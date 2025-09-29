Новини
„Не си играйте с албанския орел“: косовски хакери атакуваха Северна Македония

29 Септември, 2025 10:54 710 23

  • косово-
  • хакери-
  • северна македония-
  • албания-
  • сърбия

Косовските хакери са публикували имейл адресите на премиера Мицкоски и министъра на вътрешните работи

„Не си играйте с албанския орел“: косовски хакери атакуваха Северна Македония - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Косовски хакери атакуваха правителствените бази данни на Северна Македония, става ясно от публикация на самите компютърни "пирати".

От дълго време албанският народ страда от терора и несправедливостта на славомакедонците, време е да им покажем, че не могат да правят каквото си искат срещу албанците", пиша те. Ето и останалата част от изложението им: "От дълго време сме инфилтрирани във всички техни институции и държим всички бази данни в наши ръце. Сега ще играем игра на котка и мишка. Започваме с обявления за техните бази данни, ще започнем с нещо лесно и меко, и след като ТЯХНОТО ПРАВИТЕЛСТВО обяви, че базите данни и сървърите им са в безопасност и никой не трябва да се тревожи, ще ударим силно, по албански.

Започваме с техния премиер, за да видим как крие парите си - той е декларирал доход за 5 години, равен на цената на ръчния му часовник. След това е техният министър на вътрешните работи, който е контролиран от Вучич, но също ще има и други доказателства, за да се види, че няма игра с АЛБАНСКИЯ ОРЕЛ и ние контролираме всичко. Какво имаме? Пълна база данни на MailServer на MOI Пълна база данни на MailServer на ANB Всички бази данни на MFA Всички бази данни на MDT и много други, някои от тях ще продадем, а някои от тях ще публикуваме през следващите седмици.

Специално хакерство на живо ще се проведе на тяхната "Дигитална среща на върха" на 1 и 2 октомври, където светът ще види колко са фалшиви".

Косовските хакери са публикували имейл адресите на премиера Мицкоски и министъра на вътрешните работи, заедно с потребителските им имена и паролите.


Северна Македония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 1 Отговор
    Ако нашите управляващи кретени се замотаят да вземат каквото трябва от Македония , то ще бъде взето от албанци , сърби или гърци !!! Само идиоти непознаващи нищо от стратегията може да вярват , че Македония дълго ще съществува !!!

    10:58 29.09.2025

  • 2 Ей това казва истината!

    11 0 Отговор
    "Мицкоски е КОНТРОЛИРАН от Вучич!"

    10:58 29.09.2025

  • 3 Муцкоски

    10 1 Отговор
    Е собственик на всички водни централи във Вардарска България, заплата 9 000 евро. От братската му Белградска област, заплата 12 000 евро. Като премиер незнам колко взема. +Плюс 120 000 евро годишна премия от водните централи. И вие се надявате този да ви вкара в Европа, че да на развали Европа рахатлъка? На-най.

    11:00 29.09.2025

  • 4 Хакер

    3 1 Отговор
    Нещо като да биеш вързано куче..🙈😂😂😂

    11:02 29.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    0 2 Отговор
    Българите са виновни за хакерските атаки.

    11:04 29.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Благой от СОФстрой

    8 0 Отговор
    Българо-албанската граница напредва благодарение на албанците!

    11:05 29.09.2025

  • 9 Някой

    0 4 Отговор
    Албанският орел е мутирал и е с 2 глави. ;)
    Имаше виц за първият албански вирус:

    Писмо: Поздравления, получихте първия албански вирус! Тъй като компютрите в Албания все още не са много напреднали, това е ръчен вирус! Молим ви:
    1. Изпратете същото писмо на всички ваши познати, които имат имейл адрес.
    2. Изтрийте съдържанието на диск C:

    Да видят северомарсианците кои са им враговете.

    11:06 29.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 България

    0 6 Отговор
    подкрепя безрезервно, безусловно и с огромна любов всяко нещо, което дойде от северомакедонците!
    Да не позволим на албанците да навредят на северомакедонците. И братята сърби ще са с нас, няма да забравят братята славяни северомакедонци.

    Коментиран от #22

    11:08 29.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Меко

    6 0 Отговор
    Сега северномакедонците ще видят КОН БОП ЯДЕ ЛИ ?

    11:10 29.09.2025

  • 22 Албания

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "България":

    Полека бе бате, сърбите северните македонци ни учиха в училище че сте татари, сега на кое да вярвам? Братя братя ама татарбратя.

    Коментиран от #23

    11:13 29.09.2025

  • 23 Мисията на България

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Албания":

    е да подкрепя и опазва македонизма, в Северна Македония няма да допуснем българи или други малцинства да влязат в Конституцията!
    България няма да допусне!

    11:18 29.09.2025

