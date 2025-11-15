Разстреляха осъден на смърт в САЩ за три убийства преди 21 години ВИДЕО

Мъж, осъден на смърт за убийства, извършени през 2004 г., беше екзекутиран днес от наказателен взвод в щата Южна Каролина, предаде Франс прес.



Четиресет и четири годишният Стивън Брайънт е убил трима мъже в рамките на пет дни. На мястото на престъплението той остави послание, написано с кръвта на последната си жертва: "Хванете ме, ако можете".



Това е 43-тата екзекуция в САЩ през тази година, а подобен брой смъртни наказания не са били изпълнявани от 2012 г. До края на годината са планирани още три.



По-голямата част от екзекуциите се извършват чрез смъртоносна инжекция, като до момента през тази година в страната са извършени 35 подобни екзекуции.



Петима души са били екзекутирани чрез вдишване на азот, метод, използван за първи път в света в щата Алабама през миналата година и оприличаван от експерти на ООН на форма на "изтезание", а трима чрез разстрел в щата Южна Каролина, за първи път в САЩ от 2010 г. насам.



Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те американски щата. Три други – Калифорния, Орегон и Пенсилвания – спазват мораториум върху екзекуциите по решение на губернатора, посочва АФП.

