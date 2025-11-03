Белият дом: Дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени

Дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за CBS News.
„Бих казал „да“, вярвам, че е така“, каза той в отговор на въпроса на водещия дали дните на Мадуро като глава на страната са преброени.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да потвърди или отрече плановете за удар срещу Венецуела, но изрази съмнение, че САЩ се насочват към война със страната.
На въпроса дали САЩ се насочват към война с Венецуела в светлината на разполагането на самолетоносача „Джералд Форд“ в Карибите, президентът отговори: „Съмнявам се. Не мисля.“ Когато обаче журналист попита за достоверността на съобщенията за евентуални удари на венецуелска територия, Тръмп избегна въпроса: „Няма да ви кажа това. Не казвам дали е вярно или не. Не обсъждам с репортери дали ще нанеса удар.“
Вашингтон обвинява Каракас, че не е достатъчно активен в борбата с контрабандата на наркотици. Под този претекст САЩ разположиха големи сили в Карибите. „Маями Хералд“ съобщи, че администрацията на САЩ е решила да атакува военни обекти във Венецуела. Според вестника, ударите могат да се извършат през следващите дни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 САЩ ще вземат нефта на
Не виждам многополярен свят.
А признаци на световно противопоставяне.
Коментиран от #8, #15
06:28 03.11.2025
3 Освен петрол във
До коментар #1 от "побърканяк":Венецуела има огромни китайски инвестиции.
06:31 03.11.2025
5 злати
06:38 03.11.2025
6 Ха и що така...?
И не е ли това АГРЕСИЯ според всички закони...
И какво толкова а сгрешил Мадуро...
А верно - имат петрол...
Гледаме повторение на войната в Ирак...
Коментиран от #13
06:39 03.11.2025
7 Иван
06:42 03.11.2025
8 Иван
До коментар #2 от "САЩ ще вземат нефта на":Виждаш ли Мешията, когато си на прайд?
06:44 03.11.2025
9 коко
Коментиран от #16
06:45 03.11.2025
10 Нено
06:46 03.11.2025
11 Тръмп
06:48 03.11.2025
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
затова не вярвам, че ФАЩ се интересуват от демокрацията там...
06:51 03.11.2025
13 Милчо Лаков
До коментар #6 от "Ха и що така...?":Социалистите съсипаха цветуща държава.Народът ходи в Колумбия да си купува тоалетна хартия.Консерваторите градят,левите харчат.
Коментиран от #18
06:52 03.11.2025
14 центаджия..
06:54 03.11.2025
15 Хайо
До коментар #2 от "САЩ ще вземат нефта на":Не бързай ,историята е доказала,че пламне ли една страна в Южна Америка ,пламва цялата и до като в историята никой не им е помагал от вън ,сега са големи държави като Китай и Русия .Оставят ли Венецуела в ръцете на Сащ ,Русия и Китай са обречени заради машата която ще дадат за контрола върху петрола от страна на Сащ и това ще е пагубна грешка най вече за Китай .Венецуела няма да падне според мен и Сащ ще тръгнат към СА , където ще бъдат победени .Това е мое мнение ,но ще видим ,където ще покаже .Сащ не е готов за война от такъв калибър и едва ли ще посмее ,най много да удари от разстояние по Венецуела и да обяви победа (както в Иран ) ,но това ще е неговия край защото ще обедини цяла латинска Америка .
06:54 03.11.2025
16 Хайо
До коментар #9 от "коко":Искат контрол над петрола на световните цени .Във Венецуела не добива огромни количества както някога ,всичко е за подмяна и разбито ,Сащ нямат финанси и ще им коства минимум 5-10 години да увели количеството ,но контрола над световния пазар ще бъде в техни ръце ,за това борбата за Венецуела е в пъти повече от този за Украйна .Там ще пламне цяла Южна Америка и ще се превърне в ад А Северна Америка .
06:57 03.11.2025
17 Очевидно е
06:59 03.11.2025
18 Иван
До коментар #13 от "Милчо Лаков":Президентът на Колумбия е вече враг на хазарската синагога.
07:01 03.11.2025
19 Ха ха ха ха ха ха
🤣🤣🤣🤣🤣
07:40 03.11.2025
20 Аз само да попитам....
07:40 03.11.2025