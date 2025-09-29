„Не си играйте с албанския орел“: косовски хакери атакуваха Северна Македония

Косовски хакери атакуваха правителствените бази данни на Северна Македония, става ясно от публикация на самите компютърни "пирати".
От дълго време албанският народ страда от терора и несправедливостта на славомакедонците, време е да им покажем, че не могат да правят каквото си искат срещу албанците", пиша те. Ето и останалата част от изложението им: "От дълго време сме инфилтрирани във всички техни институции и държим всички бази данни в наши ръце. Сега ще играем игра на котка и мишка. Започваме с обявления за техните бази данни, ще започнем с нещо лесно и меко, и след като ТЯХНОТО ПРАВИТЕЛСТВО обяви, че базите данни и сървърите им са в безопасност и никой не трябва да се тревожи, ще ударим силно, по албански.
Започваме с техния премиер, за да видим как крие парите си - той е декларирал доход за 5 години, равен на цената на ръчния му часовник. След това е техният министър на вътрешните работи, който е контролиран от Вучич, но също ще има и други доказателства, за да се види, че няма игра с АЛБАНСКИЯ ОРЕЛ и ние контролираме всичко. Какво имаме? Пълна база данни на MailServer на MOI Пълна база данни на MailServer на ANB Всички бази данни на MFA Всички бази данни на MDT и много други, някои от тях ще продадем, а някои от тях ще публикуваме през следващите седмици.
Специално хакерство на живо ще се проведе на тяхната "Дигитална среща на върха" на 1 и 2 октомври, където светът ще види колко са фалшиви".
Косовските хакери са публикували имейл адресите на премиера Мицкоски и министъра на вътрешните работи, заедно с потребителските им имена и паролите.
