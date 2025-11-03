Белият дом: Дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени

Дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за CBS News.

„Бих казал „да“, вярвам, че е така“, каза той в отговор на въпроса на водещия дали дните на Мадуро като глава на страната са преброени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да потвърди или отрече плановете за удар срещу Венецуела, но изрази съмнение, че САЩ се насочват към война със страната.

На въпроса дали САЩ се насочват към война с Венецуела в светлината на разполагането на самолетоносача „Джералд Форд“ в Карибите, президентът отговори: „Съмнявам се. Не мисля.“ Когато обаче журналист попита за достоверността на съобщенията за евентуални удари на венецуелска територия, Тръмп избегна въпроса: „Няма да ви кажа това. Не казвам дали е вярно или не. Не обсъждам с репортери дали ще нанеса удар.“

Вашингтон обвинява Каракас, че не е достатъчно активен в борбата с контрабандата на наркотици. Под този претекст САЩ разположиха големи сили в Карибите. „Маями Хералд“ съобщи, че администрацията на САЩ е решила да атакува военни обекти във Венецуела. Според вестника, ударите могат да се извършат през следващите дни.