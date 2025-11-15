Новини
Свят »
САЩ »
Разстреляха осъден на смърт в САЩ за три убийства преди 21 години ВИДЕО

Разстреляха осъден на смърт в САЩ за три убийства преди 21 години ВИДЕО

15 Ноември, 2025 05:38, обновена 15 Ноември, 2025 05:43 936 1

  • сащ-
  • екзекция-
  • присъда-
  • разстрел

Това е 43-тата екзекуция в страната през тази година, а подобен брой смъртни наказания не са били изпълнявани от 2012 г.

Разстреляха осъден на смърт в САЩ за три убийства преди 21 години ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Мъж, осъден на смърт за убийства, извършени през 2004 г., беше екзекутиран днес от наказателен взвод в щата Южна Каролина, предаде Франс прес.

Четиресет и четири годишният Стивън Брайънт е убил трима мъже в рамките на пет дни. На мястото на престъплението той остави послание, написано с кръвта на последната си жертва: "Хванете ме, ако можете".

Това е 43-тата екзекуция в САЩ през тази година, а подобен брой смъртни наказания не са били изпълнявани от 2012 г. До края на годината са планирани още три.

По-голямата част от екзекуциите се извършват чрез смъртоносна инжекция, като до момента през тази година в страната са извършени 35 подобни екзекуции.

Петима души са били екзекутирани чрез вдишване на азот, метод, използван за първи път в света в щата Алабама през миналата година и оприличаван от експерти на ООН на форма на "изтезание", а трима чрез разстрел в щата Южна Каролина, за първи път в САЩ от 2010 г. насам.

Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те американски щата. Три други – Калифорния, Орегон и Пенсилвания – спазват мораториум върху екзекуциите по решение на губернатора, посочва АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    0 0 Отговор
    Сатаниста Тръмп нарушава Бож.заповед-Не убивай! Ап. Павел казва - Не си отмъщавайте, но дайте място на Бож.Гняв, както е писано-На Мене принадлежи въздаянието, Аз ще отмъстя.Щатските убийци ги чака по-тежко наказание в Съдния ден от екзекутирания, който вече си е получил своето. На всичкото отгоре, прилагането на смъртно наказание не е спряло склонните към тежки престъпления, чийто брой при краварите дори расте.

    06:33 15.11.2025