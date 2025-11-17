Новини
Свят »
Косово »
Косово: Присъединяването към НАТО е по-спешно, отколкото европейската интеграция

17 Ноември, 2025 13:15 571 6

  • косово-
  • нато-
  • ес-
  • вьоса османи

Османи допълни, че Косово няма друга алтернатива - освен евроатлантическия път

Косово: Присъединяването към НАТО е по-спешно, отколкото европейската интеграция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Косовският президент Вьоса Османи заяви в интервю за "Политико", че присъединяването към НАТО е по-спешно за Косово, отколкото европейската интеграция, съобщи косовският вестник "Коха диторе", цитиран от БТА.

"Виждам членството (на Косово) в НАТО като по-спешно от европейската интеграция. Присъединяването към ЕС отнема време (...), но мисля, че НАТО е по-необходима за региона. Членството в НАТО за нас би означавало да бъдем в сигурност, разбира се причината (за това са) Сърбия и Русия. Мисля, че Русия има интерес да дестабилизира Западните Балкани и Европа. Не се отказва от това. (...) Мисля, че е от стратегически интерес за НАТО да се разшири към Западните Балкани, особено (към) Босна и Херцеговина и Косово", заяви Османи от Берлин на 14 ноември, цитирана от изданието.

Според Османи Косово е изпълнило критериите за членство в НАТО и е похарчило над 2 процента от БВП за отбрана, а в следващите четири години инвестициите в тази сфера ще бъдат удвоени.

Косовският президент заяви, че ако страната ѝ беше в НАТО, Сърбия никога не би се осмелила да извършва актове на агресия.

Османи допълни, че Косово няма друга алтернатива освен евроатлантическия път, като подчерта, че въпреки предприетите реформи и синхронизирането на външната му политика с тази на ЕС, европейският му път е блокиран.

Косово отдавна цели присъединяване към ЕС, но остава единствената страна в Западните Балкани, която все още няма статут на страна кандидат за членство. Страната подаде молба за членство в ЕС в края на 2022 г., но кандидатурата ѝ е в застой поради липсата на консенсус между 27-те членки, тъй като пет държави от ЕС – Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания – не признават косовската независимост.


Косово
Оценка 1.6 від 5 гласа.
Оценка 1.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А така

    0 6 Отговор
    И тия нещат Русията и Путин.

    Коментиран от #4, #5

    13:16 17.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 5 Отговор
    Балканската война е неизбежна.Албания , Косово, Хърватия, България срещу Сърбия, Унгария, Словакия.

    13:18 17.11.2025

  • 3 Зевс

    5 0 Отговор
    Косово нали си имат огромна американска база на територията, и независимост си имат на базата на непризнат референдум, какво повече им трябва :)

    13:22 17.11.2025

  • 4 Да не мислиш

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "А така":

    че това са мисли на косовара!? Лъжеш се! Това Му е наредено да каже демек Косово само е пожелало да влезе в НАТО! Нещо като нашия ревльо с трабанчето дето беше отгледан на "топло" под крилото на БКП а сега е първи евроатлантик!

    13:26 17.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "А така":

    Ами то Косово си е базата "Бондстил" на САШтко-
    най-голямата строена през последните 40 години
    и още има няма 10 000 косовари❗

    13:28 17.11.2025

  • 6 скоро ще ви бръснат

    0 0 Отговор
    ама на сухо и тъпо ножче

    14:18 17.11.2025