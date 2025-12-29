Азаров: САЩ може да поискат екстрадицията на Ермак

САЩ може да поискат екстрадицията на бившия ръководител на офиса на Володимир Зеленски Андрей Ермак, бизнесмена Тимур Миндич и други обвиняеми в корупционния скандал в Украйна заради откраднати американски средства; има достатъчно доказателства за повдигане на обвинения. Това заяви бившият министър-председател на Украйна (2010-2014) Микола Азаров.
Според него, нещата се движат към точката, в която на практика целият вътрешен кръг на Зеленски ще бъде или сериозно компрометиран, или дори арестуван.
„Федералният бюджет на САЩ е присвоен, така че те могат да поискат екстрадицията на всички тези Карлсън (Карлсън е псевдонимът на Миндич на записите, обсъждащи корупционни схеми - ТАСС), Али Баба (псевдонимът на Ермак там - ТАСС), цялата тази организирана престъпна група. И той [президентът на САЩ Доналд Тръмп] може да попита Стармер, Мерц и Макрон с кого си има работа. „Защото има повече от достатъчно материали, за да се разкрие истинското лице на Зеленски и цялото му обкръжение“, каза Азаров по телевизионния канал „Россия-24“.
На 10 ноември украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за да разкрие голяма корупционна схема в енергийния сектор. Схемата е ръководена от бизнесмена и приятел на Зеленски, Тимур Миндич. Претърсвания са извършени в дома му, заедно с дома на министъра на правосъдието Герман Галушченко, който по-късно е уволнен, и в компанията „Енергоатом“. Според разследващите, участниците в престъпната схема са изпрали най-малко 100 милиона долара. Същия ден разследващите започват да публикуват откъси от записи на разговори в апартамента на Миндич, в които са обсъждани корупционните схеми. Налични са общо 1000 часа аудио записи.
На 11 ноември са повдигнати първите обвинения срещу Миндич като ръководител на престъпна организация, както и срещу бившия вицепремиер и бивш министър на националното единство Олексий Чернишов, който е приятел и кръстник на Зеленски. Самият Миндич, известен като „човекът с портфейла“ на Зеленски, напуска Украйна няколко часа преди претърсванията и в момента е в Израел. На 17 ноември се появи информация, че ръководителят на Зеленски... офис, Андрий Йермак, може да се появи в записите под псевдонима „Али Баба“. Домът на Йермак беше претърсен сутринта на 28 ноември и до вечерта Зеленски го беше уволнил.
Източник: tass.ru
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слава на Украйна
Коментиран от #11, #41
23:26 29.12.2025
2 И без помощ от САЩ
Коментиран от #42
23:27 29.12.2025
3 Бункернито Плашило
Коментиран от #33, #43
23:27 29.12.2025
4 Атмосферата...
Коментиран от #27
23:27 29.12.2025
5 киевско зеле
23:28 29.12.2025
6 Както Обича да Казва Путин за Русия
Коментиран от #44
23:28 29.12.2025
8 Онзи
23:29 29.12.2025
9 Поне едно добро нещо се случва
Коментиран от #10, #15, #39, #45
23:30 29.12.2025
11 Върхушката е проблема
До коментар #1 от "Слава на Украйна":Жалко за народа
23:32 29.12.2025
12 Пустиня(к)
23:32 29.12.2025
14 Абе знаеш ама се правиш
До коментар #7 от "Незнам ама":1000 към 19
Това знаеш ли какво е?
23:33 29.12.2025
15 А ха така е
До коментар #9 от "Поне едно добро нещо се случва":1000 към 19
1000 към 23
1000 към 60
23:34 29.12.2025
17 Синът на Тръмп
Него кога ще го съдят ?
Или Тръмп ще го помилва
Както помилва няколко
Наркотрафиканта .
Коментиран от #21
23:35 29.12.2025
18 Тома
Коментиран от #28
23:36 29.12.2025
19 Евреина Кобзон
ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.
хахахахаха
По голяма е от Армията на Пучин.
23:39 29.12.2025
20 Опаа
23:41 29.12.2025
21 Да не искаш да кажеш :
До коментар #17 от "Синът на Тръмп":Синът на БайДън...?!
23:46 29.12.2025
22 Последния Софиянец
23:46 29.12.2025
23 сигурен съм
23:47 29.12.2025
24 ООрана държава
Коментиран от #37
23:48 29.12.2025
26 Сатана Z
Кой крал,крал.И пак ще краде.
23:59 29.12.2025
27 Нека да пиша
До коментар #4 от "Атмосферата...":Тя и на майка ти ,онова черното и косматото и вони.
Коментиран от #36
00:05 30.12.2025
28 Пенсионер 69 годишен
До коментар #18 от "Тома":Хубав сайт, добри журналисти, но модераторът е неофашистки настроен. Два пъти ме блокира, защото публикувам хубави неща за Русия, а не блокира тия, които пишат обиди за президента на Русия и руския народ.
00:07 30.12.2025
29 Евродебил
00:07 30.12.2025
30 Аз казах
00:07 30.12.2025
31 Пенсионер 69 годишен
00:10 30.12.2025
32 Квартал 95
00:16 30.12.2025
33 КотАКА Стойенчо от Варньа
До коментар #3 от "Бункернито Плашило":Шекелите скоро щи приседнат!
00:17 30.12.2025
34 Рускиня
00:37 30.12.2025
35 Е не!
00:38 30.12.2025
36 До урката
До коментар #27 от "Нека да пиша":То и кафявата ти дупка отзад смърди от постоянното уголемяването ...
00:53 30.12.2025
37 Урсула дава
До коментар #24 от "ООрана държава":Щото 50%се връща в нейните сметки през Естонските банки ...питайте кая калас тя е бушона като оная италианка която е съдят за пране на пари
01:12 30.12.2025
38 Наркос
01:41 30.12.2025
40 ФЕБЕРЕ ДА НАПРАВИ ОДИТ И НА УРСУЛ БАНДА
АКОЛКО МИЛЯРДА СА ПРИБРАЛИ УРСУЛА И КОМПАНИЯ , ДА ЛИ НЕ САПОВЕЧЕ ОТ ТЕЗИ НА СРОДНИТЕ ИМ ПСЕТА ???? КЪДЕ СА ОТЧЕТИТЕ ??? НЯМА ДО ДЕН ДНЕШЕН !!! УРСУЛАНИТЕ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В БРЮКСЕЛ ДА ИМ НАПРАВЯТ ОТЧЕТ НА ОГРАБЕНИТЕ ПАРИ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ, НАД 400 МИЛЯРДА КОЛУСАЛНА СУАМАВ ЕВРО ДО СЕГА!!!
И ЩО ЗА ЦИНИЗЪМ , ЩЕ ДАВАТ ОЩЕ 90 МИЛЯРДА , ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ ЗА КАКВА ГАВРА ,ПОДИГРАВКА СТАВА ВЪПРОС С ГРАЖДАНИ НА ЕС , МОИТО СА ОГРАБВАНИ ОТ ТАЯ ФАШВЪРХУШКА!!!
ФЕБЕРЕ ДА НАПРАВИ ОДИТ НА УСУЛАНСКАТА БАНДА , ЩЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА УМОПОМРАЧАВАЩИ ДАЛАВЕРИ!!
02:35 30.12.2025
41 някой си
До коментар #1 от "Слава на Украйна":Слава на Русия и унищожение на уср@йна
02:41 30.12.2025
42 някой си
До коментар #2 от "И без помощ от САЩ":Русия попиля уср@йна и евр0гейчет@та
02:42 30.12.2025
43 някой си
До коментар #3 от "Бункернито Плашило":вие ще сте унищожени евромишки
02:42 30.12.2025
44 някой си
До коментар #6 от "Както Обича да Казва Путин за Русия":Слава на Русия и долу мръсната евр0измет
02:44 30.12.2025
45 някой си
До коментар #9 от "Поне едно добро нещо се случва":доброто ще като заровят цялата ти рода!ще е нужника на гробищата
02:45 30.12.2025
46 За украиските крадци
02:50 30.12.2025
47 Георги
03:09 30.12.2025