Сиверски, предаде БНР.

За пострадали оттам не се съобщава, но двама души са загинали в Одеска област при удари по гражданска инфраструктура.

Откриха телата на 2 деца - момчета на 11 и 14 години, загинали при вчерашния руски удар край град Самар.

Близо 60 000 души в Запорожка област останаха днес без ток след въздушни удари, както и цялата част от Донецка област, която е все още под украинска власт - големите градове Краматорск и Славянск, както и десетки по-малки селища. От Москва обясниха, че поразените енергийни обекти са захранвани украинската военна промишленост.

Руското министерство на отбраната продължи да бомбардира информационното пространство с твърдения за успехи на войските си край украинския град Покровск. Според днешната сводка, 26 сгради на намиращия се в съседство Мирноград са били овладени от руснаците.

Против скорошна среща на президентите на Русия и САЩ за уреждане на украинския конфликт се изказаха от Кремъл. Говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков беше цитиран от агенция ТАСС да казва, че в настоящия момент е необходима "усърдна работа по детайлите на проблема, а не бърза организация на среща между Путин и Доналд Тръмп". Изявлението идва 2 седмици след телефонния разговор между президентите.

Москва обяви, че не отстъпва от първоначалните си искания, които включват, освен териториални претенции към Украйна, и искане за намаляване на въоръжените ѝ сили.


Русия
  • 1 Пич

    31 11 Отговор
    Нищо не налага на Москва да отстъпва !!! Бие Украйна и цялото НАТО като маче у дирег !!!

    18:57 02.11.2025

  • 2 НИКО

    24 9 Отговор
    ТО НАМАЛЯВАНЕТО НА УКРИТЕ ПРОДЪЛЖАВА И В МОМЕНТА

    18:57 02.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    27 11 Отговор
    Украинците се предават масово.

    18:58 02.11.2025

  • 4 Копейкин Костя

    12 21 Отговор
    Четвърта година успех след успех, чували, менци, обкръжения, мешки, а още не могат да стигнат до административните граници на Донецк и Луганск...
    😀

    Коментиран от #20

    19:00 02.11.2025

  • 5 Точен

    26 10 Отговор
    НАТО е фашизъм.

    19:00 02.11.2025

  • 6 665

    10 6 Отговор
    Като Сталинград - Вермахтът в хола , Червената армия държи спалнята и се обстрелват !

    19:00 02.11.2025

  • 7 Защо край...

    2 7 Отговор
    Нали забиха знамето!

    19:00 02.11.2025

  • 8 Ха ха ха

    10 19 Отговор
    Москва отчете и изстрелване на Буревестник преди няколко дни, но се оказва че сателитите не са отчели изстрелване на ракета и не са отчели падане на ракета никъде. Всичките им отчети са лъжа.

    Коментиран от #25, #32, #59

    19:00 02.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Значи

    6 15 Отговор
    Путин излъга,че е превзет и покани журналисти,да го отразят?

    19:01 02.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Голям успех

    7 8 Отговор
    Жертвите паднаха от 1300 на ден,до 1100 !

    19:05 02.11.2025

  • 14 ШЕФА

    13 4 Отговор
    Зеленски и той отчете бели магистрални успехи както и превземането на Крим и Москва хахааахааааааааааа

    19:06 02.11.2025

  • 15 Русия

    11 4 Отговор
    За фашиста евро-либерала и натовеца само бой и смъ....

    Коментиран от #24

    19:07 02.11.2025

  • 16 Около Покровск е страшно

    3 13 Отговор
    руска военна техника гори с екипажите

    19:07 02.11.2025

  • 17 Абе Смех

    5 11 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    Гледай някоя сводка от фронта и тогава риви.В Подмосковието ток няма.Бефтения терминал в Туапсе ударен горят 2танкера.Магистрален нефтопровод вчера взривен и т.н и т.н.Абе мсйка то болшевичка ли е да и го наболшевичкам

    Коментиран от #30

    19:08 02.11.2025

  • 18 ОТЛИЧНИК

    3 5 Отговор
    Само фалшиви новини.

    19:08 02.11.2025

  • 19 Швейк

    2 5 Отговор
    Трима обидени и двама намръщени

    19:08 02.11.2025

  • 20 Гогол

    10 5 Отговор

    До коментар #4 от "Копейкин Костя":

    Ами, логично, прочети малко какво се е изменило за три години. От сега нататък война ще се воюва много бавно. Дроновете правят надтъпателните действия почти невъзможни. Това се отнася за, всяка воюваща страна. Скоро големите кораби, големите самолети, големите оръдия ще излезат от употреба. Така изчезнаха и динозаврите. Лошо ще е за тези, които нямат дронови войски. Самото предвижване и снабдяване става сложно. За сега Русия е една от най-подготвените страни за дронова война. Дай Боже по -скоро мир.

    Коментиран от #35

    19:09 02.11.2025

  • 21 Покровск

    2 8 Отговор
    Без корейци няма да стане работата!

    Коментиран от #34

    19:09 02.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 УДРИ С ЛОПАТАТА

    12 4 Отговор
    И нека фашягите анализират. УДРИ по Лвив и Иванофранковск.

    Коментиран от #27

    19:10 02.11.2025

  • 24 Ей Смех

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "Русия":

    Много ватенки се валят в полвта около Покровск.Гледай първо семката ти едногънкова.

    19:10 02.11.2025

  • 25 Хохо Бохо

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    Значи норвежкото разузнаване лъже и е подчинено на Кремъл. Така излиза

    19:10 02.11.2025

  • 26 Ъъъ

    2 7 Отговор
    Какви успехи КРАЙ Покровск? Нали още преди седмица го бяха обкръжили?

    19:11 02.11.2025

  • 27 Абе неграмот

    4 8 Отговор

    До коментар #23 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":

    На руските фейкосе ли се радваш бе.Поне руски да знаеше да ти покажа колко ватенка е мъртва.

    19:11 02.11.2025

  • 28 Руснак без крак

    3 9 Отговор
    Утре влизам в Киев!Може и без глава.

    Коментиран от #39

    19:13 02.11.2025

  • 29 Гориил

    9 5 Отговор
    Цивилната инфраструктура и селскостопанските предприятия никога не са били обект на руски удари.Този вид пропагандни клюки са насочени към дезориентиране и заблуда на читателите.

    19:13 02.11.2025

  • 30 Жкжфъъ

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Абе Смех":

    Срещнеш ли копейка трепИ.Ьа доброто на България!

    19:14 02.11.2025

  • 31 И Ютре ли ша превземаме селото

    4 7 Отговор
    Ко пейки де--- Билни ?
    Ааасаахахаааа
    Гера симав -- петуха само след 2 седмици изчезва! ХУ-- йло му дава последен шанс за да превземе селото ПОКРОВСК до 15 ноември и.. уйде!
    Ааасаахахаааа
    12 год мъки на ХОМИК МОГУЧАЯ пред едно село
    Ааасаахахаааа

    19:14 02.11.2025

  • 32 Хохо Бохо

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    Ахам. И Тръмпета що нареди ядрени опити? Щото руснаците не са изстреляли ракетата? Сещаш ли се колко нелепо звучиш? Краваря се стресна, норвежците я задякоха, ама ганя най-добре знае. Или му се иска друго????

    Коментиран от #43

    19:14 02.11.2025

  • 33 Хахахаха

    5 8 Отговор
    Браво браво. Какъв успех, какво нещо цели 26 сгради овладяни в съседния град! Хахахаха. Путлера да вика журналистите да снимат.

    Коментиран от #36

    19:15 02.11.2025

  • 34 Град Козлодуй

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "Покровск":

    Точен сте господине 👌✌️.
    От руснак войник не става.В това е проблема.

    19:16 02.11.2025

  • 35 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Гогол":

    Логично, да. Първите години рашата бомбеше Украйна, а сега Украйна вече бомби раша. Логично е.

    19:17 02.11.2025

  • 36 Няма край руският позор

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    Няма.

    19:17 02.11.2025

  • 37 Факт

    4 4 Отговор
    Министерството на отбраната на Русия съобщи за „унищожаването“ на несъществуваща бригада на ВСУ.
    В доклада на Министерството на отбраната на Русия се съобщава за уж нанесен удар по украински военни от 16-та механизирана бригада на ВСУ в Купянското направление. В Telegram-канала на оперативно-тактическата групировка „Харков“ отбелязаха, че такава бригада изобщо не съществува.

    В ОТГ „Харков“ подчертаха, че Министерството на отбраната на РФ продължава да се намира във виртуална реалност, в която на руските окупатори им се удава да получават една победа след друга.

    „Този път на официалния си канал беше съобщено за победа в Купянското направление, където уж е нанесен удар по 16-та механизирана бригада на ВСУ. Но има един нюанс – такава бригада в Украинските въоръжени сили просто не съществува“, се казва в съобщението.
    Военните от ОТГ „Харков“ добавиха, че остава загадка кого всъщност е победило руското министерство на отбраната в тази виртуална битка.
    Като доказателство към съобщението е приложена информация от доклада на руснаците, в който е подадена неверна информация. В същото време руското министерство на отбраната твърди, че в резултат на митичния „удар“ са били унищожени осем украински защитници.😂

    Коментиран от #42, #50

    19:17 02.11.2025

  • 38 За тази седмица

    6 6 Отговор
    Отчели са 1290 билети за концертите на Кобзон, рашистите край Покровск...

    Коментиран от #41

    19:17 02.11.2025

  • 39 Копейка

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "Руснак без крак":

    А на нас каква ни е далаверата?

    19:17 02.11.2025

  • 40 Само снощи:

    7 6 Отговор
    2 блатни Нефтобази, пристанище за танкери, 2 танкера и 3 енергостанции... фира!
    Глейте видо сиките
    Хехехехее

    Коментиран от #47

    19:18 02.11.2025

  • 41 Няма край руското безсилие

    4 5 Отговор

    До коментар #38 от "За тази седмица":

    Няма.

    19:18 02.11.2025

  • 42 Вярно че вече

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    НЕ СЪЩЕСТВУВА. Така съобщи Марияна Безухова- депутат в Радата.

    Коментиран от #45

    19:19 02.11.2025

  • 43 Копеи не философствай!

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "Хохо Бохо":

    Марш да пълниш барут за братска Украйна!Марш!!!!

    19:19 02.11.2025

  • 44 Отбелязвам

    0 1 Отговор
    За който се интересува от руските фейкове.

    19:20 02.11.2025

  • 45 Изпражнението гайтанджиева

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Вярно че вече":

    Руски фейкове.

    19:20 02.11.2025

  • 46 Шойгу

    1 4 Отговор
    трябва да закара още 40 кози,и да докара корейци!

    19:21 02.11.2025

  • 47 ха ха ха х...

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Само снощи:":

    Украинските глупости край нямат .
    А всичките козляци са в матрицата !

    Коментиран от #51

    19:21 02.11.2025

  • 48 Искат намаляване на въоръжените сили

    0 3 Отговор
    Мнижко ли им идват🤭🤭🤭

    19:21 02.11.2025

  • 49 Санде Глухия

    2 3 Отговор
    Цел ден ми е едно таквоз...ТРИДНЕВНО!
    Некаков информейшън за парадо на цаливащия КУ РАна пеДОФил у Киев, Дамаск и Лисабон?
    Ееееехехе

    Коментиран от #60

    19:21 02.11.2025

  • 50 Важното е сводките към бункера

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    Да са положителни. Нали сте гледали филмът" кит"

    19:24 02.11.2025

  • 51 Хихихихи

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "ха ха ха х...":

    Глей кво видео качват москалите, е-- БАЛНИК
    Хихихихи
    Глей и се сдухвай
    Хихихихи

    Коментиран от #56

    19:24 02.11.2025

  • 52 Деревньите

    1 1 Отговор
    около Покровск,свършиха ли?

    19:25 02.11.2025

  • 53 жик так

    2 0 Отговор
    Украинските спецслужби предприеха няколко опита да евакуират от района на обкръжения Красноармейск (с украинско име Покровск) група чужденци....

    „Самолетът на ГУР се опита да евакуира чужденци от района на Красноармейск, за чиято важност може да се гадае само по това, че е бил изпратен самолет за тях“

    Вчера руското Министерство на отбраната съобщи, че руските войски са предотвратили кацане на хеликоптер с група от силите за специални операции на ГУР близо до Красноармейск. Всички 11 военнослужещи са загинали.

    Коментиран от #57

    19:25 02.11.2025

  • 54 Жеко

    1 1 Отговор
    Украинският спецдесант в Покровск е унищожен. В Киев мълчат .

    Киев,целият Запад мълчат за загубата срещу Русия,докато парите ни изтичат от джобовете без наше съгласие!!!

    19:27 02.11.2025

  • 55 Путин ,август

    1 0 Отговор
    В Донбас имаме 700 000 бойци!Путин ,преди 3 дни--В Донбас има 170 000!

    19:28 02.11.2025

  • 56 нагледахме се и наслушахме

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Хихихихи":

    на украински успешни акции и офанзиви. Минат, не минат няколко дни или седмици и се оказва, че са се провалили.

    А в случая екипа на ВВС е при украинските военни.

    А какво щяха да напишат ако екипа беше при руските военни?

    Не се хващам аз на пропагандата им.

    19:28 02.11.2025

  • 57 Рютер

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "жик так":

    Путин да освободи натовските генерали!

    19:29 02.11.2025

  • 58 Виктор Хара

    1 0 Отговор
    Чета куп коментари и изглежда, че много от тях са написани от хора, които са толкова „надрусани“, че не могат да възприемат истината от халюцинации.
    Е, ако приемем, че украинците са супер-войници, това означава, че руснаците са още по-успешни, тъй като ги изтласкват от позициите им.
    Така че се надяваме, че идиотите първо ще се замислят за реалността, преди да напишат дори и дума.

    19:29 02.11.2025

  • 59 Не е отчетено падане

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    Защото тя може да лети без да пада🤣🤣🤣

    19:29 02.11.2025

  • 60 ЦЯЛ СВЯТ ГО ЗНАЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Санде Глухия":

    2 дня и все)))))))
    След седмица... ..Виена, Берлин и Лисабон
    )))))
    Б Аси Пи..Дор могучая

    19:29 02.11.2025

  • 61 Паулу Коелю

    2 0 Отговор
    Абе важното е Украинските мутри да печелят а ТикТок и Запада да киха пачки че Зеленски тъкмо си купи ранчото Патфайндър в Америка и му трябват нови пари

    19:30 02.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Жанета

    0 0 Отговор
    украинските спецслужби са били предприел няколко опита да евакуират от района на красноармейск (с украинското име Покровск) група чужденци.

    а инак естония пък е въвела такса за енергийна независимост от Русия за потребителите на ток.

    19:32 02.11.2025

