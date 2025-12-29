Новини
Азаров: САЩ може да поискат екстрадицията на Ермак
  Тема: Украйна

Азаров: САЩ може да поискат екстрадицията на Ермак

29 Декември, 2025 23:21 3 167 47

Причината са откраднати американски средства, заяви бившият украински премиер

Азаров: САЩ може да поискат екстрадицията на Ермак - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ може да поискат екстрадицията на бившия ръководител на офиса на Володимир Зеленски Андрей Ермак, бизнесмена Тимур Миндич и други обвиняеми в корупционния скандал в Украйна заради откраднати американски средства; има достатъчно доказателства за повдигане на обвинения. Това заяви бившият министър-председател на Украйна (2010-2014) Микола Азаров.

Според него, нещата се движат към точката, в която на практика целият вътрешен кръг на Зеленски ще бъде или сериозно компрометиран, или дори арестуван.

Още новини от Украйна

„Федералният бюджет на САЩ е присвоен, така че те могат да поискат екстрадицията на всички тези Карлсън (Карлсън е псевдонимът на Миндич на записите, обсъждащи корупционни схеми - ТАСС), Али Баба (псевдонимът на Ермак там - ТАСС), цялата тази организирана престъпна група. И той [президентът на САЩ Доналд Тръмп] може да попита Стармер, Мерц и Макрон с кого си има работа. „Защото има повече от достатъчно материали, за да се разкрие истинското лице на Зеленски и цялото му обкръжение“, каза Азаров по телевизионния канал „Россия-24“.

На 10 ноември украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за да разкрие голяма корупционна схема в енергийния сектор. Схемата е ръководена от бизнесмена и приятел на Зеленски, Тимур Миндич. Претърсвания са извършени в дома му, заедно с дома на министъра на правосъдието Герман Галушченко, който по-късно е уволнен, и в компанията „Енергоатом“. Според разследващите, участниците в престъпната схема са изпрали най-малко 100 милиона долара. Същия ден разследващите започват да публикуват откъси от записи на разговори в апартамента на Миндич, в които са обсъждани корупционните схеми. Налични са общо 1000 часа аудио записи.

На 11 ноември са повдигнати първите обвинения срещу Миндич като ръководител на престъпна организация, както и срещу бившия вицепремиер и бивш министър на националното единство Олексий Чернишов, който е приятел и кръстник на Зеленски. Самият Миндич, известен като „човекът с портфейла“ на Зеленски, напуска Украйна няколко часа преди претърсванията и в момента е в Израел. На 17 ноември се появи информация, че ръководителят на Зеленски... офис, Андрий Йермак, може да се появи в записите под псевдонима „Али Баба“. Домът на Йермак беше претърсен сутринта на 28 ноември и до вечерта Зеленски го беше уволнил.

Източник: tass.ru


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 31 гласа.
  • 1 Слава на Украйна

    8 47 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #11, #41

    23:26 29.12.2025

  • 2 И без помощ от САЩ

    14 50 Отговор
    Украйна Попиля Русия

    Коментиран от #42

    23:27 29.12.2025

  • 3 Бункернито Плашило

    12 37 Отговор
    Ще Унищожи Русия

    Коментиран от #33, #43

    23:27 29.12.2025

  • 4 Атмосферата...

    53 7 Отговор
    ...около Зеленски,вони яко на корупция...!

    Коментиран от #27

    23:27 29.12.2025

  • 5 киевско зеле

    28 4 Отговор
    опаааа

    23:28 29.12.2025

  • 6 Както Обича да Казва Путин за Русия

    5 31 Отговор
    Това не е народ Ета Проста Измет!!

    Коментиран от #44

    23:28 29.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Онзи

    29 1 Отговор
    Почва се чиската

    23:29 29.12.2025

  • 9 Поне едно добро нещо се случва

    7 39 Отговор
    умират Руснаци

    Коментиран от #10, #15, #39, #45

    23:30 29.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Върхушката е проблема

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на Украйна":

    Жалко за народа

    23:32 29.12.2025

  • 12 Пустиня(к)

    23 4 Отговор
    И нащо големо Д е пътник. Само чекайте...😎

    23:32 29.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Абе знаеш ама се правиш

    21 0 Отговор

    До коментар #7 от "Незнам ама":

    1000 към 19
    Това знаеш ли какво е?

    23:33 29.12.2025

  • 15 А ха така е

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "Поне едно добро нещо се случва":

    1000 към 19
    1000 към 23
    1000 към 60

    23:34 29.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Синът на Тръмп

    3 17 Отговор
    Открадна много повече .Американски средства.

    Него кога ще го съдят ?

    Или Тръмп ще го помилва
    Както помилва няколко
    Наркотрафиканта .

    Коментиран от #21

    23:35 29.12.2025

  • 18 Тома

    18 3 Отговор
    Неприятна новина и това дава старт на шоуто на психопата, който сега ще залее коментарите с "два дня до Киев", "Джуджето разсипа просията", "леле колко генерали????" и пр гениални размисли на един руснак без крак и българин без нормален психически статус😂😂😂

    Коментиран от #28

    23:36 29.12.2025

  • 19 Евреина Кобзон

    3 26 Отговор
    АРМИЯ КАБЗОНА

    ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.

    хахахахаха

    По голяма е от Армията на Пучин.

    23:39 29.12.2025

  • 20 Опаа

    17 1 Отговор
    Ермак отече.

    23:41 29.12.2025

  • 21 Да не искаш да кажеш :

    26 3 Отговор

    До коментар #17 от "Синът на Тръмп":

    Синът на БайДън...?!

    23:46 29.12.2025

  • 22 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Ермак е вече в Швейцария.

    23:46 29.12.2025

  • 23 сигурен съм

    2 21 Отговор
    че ако има нещо устойчиво,качествено,на ниво нечупливо произведено в Русия,това е пропагандата.

    23:47 29.12.2025

  • 24 ООрана държава

    17 3 Отговор
    А наща тъ5а урсула дава и дава

    Коментиран от #37

    23:48 29.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сатана Z

    4 6 Отговор
    Хубавото е,че от 1 януари в бгто идва Еврото на мода.
    Кой крал,крал.И пак ще краде.

    23:59 29.12.2025

  • 27 Нека да пиша

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Атмосферата...":

    Тя и на майка ти ,онова черното и косматото и вони.

    Коментиран от #36

    00:05 30.12.2025

  • 28 Пенсионер 69 годишен

    22 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тома":

    Хубав сайт, добри журналисти, но модераторът е неофашистки настроен. Два пъти ме блокира, защото публикувам хубави неща за Русия, а не блокира тия, които пишат обиди за президента на Русия и руския народ.

    00:07 30.12.2025

  • 29 Евродебил

    8 2 Отговор
    Няма страшно,ние и румънците ще платим версиите.

    00:07 30.12.2025

  • 30 Аз казах

    1 9 Отговор
    Микола Азаров,Виктор Янукович,Кирил Дмитриев и още няколко бивши укранци,службите за сигурност на Украйна не биваше да ги изпускат от поглед.Защо не ги елиминираха на времето,не знам.И този Медведчук,кръстника на Путин,защо го размениха за пленени азовци.Много,много грешки допусна СБУ,преди В.Малюк да я оглави.

    00:07 30.12.2025

  • 31 Пенсионер 69 годишен

    16 3 Отговор
    Това е хубава новина. Нека ЦРУ и ФБР да помогнат на украинския народ в борбата му против корупцията и бандерофашистите.

    00:10 30.12.2025

  • 32 Квартал 95

    13 1 Отговор
    Всички, дето са пипали $ ще ги "поискат" от САЩ.

    00:16 30.12.2025

  • 33 КотАКА Стойенчо от Варньа

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бункернито Плашило":

    Шекелите скоро щи приседнат!

    00:17 30.12.2025

  • 34 Рускиня

    9 2 Отговор
    Най-на края на САЩ ще им светне лампичката, че в любимата им Украйна всички от управлението на Зеленски са криминални престъпници!

    00:37 30.12.2025

  • 35 Е не!

    8 1 Отговор
    Този убавец ни го тикахте в очите като герой. Сега да не излезе, че леко слъгвахте? А сега гледайте и да ми изтриете коментара.

    00:38 30.12.2025

  • 36 До урката

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Нека да пиша":

    То и кафявата ти дупка отзад смърди от постоянното уголемяването ...

    00:53 30.12.2025

  • 37 Урсула дава

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "ООрана държава":

    Щото 50%се връща в нейните сметки през Естонските банки ...питайте кая калас тя е бушона като оная италианка която е съдят за пране на пари

    01:12 30.12.2025

  • 38 Наркос

    2 0 Отговор
    Няма да го привикат, че тогава и там ще изгорят разни хора

    01:41 30.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ФЕБЕРЕ ДА НАПРАВИ ОДИТ И НА УРСУЛ БАНДА

    5 0 Отговор
    ДО ТУК СА СМО 100-НА МИЛЯРДА ДОЛАРА , СЛЕДВА ....
    АКОЛКО МИЛЯРДА СА ПРИБРАЛИ УРСУЛА И КОМПАНИЯ , ДА ЛИ НЕ САПОВЕЧЕ ОТ ТЕЗИ НА СРОДНИТЕ ИМ ПСЕТА ???? КЪДЕ СА ОТЧЕТИТЕ ??? НЯМА ДО ДЕН ДНЕШЕН !!! УРСУЛАНИТЕ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В БРЮКСЕЛ ДА ИМ НАПРАВЯТ ОТЧЕТ НА ОГРАБЕНИТЕ ПАРИ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ, НАД 400 МИЛЯРДА КОЛУСАЛНА СУАМАВ ЕВРО ДО СЕГА!!!
    И ЩО ЗА ЦИНИЗЪМ , ЩЕ ДАВАТ ОЩЕ 90 МИЛЯРДА , ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ ЗА КАКВА ГАВРА ,ПОДИГРАВКА СТАВА ВЪПРОС С ГРАЖДАНИ НА ЕС , МОИТО СА ОГРАБВАНИ ОТ ТАЯ ФАШВЪРХУШКА!!!
    ФЕБЕРЕ ДА НАПРАВИ ОДИТ НА УСУЛАНСКАТА БАНДА , ЩЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА УМОПОМРАЧАВАЩИ ДАЛАВЕРИ!!

    02:35 30.12.2025

  • 41 някой си

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на Украйна":

    Слава на Русия и унищожение на уср@йна

    02:41 30.12.2025

  • 42 някой си

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "И без помощ от САЩ":

    Русия попиля уср@йна и евр0гейчет@та

    02:42 30.12.2025

  • 43 някой си

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бункернито Плашило":

    вие ще сте унищожени евромишки

    02:42 30.12.2025

  • 44 някой си

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Както Обича да Казва Путин за Русия":

    Слава на Русия и долу мръсната евр0измет

    02:44 30.12.2025

  • 45 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Поне едно добро нещо се случва":

    доброто ще като заровят цялата ти рода!ще е нужника на гробищата

    02:45 30.12.2025

  • 46 За украиските крадци

    3 0 Отговор
    Ще ги арестуват а за нашите само един Магнитси

    02:50 30.12.2025

  • 47 Георги

    1 2 Отговор
    в Русия това не може да се случи - там падат от прозорците

    03:09 30.12.2025