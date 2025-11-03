Новини
Белият дом: Дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени

3 Ноември, 2025 06:17, обновена 3 Ноември, 2025 06:22

  • тръмп-
  • мадуро-
  • венецуела-
  • сащ-
  • наркотрафик

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да потвърди или отрече плановете за удар срещу латиноамериканската страна

Белият дом: Дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за CBS News.

„Бих казал „да“, вярвам, че е така“, каза той в отговор на въпроса на водещия дали дните на Мадуро като глава на страната са преброени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да потвърди или отрече плановете за удар срещу Венецуела, но изрази съмнение, че САЩ се насочват към война със страната.

На въпроса дали САЩ се насочват към война с Венецуела в светлината на разполагането на самолетоносача „Джералд Форд“ в Карибите, президентът отговори: „Съмнявам се. Не мисля.“ Когато обаче журналист попита за достоверността на съобщенията за евентуални удари на венецуелска територия, Тръмп избегна въпроса: „Няма да ви кажа това. Не казвам дали е вярно или не. Не обсъждам с репортери дали ще нанеса удар.“

Вашингтон обвинява Каракас, че не е достатъчно активен в борбата с контрабандата на наркотици. Под този претекст САЩ разположиха големи сили в Карибите. „Маями Хералд“ съобщи, че администрацията на САЩ е решила да атакува военни обекти във Венецуела. Според вестника, ударите могат да се извършат през следващите дни.


САЩ
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Оценка 1.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 САЩ ще вземат нефта на

    4 16 Отговор
    Венецуела така или иначе.
    Не виждам многополярен свят.
    А признаци на световно противопоставяне.

    Коментиран от #8, #15

    06:28 03.11.2025

  • 3 Освен петрол във

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Венецуела има огромни китайски инвестиции.

    06:31 03.11.2025

  • 5 злати

    21 1 Отговор
    руснаците и китайците вече са в Венесуела, ще бъде интересно

    06:38 03.11.2025

  • 6 Ха и що така...?

    27 2 Отговор
    Тромпетя ЗАЩО се веси в делата на суверенна държава...
    И не е ли това АГРЕСИЯ според всички закони...
    И какво толкова а сгрешил Мадуро...
    А верно - имат петрол...
    Гледаме повторение на войната в Ирак...

    Коментиран от #13

    06:39 03.11.2025

  • 7 Иван

    10 2 Отговор
    Нарко Рубио.

    06:42 03.11.2025

  • 8 Иван

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "САЩ ще вземат нефта на":

    Виждаш ли Мешията, когато си на прайд?

    06:44 03.11.2025

  • 9 коко

    21 4 Отговор
    всичко това че америка се бори против нарко картели са ала бала приказки,искат да откраднат богатствата на Венецуела,Трамп им наложи мита а Венецуела изгони от пазара американците и те са бесни сега,нефта на Венецуела е много гъст и тежък затова добавят нафта зада може да го предвижват по тръбите това са милиони барели нафта годишно който Мадуро ги лиши заради санкциите на Трамп,всичко е пари и пак пари

    Коментиран от #16

    06:45 03.11.2025

  • 10 Нено

    15 2 Отговор
    САЩ срещу Венецуела заради нефта ли е всичко?

    06:46 03.11.2025

  • 11 Тръмп

    15 1 Отговор
    Спрях много войни и президента на Албания ми благодари за спирането на войната (между Албания и Азербайджан ) Америка е пред фалит и за да я довърша по бързо ще открия нова война в Латинска Америка ,къде ще пламне цялата и от там и при нас .Аз съм спасителя на света ,без Сащ света ще бъде много по добър .

    06:48 03.11.2025

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 1 Отговор
    Венецуела е страната с най-големите нефтени запаси в света,
    затова не вярвам, че ФАЩ се интересуват от демокрацията там...

    06:51 03.11.2025

  • 13 Милчо Лаков

    1 14 Отговор

    До коментар #6 от "Ха и що така...?":

    Социалистите съсипаха цветуща държава.Народът ходи в Колумбия да си купува тоалетна хартия.Консерваторите градят,левите харчат.

    Коментиран от #18

    06:52 03.11.2025

  • 14 центаджия..

    11 1 Отговор
    Масква и пекине-няма да позволят на рижавия да си играе със каракас,всичи знаят игричките на чичо сам..той все мисли че от региона все изкачат съдове с белло и трепе пътниците им,що не погледне в мексиканския залив от там идват повече такива неща и е по близо

    06:54 03.11.2025

  • 15 Хайо

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "САЩ ще вземат нефта на":

    Не бързай ,историята е доказала,че пламне ли една страна в Южна Америка ,пламва цялата и до като в историята никой не им е помагал от вън ,сега са големи държави като Китай и Русия .Оставят ли Венецуела в ръцете на Сащ ,Русия и Китай са обречени заради машата която ще дадат за контрола върху петрола от страна на Сащ и това ще е пагубна грешка най вече за Китай .Венецуела няма да падне според мен и Сащ ще тръгнат към СА , където ще бъдат победени .Това е мое мнение ,но ще видим ,където ще покаже .Сащ не е готов за война от такъв калибър и едва ли ще посмее ,най много да удари от разстояние по Венецуела и да обяви победа (както в Иран ) ,но това ще е неговия край защото ще обедини цяла латинска Америка .

    06:54 03.11.2025

  • 16 Хайо

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "коко":

    Искат контрол над петрола на световните цени .Във Венецуела не добива огромни количества както някога ,всичко е за подмяна и разбито ,Сащ нямат финанси и ще им коства минимум 5-10 години да увели количеството ,но контрола над световния пазар ще бъде в техни ръце ,за това борбата за Венецуела е в пъти повече от този за Украйна .Там ще пламне цяла Южна Америка и ще се превърне в ад А Северна Америка .

    06:57 03.11.2025

  • 17 Очевидно е

    5 1 Отговор
    че Мадуро има топки, но хамериканците нямат топки за втори Виетнам.

    06:59 03.11.2025

  • 18 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Милчо Лаков":

    Президентът на Колумбия е вече враг на хазарската синагога.

    07:01 03.11.2025

  • 19 Ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    На кого дните са преброени ?
    🤣🤣🤣🤣🤣

    07:40 03.11.2025

  • 20 Аз само да попитам....

    0 0 Отговор
    А на ташако дните колко са ?

    07:40 03.11.2025